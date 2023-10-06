Дерби «Спартак» — ЦСКА: в ожидании Абаскалипсиса? Колонка Казакова

Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о ключевом матче 11-го тура РПЛ и его значении для главного тренера красно-белых.

Мнение

В игре слов вокруг фамилии главного тренера «Спартака» неиспользованным остался, кажется, только один каламбур. Абаскалипсис. Все остальное в народном творчестве уже было.

Красно-белые вышли на плато результатов в матчах против тех, кто представляет собой значительную силу, — 1:3 («Зенит»), 0:2 («Краснодар»), 0:4 («Крылья Советов»), 0:3 («Динамо» в Кубке). При каждом общении журналисты задают испанскому тренеру вопрос об отставке. Команда кажется неуправляемой. В шести последних турах забито всего три мяча. Но «Спартак» всего в одном очке отставания от «Зенита». И вровень с «Динамо» и ЦСКА.

Так что апокалипсис еще не наступил. Многие ждут его в 11-м туре, перед которым столько сюжетных линий сходится воедино, что воскресное дерби с армейцами смотреть, кажется, будут все.

Для большинства эта игра выглядит той, после которой Абаскаля могут уволить. Именно уволить, потому что стало понятно — сам Гильермо в отставку не собирается.

Но чтобы прекратить сотрудничество с тренером прямо сейчас, нужна большая смелость — и уверенность, что на ура примут не только отставку, но и назначение. К тому же если пытаться выдергивать кого-то из действующих специалистов, вряд ли получишь его раньше зимней паузы. Причем в эти восемь туров у команды не самый сложный календарь. Да, есть ЦСКА и «Локомотив», но все остальные соперники на бумаге не сильнее. А по составу — точно не сильнее. Это к вопросу о вероятности отставки после дерби. Расписание игр такое, что реально если не все, то многое исправить. Даже в случае поражения от красно-синих.

Гильермо Абаскаль. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Хотя задача на сезон по заявлению первых лиц клуба максимальная — чемпионство и победа в Кубке, к этой теме в последнее время возвращаться не принято. Жить и работать в атмосфере, когда общественное мнение тренера уже приговорило, крайне тяжело. Самая близкая ассоциация — год Фабио Капелло после чемпионата мира в Бразилии. Быстрый впечатляющий успех сменился недоумением, а потом пришли раздражение и ожидание отставки — вот и Абаскаль сейчас идет по тому же пути. Когда счетчик времени словно тикает вхолостую.

Чтобы этого не произошло, «Спартак» должен начать побеждать. И лучшего соперника, чтобы исправить все, чем ЦСКА, не найти — удача в дерби закроет многие долги.

Владимир Федотов во главе армейцев красно-белых еще не побеждал. Но говорит ли это о чем-то перед сшибкой на «Открытие Банк Арене»? Наверное, нет. Кроме того обстоятельства, что тренерский авторитет оппонента Абаскаля высок и устойчив. Ни разу после неудачного матча ЦСКА никто не бросил камень в огород Федотова — наоборот, каждый раз вспоминают, что у него постоянные проблемы с составом.

Тренерский авторитет Абаскаля, напротив, упал едва ли не до нуля. Способна ли победа в воскресенье это изменить? Вероятно. И в ПФК наверняка это тоже понимают, готовясь к очень непростой игре.

Артем Ребров и Гильермо Абаскаль. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Самое сложное для армейцев сейчас — понять, спартаковцы за Абаскаля или нет. Есть ли эмоции, запал, желание биться и за тренера, в том числе. Как бы футболисты ни абстрагировались от СМИ, болельщиков, турнирной таблицы, они не могут не понимать, что ситуация висит на волоске. А дерби — это матчи, где все решается в сумме единоборств.

Поэтому так интересно, какой состав начнет матч у «Спартака». Поэтому так интересно, как Абаскаль смотрит на эту встречу, кто, по его мнению, должен выйти на поле.

Простой пример отношения к ключевым людям. Если Федотов вместо поездки в Воронеж оставил Акинфеева в Москве готовиться к дерби, дав капитану возможность отдохнуть и восстановиться, Абаскаль выставил на кубковый матч с «Динамо» Максименко, которому нервную систему расшатали еще в Самаре. И там же, против «Крыльев», при счете 0:3 за 10 минут до конца выпустил Литвинова с незалеченной травмой.

Что это было? Загадка.

Что будет в дерби? Загадка.

Апокалипсис — это сочетание катаклизмов и чудес. Катаклизмов у «Спартака» сейчас хватает, придут ли чудеса?

Победа в дерби выглядит на данный момент именно таким чудом. Но вдруг?

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