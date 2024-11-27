«Я мог лишиться профессии в том числе». Почему «Крылья» Слуцкого проиграли «Тереку» в 2009-м?

Вспоминаем самый скандальный случай в российском футболе с участием самарцев.

В июне 2009 года был сыгран один из самых странных матчей в истории российского футбола. В 12-м туре РПЛ «Терек» в Грозном одолел «Крылья» — 3:2. Решающий гол был забит на 84-й минуте.

Самарцы здорово стартовали в том сезоне и в случае победы в столице Чеченской Республики выходили бы на чистое первое место в таблице.

Но футбольная общественность заподозрила что-то неладное еще до игры. «Подсобили» букмекеры. Уж слишком низким был коэффициент на победу «Терека», который после 11 туров шел лишь на 10-м месте. Это первое.

Во-вторых, главный тренер волжан не отправил на гостевой матч ключевого футболиста своей команды — форварда Яна Коллера. Еще один чех — полузащитник Иржи Ярошик, поигравший в «Челси» и в ЦСКА, во встрече с «Москвой» получил четвертую лимитную желтую карточку, так что в Грозный тоже не приехал.

— За три дня до игры мы разговаривали с тренером и доктором «Крыльев». Они мне сказали: «Лучше не играть. К тому же температура воздуха поднялась до плюс 35 градусов — а это плохо...» — рассказывал впоследствии Коллер в разговоре с корреспондентом «Советского спорта».

— То есть неучастие в матче — это не ваша личная инициатива, а общее решение — ваше, доктора и тренера?

— Да, так и было.

— А вы хотели сыграть?

— Хотел. Но так как я потренировался мало, то физически еще не был готов на сто процентов.

А вот воспоминания экс-защитника «Крыльев» Романа Шишкина:

— Уже после прилета в Грозный пришло понимание, что отсутствуют Колер, Ярошик, еще кто-то. Сразу мысль: претендуем на медали, а лидеры мимо матча. Как так?

— Чехи знали больше остальных, раз не полетели с командой?

— По логике — да, но детали в тумане. Мы прибыли в день матча, сыграли, улетели. («Матч ТВ»)

Роман Шишкин и Шамиль Лахиялов в матче «Терек» -«Крылья Советов». Фото Мурад Бацуев

Теперь о самой игре.

Уже к концу первого тайма «Крылья» проигрывали — 0:2. После перерыва гости быстро сравняли счет -2:2. А вот дальше на поле начали твориться странные вещи. Защитники «Крыльев» почему-то не слишком препятствовали хозяевам, которые создали несколько убойных моментов. Однако в створ ворот не попадали.

«Защита самарцев играла не просто плохо, а отвратительно, — писал обозреватель «СЭ» Евгений Дзичковский. — В кадр то и дело попадали Роман Шишкин с Александром Белозеровым, мимо которых на различных скоростях проносились игроки «Терека». Причем насколько бы низкими ни казались эти скорости, защитники «Крыльев» всякий раз исхитрялись бежать медленнее. Знаю команды, где людей после подобных матчей на годы отправляли в запас. Как теперь ясно, «Крылья Советов» к таким командам не относятся. Возможно, Слуцкому что-то заслоняло тот участок поля, на котором его защитники решали свою сложную задачу, но менял он во втором тайме исключительно созидающее «крыло советов»: сначала Калачева, а после счета 2:2 — Кулика и Бобра».

— Ощущалось, что кто-то не добегает, не добивает, не докатывается? — спросили Романа Шишкина через 14 лет после того странного матча.

— Если сейчас пересмотреть игру, наверное, что-то подтвердится. Но так можно сказать про любой матч, стоит лишь взглянуть на ошибки под определенным углом. В открытую же никто не признается. В России за последние 20 лет была куча подозрительных игр, когда смотришь — и вроде бы все очевидно. Но ни один человек до сих пор не взял на себя вину, не провел расследование.

Грозненцы все-таки своего добились. Бендзь принес победу своей команде ударом головой после подачи Лахиялова. 3:2.

Из воспоминаний Романа Шишкина:

— Обстановка вообще была сложная: играли хорошо, шли в тройке, но зарплату нам долго не выплачивали, а тут еще этот матч, после которого «Крылья» покатились вниз. От нас ничего не зависело, все решалось выше. Остался неприятный осадок, никому не пожелал бы пройти через такое. Отыграл тогда оба тайма и до сих пор не могу собрать впечатления воедино. В команде особо никто ни о чем не знал. Я, арендованный, 21-летний, старался не копаться в таких вещах. Ходили разговоры на уровне слухов: якобы матч надо сдать, возврат долга за прошлый сезон. Абстрагировался, хотя по некоторым признакам было видно: что-то идет не так.

Так о каком долге говорит Шишкин?

В последнем туре чемпионата России-2008 «Крылья» обыграли «Терек» (4:3). Этот результат позволил им занять шестое место и попасть в Кубок УЕФА. Об этом речь?

Леонид Слуцкий. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

В 2021 году Леонид Слуцкий дал интервью Ксении Собчак.

— Я так понимаю, что наша игра была формой каких-то договоренностей на определенно ином уровне, — заметил Леонид Викторович.

— А вы не могли тогда ослушаться?

— Да могли, наверное. Это вообще больная и неприятная для меня тема. Наверное, можно было поступить иначе, и точно можно было поступить иначе. Но, учитывая мои внутренние обязательства и отношения, я посчитал, что не могу поступить иначе.

Перед командой были огромные задолженности на тот момент, команде шесть месяцев не платили зарплату. Естественно, было сказано, что все моментально будет заплачено. Естественно, ничего не было заплачено. Все развалилось в секунду. Я не пытаюсь быть святым или священником... Вот сейчас, если я сделаю реальные заявления, которые у меня внутри и о которых я думаю, остановится стройка моего стадиона. Кто от этого выиграет? Что хорошего произойдет? Дети не получат стадион, моя мечта не реализуется, но зато решатся мои текущие локальные амбиции. Я мог лишиться профессии в том числе. Тебе сказали, что команда прекратит существование и потеряет интерес для региона. Просто Самарская область в один момент решит, что больше любит баскетбол или волейбол. Мне и сегодня не хватает смелости высказать...