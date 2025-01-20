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«Зенит» покупает Луиса Энрике и продает немотивированного Вендела и невписавшегося Артура. Нормальная история»

Тимур Лепсая поделился мнением о приобретении «Зенитом» Луиса Энрике
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Нападающий «Ботафого» Луис Энрике.
Луис Энрике.
Фото Getty Images
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Тимур Лепсая — об активности «Зенита» на трансферном рынке.

Футбольный функционер Тимур Лепсая, специалист по латиноамериканскому рынку, — о приобретении «Зенитом» нападающего «Ботафого» Луиса Энрике. В ближайшее время питерцы должны закрыть сделку и заплатить 30 миллионов евро (к которым в будущем могут добавиться еще 2 — в виде бонусов за достижения).

Луис Энрике. 30 миллионов за Луиса Энрике: безумие или суперобмен на Артура и Вендела?

— На бумаге приобретение Луиса Энрике выглядит трансфером с приставкой «супер»?

— Если и не супер, то близко к этому. Тем не менее есть моменты, которые настораживают.

— Какие?

— Безусловно, Луис Энрике внес большой вклад в чемпионство «Ботафого». Он действительно один из главных творцов этого успеха. Однако его игра в «Бетисе» не была столь яркой. Так что некоторые опасения присутствуют. А сумма трансфера, которая фигурирует в СМИ... Пусть она в некотором роде и виртуальная, но все равно на первый взгляд — вне рамок реального рынка.

— То есть, по-вашему, 32 миллиона за Энрике — перебор?

— Мы должны все-таки понимать, что эти цифры виртуальные.

— Что вы имеете в виду?

— «Зенит» же не оплачивает трансфер Энрике реальными деньгами. Объективно — это два игрока в обратном направлении, плюс какая-то доплата. Как-то так. Так что вы можете говорить про 35 миллионов, а можно условно про 5. Ну и «Зенит» продает двух футболистов, один из которых вообще клубу не нужен, а другой явно не мотивирован.

Нападающий «Зенита» Артур.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

— Первый — Артур, о трансфере которого в «Ботафого» объявят на неделе, а второй — Вендел, который отправится в бразильский клуб летом?

— Да. Поэтому, пожалуй, это обоюдовыгодная сделка.

— По нашим данным, «Зенит» тратит на Луиса Энрике 32 миллиона, продает Артура за 10, а Вендела — за 20.

— Я слышал, Вендела — за 15. А Артура — да, за 10.

— Значит, в сумме, «Зенит» не так много и теряет?

— Плюс, как я уже сказал, расстаются с Артуром, который не пришелся ко двору, и с Венделом, у которого глаза уже не горят. В целом нормальная история.

— Правы ли те, кто утверждает, что в лице Энрике «Зенит» нашел нового Малкома? Новичок питерцев по потенциалу сопоставим с лучшим футболистом РПЛ сезона-2022/23?

— Давайте так. Малком переходил в «Зенит» из «Барселоны», а Энрике — из «Ботафого». При всем уважении к Луису, это все-таки несколько другой уровень.

Вендел, Луис Энрике, Артур. «Зенит»: Луис Энрике — на вход, Артур и Вендел — на выход. Все подробности трансферов

— Энрике может стать настоящим лидером «Зенита» уже весной и внести решающий вклад в очередное чемпионство сине-бело-голубых?

— У него есть все качества для того, чтобы стать одним из сильнейших и ярких игроков всей нашей лиги. Все упирается только в срок адаптации. Все же мы люди настроения. Посмотрим.

— Луис Энрике по позиции конкурент Глушенкову. Где теперь будет играть россиянин?

— Лимит же никто не отменял. Глушенков будет выходить в старте. Думаю, Сергей Богданыч (Семак. — Прим. «СЭ») сможет совместить Луиса Энрике и Максима на поле.

— Артур, за которого «Зенит» заплатил 15 миллионов, вот-вот клуб покинет. Это трансферный просчет или же питерцы могу ссылаться на чемпионский гол бразильца? Формально же он автор того мяча в ворота «Ростова», пусть и имела место ошибка Песьякова.

— Как говорится, мавр сделал свое дело — мавр может уходить. Но за те деньги, которые за него заплатили, «Зенит» был вправе ждать от Артура, конечно, большего.

Полузащитник «Зенита» Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Вендел, по словам Александра Медведева, до лета никуда не уйдет. А Клаудиньо может покинуть питерский клуб уже зимой?

— Не думаю. Довольно рискованно проводить реорганизацию игры в середине поля в год столетия, когда кровь из носа нужно брать чемпионство.

Вендел. Так уходит Вендел из «Зенита» или нет? В Бразилии пишут, что да, а в Питере все отрицают

— Трансфер Вендела вдолгую оправдался?

— Вендел — удачное приобретение. На протяжении нескольких сезонов он был одним из лидеров команды. Что касается нынешней цены его продажи, мы же понимаем, что бразилец моложе не становится. Происходит некоторая амортизация. Так что, опять же, нормальная история.

— Допускаете, что трансфер Луиса Энрике станет решающим фактором в борьбе за золотые медали?

— Вполне допускаю. Ну и мы же видим, что пока конкуренты «Зенита» не усиливаются.

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Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Ботафого
ФК Зенит
Артур (Зенит)
Луис Энрике (Ботафого)
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