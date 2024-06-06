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Сегодня, 13:00

Латышонок, Файзуллаев, Козлов и еще семь открытий российского сезона

Гоша Чернов
Корреспондент
Евгений Латышонок, Аббосбек Файзуллаев, Данила Козлов.
Фото «СЭ»
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Футболисты, совершившие прорыв.

Илья Вахания, «Ростов»
Возраст: 23 года
Амплуа: защитник
Статистика в сезоне-2023/24: 33 матча, 2 гола, 2 голевые передачи

Летний трансфер воспитанника «Зенита» в «Ростов» прошел тихо: мало кто предполагал, что Вахания с ходу вольется в стартовый состав желто-синих и к концу сезона дорастет до вызова в сборную России.

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Но так и произошло: с 3-го тура РПЛ экс-капитан «Зенита» — 2 стал выходить в основе «Ростова», а вскоре отдал дебютную результативную передачу и забил. Зимой ходили слухи о том, что сине-бело-голубые хотят взять Ваханию на место Кругового, но Илья остался прогрессировать в «Ростове» и получил вызов в национальную команду на товарищеский матч с Белоруссией.

Никита Салтыков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Никита Салтыков, «Крылья Советов»
Возраст: 19 лет
Амплуа: полузащитник
Статистика в сезоне-2023/24: 33 матча, 4 гола, 5 голевых передач

Фамилию Салтыкова еще в прошлом сезоне хорошо запомнили болельщики «Спартака»: его гол в Кубке России помог «Акрону» выбить из турнира красно-белых. На тот момент Никита еще не дебютировал в чемпионате России.

В этом сезоне Салтыков смерчем влетел в РПЛ: дебют в стартовом составе «Крыльев Советов» он отметил дублем в ворота «Ростова», моментально закрепился в основе и затем только наращивал свой бомбардирский и ассистентский счет. Полгода назад «Локомотив» объявил о летнем переезде хавбека в Черкизово, и вторую половину сезона Салтыков провел более тускло, но статуса открытия его это не лишает.

Футболист «Балтики» Данила Козлов.
Данила Козлов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Данила Козлов, «Балтика»
Возраст: 19 лет
Амплуа: полузащитник
Статистика в сезоне-2023/24: 15 матчей, 3 гола, 5 голевых передач

Скауты давно выделяли Козлова и пророчили воспитаннику «Зенита» большое будущее. Но для прорыва Даниле надо было уйти из родного клуба.

Зимой полузащитник перебрался в «Балтику», в марте впервые вышел на поле за новую команду и уже через восемь минут после дебюта забил «Оренбургу» — правда, гол отменили.

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Но Козлова это не остановило: позже он дважды отличился в матче с «Краснодаром» и нараздавал голевых передач (в том числе в суперфинале Кубка). На Данилу есть огромный спрос на рынке — крайне маловероятно, что он останется в вылетевшей в первую лигу команде.

Голкипер «Балтики» Евгений Латышонок.
Евгений Латышонок.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Евгений Латышонок, «Балтика»
Возраст: 25 лет
Амплуа: вратарь
Статистика в сезоне-2023/24: 34 матча, 44 пропущенных гола, 8 сухих матчей

В июне воспитаннику «Краснодара» исполнится 26 лет, но в данном случае это не имеет значения: без Латышонка список открытий российского сезона был бы неполным. Голкипер очаровал всех своими эффектными спасениями, блестящей игрой на линии и на выходах, а также феноменальным чтением моментов. Очевидно, что и Латышонок в следующем сезоне будет играть в РПЛ, в отличие от «Балтики».

Футболист ЦСКА Аббосбек Файзуллаев.
Аббосбек Файзуллаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Аббосбек Файзуллаев, ЦСКА
Возраст: 20 лет
Амплуа: полузащитник
Статистика в сезоне-2023/24: 32 матча, 5 голов, 9 голевых передач

Трансферное лето у ЦСКА выдалось очень тяжелым: клуб с оглушительным скрипом проворачивал покупки и слабо усилился. Приобретение неизвестного хавбека «Пахтакора» болельщики вообще не рассматривали всерьез. Никто не мог поверить, что этот малорослый узбек станет одним из лучших футболистов ЦСКА.

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Но Файзуллаев уже осенью заставил всех запомнить свое имя: юркий, креативный и фантастически трудоспособный вингер регулярно забивал и отдавал голевые передачи. Весной Файзуллаев не остановился и в итоге в одном только чемпионате набрал 11 очков по системе «гол плюс пас».

Футболист ЦСКА Тамерлан Мусаев.
Тамерлан Мусаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Тамерлан Мусаев, «Балтика» / ЦСКА
Возраст: 22 года
Амплуа: нападающий
Статистика в сезоне-2023/24: 42 матча, 10 голов, 5 голевых передач

Еще один трансфер ЦСКА, от которого не ждали скорого прорыва. Мусаев перешел из «Балтики» зимой — как тогда казалось, статный форвард должен был заменить Заболотного, чей контракт истекал по окончании сезона. Но Мусаев явно хотел проявить себя намного раньше, и он сделал это: за полгода в ЦСКА забил шесть мячей в обоих турнирах. Прибавьте к этим цифрам четыре гола за «Балтику» в первой половине сезона и получите полноценное открытие сезона.

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Любопытная деталь: Мусаев до прошлого лета никогда не играл в премьер-лиге, а в этом сезоне не пропустил ни одного матча — выходил на поле в каждом из 30 туров. Кроме того, Тамерлан 12 раз появлялся на газоне в Кубке России и пропустил только суперфинал, куда ЦСКА не вышел.

Алексей Батраков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Алексей Батраков, «Локомотив»
Возраст: 18 лет
Амплуа: полузащитник
Статистика в сезоне-2023/24: 6 матчей, 1 гол

Чрезвычайно перспективный хавбек «Локомотива», воспитанник красно-зеленых и безусловный лидер их молодежной команды. Батракову всего 18, но он полностью заслужил дебют в премьер-лиге этой весной. Доверие Михаила Галактионова юный полузащитник оправдал действиями: многих впечатлила его зрелая игра в середине поля на финише чемпионата, но еще круче то, что Батраков забил победный гол «Оренбургу» в 28-м туре. Вполне вероятно, что новый сезон Алексей начнет в основе «Локомотива».

Илья Ишков (слева).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Илья Ишков, «Урал»
Возраст: 19 лет
Амплуа: полузащитник
Статистика в сезоне-2023/24: 37 матчей, 1 гол, 3 голевые передачи

Финиш сезона «Урала» — сплошное разочарование: екатеринбуржцы покинули РПЛ впервые за 11 лет. Но будущее у черно-оранжевых есть, ведь в минувшем сезоне они явили стране сразу двух талантливых футболистов.

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Один из них — выпускник местной академии Илья Ишков. 19-летний хавбек весь год играл с особой страстью и желанием, со слезами на глазах переживал неудачи (вспомните смазанный пенальти в матче с «Локомотивом») и искренне радовался результативным действиям. Его гол-шедевр в ворота «Динамо» — один из самых пестрых моментов чемпионата.

Игорь Дмитриев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Игорь Дмитриев, «Урал»
Возраст: 19 лет
Амплуа: полузащитник
Статистика в сезоне-2023/24: 35 матчей, 2 голевые передачи

Как и Ишков, Дмитриев был одним из редких позитивных лучей в «Урале». Он петербуржец, его отец — бывший форвард «Зенита», «Спартака» и ЦСКА Сергей Дмитриев, умерший в декабре 2022 года. Осенью 2023-го Игорь потерял и маму, поэтому его особо поддерживали все — не только болельщики «Урала».

В первой части сезона хавбек в основном выходил на замену, но во второй стал получать заметно больше игрового времени, отдал две результативные передачи и принес немало пользы «Уралу».

Илья Рожков (слева).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Илья Рожков, «Рубин»
Возраст: 19 лет
Амплуа: защитник
Статистика в сезоне-2023/24: 21 матч, 1 гол, 2 голевые передачи

«Рубин» входил в сезон с чудовищными проблемами на левом фланге обороны, поэтому Рашиду Рахимову пришлось ставить туда совсем юного Илью Рожкова, который вообще больше привык к правому краю. Но он совсем не стушевался, а выдал прекрасный дебют: уже в первом туре отдал голевую передачу, позволив «Рубину» разделить очки в гостях у «Локомотива».

В середине сезона Рожков редко выходил на поле, но весну провел ударно, в том числе забил дебютный мяч на взрослом уровне — в ворота ЦСКА.

Футбол
РПЛ
Никита Салтыков
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