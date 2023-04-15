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Матч-комедия в «Лужниках»: три пенальти, два удаления, победа «Спартака» над «Торпедо»

«Спартак» победил «Торпедо» в матче с тремя пенальти и двумя удалениями
Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
Роман Юзепчук против Кейта Бальде.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Красно-белые вели 2:0, но остались вдевятером и чуть все не испортили.

«Спартак» выходил на матч с «Торпедо», выпав из первой тройки: ЦСКА подвинул красно-белых, выиграв в Екатеринбурге. Рано или поздно это должно было случиться, ведь серия «Спартака» без побед затянулась на три матча, а с учетом Кубка — и вовсе на пять. По игре команда Гильермо Абаскаля выглядела не настолько плохо, но отсутствие результата здорово ударило по уверенности игроков в себе. И тренера, конечно, тоже. Хотя у Абаскаля на минувшей неделе было предостаточно поводов отвлечься и перезагрузиться — женитьба, день рождения...

«Торпедо» подавало встречу с красно-белыми как противостояние испанских тренеров — Клотет против Абаскаля. Их национальные мотивы рядом с памятником Владимиру Ленину звучали особенно колоритно. В «Спартаке» же вспоминали прошлогодний победный финал Кубка с «Динамо». Правда, тогда стадион был забит до отказа, а сейчас с верхнего яруса можно было услышать, о чем футболисты говорят на поле.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
15 апр, 19:00. Лужники (Москва)
Торпедо М
1:2
Спартак

Главная аномалия первого тайма — три пенальти в ворота «Торпедо». Первая «точка» показалась самой спорной, хотя все основания у арбитра были: мяч попал в локоть Нетфуллину — очень похоже на то, как это случилось с Пике в памятном матче ЧМ-2018 Россия — Испания. Кстати, все произошло у тех же ворот. Но тогда Дзюба забил, а сейчас Бальде от души зарядил в перекладину. Сенегалец исправился через пару минут, вонзив уже с игры после скидки Пруцева.

Второй пенальти вопросов не вызвал. Кожемякин сбил Бальде, но и тут «Спартак» не справился с Бабуриным. Удар доверили Литвинову, лучшему в составе красно-белых в последних матчах, однако переиграть вратаря «Торпедо» он не сумел. Два пенальти, оба не забиты — это уже история. Но Шадыханов до перерыва назначил еще один 11-метровый! И тут претензии могут быть только у «Спартака»: Самсонов прямой ногой влетел в Бальде, и этот фол вполне тянул на красную. Трибуны скандировали «Селихов! Селихов!», но к мячу подошел капитан Зобнин. И забил. Это был 1000-й гол красно-белых в премьер-лиге. И еще любопытный факт: за весь чемпионский сезон-2016/17 «Спартак» пробил только два пенальти. Меньше, чем за один тайм этого матча.

Клотет, очевидно, с таким количеством 11-метровых в ворота своей команды ранее не сталкивался, и эмоциональной реакцией заработал красную карточку. Забавно, что в следующие выходные в матче «Химки» — «Торпедо» обе команды будут без главных тренеров: ранее в этом туре удалили Талалаева.

Егор Бабурин отбивает удар Руслана Литвинова с&nbsp;11-метровой отметки. «Спартак» установил рекорд РПЛ. Пробил три пенальти за тайм, но забил лишь раз

У «Спартака» было все, чтобы одержать уверенную победу, но красно-белые сами себе обеспечили приключения и нервную концовку. В середине тайма после своего же обреза вторую желтую получил Литвинов, а в концовке команда осталась вдевятером после удаления Мартинса. «Торпедо» один гол отыграло и пошло в навал, но «Спартак» кое-как выстоял. И теперь к матчу с «Краснодаром» Абаскаль остался без двух ключевых игроков центра поля.

Огненный матч по количеству записей в протоколе, но точно не по качеству футбола. «Спартак» обыграл-таки аутсайдера и прервал пятиматчевую серию без побед. До «Краснодара» будет еще кубковая встреча с «Акроном», и в Тольятти до серии пенальти красно-белым лучше не доводить.

Кейта Бальде
Роман Зобнин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
9
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