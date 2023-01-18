«Зенит» собирает таланты. Дзюба просится к аутсайдерам

Прикинули, какой из клубов РПЛ усилится этой зимой лучше всех.

Трансферное окно открылось не так давно, но явные лидеры на нем, кажется, уже определились. Активнее всех три клуба — «Зенит», «Спартак» и «Локомотив».

Питерцы из истории с возможностью для легионеров бесплатно прерывать контракты стараются выжать максимум. И это в целом получается. Захандрил форвард Юри Алберто, купленный прошлой зимой за 25 миллионов евро — сине-бело-голубые не просто потеряли футболиста, как ряд других команд. За ушедшего форварда Сергей Семак сразу получил голкипера Ивана и полузащитника Мантуана, а теперь менеджмент «Зенита» провернул еще более мощный обмен за часть прав на нападающего.

Во-первых, уже сейчас в Петербург перебрался центральный защитник Роберт Ренан. 19-летний перспективный юноша, который в настолько молодом возрасте уже выходил в основе солидного «Коринтианса». А через пару дней будет выступать за сборную Бразилии на чемпионате Южной Америки U-20. Да, сразу равноценно заменить уехавшего в «Лион» Ловрена вряд ли получится, но хорват явно шел с рынка, а Ренан на него только-только выходит.

Во-вторых, другой новичок — Ду Кейрос — станет зенитовцем летом. 23-летний хавбек стиля бокс-ту-бокс провел за «Коринтианс» больше всего матчей (36) в сезоне-2022. Мистер стабильность.

В-третьих, невский клуб получит 50 процентов трансферной суммы от следующей продажи Юри Алберто.

В-четвертых, в перспективе маячит еще Педро — 16-летний мегаталант, на которого у питерцев приоритетное право выкупа. На родине парню прочат будущее на уровне главных звезд страны. И он едет на континентальный турнир вместе с Ренаном — с партнерами на три года старше. Если «Зениту» действительно удастся выкупить Педро, то не исключено, что РПЛ получит настоящий бриллиант.

Да и с Ловреном получилось относительно удачно. Хорват хотя и носил капитанскую повязку, но не был так хорош, как на ЧМ-2022. Выручить за 33-летнего защитника пару миллионов евро в наше время отмен и банов — удача. А вместо него придет растущий Ренан. Кроме того, по данным «СЭ», «Зенит» сейчас ищет еще одного защитника, причем активнее всего — на европейском рынке.

Ближайший преследователь питерцев в таблице — «Спартак» — тоже деятелен. Красно-белые почти договорились с двумя исполнителями, способными реально укрепить самую слабую линию — оборону. 21-летний португалец Томаш Тавареш из «Бенфики» выходит на обоих флангах, а 22-летний парагваец Алексис Дуарте из «Серро Портеньо» — в центре. Оба еще очень молоды, с перспективой роста, при этом успели себя зарекомендовать на серьезном уровне. И тот и другой выступали за свои молодежные сборные. Парагваец при этом вызывался уже и в национальную команду, дважды чемпион страны, а Тавареша главный тренер москвичей Абаскаль хорошо знает по «Базелю».

Иной — но тоже интересный — вектор у «Локомотива». После периода странных покупок типа Мампасси и Митая железнодорожники сделали ставку на проверенный внутренний рынок. И здесь ухватили едва ли не главный юный лот — Сергея Пиняева. Известен также высокий уровень голкипера Ильи Лантратова и форварда Максима Глушенкова. Уверен, что весной красно-зеленые предстанут гораздо более внятным коллективом, чем до паузы в сезоне. А если еще удастся заполучить лучшего игрока Туниса Аиссу Лайдуни из «Ференцвароша», то «Локо» вообще может стать чемпионом зимнего рынка.

Сергей Пиняев. ФК «Локомотив»

Впрочем, еще есть время накатить у других. Это только «Динамо» дало понять, что состав полностью укомплектован, новички не требуются, а вот ЦСКА наверняка еще кого-то возьмет. Интересен «Краснодар» с новым тренером Владимиром Ивичем. С любопытством смотрим в сторону «Сочи», вернувшего в РПЛ Курбана Бердыева. «Быкам» с «барсами», к слову, совсем скоро играть в ОАЭ на турнире, где также выступят «Спартак» и «Ростов» — вторая и третья команда премьер-лиги здесь и сейчас.

И это мы еще не сказали о флирте Артема Дзюбы с «Торпедо», где и хочется, и колется...

Российский футбол не дает скучать. Даже в изоляции — и даже в межсезонье.