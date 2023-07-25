«Почему «Спартак» пропускает после своих угловых?! Захарян 20 минут отыграл и встал...» Газзаев разбирает 1-й тур РПЛ

Бывший главный тренер ЦСКА, победитель Кубка УЕФА Валерий Газзаев — о ярких событиях 1-го тура РПЛ.

Мне «Спартак» не понравился. У Бонгонды хорошая левая нога

— Не разделяю восторгов по поводу игры «Спартака» против «Оренбурга». Да, одержана довольно яркая, волевая победа. Но целостной игры в исполнении красно-белых я что-то не увидел. Если бы гости хладнокровнее распорядились своими моментами, все могло закончиться для команды Гильермо Абаскаля весьма печально.

Считаю, футболисты «Спартака» не соблюдали игровую дисциплину. Почти после каждого своего стандарта получали контратаку на свои ворота. Почему красно-белые пропустили гол после своего углового? Причем это было и в прошлом сезоне.

«Оренбург» почти ни в чем не уступал москвичам. Возможно, гости после 2:1 не поверили, что способны довести дело до победы. Мне показалось, что после второго гола соперника Абаскаль был обескуражен, не знал, что делать. Чувствовалась какая-то растерянность и неуверенность.

У «Спартака» по первому туру не увидел запаса прочности. Обоюдоострая игра, качельная, авантюрная. Если ты претендуешь на чемпионство, надо вообще-то не только атаковать, но и обороняться. Где баланс? А то порой игроки «Оренбурга» вообще выходили два в одного... Просто гостей подвели реализация и исполнительское мастерство. Так что мне в целом «Спартак» не понравился. Да, эпизодами было неплохо. Но не более того.

Считаю, клуб должен покупать легионеров, которые сильнее россиян. Таких, как Промес. А Дуарте, конечно, меня не впечатлил. И почему он занимает в составе место россиянина? За какие заслуги? Ведь когда Воробьев забивал гол, Дуарте вообще побежал не в ту сторону. Слабый защитник...

Вот Бонгонда мне понравился. Эпизодами играл остро. Надо еще посмотреть на дистанции, ему нужно адаптироваться в новой команде. Но хорошие качества просматриваются уже сейчас. Скорость, техника, умение отдать обостряющую передачу. У него очень хорошая левая нога. Произвел приятное впечатление, но глобальных выводов сейчас делать не стоит. Состав у «Спартака» приличный, но нужно обрести баланс между атакой и обороной. Иначе ни к чему хорошему это все не приведет.

Фото ФК «Зенит»

Фол Александрова против Бакаева — это красная карточка

Я бы не сказал, что по подбору исполнителей с учетом возвращения в основу Соболева и Джикии «Спартак» превосходит «Зенит». Это слишком громкое заявление.

Да, Малком уезжает в Саудовскую Аравию. Его сложно заменить. Это мастер для нашего чемпионата, лучший игрок, лучший бомбардир. Но не забывайте, что «Зенит» продает его за 60 миллионов. У питерцев есть время, чтобы приобрести сильного футболиста на эту позицию.

Вендел, как я понимаю, в ближайшее время вернется. Если он продолжит выступать за сине-бело-голубых, это большое подспорье для Сергея Семака. Есть лучший опорник лиги Барриос. Дуглас Сантос не опускается ниже своего уровня. Думаю, скоро Марио Фернандес начнет выходить с первых минут справа в обороне. Тогда Семак получит очень сильные фланги — Марио Фернандес и Дуглас Сантос. Приобретен центральный защитник Эракович.

Похоже, оживает Кассьерра, который забил два гола «Пари НН». Он напомнил мне себя самого времен «Сочи». Есть Сергеев, который довольно удачно выходит на замену. Остался Клаудиньо. Бразилец провел неплохой матч в Нижнем Новгороде. Бакаев, как мне кажется, в прошлом году потерял уверенность в себе, так как проиграл конкуренцию. Сел в глубокий запас, затух. Сейчас, после ухода Малкома, у него точно будет больше шансов себя проявить. Против «Пари НН» он играл с хорошим настроем, обострял, нагнетал. Хотелось бы, чтобы он больше проявлял свои индивидуальные качества.

При этом нужно признать, что в первом туре без Малкома и Вендела «Зениту» пришлось непросто. Победа далась натужно. Если бы не удаление Александрова, сложно сказать, как бы закончилась игра.

Правильно ли удалили игрока «Пари НН»? Считаю, он лишал Бакаева явной возможности выйти один на один с голкипером. Это, на мой взгляд, фол последней надежды. Так что согласен с арбитрами. Это красная карточка.

Другое дело — почему этот молодой парень так отреагировал на решение судей? Он бы лучше в отборе чище играл. А то идет, кричит, майку бросает... Подвел команду, оставил ее в меньшинстве. Многовато гонора и маловато мастерства.

Фото ПФК ЦСКА

За ЦСКА становится тревожно...

Про ЦСКА я уже не раз говорил. Где усиление? Команда Владимира Федотова в прошлом сезоне завоевала серебряные медали и выиграла Кубок. Значит, надо двигаться поступательно. Теперь у армейцев должна быть только одна цель — золотые медали. Но как с таким составом можно претендовать на чемпионство? Почему ЦСКА вошел в сезон без новичков? Я же вам как-то говорил, что есть Акинфеев, Мойзес, Роша, Чалов, Зайнутдинов, вернется в строй Обляков. Вот и все. А остальные позиции нужно было укреплять!

А сейчас еще и пошел вал травм центральных защитников. Дивеев, Агапов, Роша... Положение становится почти критическим. Что теперь делать? Смогут ли москвичи в ближайшее время решить кадровые проблемы? Большой вопрос без ответа. За ЦСКА становится тревожно. Особенно после игры в Екатеринбурге. Армейцы почти ничего не создали. В первом тайме был момент у Чалова, на этом все и закончилось... «Урал», на мой взгляд, победил заслуженно.

Вообще, мне кажется, что Чалов играет не на оптимальной позиции. Именно он, а не Заболотный должен действовать на острие атаки. Федор играет из глубины и не может раскрыть все свои лучшие качества. Он прирожденный бомбардир, хорошо чувствует голевые ситуации. Ему надо завершать атаки.

То же самое можно сказать и про Мойзеса. Он не от хорошей жизни играет центрального защитника, порой действует вальяжно. Его тянет вперед. Он же левый латераль.

Повторюсь, если команда претендует на чемпионство, то она должна каждый год освежать две-три позиции. Необходимо постоянно поддерживать высокий уровень конкуренции.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Мне жаль, что Захарян теряет время

«Динамо» разочаровало. У меня сложилось впечатление, что команда функционально просто не готова к сезону. То, что бело-голубые показали в игре с «Краснодаром»... Нет слов. Полный хаос. О какой борьбе за медали можно говорить?

Москвичи первые 20 минут пытались играть активно, а потом встали... Где это видано? Бросилось в глаза, как Захарян тяжело дышал уже в середине первого тайма. Постоянно хватался за ногу, ему было объективно тяжело.

Ну и что это за детские ошибки в обороне?! «Краснодар» выглядел организованнее и мобильнее. Очень качественный розыгрыш мяча в исполнении гостей. «Быки» забили три гола и еще три-четыре не забили...

Не могу кого-то выделить в составе хозяев. У «Динамо» хватает молодых талантливых ребят, но они так и могут остаться вечно подающими надежды...

Пока приходится признать: «Динамо» не готово к чемпионату. Марцелу Личке надо отдавать себе отчет, в какой клуб он пришел. То, что ему прощалось в «Оренбурге», в частности крупное поражение от «Зенита» в прошлом сезоне, в «Динамо» может и не пройти. Это клуб с другими амбициями и уровнем притязаний. Здесь авантюра в игре не должна соседствовать с анархией. Атаковать, безусловно, нужно, но и об обороне забывать не стоит. А тут такие разрывы между линиями...

6-7-е места — великолепный результат для «Оренбурга», но только не для «Динамо». От Лички ждут совсем другого результата. А тут почти каждая атака «Краснодара» таила в себе реальную угрозу. Ну что это такое?! Целостной игры я не увидел, футболисты теряли свои позиции. Отсюда и такой печальный итог матча.

Вокруг Захаряна в последнее время ходит много разговоров. Сейчас вот пишут, что он может перейти в «Лацио». Не знаю. В футболе, конечно, все возможно. Но я могу говорить о том, что вижу своими глазами. Повторюсь, в игре с «Краснодаром» Арсен отыграл 20 минут и остановился. Руки в боки... Ну и какой в этой ситуации может быть «Лацио»? Время покажет.

Мне очень жаль, что молодой человек теряет время. Век футболиста короток. Его надо использовать по максимуму. Когда он только ворвался в РПЛ, то всех поразил своими великолепными нестандартными индивидуальными действиями. На него любо-дорого было смотреть. Он работал на поле, пахал на команду. А сейчас от того Захаряна, увы, почти ничего не осталось... Мне кажется, ему надо прежде всего в себе разобраться, поменять отношение к профессиональной деятельности. Повторюсь, молодому игроку нужно дорожить каждым годом. Я видел и более талантливых футболистов, чем Захарян, но они сами себя загубили...

Понравились Кривцов и Черников

В «Краснодаре», кстати, играет Сперцян, которого тоже сейчас активно сватают за рубеж. Вот он гораздо стабильнее Захаряна, держит уровень. Это обнадеживает. Вообще мне очень понравилась средняя линия южан. Выделил бы пару в центре поля Кривцов — Черников. Ребята и в отборе хороши, и атаки способны начинать. Все сбалансировано. Они выиграли весь центр поля. На острие Кордоба здорово нагнетал, не давал дышать защитникам «Динамо». Вообще «Краснодар» за этот матч достоин самых теплых слов! Во второй части прошлого сезона Ивич поставил команде интересный, результативный футбол. И сейчас «Краснодар» действует в том же ключе. О чем это говорит? Видна рука тренера, чего, к сожалению, пока не могу сказать о «Динамо».

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Мартынович справился с Дзюбой

Почему «Локомотив» потерял очки в игре с «Рубином» и едва не уступил? Мне кажется, правильнее здесь прежде всего говорить о казанской команде. Рашид Рахимов здорово подготовил ее к началу нового сезона. Мало кто верил, что выходец из ФНЛ даст бой железнодорожникам. Но, на мой взгляд, «Рубин» сыграл сильнее «Локомотива». Казанцы не боялись прессинговать, плотно действовали против москвичей, быстро успевали возвращаться назад. Мобильная команда, с характером, с качественными исполнителями. Помните, как Фамейе усадил на пятую точку Фассона и забил второй гол «Рубина»? Это впечатлило. Такое хладнокровие в чужой штрафной дорогого стоит.

«Локомотиву» пришлось непросто. И здесь мне команда Михаила Галактионова в чем-то напомнила «Спартак». В атаке выглядела хорошо, но что с обороной? Тренерскому штабу еще предстоит найти оптимальное сочетание игроков в центре защиты. Пока все довольно тревожно. Многовато провалов...

Пиняев эпизодами выглядел ярко. Но пока он, как и Глушенков, еще не набрал оптимальной формы. То же самое могу сказать и про Дзюбу. В целом Мартынович с ним справился, не давал ему дышать. Почему Дзюба провел на поле весь матч, почему его не заменили? Этот вопрос лучше адресовать главному тренеру москвичей.

Фото ФК «Крылья Советов»

Шедевр Бабкина. Талантище растет!

Мне очень понравились «Крылья», которые в Грозном победили «Ахмат». Два великолепных гола в исполнении Гарре и Бабкина. Какие шикарные индивидуальные действия. Бабкину 20 лет. Талантище растет! Скорость, техника — все при нем. Вот на таких игроков и ходит зритель, болельщик. Дай бог, чтобы он не загубил свой талант. Такой шедевр сотворил! Но он тоже должен правильно распорядиться своим потенциалом.

Хотел бы ему посоветовать не разбрасываться на околофутбольные вещи. Не стать заложником вредных привычек. Это я даже говорю сейчас не конкретно про него, а про всех наших молодых игроков. Запомните! Век футболиста очень короткий!

«Крылья» подкупают тем, что верны своему стилю, играют в атаку. Но руководству клуба надо как-то скорректировать свою стратегию. Если каждое трансферное окно расставаться со своими лидерами, можно в итоге и вылететь.

Понимаю, когда по футболисту поступает интересное предложение из Европы. Тогда его можно отпустить. Но зачем усиливать другие российские клубы? А представляете, если бы сейчас в Самаре играли Глушенков, Пиняев, Сарвели, Сергеев. Они бы вообще могли замахнуться на медали.

А быть все время поставщиком кадров для других клубов... Не знаю... Понятно, что деньги на трансферах тоже нужно зарабатывать, но постоянно находить полноценные замены ушедшим ключевым игрокам невозможно.

«Ростов» в целом закономерно победил «Факел». Я предрекал «Балтике» непростую жизнь в РПЛ. Калининградцы проиграли «Сочи», но не выглядели мальчиками для битья. Просто сказалось более высокое исполнительское мастерство южан. «Балтика» старалась играть в добротный футбол, не хватило опыта. Какой-то безнадеги я не увидел.