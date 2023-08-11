Главные тренеры подвели итоги на пресс-конференции.

Абаскаль: третий гол объяснить не могу

— Очень жаль. Мы допустили ошибки. Мы обязательно встанем и исправимся. Ведя в счете на 89-й минуте, мы должны доводить дело до победы.

— Что сегодня случилось с командой? Чего не хватило?

— Нам не хватило зрелости и контроля. В таких матчах необходимо контролировать ход игры. Любому сопернику тяжело играть с «Уралом». У них игра построена на длинных передачах вперед. Если ты не выигрываешь единоборства, то приходится играть против подач в штрафную. Против таких соперников необходимо много владеть мячом. Мы смогли забить и выйти вперед, но, к сожалению, пропустили со стандарта. Третий гол я объяснить не могу.

— Перед началом сезона ходило много разговоров про календарь. Были ли в вашей карьере подобные проблемы?

— Я уже много говорил о календаре. Сегодня дело не в нем.

— Бонгонда был активен перед заменой. В связи с чем приняли решение убрать его с поля?

— Чтобы освежить игру. Замена связана только с этим. Зиньковский до этого провел хорошую игру, ему нужно было дать шанс. В целом, хотели иметь преимущество в физике на фланге.

— Качество игры «Урала» превзошло ваши ожидания?

— Мы ожидали все, что произошло на поле. Мы к этому готовились, готовы были этому противостоять. В футболе так бывает. Дело не в сопернике. Любой соперник играет до конца и отдается на поле полностью. Легко ни с кем не будет.

— «Спартак» позиционирует себя как высококлассная команда. Почему тогда она оправдывается календарем и вступает в перепалку с главой лиги?

— У меня нет никаких проблем и конфликтов ни с кем. Мы являемся частью футбола. Могу сказать, что в жизни всегда все возвращается. Я не вмешиваюсь в дела других, не говорю, какие вам нужно задавать вопросы. Каждое произнесенное слово имеет вес, ты несешь ответственность за них. Когда ты идешь в гору, то чем меньше у тебя вес, тем дальше ты можешь дойти.

Гончаренко: «Спартак» способствует тому, чтобы футбол был открытым

— Как оцените игру? — вопрос главному тренеру «Урала» Виктору Гончаренко.

— Даже мне сложно припомнить такой эмоциональный матч, имея за плечами опыт ЛЧ и ЛЕ. Это «Спартак» способствует тому, чтобы футбол был качественным и открытым. Они атакуют сами, атакуют хорошо и дают атаковывать нам. Сейчас забивается много голов. Это отличие от того, что было даже пять лет назад. Много команд играют открыто. Болельщики нас поддержали, когда счет был не в нашу пользу. Даже нам было сложно предсказать, что мы найдем в себе силы выиграть матч, проигрывая в концовке. Хорошо, что следующий матч у нас нескоро. Нам надо восстановиться и физически, и эмоционально. Конечно, мы довольны. Могу сказать, что нам в таблицу надо заглядывать только после нового года.