Латышонок, Файзуллаев, Козлов и еще семь открытий российского сезона

Футболисты, совершившие прорыв.

Илья Вахания, «Ростов»

Возраст: 23 года

Амплуа: защитник

Статистика в сезоне-2023/24: 33 матча, 2 гола, 2 голевые передачи

Летний трансфер воспитанника «Зенита» в «Ростов» прошел тихо: мало кто предполагал, что Вахания с ходу вольется в стартовый состав желто-синих и к концу сезона дорастет до вызова в сборную России.

Но так и произошло: с 3-го тура РПЛ экс-капитан «Зенита» — 2 стал выходить в основе «Ростова», а вскоре отдал дебютную результативную передачу и забил. Зимой ходили слухи о том, что сине-бело-голубые хотят взять Ваханию на место Кругового, но Илья остался прогрессировать в «Ростове» и получил вызов в национальную команду на товарищеский матч с Белоруссией.

Никита Салтыков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Никита Салтыков, «Крылья Советов»

Возраст: 19 лет

Амплуа: полузащитник

Статистика в сезоне-2023/24: 33 матча, 4 гола, 5 голевых передач

Фамилию Салтыкова еще в прошлом сезоне хорошо запомнили болельщики «Спартака»: его гол в Кубке России помог «Акрону» выбить из турнира красно-белых. На тот момент Никита еще не дебютировал в чемпионате России.

В этом сезоне Салтыков смерчем влетел в РПЛ: дебют в стартовом составе «Крыльев Советов» он отметил дублем в ворота «Ростова», моментально закрепился в основе и затем только наращивал свой бомбардирский и ассистентский счет. Полгода назад «Локомотив» объявил о летнем переезде хавбека в Черкизово, и вторую половину сезона Салтыков провел более тускло, но статуса открытия его это не лишает.

Данила Козлов. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Данила Козлов, «Балтика»

Возраст: 19 лет

Амплуа: полузащитник

Статистика в сезоне-2023/24: 15 матчей, 3 гола, 5 голевых передач

Скауты давно выделяли Козлова и пророчили воспитаннику «Зенита» большое будущее. Но для прорыва Даниле надо было уйти из родного клуба.

Зимой полузащитник перебрался в «Балтику», в марте впервые вышел на поле за новую команду и уже через восемь минут после дебюта забил «Оренбургу» — правда, гол отменили.

Но Козлова это не остановило: позже он дважды отличился в матче с «Краснодаром» и нараздавал голевых передач (в том числе в суперфинале Кубка). На Данилу есть огромный спрос на рынке — крайне маловероятно, что он останется в вылетевшей в первую лигу команде.

Евгений Латышонок. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Евгений Латышонок, «Балтика»

Возраст: 25 лет

Амплуа: вратарь

Статистика в сезоне-2023/24: 34 матча, 44 пропущенных гола, 8 сухих матчей

В июне воспитаннику «Краснодара» исполнится 26 лет, но в данном случае это не имеет значения: без Латышонка список открытий российского сезона был бы неполным. Голкипер очаровал всех своими эффектными спасениями, блестящей игрой на линии и на выходах, а также феноменальным чтением моментов. Очевидно, что и Латышонок в следующем сезоне будет играть в РПЛ, в отличие от «Балтики».

Аббосбек Файзуллаев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Аббосбек Файзуллаев, ЦСКА

Возраст: 20 лет

Амплуа: полузащитник

Статистика в сезоне-2023/24: 32 матча, 5 голов, 9 голевых передач

Трансферное лето у ЦСКА выдалось очень тяжелым: клуб с оглушительным скрипом проворачивал покупки и слабо усилился. Приобретение неизвестного хавбека «Пахтакора» болельщики вообще не рассматривали всерьез. Никто не мог поверить, что этот малорослый узбек станет одним из лучших футболистов ЦСКА.

Но Файзуллаев уже осенью заставил всех запомнить свое имя: юркий, креативный и фантастически трудоспособный вингер регулярно забивал и отдавал голевые передачи. Весной Файзуллаев не остановился и в итоге в одном только чемпионате набрал 11 очков по системе «гол плюс пас».

Тамерлан Мусаев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Тамерлан Мусаев, «Балтика» / ЦСКА

Возраст: 22 года

Амплуа: нападающий

Статистика в сезоне-2023/24: 42 матча, 10 голов, 5 голевых передач

Еще один трансфер ЦСКА, от которого не ждали скорого прорыва. Мусаев перешел из «Балтики» зимой — как тогда казалось, статный форвард должен был заменить Заболотного, чей контракт истекал по окончании сезона. Но Мусаев явно хотел проявить себя намного раньше, и он сделал это: за полгода в ЦСКА забил шесть мячей в обоих турнирах. Прибавьте к этим цифрам четыре гола за «Балтику» в первой половине сезона и получите полноценное открытие сезона.

Любопытная деталь: Мусаев до прошлого лета никогда не играл в премьер-лиге, а в этом сезоне не пропустил ни одного матча — выходил на поле в каждом из 30 туров. Кроме того, Тамерлан 12 раз появлялся на газоне в Кубке России и пропустил только суперфинал, куда ЦСКА не вышел.

Алексей Батраков. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Алексей Батраков, «Локомотив»

Возраст: 18 лет

Амплуа: полузащитник

Статистика в сезоне-2023/24: 6 матчей, 1 гол

Чрезвычайно перспективный хавбек «Локомотива», воспитанник красно-зеленых и безусловный лидер их молодежной команды. Батракову всего 18, но он полностью заслужил дебют в премьер-лиге этой весной. Доверие Михаила Галактионова юный полузащитник оправдал действиями: многих впечатлила его зрелая игра в середине поля на финише чемпионата, но еще круче то, что Батраков забил победный гол «Оренбургу» в 28-м туре. Вполне вероятно, что новый сезон Алексей начнет в основе «Локомотива».

Илья Ишков (слева). Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Илья Ишков, «Урал»

Возраст: 19 лет

Амплуа: полузащитник

Статистика в сезоне-2023/24: 37 матчей, 1 гол, 3 голевые передачи

Финиш сезона «Урала» — сплошное разочарование: екатеринбуржцы покинули РПЛ впервые за 11 лет. Но будущее у черно-оранжевых есть, ведь в минувшем сезоне они явили стране сразу двух талантливых футболистов.

Один из них — выпускник местной академии Илья Ишков. 19-летний хавбек весь год играл с особой страстью и желанием, со слезами на глазах переживал неудачи (вспомните смазанный пенальти в матче с «Локомотивом») и искренне радовался результативным действиям. Его гол-шедевр в ворота «Динамо» — один из самых пестрых моментов чемпионата.

Игорь Дмитриев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Игорь Дмитриев, «Урал»

Возраст: 19 лет

Амплуа: полузащитник

Статистика в сезоне-2023/24: 35 матчей, 2 голевые передачи

Как и Ишков, Дмитриев был одним из редких позитивных лучей в «Урале». Он петербуржец, его отец — бывший форвард «Зенита», «Спартака» и ЦСКА Сергей Дмитриев, умерший в декабре 2022 года. Осенью 2023-го Игорь потерял и маму, поэтому его особо поддерживали все — не только болельщики «Урала».

В первой части сезона хавбек в основном выходил на замену, но во второй стал получать заметно больше игрового времени, отдал две результативные передачи и принес немало пользы «Уралу».

Илья Рожков (слева). Фото Александр Федоров, «СЭ»

Илья Рожков, «Рубин»

Возраст: 19 лет

Амплуа: защитник

Статистика в сезоне-2023/24: 21 матч, 1 гол, 2 голевые передачи

«Рубин» входил в сезон с чудовищными проблемами на левом фланге обороны, поэтому Рашиду Рахимову пришлось ставить туда совсем юного Илью Рожкова, который вообще больше привык к правому краю. Но он совсем не стушевался, а выдал прекрасный дебют: уже в первом туре отдал голевую передачу, позволив «Рубину» разделить очки в гостях у «Локомотива».

В середине сезона Рожков редко выходил на поле, но весну провел ударно, в том числе забил дебютный мяч на взрослом уровне — в ворота ЦСКА.