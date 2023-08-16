Отказал Василию Сталину, водил танк и сделал ЦСКА чемпионом. Самый успешный тренер из «команды лейтенантов»

Сегодня, 17:00
Можно долго перечислять его достижения. Пятикратный чемпион СССР, трехкратный обладатель Кубка, лучший бомбардир первенства страны 1947 года, член «Клуба Григория Федотова» (111 голов)...
А можно сказать проще — Валентин Николаев, «команда лейтенантов». Та самая, где была знаменитая пятерка форвардов — Григорий Федотов, Всеволод Бобров, Алексей Гринин, Владимир Демин и Валентин Николаев. Они не только вместе играли, но и жили в одном доме на Ленинградском проспекте.
Осенью 1939-го Николаева, игравшего за молодежный состав «Локомотива», призвали в армию. Через пару месяцев шустрого паренька пригласили на сборы в ЦДКА. И уже в 18 лет он дебютировал в чемпионате СССР, причем в первом же матче против «Стахановца» забил победный гол.
С этого момента вся жизнь Николаева была связана с армейским клубом — сначала как футболиста, затем как тренера, последние годы — как члена совета ветеранов ЦСКА. А ведь он, равно как и Федотов, Бобров, Гринин, Демин, запросто мог стать спартаковцем! История эта известна немногим.
— Еще до моего появления в ЦДКА кому-то из руководителей военного ведомства это название чем-то пришлось не по вкусу, — рассказывал Николаев. — Тогда Реввоенсовет СССР решил создать Всеармейское добровольное физкультурное общество, разработать его устав и наименование. Образовали комиссию под председательством Каменева, который и предложил новое имя — «Спартак». «В честь вождя римских гладиаторов, как символ отваги и стойкости», — добавил он. Почему решение это так и осталось на бумаге, никому не ведомо. В итоге в «Спартак» превратился не ЦДКА, а «Промкооперация».
Генерал-майор авиации Василий Сталин, опекавший команду ВВС, стремился собрать у себя всех лучших игроков страны послевоенных лет. Устоять под нажимом отпрыска вождя народов удавалось не каждому. Например, в ВВС перешел друг и многолетний партнер Николаева по ЦДКА Всеволод Бобров. На их отношениях, впрочем, это никак не отразилось.
Валентин Александрович никогда не осуждал Боброва. Отказывался верить в разговоры, что тот польстился на дополнительные звездочки на погонах и капитанские полномочия в футбольной и хоккейной команде ВВС.
— Я прекрасно знал Севу — у него должны были быть чрезвычайно веские причины, чтобы он принял предложение Василия Сталина, — говорил Николаев. — Уверен, дело не в каких-то меркантильных интересах. Правда, на эту тему мы с ним разговоров не вели... Давайте я лучше расскажу о том, как в ВВС Лешку Гринина зазывали. Привез его Василий Иосифович в свой особняк на Гоголевском бульваре. На обещания, как водится, не скупился. Гринин решил потянуть время: мол, подумать надо. В ответ неожиданно прозвучало: «Вот здесь сиди и думай. Еда в холодильнике. А мне уехать нужно». Оказавшись в западне, Алексей не растерялся. Заметив во дворе грузовик, доставлявший в особняк продукты, улучил момент и сиганул из окна прямо в кузов. Так и выбрался. К счастью, серьезных последствий для Гринина этот фортель не имел.
Василий Сталин несколько раз пытался переманить в ВВС и Николаева. Но неизменно следовал ответ: «Играть буду только в ЦДКА. Либо вовсе с футболом закончу». И от него отстали.
В 1952-м, после того как сборная СССР на Олимпиаде в Хельсинки проиграла Югославии, ЦДКА расформировали. У футболистов было два пути. Одни решили уволиться из армии и направились кто куда — в «Динамо», «Спартак», «Торпедо». Другие, включая Николаева, очутились в Калинине, где базировалась команда спортклуба Московского военного округа. Сыграть за нее успели всего шесть матчей — затем разогнали и окружные армейские команды.
Аркадьев, возглавлявший «Локомотив», настойчиво звал Николаева. Ему было 32 — мог еще поиграть. Но кроме ЦДКА он себя нигде не мыслил. Даже отъезд в Калинин дался тяжело, а уж о переходе в другой клуб и речи не было. К тому же армейское звание всегда гарантировало кусок хлеба. Плюс выслуга лет, льготы. Здравый смысл взял верх.
Николаев поступил на инженерный факультет Академии бронетанковых войск. Служил в Германии и Белоруссии, был заместителем командира батальона по технической части в танковом полку. Иногда сам водил танк. При этом за рулем автомобиля, как ни странно, ни разу не сидел.
— Признаться, не лежала у меня душа к вождению машины, — объяснял Валентин Александрович. — Я, наверное, один из немногих футболистов, у кого ее сроду не было. Играя в ЦДКА, ездил на трамвае или автобусе. Меня это совершенно не смущало. Позже, став тренером, мне служебное авто с шофером полагалось. Ну а в армии, конечно, танк вынужден был освоить — куда ж деваться?
Десять лет провел он вдали от большого футбола и уже не очень верил, что когда-нибудь снова будет востребован. Однако в 1963-м в Министерстве обороны о Николаеве наконец вспомнили. Назначили старшим тренером юношеских команд ЦСКА. А в мае 1964-го он заступил на аналогичную должность и в главной армейской команде.
На тренерском поприще из звездной плеяды «лейтенантов» Николаев оказался успешнее всех. Помимо чемпионства 1970-го, два года подряд с армейцами брал бронзу. Между этими событиями — двухлетняя командировка в Хабаровск, чему предшествовала беседа в Минобороны. Николаеву порекомендовали взять в помощники зятя генерала Филиппова — на место Виктора Чистохвалова, старого партнера по ЦДКА. Николаев наотрез отказался. И был отправлен на Дальний Восток — «поднимать армейский футбол».
На следующий после золотого для ЦСКА сезона Николаеву доверили и сборную СССР, поскольку ее костяк составляли в основном армейцы. При нем команда провела 24 матча — официальных и товарищеских — и ни разу не проиграла. Рекорд! Сборная пробилась в плей-офф первенства Европы, заняв первое место в отборочной группе. Вот только повез ее в Бельгию в 1972-м уже Александр Пономарев.
Маршал Гречко, разочарованный спадом в игре ЦСКА, просто-напросто отозвал Николаева обратно в клуб. Тому, человеку военному, ничего не оставалось, как взять под козырек.
— Ужасно жалко, что мне не дали довести начатое дело до конца и поработать со сборной на чемпионате Европы, — сокрушался Валентин Александрович. — Но приказ есть приказ. В армии он не обсуждается.
Последней командой тренера Николаева была молодежная сборная Советского Союза, которая дважды — в 1976-м и 1980-м — становилась чемпионом Европы.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
13
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -