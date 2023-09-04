Сегодня, 17:15
Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы развили идею и каждую неделю составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом в сезоне. Каждый тур этот список будет меняться, а для справедливого расчета по ходу сезона мы введем нижний порог сыгранных встреч. Сейчас учитываются только футболисты, проведшие хотя бы пять матчей.
Все еще травмирован, но остается одним из лучших в лиге благодаря феноменальной результативной серии на старте чемпионата.
Потерял первое место в рейтинге, так как в матче с ЦСКА был не очень заметен. Хотя перед перерывом мог забить, когда Акинфеев отразил мяч после удара колумбийца.
Замечательно начал сезон: за семь туров забил четыре мяча, отдал одну голевую передачу и еще раз заработал пенальти. В матче с «Зенитом» тоже не ушел с поля без результативного действия — именно Заболотный открыл счет.
Остается одним из лидеров действующих чемпионов России. Хотя в игре с ЦСКА играл не так ярко, как обычно.
В пяти из шести последних туров либо забивает, либо отдает результативный пас. На этот раз гол камерунца принес «Динамо» победу в Ростове-на-Дону.
Не был так заметен, как в матче со «Спартаком», но свою работу выполнил отлично. Достаточно сказать, что показал гроссмейстерскую точность передач — 97%.
Безусловное открытие первой части чемпионата — Салтыков лишь в июле дебютировал в РПЛ, но уже закрепился в основе одного из лидеров лиги, отметился тремя результативными действиями и получил вызов в сборную России.
Из-за травмы сыграл лишь в пяти матчах РПЛ, но за это время успел трижды забить, а в минувшем туре пяткой сделал гол в Нижнем Новгороде.
Стабильно один из лучших футболистов лиги и «Зенита» последних лет. В игре с ЦСКА забил важный гол после подачи углового.
Лидер «Краснодара» и одна из главных причин того, почему «быки» ушли на международную паузу на первом месте в премьер-лиге. В игре со «Спартаком» реализовал пенальти.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -