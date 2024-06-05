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Сегодня, 13:00

Тюкавин подорожал на 4 миллиона евро, Сафонов и Сперцян догнали Вендела. Сколько теперь стоят звезды РПЛ

Тюкавин стал самым подорожавшим игроком РПЛ по версии Transfermarkt
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Матвей Сафонов, Константин Тюкавин, Эдуард Сперцян.
Фото «СЭ»
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Transfermarkt обновил цены.

Transfermarkt традиционно обновляет цены несколько раз в год — очередной пересмотр произошел летом 2024-го и коснулся в том числе российских футболистов. Изучаем, кто подорожал и подешевел в РПЛ по итогам сезона.

Подорожали

Чемпионская гонка поднимает котировки

Завершившийся сезон РПЛ получился жарким — три команды боролись за чемпионство до последнего тура. Немецкий портал не мог не отметить участников гонки за титул, поэтому «Краснодар» и «Динамо» получили приличное повышение.

Отдельно стоит отметить 21-летнего форварда бело-голубых Константина Тюкавина — по итогам сезона он подорожал на 4 миллиона евро и вошел в топ-5 самых дорогих футболистов РПЛ. Взлет вполне заслуженный — Тюкавин оформил «15+10» в 30 матчах чемпионата, активировал автоматическую пролонгацию контракта с «Динамо» и оказался на радарах европейских клубов. Несмотря на проигранное чемпионство, в новый сезон Тюкавин заходит в отличной позиции.

Второй самый подорожавший футболист «Динамо» — 24-летний полузащитник Бителло. Он не всегда играл в основе и статистика у него скромнее, чем у Тюкавина, — «8+2» в 23 матчах чемпионата. Но никто не будет спорить, что роль бразильца на поле — колоссальная, и именно его присутствие во многом позволило «Динамо» стать участником чемпионской гонки. Бителло прибавил в цене 2 миллиона евро и теперь стоит 12 — это седьмой результат в лиге.

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В «Краснодаре» своеобразная «гонка стоимостей» уже не первое трансферное окно проходит между 25-летним вратарем Матвеем Сафоновым и 23-летним полузащитником Эдуардом Сперцяном. Вот и сейчас два лидера «быков» стабильно провели сезон, до последнего боролись за чемпионство и синхронно подорожали на 2 миллиона евро — теперь оба стоят по 20 миллионов евро.

Transfermarkt в своем отчете отмечает, что оба — футболисты «Краснодара» весьма условно. Трансфер Сафонова в «ПСЖ», по словам немецкого портала, почти решенное дело. То же касается и Сперцяна, за которым охотятся крупные европейские клубы. Но пока оба игрока формально остаются в России, они возглавляют таблицу самых дорогих футболистов РПЛ.

В выигрыше остался победитель чемпионской гонки, а также гонки бомбардиров — 27-летний форвард «Зенита» Матео Кассьерра. Колумбиец оформил 21 гол в 28 матчах РПЛ, включая один пента-трик, — и ожидаемо прибавил в цене. Рост приличный — 2 миллиона евро, текущая стоимость — 11.

Футболист «Локомотива» Максим Глушенков.
Максим Глушенков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Прорывы сезона

В минувшем чемпионате появилось немало неожиданных героев — Transfermarkt отметил их подвиги очень приличным повышением в цене.

Больше всех подорожал 24-летний полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков — он прибавил 3,5 миллиона евро и теперь стоит 11 — плюс 46% к старому ценнику! Это сразу одно из самых крупных и резких скачков в РПЛ этим летом. Причины очевидны — Глушенков стал лучшим ассистеном лиги, набрав 16 голевых передач.

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Настоящим прорывом года можно назвать 19-летнего полузащитника «Балтики» Данилу Козлова — его цена выросла на 1,5 миллиона евро, то есть сразу на 500%! Теперь он стоит 1,8 миллиона евро — отличный буст, учитывая, что «Балтика» вылетела из РПЛ.

Также солидно прибавили Алексей Батраков из «Локомотива» (+500 тысяч евро, или 250%), Диего Луна (+500 тысяч евро, 166%) и Евгений Латышонок из «Балтики» (+850 тысяч евро, 130%). Ряд футболистов, включая Мирлинда Даку, Илью Рожкова, Илью Ишкова, Матвея Кисляка и других, также подорожали на 100%.

Подешевели

Катастрофа «Зенита» и ЦСКА

Несмотря на исторический требл, обновление цен от Transfermarkt вряд ли порадует питерцев. В топ-10 самых подешевевших футболистов сразу пять футболистов «Зенита» — суммарно Дуглас Сантос, Вендел, Вильмар Барриос, Родригао и Артур потеряли в стоимости 10 миллионов евро.

При этом самым подешевевшим в РПЛ стал капитан чемпионов — Сантос. Бразилец «полегчал» сразу на 3 миллиона евро и теперь стоит 12 миллионов. Удивляться нечему — относительно самих себя из прошлого легионеры «Зенита», несмотря на суперуспешный сезон, выступили ниже ожиданий.

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Вторым пострадавшим от понижения цен стал ЦСКА, что тоже неудивительно. Армейцы выдали один из слабейших сезонов в истории, финишировав на шестом месте и оставшись без финала Кубка. Провал уже спровоцировал тренерскую отставку — свой пост покинул Владимир Федотов, ему на смену едет Марко Николич.

В топ-10 самых подешевевших игроков четыре армейца — Федор Чалов, Иван Обляков, Виллиан Роша и Игорь Дивеев — суммарно потеряли 4 миллиона евро. Всего в составе ЦСКА в минус ушли 12 футболистов — не так плохо, как у «Зенита» (15 человек), но радоваться нечему.

Самые дорогие футболисты РПЛ

Список лучших из лучших в отечественном чемпионате не впечатляет — Transfermarkt справедливо отмечает, что в РПЛ давно не было таких дешевых «самых дорогих». Первое место делят Вендел, Сперцян и Сафонов — стоимость каждого из них всего 20 миллионов евро.

Более того, дальнейшее пребывание в РПЛ чуть ли не половины футболистов из топ-10 не гарантировано — уйти в любой момент могут как Матвей Сафонов и Эдуард Сперцян, так и Джон Кордоба, Вендел или Константин Тюкавин.

Артем Дзюба, Матвей Сафонов и&nbsp;Федор Чалов (слева направо). Трансферы РПЛ: «Зениту» интересен Соболев, «ПСЖ» берет Сафонова, а где будет Дзюба?

Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
Константин Тюкавин
6
11
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