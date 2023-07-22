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У ЦСКА второе поражение на старте сезона. Проиграли «Уралу» из-за ошибки Акинфеева и привезенного пенальти

ЦСКА на выезде проиграл «Уралу» в матче 1-го тура РПЛ
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Полузащитник «Урала» Тимур Аюпов забивает в ворота ЦСКА.
Фото ФК «Урал»
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Армейцам срочно нужно усиление.
Россия. Премьер-лига. 1-й тур
22 июл, 13:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
2:1
ЦСКА
ЦСКА отправлялся в Екатеринбург в статусе серебряного призера прошлого чемпионата и считался очевидным фаворитом матча с «Уралом». Хотя для команды Владимира Федотова все было не так однозначно — ушел Медина, а настоящих подписаний этим летом армейцы еще не осуществили. Плюс какое-то время нужно обходиться без получившего травму Дивеева. Так что тренеру вновь пришлось выпускать в атаку с Чаловым и Заболотным номинального полузащитника Мухина. С другой стороны, неделю назад ЦСКА вошел в сезон матчем за Суперкубок с «Зенитом», так что команда постепенно должна набирать тонус.

«Урал» за лето подписал шестерых новичков, но пока сложно сказать, стала ли команда сильнее по сравнению с прошлым сезоном — параллельно клуб отпустил ряд игроков. Но екатеринбуржцы сохранили свою стандартную схему 4-3-3, и по ходу матча чувствовалось, что структура игры — главное, что есть у команды Гончаренко.

Полузащитник «Урала» Тимур Аюпов празднует забитый мяч.
Фото ФК «Урал»

В первые 20 минут преимуществом, пусть и не подавляющим, владели гости. Правда, игра у обеих команд получалась весьма примитивной — мяч регулярно зависал в воздухе, и какая-то конкретика вырисовывалась только после выигранной верховой борьбы и подборов. Армейцы в основном атаковали левым флангом, где бороздил бровку и подавал в штрафную Гайич. Но первый по-настоящему опасный момент пришел с противоположной стороны — Мойзес прострелил, а удар Чалова потащил Помазун.

Ответ «Урала» получился более солидным. Сначала Акинфеев не добрался до мяча на угловом, а через секунду Аюпов, про которого все забыли на дальней штанге, открыл счет. Для армейцев такой поворот стал полнейшим шоком. Команда Федотова упустила игру и сразу чуть не пропустила второй: тот же Аюпов после прострела Юшина пробил выше перекладины. А под конец тайма «Урал» запорол еще один крутой момент — Помазун в стиле Акинфеева запустил мяч на чужую половину поля, Каштанов выиграл воздух, а Юшин пробил чуть левее штанги.

Во втором тайме «Урал» добился своего и увеличил отрыв. После подсказки ВАР судья назначил пенальти за игру Мухина рукой в штрафной — Мишкич с точки переиграл Акинфеева.

Максим Мухин сыграл рукой в&nbsp;своей штрафной. «Урал» — ЦСКА: впервые в чемпионате ошибку судьи помогли исправить видеоассистенты

Менее чем через 10 минут ЦСКА сократил отставание — Заболотный подкараулил мяч на линии вратарской и расстрелял ворота Помазуна. Казалось, что сейчас ЦСКА включит полные обороты и оккупирует чужую половину поля. Но на деле большинство атак армейцев скатывались к бесконечным подачам в штрафную, с которыми Помазун и защитники «Урала» без особого труда справлялись.

Даже шести добавленных минут не хватило ЦСКА, чтобы отыграться. «Урал» одерживает во многом сенсационную победу в первом туре, ну а красно-синие начинают сезон с двух поражений подряд. Выводы делать рано, но тревожный звонок руководству армейцев прозвучал — нужно усиление.

Футбол
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ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
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