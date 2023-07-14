«Краснодар» хочет купить немца из серии А, «Ростов» подписал хавбека сборной Ирана, «Ювентус» продает Бонуччи

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

«Краснодар» хочет купить защитника «Вероны» Гюнтера

«Краснодар» ведет переговоры о трансфере немецкого защитника «Вероны» Корая Гюнтера. По данным «РБ Спорт», представители российского клуба уже направились в Италию для переговоров. Сам футболист готов к переезду в Россию.

Компенсация за переход 28-летнего игрока может составить 5 миллионов евро. Отмечается, что в трансфере заинтересован лично главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич.

В конце мая агент футболиста Эрсин Акан сообщал «СЭ», что его клиент может перейти в «Краснодар». Также Акан рассказывал в прессе, что Гюнтер интересен «Спартаку».

Прошлый сезон футболист провел в аренде в «Сампдории», а в серии А выступает с сезона 2018/19.

Мохаммад Мохеби. Фото Соцсети

«Ростов» подписал игрока сборной Ирана

24-летний полузащитник сборной Ирана Мохаммад Мохеби стал игроком «Ростова». У новичка ростовчан на счету 8 матчей за национальную команду, в том числе против сборной России.

«Ростов» сообщил о подписании трехлетнего контракта с Мохеби, чья трансферная стоимость оценивается в 1,2 миллиона евро. Игрок перешел в клуб РПЛ из португальской «Санта-Клары».

Прошлый сезон иранец провел в аренде в иранском «Эстегляле», где в 34 матчах забил 10 голов и сделал 6 голевых передач.

«Рубин» бесплатно отпустил Абильдгора в Италию

Казанский «Рубин» объявил об уходе датского полузащитника Оливера Абильдгора, который последний год выступал на правах аренды за «Селтик» и «Верону».

Новым клубом датчанина стал «Комо» из серии Б. По данным «СЭ», 27-летний футболист достался итальянскому клубу бесплатно. При этом в трансферный договор включен пункт о 15% с перепродажи — столько получит «Рубин», если «Комо» продаст Абильдгора в другой клуб.

Датчанин, который играл в Казани с 2020-го года, после сообщения об уходе на русском обратился к болельщикам «Рубина» и поблагодарил их за поддержку.

«Милан» завершил трансфер Пулишича

Кристиан Пулишич официально стал игроком «Милана», перейдя из «Челси» за 22 миллиона евро. 24-летний футболист сборной США подписал с итальянским клубом контракт до 2027 года с опцией продления еще на сезон.

В 2019-м году «Челси» купил Пулишича у дортмундской «Боруссии» за 64 миллиона евро. Этим летом хавбеком интересовались «Лион» и «Ювентус», но американец был заинтересован именно в переходе в «Милан».

Джордан Хендерсон. Фото Global Look Press

Хендерсон может перейти в команду Джеррарда

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон этим летом может проследовать по популярному трансферному маршруту — в клуб Саудовской Аравии. Интерес к нему проявляет «Аль-Иттифак», главным тренером которого на прошлой неделе стал Стивен Джеррард.

По информации The Athletic, 33-летний Хендерсон склоняется к тому, чтобы принять предложение от саудовского клуба, который предлагает ему зарплату в четыре раза выше, чем в «Ливерпуле». Сейчас оклад Джордана составляет 6 миллионов евро в год.

При этом англичанин сомневается, будут ли у него шансы попасть в заявку сборной Англии на Евро-2024, играя в Саудовской Аравии.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, Хендерсон уже согласовал личный контракт с «Аль-Иттифак» и теперь клубу нужно договориться с «Ливерпулем» о компенсации. Речь идет об отступных в 10 миллионов фунтов стерлингов.

Леонардо Бонуччи. Фото Global Look Press

«Ювентус» продает Бонуччи

Итальянский гранд неожиданно выставил на продажу капитана команды Леонардо Бонуччи. Руководство клуба уведомило 36-летнего защитника, что на него больше не рассчитывают — футболист выведен из стартового состава и не примет участия в предсезонном турне по США. Как пишет La Gazzetta dello Sport, Бонуччи был шокирован этим решением, но согласился с ним. Контракт Леонардо с «Юве» действует до лета 2024 года.

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