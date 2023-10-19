СОБОЛезнуем «Спартаку». Ромб всегда красный, белой полосы не предвидится

Критический взгляд обозревателя «СЭ» на происходящее в московской команде.

Мнение

Помните, как Массимо Каррера убирал из основы «Спартака» Андрея Ещенко и Дениса Глушакова за лайки к фото с критикой тренера? Так вот тогда это, конечно же, было только предлогом. Конфликт тлел более года, но явной причины отстранить футболистов не существовало — они посещали тренировки, выходили в основе и в открытую не нарушали режим.

И как только формальная причина появилась, хозяин положения легально сделал то, что давно хотел. И его уже не волновали доводы о том, что оба любителя соцсетей без разбора ставили лайки во всех фан-пабликах, что изображения самого Карреры в посте не было и что для идентификации критики итальянца требовалось развернуть текст, что пользователи запрещенной сейчас в РФ сети, особенно те еще чтецы футболисты, делают редко. Массимо убирал токсичного игрока с прицепом — и по-своему делал правильно.

Единственное же отличие в истории с решением Гильермо Абаскаля по отстранению Александра Соболева заключается в масштабе: оскорбления тренера футболист открыто не поддерживал, но зато в очередной раз опоздал на прием пищи. Ерунда? Да! Но причина? Имеется! Поэтому и наказание легкое — пара-тройка недель вне общей группы, частично совпадающее с вызовом нападающего в сборную России. Впрочем, испанцу уже сейчас следовало бы посадить своих помощников за изучение лайков и стримов Соболева — глядишь, наберется и что-то посерьезнее.

Самое же комичное в этой ситуации — положение руководства. С одной стороны — главный тренер, которому только что объявили полный кредит доверия, с которым уже не договоришься об обоюдном расходе и которому ой как не хочется выплачивать огромную сумму за досрочное расторжение контракта. Под три миллиона.

С другой стороны — Соболев. Альтернативы в атаке нет. Причем во всей РПЛ. Выгонять — платить ту же огромную неустойку. Продавать как ненужного Абаскалю — потерять 3-4 миллиона от реальной суммы сделки. Да еще и фанаты сожрут. Вот где трагикомедия.

И в итоге получается пат. Игроки, очевидно, не верят в тренера. Удаляются, кривляются, получают то красные в самом дерби с ЦСКА, то дисквалифицирующие желтые перед ним, стримят, владеют медийными клубами, пропадают на завтраках — и никакой управы на них у Абаскаля нет.

Гильермо Абаскаль и Александр Соболев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Гильермо же вынужден демонстрировать остатки абсолютной власти. Но мелкие штрафы-пакости не выглядят как дисциплинирующие — скорее как трепыхания лжелидера, лжетирана, а для части команды уже и лжетренера.

Руководству же нельзя занимать чью-то сторону — ведь клуб все равно окажется в минусе. Остается лишь надеяться, а нам — им всем СОБОЛезновать.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.