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Иванов слишком сильно верил в Гончаренко — «Урал» вылетел впервые за 11 лет. Частный «Акрон» — дебютант РПЛ

«Урал» уступил «Акрону» в стыковых матчах и вылетел из РПЛ
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Алексей Ионов против игроков «Акрона» в ответном стыковом матче.
Фото ФК «Урал»
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Первая сенсация стыковых матчей.
Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
01 июн, 15:00. Кристалл (Жигулевск)
Акрон
1:2
Урал

Сенсация состоялась — «Урал» вылетел в ФНЛ. Клуб последние 11 лет был аутсайдером, в лучшем случае середняком (высшее место — восьмое), но всегда уверенно спасался. Да, президент Григорий Иванов понимал, что каждый год над ним и его командой висит дамоклов меч, поэтому призывал сократить стыки хотя бы до одной пары, но все же мало кто верил, кто екатеринбуржцы отправятся в Лучшую лигу мира.

Нападающий &laquo;Акрона&raquo; Андрес Понсе празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Урала&raquo; (1:2). В РПЛ — несистемный новичок! Владелец «Акрона» Морозов берет пример с Галицкого

Пожалуй, к этому шло. Все меньше и меньше у «Урала» крепких лидеров и футболистов, которые хотя бы в подвале могут сделать разницу. Как молодой Бикфалви. Или Шатов. Или опытный Погребняк. Бикфалви состарился, а последние покупки — это совсем уж неяркие белорусы. Или 29-летний португалец Кики, который последний раз вышел на минуту 21 апреля. Зачем брали?

«Урал» по составу не впечатляет совершенно, так что вылет не должен сильно удивлять. Клуб вполне мог спастись — до спасительной 12-й строчки не хватило одного очка. Но грань между РПЛ и ФНЛ стала слишком тонкой, уральцы на ней не удержались.

Есть ощущение, что Иванов на сей раз слишком уж сильно поверил в тренера. В первых пяти турах «Урал» набрал 13 очков, в последующих 25... всего 17. Дважды выдавая серии из четырех поражений подряд. Причин расстаться с Виктором Гончаренко было, наверное, миллион. Если раньше Иванов при любой опасности тут же совершал рокировку, то сейчас терпел слишком долго, надеясь на ренессанс при белорусском специалисте.

А когда все же вмешался после поражения 0:2 в первом стыковом матче, то оказалось слишком поздно. В гостях уральцы при 0:1 завелись, забили дважды, имели еще массу моментов, но поезд ушел.

На нем уехал «Акрон». Еще один частный клуб в РПЛ. Павел Морозов создал его в 2015 году, спустя девять лет детище будет выступать в премьер-лиге. Отличный пример, как можно реализовать мечту, даже не вкладывая многих миллиардов. Тольяттинский клуб не купается в роскоши, но последовательно развивается. В прошлом сезоне пошумел в Кубке, теперь вырвал путевку в РПЛ. Жаль только, домашний стадион не соответствует уровню турнира — придется играть в Самаре.

Ну а «Уралу» очевидно требуется перезагрузка. Новый импульс. И, наверное, какие-то новые селекционные шаги, где Иванов слишком доверился сыну. Возможно, даже в ущерб результату.

Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Акрон
ФК Урал
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