Считаем деньги.

Портал Transfermarkt традиционно обновил трансферные стоимости футболистов РПЛ под Новый год. Цифры показывают прогресс или регресс не только конкретных игроков, но и команд в целом. Отметим самое интересное.

Угальде и Батраков — все более ценные активы, «Краснодар» дорожает в защите

Угальде начал забивать еще летом, но главный отрезок в его пока небольшой российской карьере наступил в конце осени. Девять голов и два ассиста за четыре игры — феноменальные цифры. Столько за четыре тура в истории России не забивал никто. Такой рывок позволил форварду не только возглавить список самых подорожавших игроков РПЛ, но и ворваться на пятую строчку самых дорогих футболистов лиги.

Следом в рейтинге идут Батраков и Барко. В чем-то они впечатлили даже больше, чем Угальде. Во-первых, для обоих эти полгода были дебютными в РПЛ (один матч Алексея весной не в счет). Во-вторых, и Алексей, и Эсекиэль совместили в своей игре голы, результативные передачи и большой вклад в прогресс команды во всех стадиях игры.

И все-таки Батраков чуть выше Барко. Во многом, потому что ему в июне исполнилось 19 лет, и в таком возрасте такие цифры впечатляют сильнее. Плюс, аргентинец приехал в «Спартак» уже как состоявшийся мастер, от него изначально ждали большого влияния.

В топе — трое из «Краснодара», а еще в десятку не влезли Коста и Черников, которым прибавили в стоимости по 1 миллиону евро. Эта пятерка олицетворяет то, благодаря чему «Краснодар» ушел на паузу зимним чемпионом — надежность и контроль. Агкацев заменил Сафонова, Коста компенсировал уход Алонсо, и банда Мусаева завершила первую часть сезона с самым низким количеством пропущенных (12 — наравне с «Зенитом»).

Для кого-то неожиданностью стало высокое место Файзуллаева. Он получил такую же прибавку к стоимости, как Барко, но при этом был куда менее результативен (3+3 в РПЛ). Отметим, что молодой талант ЦСКА приносил пользу и в Кубке (1+3), а в ноябре блеснул за сборную Узбекистана в отборе на ЧМ — 3 гола за два матча, включая победный мяч в игре с КНДР.

Из «Зенита» в списке серьезно подорожавших — только Лусиано. У аргентинца шесть голов за 12 игр — неплохой старт, но вытеснить Кассьерру из старта ему пока не удалось. Поэтому только 1 млн надбавки к стоимости.

Провальный отрезок «Зенита» и неудачный трансфер «Спартака»

А вот здесь игроков «Зенита» — больше половины списка. Индивидуально они и правда не впечатлили, кроме Глушенкова. Максим выдал сильнейший старт, но много пропустил из-за травм. Возможно, именно это стало причиной уменьшения трансферной стоимости игрока.

Особняком стоит Виллиан Жозе — единственный игрок «Спартака», подешевевший более чем на 1 млн евро. Бразилец долго приводил себя в форму и в итоге не провел ни одного полного матча за клуб. 139 минут в РПЛ и один волшебный удар со штрафного в Кубке — от Жозе точно ждали большего.

Состав «Краснодара» ворвался в тройку самых дорогих, но Махачкала выросла сильнее

Прирост «Краснодара» помог обойти «Динамо» в рейтинге самых дорогих составов, «быки» в целом прибавили в стоимости больше всех в лиге. Следом — «Спартак», который на 14 миллионов евро приблизился к «Зениту», но все еще далек от чемпиона. Правда, причина этого — серьезнейшая просадка стоимости состава сине-бело-голубых — подешевели почти на 10 миллионов евро, антирекорд последнего обновления РПЛ.

Интересно, что в процентном соотношении больше всех подорожал состав махачкалинского «Динамо» — на целых 13 пунктов. Парни из Дагестана завершили первую часть сезона даже выше зоны стыков, Давид Волк стал одним из лучших вратарей лиги, а Валентин Пальцев дебютировал за сборную Россию. Так что прогресс в цифрах легко объяснить.

Также отметим ощутимое падение стоимостей составов «Крыльев Советов», «Ахмата» и «Оренбурга», это неудивительно, учитывая выступления команд в нынешнем сезоне.