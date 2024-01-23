«Тикнизян хочет стать чемпионом. Какие к нему вопросы? В «Зените» были уверены, что Круговой не откажется от предложения»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев — о переходе 24-летнего защитника железнодорожников Наира Тикнизяна в «Зенит». О сделке должны объявить в ближайшие дни.

«Локо» нужны деньги на покупку сильного центрального защитника

— «Зенит» заплатит «Локо» 8 миллионов за Тикнизяна. Вас что-то смущает в этом трансфере?

— Нет, точно ничего не смущает. «Локомотиву» сейчас нужно улучшить свое финансовое положение. В клубе не скрывают, что готовы продавать игроков.

— Но Тикнизян великолепно провел первую часть сезона.

— Тем не менее, его есть кем заменить, даже никого не приобретая. Если мы говорим о левом защитнике, то это и Самошников, и Сильянов, и Митай, который в последнее время использовался в середине поля, но по своему профилю он, конечно, фланговый защитник. В общем, я верю в переход Тикнизяна в «Зенит». Все, в принципе, сходится. «Локо» нужны деньги для покупки сильного центрального защитника, который превосходит тех, кто уже имеется в распоряжении Галактионова.

— Но не слишком ли агрессивно на трансферном рынке ведет себя «Зенит»? Клуб потерял Кругового, но довольно быстро изыскал средства на покупку Тикнизяна.

— «Зенит» же не уводил Тикнизяна у «Локомотива». Так? Питерский клуб вступил в переговоры, стороны, похоже, нашли компромисс. Так что это абсолютно рабочий трансфер. Сине-бело-голубым нужно было укреплять эту позицию. В «Зените» понимают, что если что-то, не дай бог, случится с Дугласом Сантосом, слева в защите образуется серьезная брешь. Питерцам нужен исполнитель, который с минимальной потерей качества сыграет на фланге обороны.

Никакой агрессии тут не вижу. Просто в «Зените» все просчитали и решили потратить довольно большую сумму на покупку Наира.

— А есть ли вопросы к самому Тикнизяну? Он с такой страстью выступал за «Локо» осенью, неимоверно радовался победному голу в ворота «Зенита» на «Газпром-Арене». А здесь, похоже, получил весьма заманчивое в финансовом плане предложение и переезжает в Питер.

— Не стоит забывать, что помимо финансовой составляющей (понятно, что «Зенит» предложил игроку существенно больше, чем он получает в «Локо»), у Наира есть еще и спортивные амбиции. Тикнизян как профессионал хочет стать чемпионом. Какие к нему вопросы? Это станет довольно интересной страницей в его биографии.

Андрей Мостовой. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Интересно понаблюдать за конкуренцией Мостового и Тикнизяна

— Если Дуглас Сантос в форме, то Тикнизяну придется конкурировать с Мостовым за позицию левого нападающего?

— Ясно, что соперничать с бразильцем тяжело. Наир все это прекрасно понимает. Легкой жизни ему в «Зените» никто точно не обещает. Козырь Тикнизяна в его универсализме. Он может сыграть слева и в обороне, и в атаке. Свои шансы Наир получит.

Честно говоря, я сначала был приятно удивлен тем, как он действовал в атаке «Локо» в этом сезоне. А потом, поговорив с коллегами из ЦСКА, где Наир получал футбольное образование, узнал, что в принципе в юношестве его чаще использовали впереди, как крайнего атакующего игрока. Это уже в первой команде армейцев Тикнизяна стали выпускать в защите.

— На бумаге кто на позиции левого инсайда выглядит предпочтительнее — Мостовой или Тикнизян?

— Андрей (Мостовой, — прим. «СЭ») мне тоже нравится. Я его знаю с детства. Парень хоть с виду и спокойный, но довольно характерный. Будет интересно понаблюдать за этой дуэлью. Для меня нет очевидного фаворита. Не могу вам ответить, кто интереснее на этой позиции.

— А как тогда быть с Ахметовым?

— Если бы что-то зависело от меня, я бы на позиции левого нападающего делал выбор между Мостовым и Тикнизяном. Но опять же — это дело вкуса. Возможно, Сергей Богданыч (Семак, — прим. «СЭ») видит Ахметова в середине поля. Посмотрим. Очевидно, что Питеру были нужны российские футболисты. Уход Кругового заставил «Зенит» сейчас активно поработать в этом направлении.

— Удивительно, что при таком щадящем лимите «Зенит» мог теоретически и не вписаться в эту формулу — 8+3?

— Ну... «Зенит» сделал ставку на бразильцев. Видимо, в Питере спокойно относились к российским позициям, считали, что вряд ли кто-то по собственной воле захочет покинуть клуб. А тут эта история с Круговым, что стало для «Зенита» неожиданностью. Думаю, сине-бело-голубые были до последнего уверены, что Данил не откажется от их предложения. Но, видите, в футболе возможно все.

Сергей Пиняев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Пиняев меня не разочаровал

— Поговорим о «Локомотиве». С уходом Тикнизяна полноправным хозяином на левом фланге атаки становится теперь Пиняев?

— По идее, да. Но уже летом в «Локомотив» переходит Салтыков, который играет на позиции крайнего нападающего. Это опять к вопросу об уходе Тикнизяна. Слева в обороне у Локо" есть исполнители, о которых сказал выше, а в атаке к Пиняеву теперь добавляется еще один молодой интересный футболист. Москвичи, повторюсь, получат за Наира хорошие деньги. Я их понимаю.

— Приход Салтыкова — серьезная угроза для игрового времени Пиняева?

— Да я бы не был столь категоричен. Ведь возможен вариант, при котором оба будут выходить на поле, но на разных краях атаки. Как-то так. Все зависит от соперника. А здоровая конкуренция еще никому не вредила.

— Вас Пиняев разочаровал в первой части сезона?

— Меня точно нет. Я сразу говорил, что не стоит от Сергея сразу ждать чудес после перехода в «Локо». Не верил в то, что парень с первых же игр начнет делать существенную разницу. В принципе увидел то, что и ожидал.

— Когда же нам теперь ждать серьезного прогресса в игре Сергея?

— Мне кажется, спрашивать с него по гамбургскому счету нужно будет уже весной. Во второй части чемпионата. Думаю, он сам уже понимает, что пора показывать на поле большее и сделать качественный шаг вперед.