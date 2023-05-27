«Торпедо» рассыпалось в последнем домашнем матче в РПЛ. С кровью и удалением

Очередной мастер-класс от Марцела Лички.

Финальный матч дома

Для «Торпедо» время в элите подходит к концу — команда Пепа Клотета потеряла шансы на спасение еще в 27-м туре и с тех пор просто доигрывает сезон. Последний матч в РПЛ у черно-белых состоится 3 июня (на всякий случай, это дерби с «Локомотивом» в Черкизово), а пока команда провела заключительную встречу на своем поле.

Правда, вряд ли болельщики настраивались на чудо — дома «Торпедо» весь сезон выступало крайне неудачно. За игровой год на домашней арене набралось всего две победы и одна ничья — остальные встречи москвичи проиграли, чаще даже не забивая в ответ.

Кровавый Гошев

Несмотря на такие расклады, в первом тайме «Торпедо» удивило. По игре вообще не было похоже, что команда уже вылетела. Парни Клотета прекрасно боролись, грамотно оборонялись и, главное, отлично выбегали в контратаки.

Но моментами такая мотивация приводила к страшным стыкам. Например, на 31-й минуте нападающий Рейна не успел к мячу и на всей скорости протаранил голкипера «Оренбурга» Гошева, оставив тому рассечение над бровью. Вратарская кровь залила все вокруг — подлечивали Евгения несколько минут. Ему даже пришлось поменять форму. А гол, который Рейна оформил в результате яростной атаки, пришлось отменить.

Бедный Бабурин

В матче мучился не только Гошев. Но если у вратаря «Оренбурга» боли были физическими, то голкипер «Торпедо» страдал ментально: защитники «Торпедо» привезли два 11-метровых, и с обоими ударами Егор не справился.

Причем для Бабурина эти пенальти стали 12-м и 13-м в сезоне (вратарь отразил четыре). А в сухом остатке «Торпедо» только с 11-метровых пропустило за сезон девять мячей — нельзя так сильно усложнять себе жизнь, когда решаешь задачи на высшем уровне и цепляешься за каждые очки.

Самсонов снова удалился

Капитан «Торпедо», ранее в этом сезоне пообещавший, что команда не вылетит, кажется, тяжело переживает возвращение в первую лигу. В матче с ЦСКА (поражение в нем отправило черно-белых в ФНЛ) Самсонов заработал первое в сезоне удаление — получил две желтые карточки в конце встречи.

Но помочь команде достойно финишировать Артем не захотел — едва он отсидел дисквалификацию (пропустил матч с «Динамо»), тут же получил две желтые в игре с «Оренбургом». Теперь «Торпедо» 3 июня придется отдуваться без него, а Самсонов пока в РПЛ больше не сыграет. Этот сезон для него закончен.

Хотеть — мало

Два пенальти сильно повлияли на попытки «Торпедо» остановить «Оренбург». Первый тайм, в котором команда Клотета оборонялась, живо убегала в контратаки и даже красиво забила усилиями Чурича (его удар с двумя рикошетами от перекладины — украшение матча), сменился серым вторым таймом. Там «Оренбург» вернул ситуацию под свой контроль и забил второй мяч. А под занавес встречи упаковал еще и третий — гол Данила Капустянского стал для него дебютным в РПЛ.

«Торпедо» в очередной раз проигрывает, много пропускает и остается в меньшинстве. Черно-белых точно не упрекнешь в отсутствии мотивации, но одного желания недостаточно для побед на таком уровне.

Это же подтвердит и «Оренбург», который давно играет в свое удовольствие (новичок РПЛ давно обезопасил себя от вылета), а под конец сезона прервал серию из трех матчей без побед и может рассчитывать на место в восьмерке.