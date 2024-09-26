«Ты разрушил свое наследие». Пьянича захейтили за переход в ЦСКА

Но хороших комментариев — больше!

ЦСКА провернул самый громкий трансфер в России за последнее время — подписал Миралема Пьянича. 34-летний экс-полузащитник «Ювентуса» и «Барселоны» присоединился к армейцам на правах свободного агента, подписав контракт по формуле «1+1». Переход вызвал ажиотаж, причем не только в России.

Украинцы атакуют соцсети Пьянича

Переход получился максимально политизированным. Два года назад Миралем отказывался играть со сборной России в составе команды Боснии, но, перейдя в ЦСКА, выразил готовность принести за это извинения: «Знаю, что сейчас многие обсуждают мои слова двухлетней давности, однако я никогда ничего не говорил против России и российского футбола. Мне жаль, если моя речь кого-то обидела, поэтому готов извиниться. Безусловно, сейчас не самый легкий момент для российского футбола в связи с отстранением. И мне жаль, что так происходит».

Ожидаемо, многие (в основном — украинцы) восприняли такие речи строго негативно. И тут же пришли в комментарии соцсетей Пьянича выразить свое негодование. Вот лишь некоторая часть сообщений.

Ты перешел играть в футбол или сражаться?

Ясно, Пьянич поддерживает российскую политику.

Пьянич, ты был легендой, но упал в моих глазах. Ты не думаешь о людях на Украине.

Ты забыл, каково это?

Бро, что ты там будешь делать? Там нет профессионального футбола.

Это малая часть негативных комментариев — их гораздо больше. Однако Пьянич не спешит закрывать свой аккаунт.

Позитива больше

Не стоит думать, что переход известного полузащитника восприняли исключительно плохо — на самом деле позитива даже больше, чем оскорблений. Так, многие иностранные медиа и болельщики хорошо восприняли креатив ЦСКА с конем, а познакомившись с Романом Бабаевым, сравнили его с «Росомахой» Хью Джекмана (был и такой комментарий).

Запись Фабрицио Романо о переходе Пьянича в московский клуб собрала больше 10 тысяч лайков в социальной сети Х (бывший Twitter). А в комментариях многие обрадовались увидеть знакомое лицо и предались ностальгии.

Российская лига тиха, но, похоже, там по-настоящему хороший футбол.

Пьянич был хорош в «Ювентусе». Не понимаю, почему он так и не попал в АПЛ в свое время.

Добро пожаловать в Россию, Миралем!

Его талант пропал из-за «Барселоны».

Из огня да в полымя.

Почему он едет на лошади?

Не стоило тогда покидать «Ювентус»... Скучаю по его магии на поле.

В России Пьянича, похоже, уже простили

Несмотря на определенный бэкграунд Пьянича, в России переход футболиста в целом восприняли хорошо. И даже не с игровой точки зрения, а с политической. Советник президента РФС Алексей Сорокин заявил, что трансфер поможет наладить отношения с европейским футболом.

«Для ситуации в целом хорошо, что к нам едут, не боятся. Конечно, для РПЛ это положительно, это игрок высокого уровня. Он не осуждал. Мне кажется, что просто неосторожная фраза была, не подумал, судить строго не будем. Бывает, что люди что-то говорят, а потом происходит переосмысление, у всех такое бывает.

Чем больше у нас интеграции с мировым футболом, тем лучше глобально, независимо, приезд к нам иностранных игроков или отъезд наших игроков за рубеж, мы являемся частью футбольной семьи, да, сейчас есть определенные сложности», — сказал Сорокин для ТАСС.

Миралем Пьянич. Фото ПФК ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА Игорь Корнеев оценил Пьянича чисто с футбольной точки зрения.

«По качествам — отличный трансфер. В зависимости от того, насколько физическая форма позволяет игроку показывать на поле те качества, которые у него есть. Насколько он хорош сейчас в игровом ритме и так далее, в этом вопросе есть сомнения. Но то, что это суперкачественный игрок, нет сомнений. Пьянич — топ-уровень для ЦСКА и РПЛ», — цитирует Корнеева «РБ Спорт».

А болельщики тепло приветствовали Пьянича в комментариях: «Добро пожаловать в ЦСКА!»

Босниец выступал за «Ювентус», «Барселону», «Лион» и «Рому». На его счету — четыре титула чемпиона Италии, Кубок Испании, а также выход в финал Лиги чемпионов. За сборную Боснии полузащитник провел 115 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 29 голевых передач.