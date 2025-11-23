«Женя, мы с тобой!» Футбольный мир поддержал Алдонина, который борется с раком

«Он настоящий боец!»

Одна из самых грустных новостей последних дней: бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин борется с раком желудка. 45-летнему футболисту требуется длительное и дорогостоящее лечение — РПЛ даже организовала сбор средств. Многие коллеги, партнеры, тренеры и друзья Алдонина не остались в стороне и поддержали его.

«Сейчас наша помощь очень нужна Евгению Алдонину»

О проблемах со здоровьем у Евгения стало известно 22 ноября из сообщения пресс-службы РПЛ.

«Иногда в жизни происходят события, которые требуют полного единства и взаимовыручки — вне зависимости от клубных пристрастий. Сейчас наша помощь очень нужна Евгению Алдонину, бывшему игроку и капитану сборной России, победителю Кубка УЕФА в составе ЦСКА, двукратному чемпиону России, пятикратному обладателю Кубка страны. У него выявлено тяжелое заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения. На плечах Евгения — воспитание двух маленьких детей, и для успешной борьбы с болезнью ему требуется финансовая помощь.

Евгений Алдонин принес российскому футболу огромную пользу не только по ходу карьеры игрока, но и после ее завершения. Он регулярно проводил мастер-классы для юных футболистов, участвовал в проектах, способствующих развитию и популяризации футбола в регионах», — указано в тексте.

Официальный благотворительный партнер ЦСКА — АНО развития спорта «Красно-синее сообщество» — открыл сбор средств. РПЛ призвала клубы, игроков, тренеров, менеджеров и болельщиков поддержать Алдонина и его семью.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Слова поддержки

Президент РПЛ Александр Алаев поддержал экс-хавбека ЦСКА: «Это наш друг, наш футболист. На дерби мы видели борьбу и эмоции. А есть ситуации, когда нужно бороться за жизнь. Хочется попросить всех поддержать Евгения. Он борец, был таким и на поле, остается и за его пределами. Уверен, он справится с этой ситуацией».

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев добавил: «Мы поддерживаем Евгения. Конечно, мы не останемся в стороне. Мы были в курсе этой ситуации. Главное — здоровье Жени. Наша задача, чтобы он победил эту болезнь, и в то же время думать о его близких и семье. Они нуждаются во всесторонней поддержке. Каждый человек не должен оставаться в стороне от этой беды».

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» признался, что шокирован новостью о состоянии Алдонина: «Я, как и все остальные, ошарашен этим известием. Узнал, что Женю уже прооперировали. Теперь предстоит лечение... Очень грустно, но я желаю Евгению не терять веры в себя, в докторов. Женя всегда был примерным футболистом. Никогда к нему не возникало никаких вопросов по дисциплине, по режиму. Боец на поле. Очень положительный человек! Приятный, воспитанный. Тяжело осознавать, что сейчас ему непросто... Конечно, желаю ему только скорейшего выздоровления. Женя, держись! Мы же все держим за тебя кулаки! Поможем».

Вратарь и капитан армейцев Игорь Акинфеев также не остался в стороне, написав в своих соцсетях: «Очень больно осознавать, в какой ситуации уже столько времени находится Женя Алдонин и его семья. Но Женю я знаю, можно сказать, всю жизнь — и знаю, что он настоящий боец! Женя, мы с тобой».

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин надеется, что Алдонин как можно быстрее справится с недугом: «Одним из первых узнал эту ужасную новость. Мы с Женей дружим, вместе в паре играли в последнее время в падел. Но вот видите как... Женя боролся и продолжает бороться с этой болезнью... Ему потребуется длительное и дорогостоящее лечение. Хочется, чтобы сейчас весь футбольный мир объединился и помог Евгению. На самом деле очень дорого...»

45-летний Алдонин является двукратным чемпионом России, пятикратным обладателем Кубка и четырехкратным обладателем Суперкубка страны, а также победителем Кубка УЕФА в составе ЦСКА, за который он играл с 2004 по 2013 год. Помимо красно-синих на клубном уровне он выступал за «Ротор», «Мордовию», «Волгу» и «Зоркий».