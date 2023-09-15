Позитивные итоги трансферного окна в РПЛ: лето-2023 — одно из самых прибыльных в истории, наши снова уезжают в топ-Европу

Подводим черту под длинным регистрационным периодом в премьер-лиге.

Почти рекорд

Мы привыкли к тому, что РПЛ — расточительная лига. В большинстве случаев по итогам лета приходилось констатировать, что российские клубы потратили больше, чем заработали. Так было и в коронавирусном 2020-м, и в 2022-м — первом после начала еврокубковой изоляции.

Вспомните прошлый год: весной многие предрекали массовый исход легионеров и существенный крен на импортозамещение. По самым неутешительным прогнозам, РПЛ должна была остаться вообще без иностранной рабочей силы. Но они не оправдались: лига спокойно преодолела переходный год и научилась жить в новых условиях.

Это лето оказалось одним из самых прибыльных в истории премьер-лиги — в совокупности клубы элитного дивизиона вышли в плюс на 25 с лишним миллионов евро. Сразу оговоримся, что в эту сумму не входят деньги от покупки «Зенитом» нападающего «Коринтианса» Педро (9 миллионов евро) — ее Transfermarkt справедливо относит к следующей зиме, когда бразилец переберется в Санкт-Петербург.

Более того, РПЛ была очень близка к установке рекорда — если бы «Динамо» не купило Бителло за несколько часов до дедлайна, то лига показала бы наилучшую прибыль в истории. Нетронутым остался рекорд 2015 года, когда клубы РПЛ массово сократили трансферные бюджеты из-за резкого падения курса рубля — 34,6 миллиона евро.

Доходы превысили расходы впервые за пять лет

Предыдущая таблица показывает не только совокупную прибыль, но и окончание серии, в которой клубы РПЛ завершали лето с минусом в графе «баланс». Впервые с 2018 года у нашей лиги положительное сальдо, и вновь, как и пять лет назад, этого позволяет достичь крупный трансфер за рубеж. Тем летом их, правда, было два: Александр Головин перешел из ЦСКА в «Монако» за 30 миллионов евро, а Квинси Промес из «Спартака» в «Севилью» за 21 миллион. Сейчас один — зато какой! Переход Малкома в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро позволил РПЛ обновить трансферный рекорд. До этого крупнейшая продажа тоже была на счету «Зенита»: китайский «Шанхай СИПГ» в 2016 году купил у петербуржцев Халка за 56 миллионов.

Сделка по Малкому принесла сине-бело-голубым почти столько же, сколько вся лига заработала на других трансферах (60 и 64 миллиона евро соответственно). Из-за этого РПЛ едва не установила еще один рекорд — по доходам без учета затрат. Его продолжает удерживать 2013 год, когда «Анжи» устроил массовую распродажу, а вся премьер-лига в сумме заработала 270 миллионов евро.

«Зенит» — 21-й в мире

Еще одна деталь, подчеркивающая, насколько влиятельным может оказаться один выгодный трансфер. Год назад мы констатировали, что по итогам лета РПЛ оказалась в топ-4 в мире по чистым убыткам, а сейчас уже сравниваем наш чемпионат с лучшими лигами-продавцами. До лидеров, конечно, далеко: английский чемпионшип, например, заработал целых 318 миллионов евро. Но до самых расточительных лиг вроде АПЛ и Саудовской Аравии — еще дальше.

Необычно видеть и «Зенит» среди клубов с наибольшим положительным сальдо. Разница между доходами и расходами сине-бело-голубых этим летом составила 44,12 миллиона евро — это 21-е место в мире: чуть ниже «Аякса», зато выше «Порту», «Бенфики» и других знаменитых клубов-продавцов. Одной сделкой «Зенит» почти покрыл все трансферные убытки за три предыдущих года. Да, все это дала одна супервыгодная продажа, но с точки зрения имиджа для невского клуба это огромный плюс. Все-таки слишком крепка сила стереотипа о том, что петербуржцы способны только тратить. Нет, они еще и неплохо зарабатывают.

«Спартак» — главный транжира

Логично, что и в рейтинге самых прибыльных клубов РПЛ «Зенит» на первом месте. Успешное лето и у динамовской бухгалтерии: продажи Захаряна, Сазонова, Шиманьски и Моро принесли бело-голубым в общей сложности 28 миллионов евро, хотя они и купили немало новичков. В плюсе и еще пять клубов: «Локомотив», «Сочи», ЦСКА, «Пари НН» и «Ростов».

А на другом полюсе этого рейтинга есть неожиданные герои — «Рубин» и «Оренбург», которые пока борются за выживание в премьер-лиге, занимают второе и третье места по величине трансферных убытков. А первый с отрывом — «Спартак».

Красно-белые сделали четыре покупки, причем все — иностранцы: Бонгонда, Медина, Рябчук и Бабич обошлись «Спартаку» в 24 миллиона евро. Для красно-белых это существенные расходы: в последний раз они тратили так много за лето четыре года назад, когда покупали Тила и Крала. Но тогда москвичи хотя бы неплохо заработали за счет сделок по Зе Луишу и Фернандо. Этим же летом основной доход «Спартак» получил от «Клермона», выкупившего Кофрие за 3,5 миллиона евро.

Бителло — самый дорогой новичок

Прошлым летом крупнейшим приобретением лиги стал выкуп «Спартаком» Кристофера Мартинса за 7 миллионов евро. Больше наши клубы не были готовы тратить в условиях отсутствия еврокубков, усложнения взаимоотношений с зарубежными спонсорами и ограничений в выборе качественных футболистов.

Сейчас планка чуть поднялась: «Зенит» заплатил 8 миллионов евро за Эраковича и на миллион больше — за Педро (трансфер будет осуществлен зимой, поэтому не включен в таблицу ниже). А гонку за самую дорогую сделку окна в последний момент выиграло «Динамо» — за Бителло москвичи раскошелились на 10 миллионов евро. В топ-10 — еще два новобранца бело-голубых, пара южноамериканцев ЦСКА, а также все четыре покупки «Спартака».

География новичков глобально не изменилась: мы еще прошлым летом отмечали, что клубы РПЛ теперь делают основной упор на южноамериканский и сербский рынки. Это видно и по таблице. Но одно важное изменение стоит зафиксировать: российские клубы стали чаще заключать сделки с клубами из Западной Европы.

Конечно, еще далеко не все идут на уступки — к примеру, в июле «Сассуоло» отказался продавать «Спартаку» защитника Рожериу по нефутбольным причинам. Но сдвиг очевиден: в частности, в Россию снова приезжают иностранцы из клубов топ-5 европейских лиг.

Захарян — лучшая продажа после Малкома

Самое позитивное, что каналы налаживаются в обе стороны. Одна из самых громких сделок российского лета — переход Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад». Участник Лиги чемпионов от Испании заплатил «Динамо» 13 миллионов евро за российского хавбека, который давно мечтал поиграть в Европе. Теперь его мечта осуществилась.

Помимо Захаряна, в топ-лигу уехал и Кузяев — да, «Зенит» формально в этой сделке не участвовал, так как у Далера летом истек контракт с петербуржцами, но в данном случае это не имеет значения. Российский хавбек уже забивает за французский «Гавр» и вместе с Захаряном показывает, что даже в нынешние времена наши футболисты могут перебраться в большую Европу.

В топе крупнейших продаж есть и еще один продукт российского футбола — воспитанник «Зенита» и экс-защитник «Динамо» Саба Сазонов, лишь недавно решивший играть за сборную Грузии. Его купил «Торино» — тоже крепкий европейский клуб.

Слегка необычно видеть в топ-10 лучших продаж лета тех, кто уже давно не выступает в РПЛ. Моро, Кухта, Шиманьски и Кофрие — все это эхо прошлого года, когда российские клубы во многом вынужденно отдавали игроков в аренды с правом выкупа, чтобы сохранить деньги. Из этой четверки только Шиманьски не стали выкупать — после истечения аренды в «Фейеноорде» поляк был приобретен «Фенербахче».

А на вершине рейтинга Малком — человек, которого впоследствии будут вспоминать одним из первых при обсуждении этого трансферного окна. 60 миллионов евро — это супер, но очевидно, что такие сделки будут проворачиваться далеко не каждый год.