Тюкавин «продлил» контракт с «Динамо» и вошел в десятку лучших бомбардиров в истории клуба. Утихнут ли слухи о переходе в «Зенит»?

Константин Алексеев — о будущем талантливого форварда.

Эксклюзивная новость «СЭ» последних дней — Тюкавин в матче с «Оренбургом» достиг отметки в 1200 минут на поле за сезон, что автоматически пролонгировало договор форварда с «Динамо» до лета 2025 года. Информацию после окончания встречи, в которой 21-летний нападающий забил победный мяч, подтвердил гендиректор бело-голубых. «У Константина реализовалось условие автопродления [контракта] в этом матче», — сказал Павел Пивоваров.

Интрига тут в том, что с лета активно велись разговоры о будущем Тюкавина. Сообщалось об интересе ЦСКА и «Зенита». Член правления питерцев Андрей Аршавин не раз и не два подчеркивал, что хотел бы видеть форварда в своем клубе. «На кого я бы потратил средства от продажи Малкома? Я бы вкладывал деньги в лучших российских игроков. Их трое: Пиняев, Тюкавин, Захарян», — это в июле на YouTube-канале «Это футбол, брат!». «Тюкавин не продлил контракт с «Динамо»? Молодец, ха-ха! Мне он интересен», — это на прошлой неделе в интервью «СЭ».

Спрос на форварда логичен. Забивные нападающие в России рождаются редко, это штучный товар. Давайте загибать пальцы. Тюкавин:

В десятке по стоимости среди всех российских футболистов (по оценке Transfermarket — 8 миллионов евро). В десятке бомбардиров за всю российскую историю «Динамо» (30 голов в 110 матчах). В пятерке бомбардиров РПЛ текущего сезона. В тройке по системе «гол+пас» текущего сезона РПЛ.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Особенно впечатляет, пожалуй, второй пункт с учетом того, что Константину всего-то 21 год. Он дебютировал в «Динамо» в октябре 2020-го, а твердым игроком стартового состава стал только в этом сезоне. Такими темпами не устоит, конечно, российский рекорд Терехина в 79 голов за бело-голубых. Но только при одном условии — Тюкавин останется в клубе хотя бы еще года на три-четыре.

И в этом плане опция автоматической пролонгации, конечно, очень сильно играет на руку «Динамо». Интерес «Зенита» — это ведь не шутки. Если конкурировать с ЦСКА динамовцам вполне по силам, то с питерцами — куда труднее. Именно поэтому и шли такие активные обсуждения темы продления контракта с футболистом в конце лета — начале осени. Ведь предыдущая версия соглашения истекала в июне 2024 года, а значит, уже нынешней зимой претенденты могли вести переговоры.

Многие связывали голевую засуху Константина с 6 августа по 29 октября именно с постоянными разговорами вокруг будущего форварда. О давлении говорил и его агент Алексей Сафонов, и главный тренер Марцел Личка, который логично отмечал, что молодому нападающему надо привыкнуть к такому вниманию. Вчера он выходил со скамейки, и никто не ждал чудес, сегодня же требования, как к, возможно, лучшему форварду страны, которого Аршавин хочет забрать в «Зенит». И Тюкавин постепенно адаптировался к давлению — он забивал в каждом из последних четырех матчей.

При этом автопролонгация контракта аннулировала опцию с возможным подписанием зимой соглашения с другим клубом на правах свободного агента с переходом следующим летом. И у «Динамо» появилось самое важное для поиска компромисса — время.

В клубе, естественно, знали, что условия продления договора легко выполнимы, видимо, поэтому и не форсировали события. При этом переговоры, по моим данным, идут, позиции сторон шаг за шагом сближаются. Предположу, что все в итоге закончится в пользу нового контракта с «Динамо». Так у текущего руководства бело-голубых случалось ранее во всех сложных случаях.

Марцел Личка и Константин Тюкавин. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Да, был продан Захарян, но расставание с Арсеном было неизбежным, он не скрывал непременного желания перебраться в Европу. Что и произошло.

Так что условное исключение одно — Роман Евгеньев, с которым вели переговоры, но защитник в итоге ушел в «Крылья» свободным агентом. Условность же заключается в том, что в последний момент, насколько мне известно, Евгеньев уже был готов остаться, но к тому моменту «Динамо» убрало предложение со стола.

К Тюкавину отношение особое. Он с самых ранних лет в клубной академии, гендиректор Пивоваров только в воскресенье назвал его лучшим нападающим России. Договориться будет сложно, конкурировать придется с потенциальным предложением «Зенита». Мы ведь понимаем, что это юридически переговоры вести можно не ранее чем за полгода до истечения контракта, но неформально агент наверняка в курсе всех раскладов. Известно одно: в «Динамо» приложат все силы, чтобы сохранить свою главную российскую звезду. Ведь найти на рынке адекватную замену будет в любом случае дороже, чем продлить договор с Тюкавиным.