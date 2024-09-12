ЦСКА взял Кругового, Гуарирапу, Жемалетдинова и еще трех новичков. Клуб выжал максимум из скромного бюджета

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12 сентября — последний день трансферного окна в России. Дополнительные сделки еще могут случиться, но основные кампании уже завершены. В том числе трансферный период заканчивается у ЦСКА — для армейцев нынешнее окно получилось одним из слабейших за многие годы.
Летом-2024/25 ЦСКА потратил на новичков крайне мало — всего 1,6 миллиона евро (здесь и далее — по данным Transfermarkt). Большая часть из этой суммы (1,5 миллиона евро) ушла на 19-летнего белорусского форварда Артема Шуманского, еще 100 тысяч евро потратили на 20-летнего иранского защитника Амирхоссейна Риванди.
Сумма не впечатляет. За последние 10 лет это пятый результат по затратам.
|
Сезон (летняя кампания)
|
Затраты, млн евро
|
Доходы, млн евро
|
Разница, млн евро
|
2024/25
|
1,6
|
3,25
|
1,65
|
2023/24
|
12,3
|
14
|
1,7
|
2022/23
|
9
|
8,29
|
-0,71
|
2021/22
|
0,17
|
43,9
|
43,73
|
2020/21
|
30
|
0,48
|
-29,52
|
2019/20
|
25,25
|
2,52
|
-22,73
|
2018/19
|
12,32
|
42
|
29,68
|
2017/18
|
0
|
1,8
|
1,8
|
2016/17
|
0
|
20,5
|
20,5
|
2015/16
|
1
|
0
|
-1
|
2014/15
|
6,09
|
3,90
|
-2,19
Относиться к этому факту можно по-разному. С одной стороны, у ЦСКА бывали летние окна и похуже — например, в сезоне-2016/17 и следующим летом на новичков вообще не тратили деньги, обходились арендами. С другой стороны, голые цифры ни о чем не говорят. Надо четко разделять ситуации, когда ЦСКА не хочет и когда не может. К сожалению для армейских болельщиков, этим летом клуб именно не мог.
У красно-синих целый ворох бед. Глобально их можно поделить на две группы.
Первая — санкции. В контексте ЦСКА часто говорят, что клуб под санкциями и это мешает ему жить, но мало кто задумывается — а в чем суть ограничений? Так вот, если кратко, то с 22 февраля 2022 года (когда США включили армейский клуб в один из санкционных пакетов) ЦСКА, по сути, отрезан от мирового трансферного рынка.
Конечно, никто не запрещал красно-синим покупать футболистов. Но ЦСКА уже 2,5 года очень трудно проводить платежи в валюте (в долларах — вообще невозможно), а значит, трудно рассчитываться с клубами и контрагентами (от посредников до скаутских агентств) за пределами России.
Лазейки для ЦСКА остаются — клуб проводил международные трансферы после введения санкций. Но эти лазейки такие узкие и тернистые, что возможности армейцев кажутся мизерными.
Вторая группа проблем — денежная. Мало того, что ЦСКА трудно переводить деньги за рубеж — этих денег нет. В июне генеральный директор красно-синих Роман Бабаев на пресс-конференции заявил: «Когда есть многомиллиардная поддержка госкорпораций, многие задачи решать проще... Но это не означает, что мы не будем пытаться навязать борьбу и добиваться тех целей, которые очевидны для такого клуба, как ЦСКА».
В этих словах четко читается тезис «ЦСКА не получает миллиарды от госкорпорации». И это притом что армейский клуб спонсируется как раз госкорпорацией ВЭБ. Сколько денег она дает красно-синим? По данным «Чемпионата», не так уж много — около 6-7 миллионов евро, или 600-700 миллионов рублей. Действительно не миллиарды.
6-7 миллионов евро — неплохой трансферный бюджет. Но только по информации все того же издания, эти деньги идут отнюдь не на трансферы. Их ЦСКА тратит на поддержание жизнеспособности, главная цель клуба сейчас — своевременная выплата зарплат. Учитывая, что, по данным портала Capology, зарплатный бюджет армейцев составляет почти 17 миллионов евро в год, это та еще задача. Остальные спонсоры тоже не спешат задаривать клуб деньгами.
Поэтому трансферы ЦСКА себе может позволить только в случае продаж. А с ними этим летом тоже было не очень.
Вероятно, армейское лето прошло бы чуть более живо, если бы не трансферная сага вокруг Федора Чалова. В апреле клуб и захандривший форвард продлили контракт, прописав щадящие отступные для европейских клубов — 3 миллиона евро. Летом привлекательную опцию активировал ПАОК. Конец истории.
В таком исходе трудно кого-то обвинять — и Федор, и ЦСКА хотели как лучше. Но получилось не очень хорошо — игрок, которого Transfermarkt оценивает в 11 миллионов евро, принес почти в четыре раза меньше денег, уехав в экзотический чемпионат.
Это точно худший исход из возможных. Чалов мог остаться и помочь команде. Или мог не заламывать клубу руки, вынуждая согласиться на нерыночные отступные, и уйти за более приятные деньги.
Но в итоге клуб остался и без хорошего нападающего (плюс одна проблема в трансферное окно), и без особых денег на покупку нового. Денег, которых и так было немного.
Стоит отдать армейцам должное за изобретательность — находясь под грудой проблем, они очень технично выкручиваются. Оставшись без возможности тратить крупные средства, ЦСКА активирует другие инструменты.
Так, красно-синие переманили Данила Кругового аж из самого «Зенита» — парень полгода бегал в дубле ради контракта с ЦСКА. Летом бесплатно переехал в Москву и теперь разрывает, став основным в команде Николича. Данил даже вернулся в сборную России.
Также в статусе свободного агента подписали Рифата Жемалетдинова. Его трудно назвать топ-усилением, полузащитник редко играет в основе. Но он приносит пользу и дает глубину состава — и все это без особых затрат на трансфер.
Наконец, вопрос с атакой тоже в итоге решили. Для начала в качестве свободного агента подписали экс-нападающего «РБ Зальцбург» Секу Койту. 24-летний форвард пока еще не отметился голами, но это не проблема, ведь армейцы уже выписали ему конкурента — Сауля Гуарирапу из «Сочи».
21-летний венесуэлец разрывал в прошлом сезоне за южан, однако затих в первой лиге. Это немного отвадило от него возможных покупателей (в числе которых был даже «Зенит»), но ЦСКА сохранил интерес. Как решили проблему с финансами? Армейцы просто берут Гуарирапу в платную аренду (400 тысяч евро) с выкупом и были таковы.
В сумме шесть новых игроков (два из которых с приставкой «топ» — Круговой и Гуарирапа) и почти нулевые затраты. Эффективно? Да. А ведь при этом ЦСКА продолжает вести переговоры с разными клубами о дорогих футболистах, надеясь в случае успеха найти средства. Так, летом армейцы переговаривались с «Ростовом» о трансфере Данила Глебова. Почти обо всем договорились, но денег не нашли — переход не случился.
Такие же финты, пишут, армейцы проворачивали с полузащитником «Лестера» Ндиди (мог уйти свободным агентом, трансферная стоимость — 16 миллионов евро) и полузащитником Камори Думбия из «Реймса» (договорились за 6). Оба раза сделки сорвались из-за денег, но ЦСКА «был на радаре» — это очень важно для статуса топ-клуба. Ведь деньги действительно могли бы и найтись.
В целом все не так плохо. Несмотря на слабую по затратам трансферную кампанию, ЦСКА работает и креативно выкручивается. Конечно, про борьбу с «Зенитом» (и даже со «Спартаком» и «Динамо») на рынке пока что можно забыть. Но в футболе не все решают деньги. Плюс наверняка ведется работа по поиску средств — и даже зимой все может измениться в лучшую сторону.