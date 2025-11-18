Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Статьи
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:00

«В Лужниках обыгрываем «Спартак» 3:0. Иду в раздевалку, а рядом Ловчев плачет...» Истории экс-президента «Локомотива»

17 ноября исполняется 75 лет экс-президенту «Локомотива» Валерию Филатову
Игорь Майоров
корреспондент отдела футбола
Валерий Филатов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Сегодня Валерию Филатову исполнилось 75 лет.

Молодое поколение болельщиков знает Филатова как президента «Локомотива». Эту должность он занимал с 1992-го по 2006-й, превратив пятое колесо в телеге московского футбола в одну из сильнейших команд страны. В чем, конечно же, заслуга не только Валерия Николаевича, но и Юрия Семина, который тогда тренировал «Локомотив».

Именно этот дуэт принес клубу две победы в чемпионате России (2002 и 2004 годы) и четыре Кубка (1996, 1997, 2000 и 2001 годы). А уж сколько серебряных и бронзовых медалей — не сосчитать...

При этом Филатов брал золотые медали и как игрок — в 1976-м с московским «Торпедо». В высшей лиге за черно-белых он провел 137 матчей на позиции левого полузащитника и забил 11 мячей.

О своей футбольной карьере бывший президент «Локомотива», а сейчас член совета директоров клуба откровенно рассказал обозревателям «СЭ» Юрию Голышаку и Александру Кружкову в «Разговоре по пятницам».

Юрий Семин и&nbsp;Валерий Филатов.Валерий Филатов: «Разговора по душам с Семиным так и не случилось»

— Вас в юности помотало по Советскому Союзу...

— Так папа — военный летчик. Родился я в Ашхабаде, а потом колесили. Детство прошло уже в Минске. Вместе с Виталиком Старухиным пришли записываться в команду «Беларусь». У нас разница в год. Такой смешной парень, ох. Вроде Дзюбы. Только очень душевный, шутил всегда по-доброму. Причем меня взяли в «Беларусь», его нет. А через 20 лет Старухина признали лучшим футболистом СССР!

— Одно из самых странных признаний. Он же ни одного матча за сборную не провел.

— Да я вообще не понимаю, как Виталик играл! Не помню его с мячом. Если получает — какой-то косолапенький. Чтобы кого-то обыграть, убежать — это не про Старухина. Но раз голову высунет в штрафной — гол! Еще раз — снова гол!

— Вы как игрок отжали себя на сто процентов?

— Лишь в 70 лет я понял, каким же был мудаком! Так и напишите!

Валерий Филатов (слева).
Фото архив «СЭ»

— Это еще почему, Валерий Николаевич?

— Нам столько было дано в футболе! А мы?

— А вы?

— Мы ждали, когда тренировка закончится, чтобы поскорее рвануть в город. Сейчас думаю: какой город? Зачем? Сиди на базе, шикарное поле — работай! Нам говорили: «Соблюдайте режим» — но в сознание это не входило. Да, наутро тяжеловато. Но две болоньевые курточки натянешь, побегаешь — вся гадость и выйдет. Даже не догадывались, какой удар по здоровью. Ну не мудак?

— Эх.

— А питание? Безобразное! Не понимали, что надо есть. Что на базе принесут, то и пихали в себя. Борщ, пюре, котлеты... До отвала!

Трофеи Владимиру ЯКУНИНУ принесли только Юрий СЕМИН и Ольга Смородская.Якунин и «Локомотив» — 10 лет, 4 президента, 17 тренеров и 2 трофея

— Никаких нутрициологов.

— О чем вы говорите? А нагрузки? В «Торпедо» Валентин Козьмич Иванов взял тренера по физподготовке. Легкоатлета. Тот что придумал? На сборе в Адлере встаем, в 7 утра идем на тренировку. Там нас уже ждет скат от МАЗа.

— Это что?

— Покрышка. Весом под сто кило. К ней веревку привязывает — тяните! Как бурлаки! Вот вам и вся «наука». Кто первым прибежит, тот чемпион. Нынешних ребят засунуть в те условия — половина бунтовать будет, половина сразу с футболом закончит.

— Да бросьте. Подумаешь — скат от МАЗа.

— А вы послушайте. Первая тренировка — в 7 утра. Вторая — в 11. Третья в 15.30. В Адлере в это время бесконечные дожди. Влажность ужасная, форма не сохнет вообще.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Вот здесь уже можно подумать.

— Так и стирали форму сами! Кто за нас будет?

— Ваше поколение сильнее нынешнего?

— Конечно!

— В чем?

— Мы могли обыгрывать. Один в один — легко! А нынешние разве могут? Я что-то не вижу. Нас двор воспитывал, всё оттуда. Случай помню — поехал я во Францию Лешку Смертина продавать. Жил на тренировочной базе академии «Бордо». Прямо из окошка смотрел тренировки. У нас в школах все на результат заточено — даже в эстафетах. Кто первый? Если чемпионат Москвы — надо выигрывать! У тренера от этого зарплата зависит. А в «Бордо» работа исключительно с мячом. Никакой физухи.

19 ноября 2005 года. Москва. &quot;Локомотив&quot; - &quot;Спартак&quot; - 1:1. Железнорожники не смогли победить красно-белых - а вместе с тем обойти их в споре за серебро и место в Лиге чемпионов.«Локо"-2005: чемпион, которого не было

— Кто был вашим лучшим другом в футболе?

— Леша Еськов. Сказочный игрок! Недооцененный! Головой играл на уровне Олега Копаева, бил с двух ног. Еськов мне и дал дорогу в большой футбол. В ростовский СКА меня пригласили из Майкопа. Леша сразу взял под крыло, помогал. Я только с ним в номере жил. Потом меня в «Торпедо» забрали, а через год и его.

— Тоже в одном номере поселились?

— Даже в одном доме на Автозаводской! Которую называли «Пьяная улица».

— Почему?

— Работяги же по ней шли к ЗИЛу. Спартачи нас всё звали «слесарями». А у «Торпедо» с ними были самые страшные зарубы. Мы их много лет обыгрывали, причем часто с крупным счетом. У меня снимок есть из середины 70-х — в Лужниках снова побеждаем 3:0. Иду в раздевалку, а рядом Женя Ловчев — и плачет.

— Плачет?!

— Ага. Он импульсивный такой, все близко к сердцу. Мне кажется, с 1971-го по 1979-й «Спартак» нас ни разу не одолел.

Валерий Филатов (слева).
Фото Сергей Колагнов

— Так легко игралось?

— Наоборот! Самые тяжелые матчи для нас. Спартачи просто красавцы — пас, пас, пас... Только дернешься к игроку, а мяча уже нет. Черт его знает, почему мы все время выигрывали.

— Состав у «Торпедо» в те годы был не лучший.

— Нет, компания собралась сильная. Сами себя погубили.

— В каком смысле?

— Было два фантастических игрока — Саша Максименков и Вадик Никонов. Сохранило бы их «Торпедо» — еще долго оставались бы наверху! Но Максименкова выцепило «Динамо», Никонова — ЦСКА. А ЗИЛ ничего не сделал, чтобы их удержать.

— Мог?

— Запросто. Ни в какую армию их бы не забрали.

Валерий Филатов.Валерий Филатов — об инсульте: «Сейчас все выглядит не так страшно, как раньше. Меняли сердечный клапан»

— Что ж Валентин Козьмич вопрос не поставил?

— А Валентин Козьмич считал, что они не нужны. Не жаловал игроков, которые поднялись настолько, что могли ему ответить. Самолюбивый!

— Футболист был изумительный по тонкости. Но став тренером, строил другое «Торпедо».

— Да. Бьем сильнее, бежим быстрее — вот и вся игра. Близко ничего не было от того футбола, в который играл сам Иванов со Стрельцовым и Ворониным.

— Самые яркие матчи «Торпедо» 70-х?

— С киевским «Динамо» всегда было тяжело. Но «Наполи» — это отдельная история.

— Вы же итальянцев разгромили?

— Толком играть не начали — уже 2:0 повели! Сами ничего не поняли. Закончили 4:1. А команда у итальянцев была классная. Они только-только купили Савольди.

Валерий Филатов и Юрий Семин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Кого?

— Да вы что, ребята? Это ж первый в истории футболист, за переход которого заплатили миллион фунтов! Савольди нам и забил. Прилетаем в Неаполь, ответный матч. На 15-й минуте Володя Сахаров бежит по правому флангу, вешает...

— И?

— Я в падении забиваю!

— Ах, Валерий Николаевич.

— Так Сахаров потом говорил: «Да что там Фил забил? Споткнулся, упал — а я ему мячом попал в голову...» 1:1 сыграли. В следующем раунде «Галатасарай» хлопнули с общим счетом 7:2. Споткнулись в 1/8 финала на Дрездене. Отличная команда была.

— В 1976-м «Торпедо» стало чемпионом в очень странном по формуле чемпионате. Чудо?

— Не то слово!

— Кто был сильнее вас?

— Повезло нам, что киевляне участвовали в чемпионате вторым составом. Основной готовился к Олимпиаде. Они и этим-то второе место заняли! А играли бы у них сильнейшие, да проходил бы турнир, как обычно, в два круга — точно нас нагнали бы.

6

  • НВ

    как будь то про Мюнгхаузена прочитал :stuck_out_tongue_winking_eye:

    18.11.2025

  • Владимир Соколов

    Подсвистывает на старости лет немного, а так - почти все правда. Хотя на старости лет мы все присвистываем про свою героическую юность...

    18.11.2025

  • Анатолий Николаевич

    Ну, Филатов-то и в Спартаке играл. Сёмин тоже. Да и Минаев, на фото он динамовский, тоже. Сволочи!

    18.11.2025

  • Millwall82

    Не знаю, помирился ли он с Семиным, в интервью оба особо друг друга не вспоминают. Филатов уход в сборную Семина посчитал предательством. Витя Мутко так не особо Быша любит и уважает.

    18.11.2025

  • Millwall82

    Тут такой момент, о том золотом Локомотиве ни слова, зато много про Торпедо, это так-то враги давние в футболе. Все равно что Кержик будет рассказывать о карьере в Динамо, а не о Зените.

    18.11.2025

  • Pol Pol

    Дааа, на счёт того что могли, да не смогли ... А такая была система паскудная, причём повсеместно, всесоюзно, силовики могли замести любого, кого угодно, оссобенно из какого то, сраного Торпеды .... да запросто ! Кто не жил в то время, никогда этого ... не поймёт ... а как так ?! А вот так ! Беспредел ... на самом высшем уровне !

    18.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Евгений Ловчев
    Юрий Семин
    ФК Локомотив (Москва)
    Валерий Филатов
    Читайте также
    Дважды осужденный за допинг лыжник Веэрпалу стал сервисменом украинских биатлонистов
    Пропавшая в Бермудском треугольнике яхтсменка из Франции вышла на связь
    Daily Express заявил о страхе Запада перед «Посейдоном»
    Совет Безопасности ООН одобрил план США по вводу войск в Газу. Что пишут СМИ
    Франция поставит Украине 100 истребителей Rafale. Что нужно знать
    Карпин отказался от 3 млн евро, на смену могут прийти Черчесов или Шахин. Что произошло после увольнения главного тренера «Динамо»
    Популярное видео
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя