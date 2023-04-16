Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 12:15

«Рука Нетфуллина — не пенальти. Самсонов чуть не покалечил Бальде — это красная». Мнение Хусаинова

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Судья Павел Шадыханов и футболист «Спартака» Кристофер Мартинс
Павел Шадыханов показывает желтую карточку Кристоферу Мартинсу.
Фото Александр Ступников, «Спартак», Global Look Press
Роман Зобнин реализует пенальти в ворота Егора Бабурина в матче «Торпедо» — «Спартак»
Роман Зобнин забивает пенальти в ворота Егора Бабурина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/2
Telegram Дзен
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов — о решениях бригады Павла Шадыханова в матче «Торпедо» — «Спартак» (1:2).
Россия. Премьер-лига. 23-й тур
15 апр, 19:00. Лужники (Москва)
Торпедо М
1:2
Спартак

— Какую оценку поставили бы Шадыханову за этот матч?

— Если по пятибалльной шкале, то чуть ниже тройки.

— Сурово. Все ли три пенальти, назначенные в ворота автозаводцев, вам понятны?

— Понятны-то все, только я с одним не согласен.

— С первым?

— Да. Объясню. В момент борьбы за мяч Дуарте в прыжке опирается на игрока «Торпедо» Кожемякина, выигрывает верховой мяч, сбрасывает вниз. Мяч попадает в руку Нетфуллину.

— Повод для назначения 11-метрового?

— Не соглашусь. Шадыханову подсказал ВАР. Не хотел бы анализировать уровень квалификации, но решение принято не по правилам игры. Для меня это очевидно.

Роман Зобнин реализует пенальти в ворота Егора Бабурина в матче «Торпедо» — «Спартак»
Роман Зобнин забивает пенальти в ворота Егора Бабурина.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Но ведь у Нетфуллина левая рука была отставлена в сторону.

— Она была отставлена вниз, а не поднята вверх. Торпедовец даже наклонился, так как на него оказывалось давление. Удара по по воротам не было, он не спасал команду. Мяч просто попал ему в руку. А самое важное, что Дуарте в том эпизоде сам фолил в воздухе на другом торпедовце — Кожемякине. Для меня это не пенальти. Вроде бы простая игровая ситуация, а такой судейский ляп... Хорошо, что футбольный бог не позволил спартаковцам открыть счет. А если бы Бальде забил?

— По второму и третьему 11-метровым вопросов нет?

— Есть одно нарекание.

— Какое?

— В третьем случае следовало удалить защитника «Торпедо» Самсонова. Очень грубый фол с его стороны на Бальде.

Руслан Литвинов и&nbsp;судья Павел Шадыханов. Еще одно безумное дерби «Спартака», пятая подряд победа ЦСКА, весенний ураган атаки «Краснодара». Рабинер — о матчах субботы

— Но нога у торпедовца была согнута.

— Ну и что? Он полетел в ногу форварду «Спартака» открытой подошвой! В голеностоп! Мог реально покалечить игрока красно-белых. Это красная карточка. Самсонов не сыграл в мяч. Это очень агрессивная атака. Почему Шадыханов его не удалил, а ограничился лишь желтой? Вопрос...

— В пользу «Спартака» назначили три пенальти за один тайм. Теперь критики красно-белых начнут вспоминать встречу московского клуба с главой наших судей Павлом Каманцевым.

— А то... «Спартак» сам дал такой повод. Ведь все, как говорится, подшивается в одну папку...

Кейта Бальде забил гол, не&nbsp;реализовал один пенальти и&nbsp;заработал еще два.

— В смысле?

— А вспомните предыдущий тур — дерби с «Динамо». За что поставили пенальти на Зобнине? ЭСК признала это ошибкой. Как снежный ком... Почему такие трактовки? Почему встречались только со «Спартаком»? Неслучайно Валерий Карпин призвал Каманцева провести лекцию и для «Ростова». Встречи, конечно, вещь полезная. Но почему их проводят в разгар чемпионата и только с одним клубом? К чему такая избирательность? Ну если назрела такая необходимость, соберите тогда в срочном порядке все клубы, пообщайтесь, разъясните. А теперь что получается?

Павел Шадыханов (слева) показывает желтую карточку Кристоферу Мартинсу Перейре. Шадыханов прошел испытание «Спартаком»: плевок Клотета, удаления и 11-метровые

— Что?

— «Спартак» встретился с Каманцевым. После этого арбитры совершают ошибки в пользу красно-белых. Совпадение? Может быть... Доказать, конечно, ничего не возможно, но что подумают люди? Какая молва пойдет?

— Мартинс заслужил вторую желтую за саркастические аплодисменты в адрес судьи?

— Если он так отреагировал на решение арбитра, то да. Но почему решение принималось так долго? Почему после паузы? Шадыханову помог ВАР? Тогда вновь возникают вопросы к уровню наших судей в поле. Потому я и поставил бы ему три с минусом.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
Павел Шадыханов
Сергей Хусаинов
10
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Украина ввела санкции против Акинфеева, Авербуха и других российских спортсменов
Медведев дал отповедь Звереву. Россиянин готов к вражде с немцем
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Зеленский ввел новые санкции против России
В Киеве готовятся эвакуировать часть горожан из-за повышения уровня воды в Днепре
В Артемовске боевика ВСУ приняли за российского солдата и обрадовались
Популярное видео
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Ростов» — «Зенит», «Торпедо» — «Спартак» и другие матчи
Веденеев: «Даже если «Ростов» обыграет «Зенит», никакой интриги в борьбе за первое место не будет»
Маслов — о дерби: «Все судейские решения были справедливыми»
Бальде: «Французский чемпионат очень похож на российский»
Хусаинов: «После встречи с Каманцевым судьи ошибаются в пользу «Спартака». Совпадение? Может быть...»
Полузащитник ЦСКА Мендес: «Хотелось бы продолжить нашу победную серию»
Кутепов уверен, что «Торпедо» не вылетит из РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Еще одно безумное дерби «Спартака», пятая подряд победа ЦСКА, весенний ураган атаки «Краснодара». Рабинер — о матчах субботы

«У меня большие вопросы к испанскому тренеру». Горячий монолог бывшего президента «Торпедо»