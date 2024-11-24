Обозреватель «СЭ» рецензирует реванш команды Деяна Станковича за поражение в первом круге.

«Натуральный хет-трик». А затем — первый покер «Спартака» в XXI веке

Этот матч, безусловно, войдет в историю российского футбола, а особенно — в историю «Спартака». Не так часто в ней игроки забивают по четыре мяча. У красно-белых это четвертый покер за постсоветские 32 года и первый — в XXI веке. Последний был аж в 1998 году у Александра Ширко. Когда Ширер его делал, Манфред еще не родился!

В НХЛ есть понятие «натуральный хет-трик» — это когда один игрок забивает три шайбы подряд, без чьих-либо еще вкраплений. Вот его-то Угальде и оформил.

Первый его гол, когда костариканец накрыл во вратарской Илью Лантратова, — идеальная гармония требований тренера и желания игроков (не одного игрока!) эти требования выполнять. Очевидно, что высокий прессинг «Спартака» при розыгрыше «Локо» от ворот — вещь подготовленная, отрепетированная. Все красно-белые были на местах, которые требовал Деян Станкович, — оттого все и получилось.

Но прессинг можно изображать, а можно реально делать. Энергетика, с которой Манфред накрыл голкипера, — вторая опция.

А далее — второй мяч Угальде, отлично открывшегося за спину Монтесу и замкнувшего отличную передачу Маркиньоса после быстрого аута. Это уже не отрепетированная, а игровая ситуация — хотя, кто знает, возможно, Деян и делал акцент на быстром розыгрыше стандартов и аутов. Маркиньос и до того отлично отдавал Кристоферу Мартинсу, который головой не попал в створ с близкого расстояния. Рад за экс-игрока «Ференцвароша», который пахал, приносил пользу, но ему отчаянно не везло. Да и сейчас еще толком не начало. Он набрал первое очко за «Спартак» по системе «гол плюс пас», хотя у него их должно было быть уже пять-шесть. Правда, тут же после голевой передачи не реализовал выход один на один.

В третьем случае Угальде классно перекинул Лантратова с острейшего угла. Костариканец обогнал Алексея Батракова в очной встрече и вышел сначала с 12 голами на первое место в гонке снайперов. По «гол плюс пас» теперь Манфред — второй, отставая от того же Батракова на два очка и на три опережая тройку Джон Кордоба — Мирлинд Даку — Эсекьель Барко.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Вот что происходит, когда команда долго наигрывает один состав

Очень хорошей новостью для «Спартака» стало то, что успели «починить» Бабича, травмировавшегося в сборной и при этом, по послематчевому признанию Станковича, готового не на сто процентов. Но он был страшно нужен! Потому что еще и при дисквалифицированном Руслане Литвинове пришлось бы выпускать на «Локомотив» Миенти Абену. Теперь же, когда Дуарте в очередной раз сыграл убедительно, а Литвинов вернется к матчу в гостях с «Краснодаром», у Станковича будет более приятная альтернатива: кто с Бабичем — Дуарте или Литвинов? Это решит работа на тренировках в течение недели, но у человека, который хорошо отыграл предыдущую встречу, всегда есть маленький гандикап. Так что пока оценил бы шансы как 60 на 40 в пользу южноамериканца.

Что же касается очень мощной и цельной на протяжении большей части дерби (кроме первой четверти второго тайма) игры «Спартака» — посмотрите, что в конце концов происходит, когда команда наигрывает один состав и штаб знает, чего хочет. Когда Станкович экспериментировал со схемой и обоймой — все, что было в первый месяц сезона, сломалось. Когда вернулся к базовым настройкам, к 4-3-3, где меняются максимум два-три игрока, а то и меньше, — все наладилось. После трех центральных защитников и 0:3 с «Краснодаром» — 2:0 в Нижнем, 2:0 с ЦСКА, 4:0 с «Акроном» и теперь 5:2 с «Локомотивом».

Сюда же — еще и реабилитация Алексиса Дуарте, непонятно почему зачехленного на старте сезона. Если бы на его месте играл Абена, совсем не уверен, что все у красно-белых к перерыву было бы так безоблачно. Хотя кое в каких моментах в последние 15 минут тайма им и повезло, что, судя по началу второго, они недооценили.

Покупка Абены, пусть и совершенная по просьбе Станковича, возможно, стала роковой для Томаша Амарала. Но сейчас уместно вспомнить, что именно португалец приобрел Угальде, и отдать ему за это должное. Клубу же — за то, что в первые полгода, когда у костариканца ничего не получалось, а в первую очередь — забить, на нем не поставили крест, перетерпели и дождались нынешней феерии.

Маленькое лирическое отступление. Мне понравилась энергетика работы на этом матче Константина Генича. Комментатор поймал волну игры и гармонировал с ней. И пресловутые оценочные суждения, так нелюбимые Валерием Карпиным, — в частности, о том, что Угальде, в отличие от матча тех же команд в первом круге, просто играл на своем месте — выглядели, на мой взгляд, абсолютно уместно. Хотя это даже не оценка, а констатация факта.

А Тимур Журавель, работавший у кромки поля, так же к месту обратил внимание на то, что Угальде оформил покер, несмотря на перелет из Центральной Америки и резкую смену климата с тепла своих краев, где по-прежнему под тридцать или, по крайней мере, далеко за двадцать, на московский снег. Позже Станкович уточнит, что форвард присоединился к команде лишь за два дня до дерби.

Умяров «съел» Батракова, тот занервничал, и Галактионов правильно его заменил

Вот только к 63-й минуте на табло уже значились цифры 3:2. «Спартак» к перерыву уже закончил игру (оказалось — временно), а «Локомотив» — только начал. А Станковича словно охватил паралич в плане замен, тогда как Галактионов их сделал после перерыва, причем сразу три — по количеству пропущенных к тому моменту голов. И сначала Сергей Пиняев хлестко пробил в дальний угол после отбора, а одновременно паса (и так бывает) Александра Сильянова, а затем Владислав Сарвели, еще один вышедший со скамейки, отдал голевую передачу Жерзино Ньямси.

Однако «разговорчики в строю» прекратил все тот же Угальде. Мне — и не только мне — вначале показалось, что у Эсекьеля Барко в начале той атаки был офсайд. Думалось — сейчас отменят, однако ж нет. ВАР оставил первоначальное решение в силе.

Но и это было еще не все. Какой возврат Угальде сделал в «стеночку» на Барко внешней стороной стопы перед пятым голом красно-белых — первым для аргентинца в сезоне с игры! Константин Иванович одобрил бы. А Олег Иванович одобрил наверняка. У костариканца в этот момент стало 4+1 — просто монстр.

Перед этим Галактионов заменил Алексея Батракова — и, считаю, правильно сделал. Во-первых, молодой полузащитник провел неудачный матч — такое бывает даже с самыми одаренными. Умяров его «съел». Во-вторых, у него была желтая карточка, а в первом тайме он чудом избежал ее после лютого подката (пусть и не достигшего цели, но безрассудство там было налицо) в того же Наиля. 19-летний парень был определенно взвинчен, и во избежание красной замена действительно требовалась. Второй раз после Санкт-Петербурга его прощать уже не стали бы.

Алексей Батраков и Манфред Угальде. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Понимаю — эмоции, молодой пацан не всегда способен с ними совладать. И опытные-то не могут, что тут говорить. Но и ему самому, и особенно тренерам, вспоминая и еще тот матч против «Зенита», называя вещи своими именами, с отскоком от удаления (да, 50 на 50, но второй полтинник же есть!), надо обратить на это внимание. Талантище, Батраков нужен команде на поле, а не на трибуне дисквалифицированным, повесившим нос и злым на весь мир, начиная с себя. Однако для этого нужна вдумчивая профилактическая работа.

Нужна ли таковая всему «Локомотиву»? Не стал бы преувеличивать масштаб проблем. Неудачный матч может произойти у каждого. Красно-зеленые уже проигрывали 0:3 дома «Краснодару», что не помешало им встать, отряхнуться и продолжить свою очень достойную поступь этого сезона. Глядя на симпатичную молодую команду, которой, безусловно, без срывов обойтись невозможно хотя бы в силу ее среднего возраста, скорейшего психологического восстановления «Локо» после этой неудачи мне бы очень хотелось.