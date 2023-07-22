У ЦСКА второе поражение на старте сезона. Проиграли «Уралу» из-за ошибки Акинфеева и привезенного пенальти

Сегодня, 15:50
«Урал» за лето подписал шестерых новичков, но пока сложно сказать, стала ли команда сильнее по сравнению с прошлым сезоном — параллельно клуб отпустил ряд игроков. Но екатеринбуржцы сохранили свою стандартную схему 4-3-3, и по ходу матча чувствовалось, что структура игры — главное, что есть у команды Гончаренко.
В первые 20 минут преимуществом, пусть и не подавляющим, владели гости. Правда, игра у обеих команд получалась весьма примитивной — мяч регулярно зависал в воздухе, и какая-то конкретика вырисовывалась только после выигранной верховой борьбы и подборов. Армейцы в основном атаковали левым флангом, где бороздил бровку и подавал в штрафную Гайич. Но первый по-настоящему опасный момент пришел с противоположной стороны — Мойзес прострелил, а удар Чалова потащил Помазун.
Ответ «Урала» получился более солидным. Сначала Акинфеев не добрался до мяча на угловом, а через секунду Аюпов, про которого все забыли на дальней штанге, открыл счет. Для армейцев такой поворот стал полнейшим шоком. Команда Федотова упустила игру и сразу чуть не пропустила второй: тот же Аюпов после прострела Юшина пробил выше перекладины. А под конец тайма «Урал» запорол еще один крутой момент — Помазун в стиле Акинфеева запустил мяч на чужую половину поля, Каштанов выиграл воздух, а Юшин пробил чуть левее штанги.
Во втором тайме «Урал» добился своего и увеличил отрыв. После подсказки ВАР судья назначил пенальти за игру Мухина рукой в штрафной — Мишкич с точки переиграл Акинфеева.
Менее чем через 10 минут ЦСКА сократил отставание — Заболотный подкараулил мяч на линии вратарской и расстрелял ворота Помазуна. Казалось, что сейчас ЦСКА включит полные обороты и оккупирует чужую половину поля. Но на деле большинство атак армейцев скатывались к бесконечным подачам в штрафную, с которыми Помазун и защитники «Урала» без особого труда справлялись.
Даже шести добавленных минут не хватило ЦСКА, чтобы отыграться. «Урал» одерживает во многом сенсационную победу в первом туре, ну а красно-синие начинают сезон с двух поражений подряд. Выводы делать рано, но тревожный звонок руководству армейцев прозвучал — нужно усиление.