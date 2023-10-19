Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:00

СОБОЛезнуем «Спартаку». Ромб всегда красный, белой полосы не предвидится

Дмитрий Егоров
Автор отдела футбола
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Гильермо Абаскаль и Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
1/2
Telegram Дзен
Критический взгляд обозревателя «СЭ» на происходящее в московской команде.

Мнение

Помните, как Массимо Каррера убирал из основы «Спартака» Андрея Ещенко и Дениса Глушакова за лайки к фото с критикой тренера? Так вот тогда это, конечно же, было только предлогом. Конфликт тлел более года, но явной причины отстранить футболистов не существовало — они посещали тренировки, выходили в основе и в открытую не нарушали режим.

И как только формальная причина появилась, хозяин положения легально сделал то, что давно хотел. И его уже не волновали доводы о том, что оба любителя соцсетей без разбора ставили лайки во всех фан-пабликах, что изображения самого Карреры в посте не было и что для идентификации критики итальянца требовалось развернуть текст, что пользователи запрещенной сейчас в РФ сети, особенно те еще чтецы футболисты, делают редко. Массимо убирал токсичного игрока с прицепом — и по-своему делал правильно.

Единственное же отличие в истории с решением Гильермо Абаскаля по отстранению Александра Соболева заключается в масштабе: оскорбления тренера футболист открыто не поддерживал, но зато в очередной раз опоздал на прием пищи. Ерунда? Да! Но причина? Имеется! Поэтому и наказание легкое — пара-тройка недель вне общей группы, частично совпадающее с вызовом нападающего в сборную России. Впрочем, испанцу уже сейчас следовало бы посадить своих помощников за изучение лайков и стримов Соболева — глядишь, наберется и что-то посерьезнее.

Гильермо Абаскаль и&nbsp;Александр Соболев. Абаскалю придется договариваться с Соболевым. Других вариантов у «Спартака» нет

Самое же комичное в этой ситуации — положение руководства. С одной стороны — главный тренер, которому только что объявили полный кредит доверия, с которым уже не договоришься об обоюдном расходе и которому ой как не хочется выплачивать огромную сумму за досрочное расторжение контракта. Под три миллиона.

С другой стороны — Соболев. Альтернативы в атаке нет. Причем во всей РПЛ. Выгонять — платить ту же огромную неустойку. Продавать как ненужного Абаскалю — потерять 3-4 миллиона от реальной суммы сделки. Да еще и фанаты сожрут. Вот где трагикомедия.

И в итоге получается пат. Игроки, очевидно, не верят в тренера. Удаляются, кривляются, получают то красные в самом дерби с ЦСКА, то дисквалифицирующие желтые перед ним, стримят, владеют медийными клубами, пропадают на завтраках — и никакой управы на них у Абаскаля нет.

Гильермо Абаскаль и Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Гильермо же вынужден демонстрировать остатки абсолютной власти. Но мелкие штрафы-пакости не выглядят как дисциплинирующие — скорее как трепыхания лжелидера, лжетирана, а для части команды уже и лжетренера.

Руководству же нельзя занимать чью-то сторону — ведь клуб все равно окажется в минусе. Остается лишь надеяться, а нам — им всем СОБОЛезновать.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Александр Соболев
Андрей Ещенко
Денис Глушаков
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
34
24
Читайте также
Чикунова едет за золотом в Дурбан, в Казани ожидается около 50 стран. Что ждать от Игр БРИКС
Ферстаппен угрожает покинуть «Ред Булл» в случае ухода Марко
Сийярто указал на лицемерную реакцию премьера Эстонии на встречу Путина и Орбана
Убитыми в Подмосковье оказались сын и теща Стаса Намина
Байден выступит с обращением к нации по Израилю и Украине 19 октября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: «Локомотив» — «Динамо», «Зенит» — «Крылья Советов» и другие матчи
От клуба — открытия прошлого сезона до провала осенью. Что происходит с «Ростовом»?
Игнатьев считает, что в этом сезоне в РПЛ более конкурентоспособная среда
«Зенит» соберется в полном составе в четверг
Главный тренер «Крыльев» Осинькин назвал «Зенит» главным претендентом на чемпионство
Экс-ассистент Абаскаля поддержал отстранение Соболева: «Здесь дело в уважении. Все проснулись вовремя, а ты решил спать»
Камоцци об Абаскале: «Он не соответствует уровню «Спартака». Спросите тех людей, которые приводили его в клуб»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

От клуба — открытия прошлого сезона до провала осенью. Что происходит с «Ростовом»?