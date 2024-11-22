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Сегодня, 13:30

Ретроколлекция одежды, легендарный пакет и студия на Невском. Как «Зенит» отметил 40-летие первого чемпионства

В Петербурге отметили 40 лет со дня первого чемпионства «Зенита»
Роман Кольцов
Корреспондент
Футболисты и тренеры «Зенита» празднуют победу в чемпионате СССР в 1984 году
Игроки «Зенита» празднуют чемпионство в 1984 году.
Фото Илья Колтун, ФК «Зенит»
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Жители города точно остались довольны.

21 ноября 1984 года «Зенит» под руководством Павла Садырина впервые в истории стал чемпионом СССР. Это сейчас болельщики команды привыкли к успехам сине-бело-голубых, а тогда завоевание золотых медалей выглядело сродни полету в космос. О таком и мечтать не могли.

Никогда прежде за всю свою уже почти 100-летнюю историю клуб не финишировал на первой строчке. Поэтому в Петербурге с теплотой вспоминают триумф коллектива, который почти полностью состоял из воспитанников ленинградского футбола.

«Зенит» с особым трепетом относится к памятным датам и по традиции подготовил для поклонников команды массу сюрпризов. Утром 21 ноября клуб представил лимитированную коллекцию одежды, посвященную золотым медалям 47-го чемпионата СССР. В нее вошли футболки, толстовки и кепки. Ключевые символы мерча — уже ставшая классической «стрелка», «печать победы» — логотип чемпионства-1984, архивные кадры и список всех игр победного сезона. Выпуску была посвящена атмосферная фотосессия, проведенная в салоне ретроавтобуса ЛиАЗ-677М. В ней приняли участие те, кто ковал ту победу (Борис Чухлов, Михаил Бирюков, Александр Захариков и другие), а также действующие ветераны команды — Александр Ерохин и Михаил Кержаков, у которых 13 чемпионств на двоих.

Еще одна важная деталь легендарной коллекции — культовый атрибут первого чемпионства «Зенита» — полиэтиленовые пакеты с надписью «Чемпион СССР. «Зенит». 1984». Сине-бело-голубые выпустили ограниченным тиражом точную копию тех самых пакетов с узнаваемым дизайном, которые 40 лет назад стали, по сути, первым образцом зенитовской атрибутики. С 21 ноября они вручаются каждому, кто совершит в фирменных магазинах «Зенита» покупку на сумму от 100 рублей. Также их можно приобрести и отдельно. Цена не кусается — 50 рублей.

Кульминацией праздника стала четырехчасовая открытая студия, проведенная совместно с «Радио «Зенит» в самом центре города — на Невском проспекте в Доме книги. Гостями стали легенды исторического сезона, тренерский штаб, руководство и игроки нынешней команды. Александр Медведев, Михаил Бирюков, Сергей Веденеев, Константин Зырянов, Анатолий Тимощук, Андрей Аршавин, Борис Чухлов, Михаил Кержаков, Сергей Семак, Дмитрий Чистяков и многие другие по очереди рассказывали увлекательные истории и отвечали на вопросы ведущих. На улице поставили колонки, благодаря чему происходящее привлекало и ничего не подозревающих прохожих — за окном Дома книги можно было заметить огромное количество людей.

«1984 год был прорывным для нашего клуба, особняком стоит победа над харьковским «Металлистом» — 4:1 в СКК. Насколько я знаю, было 400 тысяч заявок на стадион, который вмещает 25 тысяч. И хотя это чемпионство — единственное в советское время, оно очень дорогого стоит. Я уверен, что это основная балка, несущая все последующие победы», — сказал председатель правления футбольного «Зенита» Александр Медведев.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что позаимствовал у Садырина дух победителя.

«Думаю, вся команда из поколения в поколение несет его дух победителя! Он выиграл в первый раз, а мы продолжаем его традиции. Стараемся, по крайней мере».

Пожалуй, самым трогательным моментом стало появление в студии Александра Ерохина вместе со своим сыном Федором. Было видно, что мальчик очень переживал, но папа с любовью помогал ему справиться с нервами и внимательно следил, чтобы он не болтал ногами, сидя на стуле.

«Ту историю, тот посыл, который заложился: и победы, и то, как болеет весь город за команду «Зенит», думаю, это огромная заслуга тех игроков и тренеров, которые работали в непростое время. Также желаю крепкого здоровья им и их близким, чтобы они были счастливы. Надеюсь, что то, что мы делаем сейчас — стараемся выкладываться и отдавать все силы за «Зенит», — на это они смотрят с одобрением», — заявил Ерохин.

В 2025 году у «Зенита» будет еще один юбилей — столетие. И в клубе уже давно серьезно готовятся к этому событию. Жителей Петербурга, без сомнения, ждет масштабный праздник.

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