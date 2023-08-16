Дзюба получил два матча условно за угрозы журналисту. Если сорвется еще раз, будет реальная дисквалификация

Сегодня, 17:15
КДК РФС вынес решение по инциденту с нападающим Артемом Дзюбой, который угрожал журналисту «РБ Спорт» после игры «Локомотива» и «Крыльев Советов» в 4-м туре РПЛ.
По итогам заседания КДК РФС стало известно, что Дзюба дисквалифицирован на два матча условно. Также 34-летний футболист оштрафован на 50 тысяч рублей.
Напомним, между журналистом и Дзюбой случился следующий диалог:
— Артем, не обидно было слышать от Шалимова, что вы забьете не больше двух мячей [за сезон]?
— Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз. Потом обидно будет тебе. Ты меня понял? Еще раз с таким вопросом подойдешь...
Дзюба не приехал на заседание КДК и участвовал в слушании по видеосвязи. Председатель комитета Артур Григорьянц позже разъяснил, почему Дзюба получил наказание в два матча условно.
«Дзюба — субъект футбола, независимо от того, был он заявлен или нет на матч. Все произошло на территории стадиона и сразу после окончания матча.
Мы заслушали журналиста Бородина, он озвучил тот самый вопрос. И пояснил, что находился как аккредитованный журналист, был в манишке и с аккредитацией. Дзюба же говорил, что он не знал, кто к нему подошел.
Однако Бородин говорил, что неоднократно задавал вопросы Дзюбе. Мы пояснили на заседании о том, что рассматриваем дело в рамках статьи 94, пункт 6. Мы рассматриваем поведение субъекта футбола, а именно игрока.
Дзюба сказал, что не сдержался, мог бы не реагировать. Я сказал, что Дзюба мог обратиться к охране — он сказал, что журналист его преследовал. Выслушав представителей ФК «Локомотив», КДК принял решение — дисквалифицировать на два матча условно, установить испытательный срок до конца сезона», — цитирует Артура Григорьянца журналист Сергей Егоров.
В случае повторения такого инцидента КДК может активировать условное наказание на безусловное. Также Григорьянц отметил, что в ходе заседания Дзюба не извинился за свою реплику перед журналистом.
Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий накануне КДК заступился за своего соведущего по шоу «Ну, так нельзя, ###!».
«Конечно, 19-летний дебил работает для болельщиков, когда бежит за территорию... Если бы в Голландии журналист начал снимать на камеру человека без разрешения, вот его бы и забрали, а не говорили бы, что в Голландии это невозможно, — сказал экс-тренер «Витесса» в эфире «Коммент.Шоу». — Когда подходят обычные люди, это другая история. К Дзюбе подходят тысячи людей, я был свидетелем. Он со всеми фотографируется, улыбается, шутит. Но когда за тобой не в первый раз бежит человек, наставляет камеру в лоб и задает идиотские вопросы...»
На реплику Слуцкого отреагировал главный редактор «РБ Спорт» Андрей Бодров: «Запросил беседу с Нобелем Арустамяном по итогам ночного эфира, в котором Леонид Слуцкий позволил себе оскорбительные высказывания и ложь в отношении журналиста «Рейтинга Букмекеров» Виталия Бородина. Обязательно пообщаемся. Мне важно знать мнение Нобеля как лидера программы».
Он также отметил, что к ситуации привлечены юристы.
«Консультируемся с юристами. Собираем мнения. Что касается Леонида Викторовича... Не рассчитываю на то, что он извинится и сделает выводы из своего поведения. К этому нет никаких предпосылок», — написал Бодров в своем Telegram-канале.
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3
|ЦСКА
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4
|Спартак
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5
|Кр. Советов
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|8
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6
|Зенит
|4
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|7-4
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7
|Динамо
|4
|2
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|1
|9-8
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8
|Ростов
|4
|2
|1
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|7-7
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9
|Локомотив
|4
|1
|2
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|8-8
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10
|Пари НН
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|1
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|2-3
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11
|Ахмат
|4
|1
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|3
|5-8
|3
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12
|Сочи
|4
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|4-7
|3
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13
|Балтика
|4
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|0
|3
|3-7
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14
|Рубин
|4
|0
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|2
|4-10
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15
|Оренбург
|4
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|3-8
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16
|Факел
|4
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|- : -
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|15:00
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|19.08
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|19.08
|19:30
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