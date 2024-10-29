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Судейство

Сегодня, 16:15

Тренеры клубов РПЛ устали от судейских ошибок. Мажич и Каманцев, сделайте трактовки едиными!

Главные тренеры клубов недовольны судейством в РПЛ
Роман Кольцов
Корреспондент
Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич (слева) и председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.
Фото Александр Любарский, Михаил Шапаев, РФС
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Обращение к боссам нашего судейского корпуса.

Судейство — самая горячая тема в РПЛ. Прошло всего 13 туров, а скандалов громыхнуло столько, что невольно хватаешься за голову: решения Яна Бобровского и Рафаэля Шафеева (ВАР) в матче «Динамо» (Махачкала) — «Пари НН» (не поставлен ряд 11-метровых в ворота хозяев, спорная «точка» после падения Зе Турбо), неназначение пенальти за явный захват игроком «Краснодара» Александром Черниковым динамовца Диего Лаксальта, неудаление защитника «быков» Виктора Тормены за наступ в пах Лусиано Гонду. Это далеко не все громкие примеры — ситуаций вокруг судейства, вызывавших многочисленные споры, гораздо больше.

Витор и&nbsp;Лусиано Гонду. Вердикт ЭСК: фол Тормены на Лусиано — удаление! «Зенит» должен был играть в большинстве с 14-й минуты

И на этом фоне в пятницу, 25 октября, президент РФС Александр Дюков объявил о возможном продлении контракта с главой Департамента судейства и инспектирования Милорадом Мажичем. А ведь еще в конце прошлого сезона многие высказывались на тему ухудшения работы российских рефери. Изменилось ли что-то в лучшую сторону? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно послушать, что говорят тренеры команд — они по-прежнему критикуют арбитров, а решения ЭСК для многих не особо понятны.

Давайте посмотрим, что происходило, например, в прошедшем в выходные 13-м туре.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Карпин в открытую заявил, что у него возникают мысли об отставке. И причина не в результатах «Ростова»: «Промолчу, чтобы не отстранили на год, как Андреева». Так Валерий Георгиевич сделал отсылку к экс спортивному директору «Оренбурга», которого забанили на три года (два — условно) за мат и агрессию в адрес бригады арбитров во главе с Владиславом Безбородовым в 5-м туре.

В воскресенье, 27 октября, после победы «Спартака» над «Пари НН» выступил Деян Станкович: «Есть один мой соотечественник, который навел на меня прицел. Скажи я что-то — последуют санкции». Очевидно, что серб намекнул на Мажича. В российском футболе у него больше нет соотечественников с такими «привилегиями».

Сергей Карасев, Милорад Мажич и&nbsp;Владимир Москалев. Российские арбитры последовательны в ошибках. Клубы не понимают, почему их так судят

Дальше — центральный матч тура — «Зенит» против «Локомотива». Встречу обслуживал Сергей Карасев — наш лучший рефери, с огромным международным опытом. Что обсуждают после игры? Очередные непонятные судейские решения. Сергей Семак, который уже не первый раз уклоняется от критики арбитров, дабы не попасть под штраф, интеллигентно ответил на вопрос о непоказанной второй желтой Батракову: «Это трактовки. Уровень борьбы — у меня с первых минут возникли вопросы, за что даются и за что не даются карточки. Поэтому судейство в стороне — бесполезно говорить на эту тему, да и не хочется».

А московский коллега тренера сине-бело-голубых Михаил Галактионов удивился решению Карасева не наказывать Мантуана даже фолом за контакт с тем же Батраковым: «Ну вот видите. Такие трактовки, что в одном эпизоде сразу карточку дают, а в этом жестком фоле, тем более — есть ВАР, можно было и позвать, и посмотреть».

И тренеров можно понять. Руководители судейского корпуса не могут нормально объяснить им свои решения. Тут важно подчеркнуть: вопросы не столько к работе наших арбитров (они тоже люди и имеют право на ошибки). Их нужно адресовать Мажичу и председателю Судейского комитета РФС Павлу Каманцеву, которые должны сделать трактовки едиными для всех судей и команд. Пока этого не произойдет, мы так и будем каждый тур слышать от клубов одно и тоже: «Нам непонятно, почему здесь он судит так, а тут по-другому».

Павел Каманцев. «Наша задача — не наказать арбитров, а минимизировать ошибки». Каманцев — о последних судейских решениях

Остается надеяться, что боссы арбитров определятся с верной трактовкой эпизодов и выработают единую линию поведения рефери — а те перестанут противоречить друг другу на поле. А болельщики в конце сезона будут чаще обсуждать футбол, а не пересчитывать количество судейских скандалов.

Футбол
РПЛ
РФС
Милорад Мажич
Павел Каманцев

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