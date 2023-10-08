Банда Ивича и Лантратов — герои дня. «Краснодар» и «Локо» никогда не сдаются!

Обозреватель «СЭ» — о фантастических развязках в Екатеринбурге и Краснодаре.

Восхищение тем, что «Краснодар» не сделал замен в перерыве, — это подгонка тезиса под результат. Абаскаль так же поступил в Самаре — и что?

Такие матчи, как с «Ростовом», и делают команды чемпионами. Неформально, естественно, — до титула «Краснодару» пахать и пахать, почти две трети чемпионата еще осталось. Речь о другом — об уверенности футболистов, что они способны выйти победителями из любой ситуации.

«Краснодар» отвык уступать в счете. В этом сезоне с ним подобное происходило только один раз — 0:1 в Грозном после быстрого гола Ивана Олейникова. До битвы в Ростове два остальных пропущенных мяча «быков» были от динамовца Константина Тюкавина при счете 3:0 и на седьмой добавленной минуте от Антона Миранчука из «Локомотива» при 1:0.

И тут в дерби, когда этого почти никто не ожидал, — 0:2 к перерыву и никакая игра хозяев, которые нанесли два удара выше ворот и ноль в створ, да и вообще до штрафной ростовчан доходили по большим праздникам.

Показать суперхарактер и не просто вытащить, а победить в такой ситуации — это говорит о многом. О том, какой там коллектив, например. Видели — после третьего гола вся скамейка собралась и понеслась к Джону Кордобе, аж Матвей Сафонов из ворот прибежал! Без коллектива такой камбэк невозможен.

Тут вот что интересно — в прошлом сезоне после прихода Владимира Ивича «быки» ни единожды, если не считать кубковых 0:3 в самом его первом матче с ЦСКА, не проигрывали в два мяча, а в один — пять раз. И все пять — отыгрывались! А четырежды и выходили вперед. Правда, дважды — с «Торпедо» и «Зенитом» — преимущество удержать не сумели и завершили встречи вничью, тогда как над «Динамо» и «Крыльями Советов» одерживали волевые победы.

То есть реакция на голы в свои ворота там всегда была на высоте. Хуже реагировали на счет победный. Про два упущенных тогда выигрыша у «Торпедо» и «Зенита» я уже сказал. С 0:1 ушли также «Урал» и «Ахмат». А оба поражения в том 13-матчевом отрезке (при 6 победах и 5 поражениях) «Краснодар» потерпел в Москве от «Локомотива» и «Спартака» после того, как вел аж 2:0, а у красно-белых и 3:2.

То есть краснодарцы позволили соперникам сравнять счет 7 раз в 13 турах, за которые команда Ивича пропустила 17 голов (теперь из 5 после 11 матчей). Еще пример: теперь, ведя в счете в девяти играх, «Краснодар» давал оппонентам отыграться только однажды («Локомотив»). И избегал поражений — в обоих случаях, когда соперник забивал первым.

Вчера это было сделать сложнее, чем в Грозном. Но когда Эдуард Сперцян классным крученым ударом в дальний нижний угол забил первый ответный мяч в самом начале второго тайма, я сразу сказал, что у «быков» хороший шанс как минимум на ничью. Кстати, Валерий Карпин зря называл голы соперников (не тем в обиду, а из-за того, судя по всему, как можно было их допустить) «дебильными», акцентируя на том, что они случились после подач аута и углового, поскольку сам уделяет много внимания стандартам, а от аута до смещения в центр и удара Сперцяна были еще промежуточные звенья.

Лучше бы он подумал, почему у «Ростова» в этом сезоне хронические проблемы с умением удерживать преимущество, и особенно — как раз в два мяча. Словно болезнь «Краснодара» второго круга прошлого сезона заразила теперь его соседей по югу России. Трудно забыть недавний матч с ЦСКА, в котором армейцы на выезде ушли и с 0:2, и с 1:3.

Джон Кордоба и Михайло Баньяц. Фото ФК «Краснодар»

Сперцян, Кордоба, Алонсо — лидеры «быков» в сложной ситуации повели за собой

Ну и важно, чтобы звезды в решающий момент говорили решающее слово. Как Сперцян. Как Кордоба. Сюда же можно добавить и лидера обороны Хуниора Алонсо, который сначала сыграл на опережение при угловом на ближней штанге, спровоцировав автогол Николая Комличенко (на мой взгляд, он таковым не является, потому что после касания головы Алонсо мяч шел в створ ворот), а потом сделал прекрасную диагональ на Сергея Волкова, автора голевого паса Кордобе.

Еще один лидер, Сафонов, впервые в этом чемпионате провел неудачный первый тайм — как, собственно, и вся его команда. Сорванным пасом «привез» гол, потом едва не повторил этот фокус на бис. Но в целом-то Матвей играет в этом сезоне отлично, и после перерыва он ничем не дал знать, что с ним творилось на поле. Тоже ведь наверняка этому поспособствовала атмосфера в раздевалке.

Кое-кто из коллег сейчас восхищается, что Ивич не сделал никаких замен после перерыва при такой, казалось бы, ужасной игре — тем самым показав основе, что уверен в ней. И это, дескать, сработало. Но такой момент как раз кажется мне подгонкой тезиса под итоговый результат. Потому что легко приведу вам аналогичное отсутствие замен, которое вызвало всеобщее возмущение, — у Гильермо Абаскаля в матче «Крылья Советов» — «Спартак» при тех же 0:2. Только там получилось не 3:2, а 0:4, поэтому и реакция оказалась противоположной.

Ивич создал в хорошем смысле банду. Главное для «Краснодара», чтобы не случилось серьезных травм ключевых игроков, и чтобы зимой никто из лидеров не ушел. И тогда они будут иметь очень большой шанс стать чемпионами. Потому что такие матчи, как с «Ростовом», не только придают сумасшедшей уверенности в себе, но и на соперников действуют парализующе.

Слова же Карпина — мол, вся игра «Краснодара» сводится к тому, что Сафонов выбивает мяч, — спишу на эмоции. Во-первых, кто бы не выбивал после двух таких ошибок, какие Матвей совершил в первом тайме? Во-вторых, никто и не обещал, что «быки» будут играть в тот же футбол, что при Олеге Кононове или Мураде Мусаеве. Теперь они более практичны, и обжегшись на молоке, лучше подуют на воду. А «Ростову» лучше стоит порассуждать о том, почему резко снизилась его активность в атаке после перерыва. Фактически у гостей просто не стало контригры. Вот и результат.

Илья Лантратов. Фото ФК «Локомотив»

Руганью в адрес Ишкова можно только закопать одаренного парня

Не знаю, как и чем «Локомотив» проставился Илье Лантратову, при счете 1:2 дважды взявшему от 18-летнего тезки Ишкова пенальти! Но если этого не произошло, то я чего-то в сегодняшней футбольной жизни не понимаю. Случись подобное во времена Юрия Семина и Валерия Филатова, команда в полном составе, прилетев в Москву, отправилась бы в Баковку «сплачивать ряды», а Юрий Палыч лично остановил бы автобус у магазина и купил игрокам пару ящиков пива.

Требование Сергея Карасева и ВАР перебить первый удар Ишкова было абсолютно верным, потому что центральный защитник «Локомотива» Фассон вбежал в штрафную до удара, и более того, он же выбил мяч после сейва Лантратова. Но уральцы снова доверили пробить местному юному таланту, игроку российской молодежки — и теперь вратарь взял мяч вообще намертво! Что при его статистике — 10 отраженных пенальти из 30 — не особо удивляет. В хоккее есть международный термин penaltykilling, и он означает игру в меньшинстве, но мы-то теперь понимаем, что такое «убийство пенальти» на самом деле и кто — убийца!

Нынешнее место «Локо» — это в первую очередь заслуга голкипера. И если, пользуясь еще одним международным хоккейным термином, выбирать MVP РПЛ в изначальном смысле этой аббревиатуры — не просто лучший, а самый полезный для своей команды, — то Лантратов на сегодня едва ли не основной кандидат.

Но только его усилий было бы недостаточно. После его двойного «убийства пенальти» локомотивцы снова сравняли в самой концовке. Как и с «Рубином», и с «Крыльями», и с «Краснодаром». Все-таки воли команде Михаила Галактионова не занимать. И поэтому, а не только из-за вратаря, она после предыдущего тура занимала третье место, а теперь — четвертое. Хотя в обороне как был пожар, так и остается, и Лантратов отрабатывает еще и из-за защитников. Вспомнить хотя бы, как Игорь Дмитриев, сын чемпиона СССР и России в составе «Зенита», ЦСКА и «Спартака» (уникальный случай!) Сергея Дмитриева, убежал один на один с Ильей с левого края чуть ли не с полполя, но переиграть не смог...

В отличие от матчей с Самарой и Краснодаром, никакой случайности в отыгрыше «Локо» нет — перед тем сначала Илья Помазун остановил мяч на краешке ленточки, затем Дмитрий Баринов попал в штангу. Так что все по делу, учитывая еще, что пенальти, не забитый Ишковым, был назначен за шальную руку.

А сам Илья, попав после нереализованных 11-метровых еще и под обратную замену (Виктор Гончаренко, чуя неладное, решил выпустить лишнего защитника, Егора Филипенко, но не помогло), еще до ответного гола «Локо» расплакался на скамейке. Его утешали и оберегали от чужих взглядов партнеры по команде, а после игры подошел подбодрить даже автор локомотивского гола Артем Дзюба — когда он достойно себя повел, тогда достойно.

Это испытание способному парню нужно преодолеть. Если есть характер — не сломается. Ругать же его за то, что настоял на своем праве перебивать пенальти — последнее дело. Дерзость в спорте чаще всего только помогает, а коль скоро опытные партнеры по «Уралу» во главе с Эриком Бикфалви позволили Ишкову сделать это — значит, уважают и признают за ним такое право.

Это не случайно — наблюдаю за выходящим на замены тинейджером почти в каждом туре, и его свободная, смелая, не заученная игра не может не нравиться. Обрушиться сейчас на футболиста — значит, заставить в дальнейшем бояться собственной тени, не проявлять инициативу, отдавать ближнему. Если мы хотим своими руками закопать одаренного юношу — то жесткой критикой только это и сделаем.

Я же просто пожелаю Илье продолжать играть так, как он это делает. А ветеранам нужно быть чуть построже, и если он не забил с пенальти раз — не давать бить второй, тем более такому «убийце», как Лантратов...