Еженедельный рейтинг тура от «СЭ».

Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы развили идею и каждую неделю составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом в сезоне. Каждый тур этот список будет меняться, а для справедливого расчета по ходу сезона мы введем нижний порог сыгранных встреч. Сейчас учитываются только футболисты, проведшие хотя бы пять матчей.

1. Бенхамин Гарре («Крылья Советов») — 6,6 (средняя оценка «СЭ» за чемпионат).

Все еще травмирован, но остается одним из лучших в лиге благодаря феноменальной результативной серии на старте чемпионата.

2. Матео Кассьерра («Зенит») — 6,5.

Потерял первое место в рейтинге, так как в матче с ЦСКА был не очень заметен. Хотя перед перерывом мог забить, когда Акинфеев отразил мяч после удара колумбийца.

3. Антон Заболотный (ЦСКА) — 6,43.

Замечательно начал сезон: за семь туров забил четыре мяча, отдал одну голевую передачу и еще раз заработал пенальти. В матче с «Зенитом» тоже не ушел с поля без результативного действия — именно Заболотный открыл счет.

4. Клаудиньо («Зенит») — 6,43.

Остается одним из лидеров действующих чемпионов России. Хотя в игре с ЦСКА играл не так ярко, как обычно.

5. Муми Нгамале («Динамо») — 6,43.

В пяти из шести последних туров либо забивает, либо отдает результативный пас. На этот раз гол камерунца принес «Динамо» победу в Ростове-на-Дону.

6. Вендел («Зенит») — 6,4.

Не был так заметен, как в матче со «Спартаком», но свою работу выполнил отлично. Достаточно сказать, что показал гроссмейстерскую точность передач — 97%.

7. Никита Салтыков («Крылья Советов») — 6,33.

Безусловное открытие первой части чемпионата — Салтыков лишь в июле дебютировал в РПЛ, но уже закрепился в основе одного из лидеров лиги, отметился тремя результативными действиями и получил вызов в сборную России.

8. Джоэл Фамейе («Рубин») — 6,3.

Из-за травмы сыграл лишь в пяти матчах РПЛ, но за это время успел трижды забить, а в минувшем туре пяткой сделал гол в Нижнем Новгороде.

9. Дуглас Сантос («Зенит») — 6,29.

Стабильно один из лучших футболистов лиги и «Зенита» последних лет. В игре с ЦСКА забил важный гол после подачи углового.

10. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 6,29.

Лидер «Краснодара» и одна из главных причин того, почему «быки» ушли на международную паузу на первом месте в премьер-лиге. В игре со «Спартаком» реализовал пенальти.