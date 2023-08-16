Дзюба получил два матча условно за угрозы журналисту. Если сорвется еще раз, будет реальная дисквалификация

Нападающий «Локомотива» утверждает, что его преследовали.

КДК РФС вынес решение по инциденту с нападающим Артемом Дзюбой, который угрожал журналисту «РБ Спорт» после игры «Локомотива» и «Крыльев Советов» в 4-м туре РПЛ.

По итогам заседания КДК РФС стало известно, что Дзюба дисквалифицирован на два матча условно. Также 34-летний футболист оштрафован на 50 тысяч рублей.

Напомним, между журналистом и Дзюбой случился следующий диалог:

— Артем, не обидно было слышать от Шалимова, что вы забьете не больше двух мячей [за сезон]?

— Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз. Потом обидно будет тебе. Ты меня понял? Еще раз с таким вопросом подойдешь...

Фото Александр Федоров, "СЭ"

КДК: «Дзюба сказал, что журналист его преследовал»

Дзюба не приехал на заседание КДК и участвовал в слушании по видеосвязи. Председатель комитета Артур Григорьянц позже разъяснил, почему Дзюба получил наказание в два матча условно.

«Дзюба — субъект футбола, независимо от того, был он заявлен или нет на матч. Все произошло на территории стадиона и сразу после окончания матча.

Мы заслушали журналиста Бородина, он озвучил тот самый вопрос. И пояснил, что находился как аккредитованный журналист, был в манишке и с аккредитацией. Дзюба же говорил, что он не знал, кто к нему подошел.

Однако Бородин говорил, что неоднократно задавал вопросы Дзюбе. Мы пояснили на заседании о том, что рассматриваем дело в рамках статьи 94, пункт 6. Мы рассматриваем поведение субъекта футбола, а именно игрока.

Дзюба сказал, что не сдержался, мог бы не реагировать. Я сказал, что Дзюба мог обратиться к охране — он сказал, что журналист его преследовал. Выслушав представителей ФК «Локомотив», КДК принял решение — дисквалифицировать на два матча условно, установить испытательный срок до конца сезона», — цитирует Артура Григорьянца журналист Сергей Егоров.

В случае повторения такого инцидента КДК может активировать условное наказание на безусловное. Также Григорьянц отметил, что в ходе заседания Дзюба не извинился за свою реплику перед журналистом.

Артем Дзюба с женой и Леонидом Слуцким. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Слуцкий вступился за Дзюбу. «Коммент.Шоу» отшутился о дисквалификации тренера

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий накануне КДК заступился за своего соведущего по шоу «Ну, так нельзя, ###!».

«Конечно, 19-летний дебил работает для болельщиков, когда бежит за территорию... Если бы в Голландии журналист начал снимать на камеру человека без разрешения, вот его бы и забрали, а не говорили бы, что в Голландии это невозможно, — сказал экс-тренер «Витесса» в эфире «Коммент.Шоу». — Когда подходят обычные люди, это другая история. К Дзюбе подходят тысячи людей, я был свидетелем. Он со всеми фотографируется, улыбается, шутит. Но когда за тобой не в первый раз бежит человек, наставляет камеру в лоб и задает идиотские вопросы...»

На реплику Слуцкого отреагировал главный редактор «РБ Спорт» Андрей Бодров: «Запросил беседу с Нобелем Арустамяном по итогам ночного эфира, в котором Леонид Слуцкий позволил себе оскорбительные высказывания и ложь в отношении журналиста «Рейтинга Букмекеров» Виталия Бородина. Обязательно пообщаемся. Мне важно знать мнение Нобеля как лидера программы».

Он также отметил, что к ситуации привлечены юристы.

«Консультируемся с юристами. Собираем мнения. Что касается Леонида Викторовича... Не рассчитываю на то, что он извинится и сделает выводы из своего поведения. К этому нет никаких предпосылок», — написал Бодров в своем Telegram-канале.