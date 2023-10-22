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Сегодня, 15:15

В «Сочи» никто не верил, а они разгромили «Урал»! Забил даже Игнатьев

«Сочи» разгромили «Урал» и прервали серию поражений в РПЛ
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов в матче против «Урала».
Фото ФК «Сочи»
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Прервали кошмарную серию.
Россия. Премьер-лига. 12-й тур
22 окт, 12:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
1:4
Сочи

Один из самых неожиданных результатов 12-го тура — сверхуверенная победа «Сочи» над «Уралом» (4:1). Такого от южан не ждали — они пристроились на последнем месте в РПЛ, в то время как екатеринбуржцы почти не проигрывают дома, а в прошлом туре и вовсе заставили понервничать «Локомотив» (2:2, москвичи спаслись в добавленное время).

Вряд ли кто-то поверил, что при таких раскладах команда Виктора Гончаренко получит от аутсайдера три гола к перерыву.

Первый мяч уральцы откровенно привезли: в опасной ситуации вместо того, чтобы просто выбить подальше, Бевеев выбрал передачу из штрафной. Опорная зона «Урала» пропустила момент, а вот Кравцов из «Сочи» был рядом — ударил с места, и от штанги мяч залетел в ворота.

&laquo;Урал&raquo; проиграл &laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; 1:4. «Урал» — «Сочи»: видео всех голов

Пока хозяева пытались прийти в себя, от сочинцев прилетел второй гол: Макарчук с фланга навесил на Джорджевича, а Лука внезапно отдал пас пяткой на Бурмистрова — тот не растерялся и забил.

Третий гол команды Александра Точилина случился ближе к перерыву — уже после контратаки. Крамарич вышел один на один с защитником, разобрался в ситуации, подошел к штрафной и выстрелил. Не без рикошета, но мяч оказался в сетке — так к 34-й минуте счет стал 3:0 в пользу «Сочи».

Через несколько минут надежду на камбэк подарил Андрей Егорычев. Полузащитник забил шикарный мяч с лета — но глобально это ни на что не повлияло.

Гости не только больше не пропустили — в концовке «Сочи» упаковал и четвертый мяч! На 88-й минуте Москалев поставил пенальти в ворота «Урала» за отмашку Аюпова против Мигела. К «точке» пошел Иван Игнатьев, который просидел в запасе последние три игры, а матч с «Уралом» также начал со скамейки. Но в Екатеринбурге вышел на замену и забил дебютный мяч за южан.

Виктор Гончаренко после матча был настроен философски: «Я предпочитаю, чтобы было черное и белое. Мы радовались после матча с ЦСКА, со «Спартаком» — наверное, испить горечь поражения тоже надо».

Победой над «Уралом» сочинцы прервали девятиматчевую серию из поражений во всех турнирах — последний раз они побеждали «Ростов» в августе, а с тех пор никак не могли зацепить очки. Екатеринбуржцы же уступили впервые с сентября, но так много в родных стенах им последний раз забивал «Зенит» в августе прошлого года. Всем есть о чем подумать после этой удивительной игры.

Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК Урал
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