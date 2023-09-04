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Сегодня, 17:15

Рейтинг лучших игроков РПЛ: Заболотный — в топ-3, пятеро из «Краснодара» — в топ-20

«СЭ» опубликовал рейтинг лучших футболистов 7-го тура РПЛ
Антон Заболотный, Эдуард Сперцян.
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Еженедельный рейтинг тура от «СЭ».

Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы развили идею и каждую неделю составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом в сезоне. Каждый тур этот список будет меняться, а для справедливого расчета по ходу сезона мы введем нижний порог сыгранных встреч. Сейчас учитываются только футболисты, проведшие хотя бы пять матчей.

1. Бенхамин Гарре («Крылья Советов») — 6,6 (средняя оценка «СЭ» за чемпионат).

Все еще травмирован, но остается одним из лучших в лиге благодаря феноменальной результативной серии на старте чемпионата.

2. Матео Кассьерра («Зенит») — 6,5.

Потерял первое место в рейтинге, так как в матче с ЦСКА был не очень заметен. Хотя перед перерывом мог забить, когда Акинфеев отразил мяч после удара колумбийца.

3. Антон Заболотный (ЦСКА) — 6,43.

Замечательно начал сезон: за семь туров забил четыре мяча, отдал одну голевую передачу и еще раз заработал пенальти. В матче с «Зенитом» тоже не ушел с поля без результативного действия — именно Заболотный открыл счет.

4. Клаудиньо («Зенит») — 6,43.

Остается одним из лидеров действующих чемпионов России. Хотя в игре с ЦСКА играл не так ярко, как обычно.

5. Муми Нгамале («Динамо») — 6,43.

В пяти из шести последних туров либо забивает, либо отдает результативный пас. На этот раз гол камерунца принес «Динамо» победу в Ростове-на-Дону.

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6. Вендел («Зенит») — 6,4.

Не был так заметен, как в матче со «Спартаком», но свою работу выполнил отлично. Достаточно сказать, что показал гроссмейстерскую точность передач — 97%.

7. Никита Салтыков («Крылья Советов») — 6,33.

Безусловное открытие первой части чемпионата — Салтыков лишь в июле дебютировал в РПЛ, но уже закрепился в основе одного из лидеров лиги, отметился тремя результативными действиями и получил вызов в сборную России.

8. Джоэл Фамейе («Рубин») — 6,3.

Из-за травмы сыграл лишь в пяти матчах РПЛ, но за это время успел трижды забить, а в минувшем туре пяткой сделал гол в Нижнем Новгороде.

9. Дуглас Сантос («Зенит») — 6,29.

Стабильно один из лучших футболистов лиги и «Зенита» последних лет. В игре с ЦСКА забил важный гол после подачи углового.

10. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 6,29.

Лидер «Краснодара» и одна из главных причин того, почему «быки» ушли на международную паузу на первом месте в премьер-лиге. В игре со «Спартаком» реализовал пенальти.

Антон Заболотный
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Сочи – Спартак
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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