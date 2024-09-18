Максим теперь в топ-5 самых дорогих игроков РПЛ.

Сайт Transfermarkt выпустил обновление трансферной стоимости футболистов российской премьер-лиги. Некоторые из них серьезно прибавили в цене, кто-то, наоборот, значительно подешевел. В топ-10 тоже произошли изменения.

Кто больше всех прибавил в цене

Лучший бомбардир текущего чемпионата России Максим Глушенков заметно подорожал. Новичок «Зенита» начал сезон с семи голов в пяти играх, после чего травмировался. Transfermarkt прибавил к стоимости россиянина пять миллионов евро. Теперь она составляет 16 миллионов: Глушенков входит в топ-5 самых дорогих игроков премьер-лиги.

Также мощно прибавил 19-летний хавбек «Локомотива» Алексей Батраков. Атакующий полузащитник ворвался в основу железнодорожников и моментально стал их лидером: его 5+5 в РПЛ — лучший показатель в лиге по «гол+пас». В последнем туре против «Оренбурга» Батраков стал самым молодым автором дубля «Локо» в РПЛ в XXI веке. Еще летом он стоил 700 тысяч евро, а теперь — 5 миллионов, более чем в семь раз дороже!

Третьим по набору стоимости стал новичок «Спартака» Эсекьель Барко: ему накинули три миллиона евро и довели цену до 12 — в этом сезоне у аргентинца шесть результативных баллов в семи турах чемпионата.

Кто сильнее всего подешевел

Сильнее всего просел зимний новичок «Зенита» Артур — он потерял и место в стартовом составе сине-бело-голубых, и целый миллион евро. При этом бразилец все равно входит в топ-15 наиболее дорогих футболистов лиги. Потеряли в цене и многие другие заметные игроки чемпионата: Гарре, Келлвен, Уткин, Сергеев. В этом списке сразу два форварда «Спартака» — Николсон и Виллиан Жозе.

Самые дорогие игроки РПЛ

Самыми дорогими футболистами премьер-лиги по-прежнему остаются хавбек «Зенита» Вендел и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. В топ-5 новичком стал Глушенков, в топ-10 — Барко. Отметим, что половина из этой десятки представляет «Зенит», по два делегата от «Краснодара» и «Динамо», а также один спартаковец.