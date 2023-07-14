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Сегодня, 08:40

«Краснодар» хочет купить немца из серии А, «Ростов» подписал хавбека сборной Ирана, «Ювентус» продает Бонуччи

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Футболист Корай Гюнтер.
Корай Гюнтер.
Фото Global Look Press
Футболист Мохаммад Мохеби.
Мохаммад Мохеби.
Фото Соцсети
Футболист Джордан Хендерсон.
Джордан Хендерсон.
Фото Global Look Press
Футболист Леонардо Бонуччи.
Леонардо Бонуччи.
Фото Global Look Press
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Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

«Краснодар» хочет купить защитника «Вероны» Гюнтера

«Краснодар» ведет переговоры о трансфере немецкого защитника «Вероны» Корая Гюнтера. По данным «РБ Спорт», представители российского клуба уже направились в Италию для переговоров. Сам футболист готов к переезду в Россию.

Компенсация за переход 28-летнего игрока может составить 5 миллионов евро. Отмечается, что в трансфере заинтересован лично главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич.

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В конце мая агент футболиста Эрсин Акан сообщал «СЭ», что его клиент может перейти в «Краснодар». Также Акан рассказывал в прессе, что Гюнтер интересен «Спартаку».

Прошлый сезон футболист провел в аренде в «Сампдории», а в серии А выступает с сезона 2018/19.

Футболист Мохаммад Мохеби.
Мохаммад Мохеби.
Фото Соцсети

«Ростов» подписал игрока сборной Ирана

24-летний полузащитник сборной Ирана Мохаммад Мохеби стал игроком «Ростова». У новичка ростовчан на счету 8 матчей за национальную команду, в том числе против сборной России.

«Ростов» сообщил о подписании трехлетнего контракта с Мохеби, чья трансферная стоимость оценивается в 1,2 миллиона евро. Игрок перешел в клуб РПЛ из португальской «Санта-Клары».

Прошлый сезон иранец провел в аренде в иранском «Эстегляле», где в 34 матчах забил 10 голов и сделал 6 голевых передач.

«Рубин» бесплатно отпустил Абильдгора в Италию

Казанский «Рубин» объявил об уходе датского полузащитника Оливера Абильдгора, который последний год выступал на правах аренды за «Селтик» и «Верону».

Новым клубом датчанина стал «Комо» из серии Б. По данным «СЭ», 27-летний футболист достался итальянскому клубу бесплатно. При этом в трансферный договор включен пункт о 15% с перепродажи — столько получит «Рубин», если «Комо» продаст Абильдгора в другой клуб.

Датчанин, который играл в Казани с 2020-го года, после сообщения об уходе на русском обратился к болельщикам «Рубина» и поблагодарил их за поддержку.

«Милан» завершил трансфер Пулишича

Кристиан Пулишич официально стал игроком «Милана», перейдя из «Челси» за 22 миллиона евро. 24-летний футболист сборной США подписал с итальянским клубом контракт до 2027 года с опцией продления еще на сезон.

В 2019-м году «Челси» купил Пулишича у дортмундской «Боруссии» за 64 миллиона евро. Этим летом хавбеком интересовались «Лион» и «Ювентус», но американец был заинтересован именно в переходе в «Милан».

Футболист Джордан Хендерсон.
Джордан Хендерсон.
Фото Global Look Press

Хендерсон может перейти в команду Джеррарда

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон этим летом может проследовать по популярному трансферному маршруту — в клуб Саудовской Аравии. Интерес к нему проявляет «Аль-Иттифак», главным тренером которого на прошлой неделе стал Стивен Джеррард.

По информации The Athletic, 33-летний Хендерсон склоняется к тому, чтобы принять предложение от саудовского клуба, который предлагает ему зарплату в четыре раза выше, чем в «Ливерпуле». Сейчас оклад Джордана составляет 6 миллионов евро в год.

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При этом англичанин сомневается, будут ли у него шансы попасть в заявку сборной Англии на Евро-2024, играя в Саудовской Аравии.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, Хендерсон уже согласовал личный контракт с «Аль-Иттифак» и теперь клубу нужно договориться с «Ливерпулем» о компенсации. Речь идет об отступных в 10 миллионов фунтов стерлингов.

Футболист Леонардо Бонуччи.
Леонардо Бонуччи.
Фото Global Look Press

«Ювентус» продает Бонуччи

Итальянский гранд неожиданно выставил на продажу капитана команды Леонардо Бонуччи. Руководство клуба уведомило 36-летнего защитника, что на него больше не рассчитывают — футболист выведен из стартового состава и не примет участия в предсезонном турне по США. Как пишет La Gazzetta dello Sport, Бонуччи был шокирован этим решением, но согласился с ним. Контракт Леонардо с «Юве» действует до лета 2024 года.

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Леонардо Бонуччи
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Ростов
ФК Ювентус
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