У ЦСКА второе поражение на старте сезона. Проиграли «Уралу» из-за ошибки Акинфеева и привезенного пенальти

ЦСКА отправлялся в Екатеринбург в статусе серебряного призера прошлого чемпионата и считался очевидным фаворитом матча с «Уралом». Хотя для команды

все было не так однозначно — ушел

, а настоящих подписаний этим летом армейцы еще не осуществили. Плюс какое-то время нужно обходиться без получившего травму

. Так что тренеру вновь пришлось выпускать в атаку с

и

номинального полузащитника Мухина. С другой стороны, неделю назад ЦСКА вошел в сезон матчем за Суперкубок с «Зенитом», так что команда постепенно должна набирать тонус.