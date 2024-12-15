Как «Зенит» провернул великий трансфер Халка. Питерцы разыграли красивую комбинацию

За ночь забрали и бразильца, и Витселя.

На сегодняшний день за «Зенит» выступает целая диаспора бразильцев, но были времена, когда футболистов из этой латиноамериканской страны в команде из Санкт-Петербурга не числилось вовсе. Первопроходцем стал легендарный Халк, который 3 сентября 2012 года одновременно с Акселем Витселем перебрался на берега Невы из чемпионата Португалии.

«СЭ» вспоминает, как «Зениту» удалось осуществить самый громкий трансфер в истории отечественного футбола.

В Питере могли оказаться Кавани, Моутинью и Гамшик

Для начала вспомним контекст 2012 года. «Зенит» на тот момент не так давно выиграл Кубок УЕФА и рассчитывал на большее: когда у лидера полузащиты петербуржцев Игоря Денисова спрашивали, чего недостает его команде, чтобы претендовать на победу в Лиге чемпионов, этот вопрос не выглядел ироничным. Денисов честно отвечал, что «Зениту» нужно качественное усиление состава (сам Игорь тогда еще не знал, что именно оно приведет к его роковому разладу с родным клубом).

На Неве до сих пор ходит легенда о том, как Властимил Петржела потребовал купить ему Руда ван Нистелроя и Райана Гиггза. Тренер «Зенита» в 2012 году Лучано Спаллетти смотрел на жизнь более реалистично. Еще до того, как Халк действительно приехал в Петербург, итальянец подтверждал интерес клуба к нему и другим звездам: «Интерес к Халку и Нани? Это правдивые новости. Все будет зависеть от того, сколько они будут стоить. Разумеется, мы не можем платить чрезмерно большие деньги. Нам нравятся и Халк, и Нани. Нам нравится и Месси. Если вы хотите еще какое-то имя — Афеллай. Есть еще три имени, которые я вам не назову».

Халк и Аксель Витсель. Фото Кристина Коровникова

По прошествии времени мы узнаем, что три других имени — это Эдинсон Кавани, Марек Гамшик и Жоау Моутинью. С ними «Зенит» по разным причинам договориться не смог: в частности, за Кавани «Наполи» выставил завышенный, по мнению россиян, ценник — 50 миллионов евро. Напомним, что и Халк, и Витсель стоили «Газпрому» ровно по 40 миллионов (по другой версии, за Халка заплатили 60).

То, что Халк обошелся лидеру российского футбола так дешево, стало, с одной стороны, большой удачей, а с другой — продемонстрировало, с каким мастерством петербуржцы могут вести переговоры. Еще в начале августа 2012-го президент «Порту» Пинту да Кошта бросался громкими заявлениями: «У футболиста есть прописанная в контракте сумма отступных. Чтобы купить Халка, клубу-покупателю нужно заплатить € 100 миллионов».

В «Зените», в свою очередь, хладнокровно рассудили, что заплатят за новых звезд не более чем по 40 миллионов — на 10 больше, чем в свое время было отдано за Данни. Под занавес трансферного окна да Кошта еще трепыхался, иронизируя над тем, что дремучему клубу из России не нужен такой футболист, как Халк: «Не знаю, что планируют предпринять представители этого клуба, я ничего не смыслю в газе». Ровно тогда же — на дворе было 29 августа — он поклялся, что за сумму в 50 миллионов не продаст бразильца ни в «Зенит», ни в любое другое место.

Однако, как только трансферное окно в Европе закрылось, а «Порту» так и не расстался с Халком, да Коште пришлось посмотреть на жизнь более трезво. Португальцы привыкли продавать своих игроков на пике и искать им молодую поросль на замену — в рамках этой пищевой цепи живут все клубы примейры. Осознав, что через год или даже следующей зимой за Халка могут не предложить и 40, глава «дома драконов» решил разговаривать с «Зенитом» более предметно.

Аксель Витсель и Халк. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

«Зенит» играл на тоненького — мог остаться и без Халка, и без Витселя

Впрочем, дожать оба судьбоносных трансфера петербуржцам все равно помогла удача, а точнее — неугомонные португальские СМИ. Максим Митрофанов, занимавший в то время пост гендиректора «Зенита», рассказывал, что после срыва очередного раунда переговоров по Халку он полетел из Порту в Лиссабон — обсуждать Витселя. Там Митрофанова в компании президента «Бенфики» Луиша Виейры засняли фотографы, а в местной прессе тут же появились новости, что «Зенит» отказался от Халка и забирает Витселя.

«В этот же момент эти новости читает и директор «Порту» Антеру Энрике — и соглашается продать нам Халка за 40 миллионов евро. Мы подписываем договор с «Порту», после чего говорим Виейре, что Халк у нас, а значит, Витсель нам больше не нужен. При этом надо понимать важную вещь: «Бенфике» очень нужны были деньги», — вспоминал Митрофанов.

В итоге додавить «Бенфику» было уже делом техники: узнав, что главный конкурент продал Халка в Россию за 40 миллионов, «орлы» согласились за ту же сумму расстаться с Витселем. Надо признать: играл «Зенит» тем летом на тоненького. Никто не мешал «Челси» в последний день трансферного окна ударить по рукам с «Порту» — и тогда в Петербурге не оказалось бы ни бразильца, ни бельгийца.

Но сложилось все для сине-бело-голубых благополучно, и статус «Зенита» как важного игрока на европейском футбольном рынке только укрепился. Достаточно уточнить суммы: это сейчас в той же английской премьер-лиге любая дама может продать полено за 30-40 миллионов, и никто такой сделке не удивится. Зато в 2012-м лучший футболист АПЛ Робин ван Перси переходил из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед» всего за 30,7 миллиона евро. «Зенит» в этой компании тяжеловесов выглядел оппонентом, с которым придется серьезно считаться.

Карьеры Халка и Витселя в Северной столице получатся одинаково успешными, а на бразильце «Зенит» еще и сможет «навариться»: летом 2016-го его продадут в Китай за большие деньги, чем брали — 56 миллионов. Не менее важным фактором успеха для петербуржцев станет то, что в будущем при переговорах с многочисленными талантами из Бразилии в их головах при слове «Зенит» неизменно будет всплывать слово «Халк».