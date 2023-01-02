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Сегодня, 08:00

«Спартак» ведет Аль-Дахиля, Де Брейне может уйти из «Ман Сити», «Лион» заплатит за Ловрена два миллиона евро

Матвей Морозов
Корреспондент
Амин Аль-Дахиль.
Фото Global Look Press
Деян Ловрен.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Кевин Де Брейне.
Фото Reuters
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Трансферные новости и слухи прошедшего дня — в обзоре «СЭ».

Аль-Дахиль может перейти в «Спартак»

По информации Metaratings, защитник «Сент-Трюйдена» Амин Аль-Дахиль может продолжить карьеру в России. Как сообщает источник, посредники предложили услуги 20-летнего бельгийца «Спартаку». Ответа от московского клуба пока не последовало. Ожидается, что трансфер игрока может обойтись в 4-5 млн евро. Transfermarkt оценивает его в 3 миллиона евро.

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«Зенит» получит за Ловрена два миллиона евро

По информации L'Equipe, защитник «Зенита» Деян Ловрен близок к переходу в «Лион». Как сообщает источник, петербургский клуб получит за 33-летнего хорвата два миллиона евро. Соглашение игрока с «Лионом» будет рассчитано на два года. Ловрен уже выступал за французский клуб с 2010 по 2013 год. Хорват играет за «Зенит» с лета 2020 года.

Деян Ловрен. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Деян Ловрен.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Николсон попал в сферу интересов «Галатасарая»

По информации Takvim, форвард «Спартака» Шамар Николсон может продолжить карьеру в Турции. Как сообщает источник, на 25-летнего ямайца претендует «Галатасарай». Турецкий клуб рассматривает аренду игрока до конца сезона. Форвард выступает за «Спартак» с декабря 2021-го. Transfermarkt оценивает Шамара в 7 миллионов евро.

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«Атлетико» следит за Де Брейне

По информации Todofichajes, полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне может продолжить карьеру в Испании. Как сообщает источник, 31-летним бельгийцем интересуется «Атлетико». Сам игрок не против продолжить карьеру в Испании, когда в 2025 году у него закончится контракт с «Манчестер Сити». В текущем сезоне де Брейне провел 22 матча за «горожан», в которых забил 3 гола и сделал 13 результативных передач. Transfermarkt оценивает его в 80 миллионов евро.

Кевин Де Брейне. Фото Reuters
Кевин Де Брейне.
Фото Reuters

«Спартак» ведет Тавареша

По информации Metaratings, защитник «Бенфики» Томаш Тавареш может продолжить карьеру в «Спартаке». По сведениям источника, главный тренер Гильермо Абаскаль попросил руководство московского клуба приобрести 21-летнего португальца, с которым знаком по работе в «Базеле». В текущем сезоне Тавареш не провел ни одного матча за основную команду. Защитник выступает за второй состав «Бенфики». Transfermarkt оценивает футболиста в два миллиона евро.

Деян Ловрен
Кевин де Брейне
Футбол
ФК Зенит
ФК Лион
ФК Манчестер Сити
ФК Спартак (Москва)
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