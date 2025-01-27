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В «Спартаке» большая чистка имени Кахигао: Виллиан Жозе, Тавареш, Селихов. Следующие — Зиньковский и Бабич?

Зиньковский и Бабич могут покинуть «Спартак» зимой
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Антон Зиньковский и Срджан Бабич могут покинуть «Спартак».
Фото Дарья Исаева, Александр Федоров, «СЭ»
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А когда будут новички?

Воскресная новость «СЭ»: хавбек Антон Зиньковский готов покинуть «Спартак», зимой он может перейти в «Локомотив» или «Химки». До этого красно-белые разорвали контракты с форвардом Виллианом Жозе, защитником Томашем Таварешем и вратарем Александром Селиховым. Ничего не получив, а голкиперу, по данным нашего издания, еще и выплатив компенсацию в размере 700 тысяч евро — столько составляла суммарная зарплата футболиста до конца договора, который заканчивался в июне 2025-го.

Трое из них (Тавареш первую часть сезона провел в аренде в австрийском ЛАСК) не лидеры, но игроки обоймы, готовые заменить основных в случае травм, дисквалификаций, выйти по ходу матча.

Александр Селихов ушел из &laquo;Спартака&raquo;. Селихов — один из ярчайших вратарей «Спартака», которого ценили фанаты. Почему он ушел?

И в воскресенье же у коллег появилась информация, что к Срджану Бабичу есть интерес из Саудовской Аравии, готовится предложение в размере 10 миллионов евро, а сам защитник будет получать 4 миллиона в год. Вот тут уже речь об одном из тех, кто составляет хребет нынешнего «Спартака», и потенциальной мощной пробоине в составе. Правда, по данным «СЭ», официальных предложений с Ближнего Востока красно-белым пока не поступало, а история может быть работой агента по улучшению условий соглашения с москвичами — однако красно-белые представляют, что серб может уйти.

Добавим к этому потенциальный отъезд нападающего Шамара Николсона, разговоры вокруг возможных трансферов защитника Даниила Хлусевича и атакующего хавбека Михаила Игнатова. По информации «СЭ», высока вероятность, что полузащитник Даниил Зорин продлит контракт, но уйдет в аренду в «Ахмат»...

Шамар Николсон.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

В общем, новостей вокруг «Спартака» много. Но вы заметили одну особенность? Их львиная доля касается расставаний. Можно удивляться расточительности в случаях с Жозе и Селиховым, обсуждать, усилит ли Зиньковский прямого конкурента «Локомотив», что делать при поступлении офера по Бабичу, длину скамейки, если все потенциальные сделки на выход вдруг воплотятся в жизнь. Но факт, что пока мы говорим в основном об уходах.

И это в тот самый момент, когда «Спартак» сумасшедшей концовкой 2024 года заставил называть себя реальным претендентом на чемпионство. Новички же не пройдут с командой не только полноценные сборы, но даже, судя по всему, уже и половину подготовки. Согласовать все детали, пройти медосмотр, подписать — это все время. При этом до конца трансферного окна остается чуть больше трех недель — в РПЛ оно открыто до 20 февраля.

&laquo;Зенит&raquo;, &laquo;Спартак&raquo;, &laquo;Краснодар&raquo;, &laquo;Локомотив&raquo; и &laquo;Динамо&raquo; могут удивить неожиданными решениями. Трансферная зима РПЛ: чем еще удивят «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и те, кто за ними? Колонка Казакова

Выдать зарплату вперед и разорвать контракт большого ума не надо, здесь и мы с вами справились бы. Подписать же футболиста для усиления состава — куда более сложная задача. Новый спортивный директор Кахигао пришел в «Спартак» лишь в январе, изначально попав в цейтнот. И пока из серьезных кандидатов мы слышали только о крайнем нападающем «Ривер Плейт» Пабло Солари и центральном хавбеке «Торино» Иване Иличе. Но по первому все как-то незаметно сошло на нет, второй вроде бы близок к трансферу, но факта еще нет, и то же самое было летом в отношении «Зенита», однако серб остался в «Торино».

По имеющимся данным, Франсисом в Тушине пока довольны: приносит предложения по интересным футболистам, общается напрямую с первыми лицами зарубежных клубов, делая в первую очередь упор на правого вингера. Однако судить болельщики будут не по тому, что творится за кулисами, а по результатам усилий. Между «предложить» и «подписать» большая разница.

Пока же мы по факту наблюдаем в «Спартаке» только большую чистку имени Кахигао.

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Антон Зиньковский
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
Франсис Кахигао
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