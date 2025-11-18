Карпин отвык работать при жесткой ответственности за результат. Мнение Рабинера

Валерий Карпин покинул «Динамо». По собственному желанию, то есть, судя по всему, без компенсации, — что говорит в его пользу. Хотя у него две работы, и отчего ж не проявить благородство в случае с не главной из них, что он не раз подчеркивал. И делал это, наверное, зря, поскольку баллов в глазах руководства, игроков и болельщиков бело-голубых себе не добавлял.
Давно заметил, что в адрес тренеров всегда летят обвинения в прямо противоположных вещах. Если уволили, а не сам ушел — что алчный и хочет вырвать максимум денег. Если сам ушел, а не уволили — что струсил и бежал. Если кто-то к этому специалисту плохо относится — всегда найдет, в чем обвинить. А если хорошо — то оправдать. Но потоптаться у нас обычно любят больше.
Не думал, что все закончится так быстро. И не хотел, поскольку всегда предпочитаю судить о тренере как минимум по полному сезону с двумя трансферными окнами и перерывами в чемпионате со сборами. Но тут, чтобы стороны разочаровались друг в друге, хватило одного круга и десятого места.
Есть у меня такая мысль, что одна из причин неудачи — Карпин отвык работать в зоне постоянной и высокой ответственности за результат. В последний раз это у него было аж в «Спартаке», и на отставке весной 2014-го после гола Сердерова и 2:2 с «Анжи» (а до того — вылет из Кубка от «Тосно») закончилось. «Ростов» — середняк, который и в призеры попасть не смог бы, и оказаться в ФНЛ — только при исключительном стечении обстоятельств, как у «Динамо» в 2016-м, с которым нынешнюю команду все время сравнивают. Ростовчане часто были симпатичны игрой, прессингом, но назвать их прям какой-то иконой стиля, по мне, сложно.
В сборной Карпин не вывез решающий матч отбора ЧМ-2022 в Сплите, от разочарования между заданием команде и его исполнением сразу хотел уйти, о чем и заявил в «Коммент.Шоу» (и всех поразил). Но его оставили — и он работает там уже четыре года. Только обстоятельства изменились радикально, матчи ничего не решают и ни на что не влияют. И на фоне этого подчеркивать, что такая работа — главная... Ну, не знаю. И не особо верю.
Главная — это где настоящий адреналин. Где каждый матч что-то определяет. Где нервы, стресс и удовольствие, когда в игре получается отработанное на тренировках.
А как могут быть главным годы игр с Брунеями, Кубами да Гренадами, изредка чередующихся пристойным, но тоже товарищеским сопротивлением Камеруна, Ирана и Чили, — не понимаю. Как ему самому это может быть интереснее? Беспроигрышнее, спокойнее — да. Но не интереснее и не важнее, какого бы пафоса ни напускать.
Я прогнозировал «Динамо» в этом сезоне победу в Кубке России — и она еще может сбыться. 3:1 в Питере Карпин «Зенит» обыграл, ответная встреча впереди. Интересно, а если бело-голубые возьмут Кубок — будет ли считаться, что это первый трофей Карпина?
То, что и. о. главного тренера снова Гусев, предсказуемо и логично. Ролан после весенней концовки и главным остаться мог, но 0:3 в Краснодаре шансов ему не оставили. Теперь — вторая возможность.
Но, по мне, главной ошибкой была отставка Лички. «Шоу им захотелось», — бессмертная теперь уже, видимо, цитата Бубнова с приложением анекдота. Человеку, который находился в тайме от первого золота команды почти за полвека, даже не дали доработать целиком следующий сезон, убрав с пятого места — и первого по забитым мячам. Ну вот и получили за такую благодарность десятое по итогам следующего круга.
На самом деле хотели баланса, но оборона осталась такой же ужасной, а атака — серой. Почему — пока, честно, не понимаю.
Потому что помню знаменитое высказывание — правда, не о спорте, — что можно обманывать долго кого-то одного или короткое время — всех, но невозможно долго обманывать всех. И не готов пока согласиться с тем, на чем настаивают хейтеры Карпина, — что он как не был тренером, так и не стал им.
Не верю, что такое возможно, — потому что, в отличие от того же Мостового, он не болтает о том, что ему не дают шанса, а с 2009 года, 16 лет, пашет на этой сложнейшей и выматывающей работе.
И хочу, чтобы он еще получил шанс и использовал его. В идеале — не меняя места работы.
Пока же, извините, воздержусь от потирания рук из-за того, что у человека не получилось. Злорадство — не лучшее из человеческих чувств. А вот извлеченных им не на словах уроков — пожелаю.
Как и «Динамо» — все-таки найти своего нового Севидова. В лучшем, чемпионском, смысле.
Марио Супермарио
Сбитый ещё на земле перед взлётом
18.11.2025
Александр Максаков
100 пудов - за ! .
18.11.2025
Александр Максаков
«Назначение Гусева выглядит вполне логичным шагом. Он уже закрывал эту роль в конце прошлого сезона и справился достойно. Команда его знает, понимает его требования, а значит — адаптация не нужна», — заявил Дьяков.
18.11.2025
Vadim
18.11.2025
Loden
То что сам ушёл - в счёт будущих так сказать платежей. Не выгнали, а сам. Ну а типа отвык от работать при жёсткой ответственности.. Карт-бланш в Динамо не значит отсутствие пресса. Уначе бы не ушёл.
18.11.2025
Vadim
18.11.2025
Топотун
18.11.2025
П_о_в_а_р
Игорь Яклич отвык
18.11.2025
плохокот
18.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
18.11.2025
Boris Timofeevich
Я ещё летом Динамо предупредил, что с Карпиным они каши не сварят...
18.11.2025
Pilot Karpenko
18.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
18.11.2025
Сказо4ник
18.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
18.11.2025
Адри Купри
18.11.2025
igorlvov
18.11.2025
igorlvov
18.11.2025
Сказо4ник
18.11.2025
iich
18.11.2025
Ратель
18.11.2025
александр н мах
18.11.2025
Марк Красс.Победитель Спартака
18.11.2025
Вадим Антропов
18.11.2025
Artorixus
Как и «Динамо» — все-таки найти своего нового Севидова. В лучшем, чемпионском, смысле. --------------------Добавлю от себя-: и Спартаку, в ближайшее время, отыскать наконец, своего нового Н.П. Старостина.
18.11.2025
Топотун
18.11.2025
Иван-крестьянский сын
18.11.2025
Топотун
18.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
18.11.2025
КИРИЛСОН
Насчет основного места работы Рабинер хоть и мягко, но четко уличил Карпина в лукавстве, трудно не согласиться... А насчет ответственности... теперь он близок по этому критерию к журналистской братии:)))
18.11.2025
KlimA
18.11.2025
Топотун
18.11.2025
alexpomor
18.11.2025
Sandy45
При чем тут мотивация? У него каждый матч новый состав, новая схема, новые игроки. При таком подходе и Испания с Фоанцией продуют. Сейчас не известно, когда нас допустят до международных официальных игр, смысла просматривать 100 человек- никакого, не факт, что они карьеру к тому моменту не закончат. Просто играй сильнейшими, давай результат, радуй болельщиков. Нет, он всё какие-то эсперименты ставит. Ну или коррупция на пару с агентами игроков. Типа игрок сборной дороже на рынке стоит, вот и заводит туда под заказ.
18.11.2025
Scallagrim
"Карпин отвык работать при жесткой ответственности за результат." --- Да Карпин, вообще, отвык работать. В сбрной - это не работа. Так, турпоездка.
18.11.2025
Sandy45
Тут вопрос один- чем Карпин заслужил место тренера сборной? Семин, Романцев, Газзаев, Слуцкий- были тренерами клубов-чемпионов, и то не вывезли сборную. А Карпин? Это же обычный тренер-середняк, коих вагон. Так еще и с поганым характером и языком. Чем он лучше Семака, Талалаева, Галактионова, Мусаева? Тот же Мусаев Краснодар сделал чемпионом, не выеживается, за языком следит. А Карпин? Даже в Спартаке, когда в том еще были отличные игроки, не смог взять чемпионство. Так что не понимаю, за какие заслуги его позвали. Ну либо просто все остальные отказались.
18.11.2025
александр н мах
а какой такой ответственности вы хотите от карпина? он как может тащит команду исключенную ото всего. трудно мотивировать в таких условиях. поражение конечно при таком скоплении болельщиков ну не комильфо в общем. но это ж футболёры. им надо маять весчь. оно может встряхнёт немножко. и для болельщиков иной раз надо бы сделать уважение. дисциплинку проще говоря подтянуть надо бы конечно. поди не за буркина фасо выступаете...
18.11.2025
Ю.Ю.
Карпин тренировал, как умел. Непонятно только, что так впечатляло функционеров, приглашавших его в команды...
18.11.2025
leontopodium20
Карпина можно было назвать мужчиной, если бы ушёл не из Динамо, а из сборной...
18.11.2025
александр н мах
железно!
18.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
До Динамо нет, но до Карпина да, ибо я надеюсь, пусть и преувеличенно, что всем есть дело до сборной, пусть даже такой.
18.11.2025
Фотограф Михаил Белоусов 89242361732
Карпин, блин, на весь разворот почти...Бесков внизу, маленький. Весь СЭ в этом...
18.11.2025
_моро
не обольщайся. почему всем должно быть дело до динамо?
18.11.2025
Viktor Gribkov
возможно спрашивали с первого дня работы в Динамо, просто это руководством не выносилось наружу. а болельщики и журналисты началм спрашивать сразу. вот он и поплыл аг моему из статьи трудно слелать иеой вывод
18.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
Сборной нет. Это иллюзия
18.11.2025
Грег Хаус
18.11.2025
+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+
18.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
18.11.2025
Миллионер Корейко
Дайте поработать Гусеву! Вот чувствую не дадут. Опять какого нибудь хрена привезут!
18.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
18.11.2025
blue-white!
А как же Барселона Гвардиолы, или Реал Зидана?!
18.11.2025
blue-white!
18.11.2025
Грег Хаус
18.11.2025
Adiоs Amigos R
18.11.2025
richardford
18.11.2025
Грег Хаус
18.11.2025
Грег Хаус
18.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
Выскочка - Человек, который, выдвигая себя, стремится выслужиться или который занял какое-н. общественное положение незаслуженно, по протекции, путём происков и т. п. Ну, да, согласен, такое обосновать надо. Что у вас за протекция и каковы происки.
18.11.2025
Спартаксис г.м.
У каждого человека вообще, и тренера в частности, бывает наперечет, а то и вовсе один, случай времени, места и обстоятельств, когда он готов и может раскрыть свой потенциал. У Романцева жто был Спартак, у Гвардиолы Барселона, и т.д., примеров масса. У Валеры - Ростов.
18.11.2025
marchela13
18.11.2025
URMA
Вот Dovinga реально все разложил по полочкам. Коротко и ясно. А у Рабинера слишком много отвлекающей воды в его статье. Ну и оценивать тренера надо не по словам, и даже не по поступкам. (Сам добровольно ушел из Динамо). А по фактам. И тут вся мозаика тренера Карпина,как то уж долго не складывается. 16 лет без успеха. А все таки назначен тренером сборной. За какие такие заслуги?. Хотелось бы о них услышать. Но думаю не получу на них ответа. Уж очень не впечатляет тренерский путь Валеры. А так да!. Свой парень. Может наладить по свойски контакт с футболистами. Но на этом и все!.
18.11.2025
Андрей
18.11.2025
МаратХ
18.11.2025
spor71917
18.11.2025
Андрей
18.11.2025
Грег Хаус
18.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
18.11.2025
TokTram_
18.11.2025
_моро
18.11.2025
spar001
судя по всему Георгич не нашел общего языка с футболистами, а если нет раздевалки, нет команды...
18.11.2025
IQ-87%
18.11.2025
Фотограф Михаил Белоусов 89242361732
18.11.2025
spor71917
18.11.2025
Грег Хаус
18.11.2025
andy1962
Игорь Рабинер не прав в том, что не понимает, что работа в сборной - главная. Работа в соборной - верх карьеры для любого тренера, огромная честь и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Трагедия тренера Карпина в том, что он не понимал этой ответственности и с самого начала поставил так, что ему кто-то обязан за то, что он согласился возглавить сборную, что само по себе глупость. Далее, возглавив-таки сборную, и в силу пофигистского отношения к не, Карпин не ставил целью создать дествительно сильную команду, а пустился в бесконечные, трехгодичные эксперименты. Можно было сделать сборную, наиграть связи до автоматизма и рвать всех с кем встречаемся 3-0, 5-0, 10-0 при красивой игре. Если бы тренером был мой состав. Сафонов (аГКАЦЕВ), Дивеев-Морозов( Осипенко) Сильянов, Круговой Баринов (Кисляк), Батраков, Глушенков, Головин, Воробьев, Тюкавин. Возможно, я ошибся по позициям, но убежден, что на сегодняшний момент это самые сильные игроки нашего чемпа.
18.11.2025
spor71917
Да ради Бога - Оставайся! Не деньги же проиграл... Можешь и с Машкой, и с Зайкой-полуостровом ):innocent::star_struck:
18.11.2025
Sergey Mikhaylov
18.11.2025
Фотограф Михаил Белоусов 89242361732
18.11.2025
Фотограф Михаил Белоусов 89242361732
18.11.2025
Владимир
18.11.2025
hovawart645
Нас назвал выскочками. Это при том, что у нас 4 очка нагло украли. Ну не подонок-ли?Нам не нужно быть на первом месте, мы не достойны. А вот кони - те да! А мы их аккурат 3-0 после этого хлопнули...
18.11.2025
Фотограф Михаил Белоусов 89242361732
18.11.2025
Владимир
18.11.2025
Фотограф Михаил Белоусов 89242361732
18.11.2025
Александр Орлов
18.11.2025
serZheo
Больше всего меня улыбает история, когда наши тренеры отказываются от неустойки. Иностранцы никогда так не делают. А наши писают, что потом работы не найдут. Кому они нужны за кордоном. Федотов попробовал оспорить, с ЦСКА и где он сейчас? Зачем вообще подписывать этот пункт в контракте? Выбивай себе сразу большую зарплату. Неустойку все равно не получишь.
18.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
18.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
18.11.2025
Angeldust
Яклич вот прям честно-честно и на самом деле не понимает, как так вышло, что стала "атака — серой"? А при Карпине хоть где-то атака была?
18.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
18.11.2025
Angeldust
еще раз. Карпин долгое время работал в команде, у которой высоких целей не было. Потом пошел работать в Динамо, где аппетит как раз созрел. И довольно быстро Валера понял, что в среде, где от тебя триумфов не ждут ему хорошо, а в Динамо - где ждут - ему плохо, вот и ушел.
18.11.2025
Грег Хаус
18.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
18.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
18.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
18.11.2025
Симон Вирсаладзе
18.11.2025
hovawart645
Валера очень хорошо и выгодно пилил в Ростове - поднимал трансферную стоимость игроков. И сам был не в накладе, и клубу копеечку приносил. Так что это его уровень и он будет востребован.
18.11.2025
Марк Красс.Победитель Спартака
18.11.2025
Марк Красс.Победитель Спартака
18.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
Сборная Россия вышла в стыки, для нашей команды это уже успех, а не всё. Другое дело, что тот результат был достигнут не благодаря а вопреки
18.11.2025
hovawart645
18.11.2025
Симон Вирсаладзе
18.11.2025
Марк Красс.Победитель Спартака
18.11.2025
Марк Красс.Победитель Спартака
18.11.2025
spor71917
18.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
18.11.2025
Грег Хаус
18.11.2025
hovawart645
18.11.2025
Марк Красс.Победитель Спартака
18.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
18.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
18.11.2025
_моро
18.11.2025
ОстроV Zаячий
18.11.2025
Vitamin007
18.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
18.11.2025
Владимир Соколов
18.11.2025
Kimi_
Для клуба уровня РПЛ он плохой тренер, а для сборной страны выходит хороший. Не потянул клуб, но почему кто-то думает, что потянет сборную? Хотя там наверное денег отгребает за то что всех угроков РПЛ делает игроками сборной, тем самым увеличивая их стоимость. Договорено так наверное. Так как для чего приглашать и держать в сборной тренера, который не может справиться с клубами из нашей лиги.
18.11.2025
andyk82
Дык, логично все. У Станюковича то полтора сезона за плечами, 2 полноценных трансферных окна... Карпин всего лишь полгода.
18.11.2025
Djin Ignatov
Уходить надо раньше ! А сейчас когда понял что вышвырнут начал делать какое то обращение о своей семье ! Оказался не тренер а Дерьмо ! Обращение надо делать начиная такими словами - Да ! Я обгадился как тренер и не смог ничего даить кроме как угробить клуб ! Но смотрите сколько ПОДОБНЫХ защитников стало на его сторону - тот же Аршавин и другие !!
18.11.2025
Марк Красс.Победитель Спартака
18.11.2025
spor71917
18.11.2025
Марк Красс.Победитель Спартака
18.11.2025
Kimi_
18.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
Двукратный чемпион СССР Александр Мостовой рассказал, что не готов возглавить «Динамо». https://m.sport-express.ru/football/rfpl/news/aleksandr-mostovoy-rasskazal-chto-ne-gotov-trenirovat-dinamo-2376766/amp/
18.11.2025
Kimi_
18.11.2025
Марк Красс.Победитель Спартака
18.11.2025
Millwall82
Карпин отвык работать(с) и было бы достаточно. Жестко-хлестко-по делу. Просто 1 фраза, без воды и статьи.
18.11.2025
Pol Pol
Что ... и в сборную тоже просится ? Никкккогда не поверью ! Он же не ипанутый ! Он странный, да ... у него, какое то своё видение, может быть .... но он ещё не выжил из ума окончательно, что б туда просится ! Давно бы был Семак, но он выставил требвания к Газпрому ... вы не даёте меня на сьедение волкам и меня с этой стороны никто не трогает и ... я буду вам служить. Всё ... договорились и схватили Карпа - дурачка ! А ему то что ... ведь спроса то нет никакого !!! Ну по большому то .... да хоть ты всех победи, всё равно никуда не поедешь ! А вот то, что он вдруг, в Динаму полез .... и то, думаю, не по своей воле, это уже . лядство натуральное ! Он как старый рубель ... будет ещё долго, по рукам ходить, вот увидешь ! Потом .... сомнут и ... выкинут. Система давно отлажена .
18.11.2025
ИЯР стал уже Карпиным в СЭ : все статьи строго после первых публикаций и обзора комментов с веток . На деле Валера за год "кинул" две команды , Ростов и Динамо . Именно "кинул" , так как с одними сборы провел, в другую перетащил игроков под себя . Но буду смеятся как Царь , если Валера уже в Спартаке )
18.11.2025
Марк Красс.Победитель Спартака
Только на Динамовских ветках Спартачи могут себя чувствовать легко и спокойно . Как люди.) Им приятно осознавать , что есть еще кто то хуже их.))
18.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
Вот что выдает земной интернет: «Сбитый летчик» — это неформальный термин для человека, который был успешен в прошлом, но теперь потерял прежние позиции, оказался не у дел или не может найти новую работу" Внимание вопрос: когда и где Карпин был успешен как тренер?
18.11.2025
плохокот
Да уж, журналисты тоже привыкли не отвечать за свои вирши. То ли дело раньше. Константин Мальцев, главный редактор Мурзилки был арестован и расстрелян Что он мог такого учудить в детском журнале? Боец идеологического фронта....
18.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
Ну разьясни:) как небуквально
18.11.2025
blue-white!
Потому что помню знаменитое высказывание — правда, не о спорте, — что можно обманывать долго кого-то одного или короткое время — всех, но невозможно долго обманывать всех. И не готов пока согласиться с тем, на чем настаивают хейтеры Карпина, — что он как не был тренером, так и не стал им.-----------------------------------------И не готов пока согласиться, на чём настаивают хейтеры, что ИгрЯклич как не был журналистом, так и не стал им...
18.11.2025
Степочкин
Валера, имей совесть - заработал в сборной , дай другим заработать пока турниров нет!
18.11.2025
Berkut-7
Сборную ПЛастелина он потренирует.
18.11.2025
Berkut-7
Скорее Яклич напишет книгу " Мымра Валера "
18.11.2025
blue-white!
Причём совместить работу в сборной Палестины и в сборной Израиля...
18.11.2025
Pol Pol
18.11.2025
NGE
Получается, по твоей логике, надо Мостового позвать? Он всюду просится))
18.11.2025
blue-white!
Рассказывать сказки Валера умеет, этого у него не отнять. Жду от него серию книг "?М?е?м?у?а?р?ы? ?Г?е?й?ш?и?"? "Мемуары Валеры"...
18.11.2025
NGE
Из комментов мне больше всего понравилась одна идея: а не потренировать ли Карпину сборную Палестины?))
18.11.2025
18.11.2025
NGE
18.11.2025
Pol Pol
Давайте рассуждать по мере поступления. Он что, в сборную просился ? Вобще, когда нибудь, кто нибудь, .... туда просился ? Изьявлял желание, возглавить сборную ?! А я вам скажу, на почти что на 100 %, да нет таких дураков ! Они все, думаю, до единого, отбивались как могли. Потом им угрожали, и они сдавались. Всё как всегда ! В сущности то, да взять того же Романцева, он чё б там не пел теперь, а в подсознании то, отдавал себе полный отчёт, что от него будут требовать то, чего он не сможет дать ... НИКОГДА ! Причём, ладно начальство, которое насчёт потребовать, шустрые как электровеники, им лишь бы отрапортовать, жополизы несчастные ! Так ведь ещё и каждый засранец у телика, что мнит себя стратэгом, видя бой со стороны ! Так что .... Динама, это один случай и случай оч. не красивый, а сборная .... это совсем нечто другое. Он был туда воткнут ... флажком, может даже и вниз головой, волевым решением ! Но он предупредил ещё в начале, мне оно ... нахрен не сдалось !
18.11.2025
Berkut-7
Думаю под фразой " не спрашивали" имеется ввиду, что все проигрыши Валеры готовы были терпеть не отправляя его в отставку , но Валера сам видит, что пытаясь пожарить яичницу , он сжёг пол кухни и со словами" Бежааать, пора бежать, ну его нахрен " свалил , оставив свою неустойку на ремонт кухни клубу.
18.11.2025
Berkut-7
Для меня Карпин перешёл в разряд не тренера , ещё в СПартаке , когда Спартак сливался в еврокубках при нём регулярно, проблема даже не в том была , что сливались, а как это было, нас просто изничтожали там по игре , а Валера выходил и рассказывал про то, что Твенте трёшку отргузил бомжам с Бруну Алвешем , а у самого команда просто без игры была, все на мотиавации там строилось, но мотивация это эмоции , сегодня есть, завтра закончились ,а играть-то надо каждую неделю по 2 матча , а для этого нужна игра, а не эмоции
18.11.2025
Bayan Bolotov
Еще недавно Рабинер облизывал Валеру. Некрасиво.
18.11.2025
blue-white!
Где новые статьи про сбитого лётчика Валеру? Ещё только вторник, до начала тура целых 3 дня. Кидайте больше ?г?о?в?н?а? ?н?а? ?в?е?н?т?и?л?я?т?о?р? статей, а то скучно...
18.11.2025
knight templar
Я не знаю, вопрос к Федуну
18.11.2025
zenit20252025
Не надо преувеличивать! Кто не болел за Динамо - никогда не будет за него притапливать и симпатизировать - это раз Второе: комбинационно в РПЛ и в других лигах играют/пытаются все клубы, но не у всех это хорошо получается. И на десерт: Читайте второе - атакующая манера Динамо НЕ дотягивает. вот уже 62 года до чемпионских амбиций многих клубов. Теперешний состав гораздо сильнее Балтик, Акронов, Рубинов итд Питкин тоже был... в тылу врага!:blush:
18.11.2025
Максим Черный
и как земля таких подо...ов носит? - пуделя и рабинера?
18.11.2025
blue-white!
Как нечего? А з/п получать?!
18.11.2025
Pol Pol
18.11.2025
Пятачок
Товарищи, как же не интересно написано, такая муть и тягамотина. И Карпин - тягамотина, и Рабинер - тягамотина. Правда, и писать особо не о чем и не о ком. Варимся в собственном соку уже который год, жопа, товарищи.
18.11.2025
инок
Раби - Карпин плохой главный тренер для Динамо и и надо было его увольнять раньше и назначать Личку или Гусева. И Ростов, который в кризисе и с продажей лидеров, выше в турнирной таблице, чем богатое Динамо Валеры. Этим всё сказано.
18.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
18.11.2025
Bayan Bolotov
Благодаря комбинационной, атакующей манере Динамо при Личке, за него стали болеть даже поклонники других клубов. Да, был Шварц, но при нем состав был сильнее гораздо.
18.11.2025
Излучение Гаврилова-Черенкова
Честно говоря, не надо было в Динамо лезть. Он из Ростова ушёл с какой формулировкой? "Хочу сосредоточиться на сборной, не хватает сил" - что-то вроде этого. И приход в Динамо пованивал по этой причине. И поэтому то, как всё сложилось, выглядит справедливым.
18.11.2025
Грег Хаус
Валера может тренировать команду Берега моржовой кости - или Кубы
18.11.2025
С детства за Уралмаш!
Заголовок: "Карпин отвык работать при жесткой ответственности за результат. Мнение Рабинера" В статье: "Есть у меня такая мысль, что одна из причин неудачи — Карпин отвык работать в зоне постоянной и высокой ответственности за результат." Как еще это можно понять? Неужели Карпин работал-работал в "Динамо" - и вдруг начали "спрашивать за результат"? Или он с первого дня был под этим гнетом, как ВСЕ тренеры ВСЕХ клубов - ВСЕГДА? Если это не так - приведите пример, пожалуйста. Может, условные Семак или Шпилевский могли полгода или год слабину дать...
18.11.2025
blue-white!
Думаю Валере бы подошла работа тренером сборной Мира, ну или родной Эстонии. Или он у себя на Родине теперь предатель?!
18.11.2025
Грег Хаус
18.11.2025
blue-white!
Мне теперь одно интересно, хоть кто-то из РПЛ Валеру пригласит? То что его никто больше не позовёт из топ-6 понятно, ибо кто это сделает, надо будет срочно проверить того на адекватность. А вот хотя бы кто-то из середняков попытает "счастья" с ним?!
18.11.2025
Грег Хаус
Валере везёт, можно спокойно в Италию на ОИ прогуляться
18.11.2025
blue-white!
Да, быстро все забыли последний официальный матч сборной с хорватами при Карпине, и какой футбол показала Россия в том матче. Вот это и есть валерин футбол...
18.11.2025
Роман Савин
Валера классно устроился. Типа остался в сборной тренировать. Следующие игры сборной в конце марта!!! Почти через пять месяцев!!! А зарплата то капает...Логичнее было уйти и из сборной, делать ему там по большому счету нечего...
18.11.2025
Грег Хаус
18.11.2025
наталья антропова
Благодаря Валерию Георгиевичу Динамо становится популярнее Спартака. Толи ещё будет, ой-ой-ой ...
18.11.2025
KlimA
— Вы пижон, — повторил Остап, — и сын пижона. И дети ваши будут пижонами. Мальчик! То, что произошло сегодня утром, — это даже не эпизод, а так, чистая случайность, каприз художника. Джентльмен в поисках десятки. Ловить на такие мизерные шансы не в моём характере. И что это за профессия такая, прости господи! Сын лейтенанта Шмидта! Ну, год ещё, ну, два. А дальше что? Дальше ваши рыжие кудри примелькаются, и вас просто начнут бить. (с) Валера не стал ждать пока его начнут бить)) хотя остаться в Динамо был не против, просто руководство Динамо его художества задолбали уже.. а когда он заикнулся о покупке ещё 3-х футболистов Ростова в зимнее трансфорное окно, то его послали на хер, хотя и говорят что направление хера Валера выбрал сам...
18.11.2025
Илья858
Очень смешно, когда сегодняшние писаки рассуждают об ответственности))
18.11.2025
Zuschauer
Я помню. Сб. России победила подряд Словакию и Словению. Это уникальное достижение. До этого на этих зловредных западных славянах Россия спотыкалась. Такие корифеи как Семин и Гус Хиддинк ниче сделать не могли.
18.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
18.11.2025
Грег Хаус
18.11.2025
ezoloto
Выбирая между должностями (функциями) «генерала» и «свадебного генерала», Карпин , конечно же, выбрал беспроблемный вариант. Работа – есть, зарплата – очень даже, ответственность – стремится к нулю. Тасуй себе состав, скока хошь… Выиграл – молодец. Проиграл – ну, это же был не оптимальный состав…
18.11.2025
Грег Хаус
Раби прав - Валера перепелил свои желания.
18.11.2025
Грег Хаус
Девиз: у Тины — «Мечтай по-крупному!», а у Мило — «Препятствия — это трамплины». Валера скорее мечтатель, чем барьерист.
18.11.2025
Zuschauer
18.11.2025
Дед33
18.11.2025
blue-white!
"Он памятник себе воздвиг нерукатворный" - не про Валеру ли сказано?! Он аферист, но всех убедил, что высококлассный тренер. Талантище...
18.11.2025
RobertH
Я тоже в удивлении от такой удобной системы. Если ведь по справедливости, по логике, - это Валера должен заплатить неустойку за невыполнение условий контракта. Так везде, кроме футбола. Если я подписал, что сделаю и не сделал, то почему мне должны ещё платить? Что за фигня? А из него журналюги опять лепят эдакого благородного рыцаря, - отказался от неустойки. Ща все заплакали от умиления! Они его сами надули своими пиарами и теперь продолжают...
18.11.2025
инок
Многие говорили (пиарили), что Карпин является чуть ли не лучшим тренером страны, умалчивая о результатах его команд. Динамо первым клюнуло на эту приманку, и вот теперь пожинает плоды. Мало убрать горе-тренера Валеру, так теперь проблема, что делать с игроками, которых под него брали.((
18.11.2025
blue-white!
Сложно отвыкнуть от того, к чему не привык...
18.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
Как он может быть сбитым, если он не успел взлететь?
18.11.2025
blue-white!
Сам не уйдёт...
18.11.2025
hovawart645
Да, уже знаю. Ну в этом хоть молодец.
18.11.2025
knight templar
По матчам сборной 2024-2025г. Бестолковое перетасовывание состава из года в год делает процесс подготовки бессмысленным. Чили проиграли из-за глупой ошибки бевеева, который раньше за Сборную вообще не играл и появился сейчас в составе из-за текущих успехов балтики.
18.11.2025
RobertH
В статье написано много о чём, но полностью отсутствует главное. А главное - это то, что Валера Карпин просто не тренер уровня сборной и Динамо. И тут ничего обидного нет. У каждого из нас свой уровень. И что значит товарищеское сопротивление Камеруна, Ирана и Чили? А Нигерия, которая полностью подавила Валерину команду, а потом просто перестала играть в футбол? А Перу? Как по мне, так Валера как раз больше накосячил в сборной своими постоянными изменениями в составе, чем в Динамо. Ему только ленивый не говорил о том, что нужно наигрывать основу, а не превращать сборную в какой - то постоянный просмотр. Если по чести, то Валера должен уйти и из сборной. Это же не из - за поражения от Чили. Это системный провал. А уёдёт ли?
18.11.2025
blue-white!
Справедливости ради, в том сезоне Ростов тянули за все места, назначали в пользу Ростова сомнительные пенальти. Апофеозом стал пенальти в ворота Торпедо в Химках на добавленных минутах второго тайма. Мало того что он липа полнейшая, так к тому же ростовчане перебивали его 3 раза (я так понял били бы и 4-й, если бы промахнулись в третий раз)...
18.11.2025
knight templar
Всего лишь серебро с тем составом и с теми деньгами что давал федун. Не удивительно что при увольнении Федун обозвал карпушу сбитым летчиком, болезненно ударив по валеркиному самолюбию.
18.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
18.11.2025
Dolphin75
Мысль по поводу главной и неглавной работы - в приципе верная. А остальное уже лирика
18.11.2025
с13
Не собираюсь "топтаться" по Карпину сейчас. И совсем не из благородства. Потому что "топтаться" в своих комментариях начал уже давно. И по делу. Тренерская работа в принципе не его тема, а тренерская работа "на результат" и Карпин вообще живут в разных галактиках. Кстати как и в ситуации с Черчесовым. Но у того хотя бы есть несколько второсортных проблесков на чемпионатах водокачки, а Валера и этим похвастаться не может. Зато понтов, амбиций и самомнения у обеих - через край, как и желания "заработать".
18.11.2025
Vladimir Zozulya
Тренера сборной не могут уволить... Он сам красиво уходит... Всё же понятно....попросили его по-хорошему...он и ушёл...почву в СМИ готовили две недели...проигрыш от Акрона был последней точкой....после этого даже я поверил что его уйдут...я бы ушёл ещё ряд футболистов из Динамо...и ни тех которые при Карпине пришли....а тех которые там давно и косячат...у профи не должно быть столько индивидуальных ляпов
18.11.2025
svnest
18.11.2025
КонтраБасист
А еще был вариант с кубком, когда еще не наступил бан, но там наткнулись на Локомотив, когда Карпин стал носить бороду и очки а-ля Клопп, помните? что сподвигло меня на поэзию: Не стал Валера новым Клоппом Сомнения Палыч все рассеял Не будет никакой европы, Как говорил Вадим Евсеев.
18.11.2025
blue-white!
Но, по мне, главной ошибкой была отставка Лички. «Шоу им захотелось»...--------------------Ну так шоу в итоге получили, на флеш-интервью, на пресс-конференциях. Ну а шоу на поле это не про Валеру...
18.11.2025
SuperDennis
Никогда не радуюсь чужим неудачам, вы меня с кем-то путаете! Валере уж точно зла не желал.
18.11.2025
Юрий
Из статьи прозвучало, что если тебя увольняют, то выплачивают компенсацию...ранее в другой статье звучала цифра 50% от срока неотработанного контракта. То есть если контракт на два года, то ты получишь полную сумму за год вперёд и при этом не работаешь! Теперь приложите это к любой другой профессии: человека руководство вынужденно увольняет за проф непригодность, либо за то, что он просто забил на работу, пусть и ходит на неё формально. И за это сотруднику платят деньги за год вперёд, только бы ушёл! Срочно хочу в тренеры! Теперь понятно, что некоторые личности если не показывают результат, уже стараются нарваться на увольнение, чтобы получить деньги одной очень крупной суммой! Сама система контрактов с тренерами по сути к этому подводит...
18.11.2025
ОстроV Zаячий
Всё - таки не совсем в ответственности дело. Не из чувства противоречия к Рабинеру. По мне, так все думали, что с таким инструментарием, который применял Карпин в Ростове, и в Динамо может получиться . И поэтому игроков позволили перетаскивать. Но уже по потерянному Глебову было понятно, что ему неуютно. А все приведенные Карпиным игроки тоже не влились в московскую атмосферу. Вот поэтому было интересно как сложится у Карпина. И штаб не забрал из Ростова. Да и у Гусева амбиции остались. Дело как думается не в ответственности, а в самоуверенности, тем более подкреплённой руководством Динамо. А по мелочам набралось больше минусов, которые перевесели всю административную составляющую : новый тренировочный процесс, который повлёк травмы, старожилы Динамо, не собирающиеся принимать требования, которые Карпин не удосужился правильно и понятно именно для них донести. Перерыв был маленький. И всё пошло в разнос. Но вот как Динамо будет выбираться теперь, это я вам скажу задача задач.
18.11.2025
blue-white!
На самом деле хотели баланса, но оборона осталась такой же ужасной, а атака — серой. Почему — пока, честно, не понимаю.--------------------Что тут непонятного, ИгрЯклич?!! Пригласили эстонского физрука и захотели получить Манчестер Сити? Чудны дела твои, господи...
18.11.2025
VD44
Нет, я не плачу и не рыдаю, И все вопросы без злорадства освещаю, Что наш футбол - игра, и кто ж тому виной, Что лицемерю я теперь порой? И перед кем же мне извиняться, Что бред пишу и я не в силах отказаться, И разве мой талант, и мой душевный жар Не заслужили скромный гонорар? (Рабинер И. Я. из будущей автобиографии...)
18.11.2025
КонтраБасист
Ну, справедливости ради, Ростов мог попасть в призеры, идя на втором месте пару лет назад за 6 туров до конца. А точнее за 5 туров и 1 минуту. И чтобы этого не случилось - надо было пропустить на 90+5 минуте от Спартака и проиграть как минимум 4 из 5 оставшихся матчей (проклятие Генича). Но Валера успешно справился с этой задачей.
18.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
Вовсе нет. Чтобы стать сбитым летчиком, надо чтобы тебч сбили, а для этого надо вначае взлететь. Карпин как тренер еще ни разу не взлетел
18.11.2025
Kimi_
Достаточно было написать : "Карпин, отвык работать".
18.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
Игорь Яковлевич, разблокируй эту заблудшую овечку
18.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
Лести? Здесь нет с моей стороны признания твоего таланта или чего-то еще, а лишь факта стихосложения
18.11.2025
Корнелий Ш
Только последовательность иная. Получив отмашку из лукойла и втб, начали мочить, подготавливая болел к отставке.
18.11.2025
Корнелий Ш
Разбанить меня в Рабинерве и освободить Палестину это единственный путь к покаянию, Яклич.
18.11.2025
NGE
18.11.2025
NGE
18.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
Разве не вы, болельщики Ростова, более полугода плевали ему вслед и первыми радовались его падению?
18.11.2025
Робин из Локсли
Российский футбол, это хромоногая кляча, которую ещё к тому же и стреножили. Валере было поручено выиграть на ней Гран При Мельбурна.Валера не справился. Позор Валере.
18.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
А вы, надменные потомки Известной подлостью прославленных отцов, Пятою рабскою поправшие обломки Игрою счастия обиженных родов! Вы, жадною толпой стоящие у трона, Свободы, Гения и Славы палачи! Таитесь вы под сению закона, Пред вами суд и правда — всё молчи!.. Но есть и божий суд, наперсники разврата! Есть грозный суд: он ждет; Он не доступен звону злата, И мысли, и дела он знает наперед. Тогда напрасно вы прибегнете к злословью: Оно вам не поможет вновь, И вы не смоете всей вашей черной кровью Карпуши праведную кровь!
18.11.2025
SuperDennis
Что же вы, журналюги, натворили? Совместными усилиями уволили Станковича и Карпина и подпилили сук, на котором сидели. Кого же вы теперь будете хейтить и поливать грязью? Адиева? Шпилевского? На этом же не хайпанешь! Эх вы, недальновидные! Тьфу!
18.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
18.11.2025
Dron56
Вывод такой напрашивается , Рабик пишет много лет ненапрягаясь , Карпуша тренерует в поте лица много лет, один шарлатан , второй писатель. Пускай один и дальше пишет а про второго мы не слышим.
18.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
Тут Яклич прав: уходить с одной из работ, когда у тебя две высокооплачиваемые, легче, чем с одной единственной
18.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
Ты помнишь матчи сборной осенью 2021?
18.11.2025
NGE
Не вынесла душа эстонца Позора мелочных обид, Тащил он игроков с Ростова И вместе с ними был прибит! Не надо! Прочь его рыданья, Нытья пустого жалкий вздор, И тихий лепет оправданья... Богов футбольных пусть свершится приговор! Посвящается Ермаку;) © Почти по Лермонтову
18.11.2025
hovawart645
18.11.2025
hovawart645
18.11.2025
mikeV
Судя по результату Динамо, тренер гораздо больший вклад имеет, процентов 40-50. Только со знаком минус...
18.11.2025
mikeV
Начались психологические умствования и отмазки - давление и т.п. Если человек квалифицированный, он будет всегда хорошо делать свою работу, вне зависимости от давления. Потому что он в себе будет уверен. А если он плывёт - значит, слабоват в профессии, не соответствует нужному уровню.
18.11.2025
Faierman 32
Федун завалил Карпина деньгами - два серебра,но последнее 13 лет тому назад.Лучший результат Карпина в Ростове,это когда на ступеньку выше был Ахмат с Ташуевым).
18.11.2025
18.11.2025
Ruakiao
Так Валерий Георгич слился быстро, риторика не успела перейти в более жесткую стадию. Деяна долго поливали грязью - аккуратно после победного матча и особо сильно при поражении.
18.11.2025
Ruakiao
Как и думал. Станковича выгнали - журналисты тут же взялись за Карпина. Не успели особо налить грязи - Валерий Георгиевич слился быстро. Тааак, следующий на очереди кто??? Сергей Богданович с его очень сомнительным футболом? Или все же боязно перед Газпромом поливать грязью тренера Зенита??))
18.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
Просто Деян уже отыгранная карта, а Карпин еще с нами
18.11.2025
Haiaxi
"Товарищеское сопротивление" Верно подмечено. Как только попалась команда, которая приехала не баклуши бить, а играть, так сразу поражение и конец псевдосерии Карпина. Его нахождение у руля сборной -это также негативно для неё, как и было для Динамо. Если вдруг что-то изменится и сборную вернут к официальным матчам, то и там будет провал.
18.11.2025
hovawart645
18.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
Игорь Яковлевич, я вас прощаю. Не за всех форумчан, но за себя.
18.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
« А мы не ангелы парень Нет, мы не ангелы Темные твари И сорваны планки Но, если нас спросят Чего бы хотели мы? Мы бы взлетели Мы бы взлетели Ведь мы не ангелы парень Нет, мы не ангелы Там на пожаре Утратили ранги мы Нету к таким ни любви, ни доверия Люди глядят на наличие перьев Мы не ангелы паренЬ»
18.11.2025
Иван
он сам выбрал сборную без соперников, и клуб без амбиций. и проварился в этом по сути 7 лет. время ушло, репутация потеряна. вернется? а кто его возьмет теперь. все же говорили "он стал опытнее, ему бы клуб с деньгами". ну и?
18.11.2025
ViktorDiktor®
А когда и где он работал при "жесткой ответственности" ? - Нигде. ИгрьЯклич прогнозировал перед началом сезона титул с Динамо и (?) 3-е место..сглазил... еще одного...:rofl:
18.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
« И долго буду тем любезен я народу, Что чувства добрые я лирой пробуждал, Что в мой жестокий век восславил я Свободу И милость к падшим призывал.»
18.11.2025
True Timati
Серебро в Спартаке - не результат? Выход в стыки на ЧМ-2022 не результат? Еще неизвестно, чем бы все кончилось. Так что были у Карпина результаты. Но нынешние в Динамо, конечно, никуда. Игры нет, скукота
18.11.2025
18.11.2025
igorlvov
А у нас при этом коте Леопольде вообще ответственность у кого то есть????? ВЕРТИКАЛЬ! Гнилая и глинянная, тут ждать нечего! БЕДА..........стану президентом первый указ .....Питерских на 500 лет к власти не допускать! Всё в бомжатник без ответственный превратят! :)))))
18.11.2025
Dominga
У Карпина в Спартаке было два шанса, и там по 2-3 года ждали результатов. Еще один шанс в Динамо. В сборой тоже шанс. И в статье ему предлагается дать ещё шанс? За 16 лет всех этих шансов человек так и остался "ноль трофеичем". Так сколько ему нужно всего шансов, огласите весь список пожалуйста? Ну и вопрос на засыпку Рабинеру: Карпин 16 лет тренирует, так в чём же его сильная сторона как тренера?
18.11.2025
knight templar
А когда у валерки вообще был результат? В спартаке - сбитый летчик. Едкая характеристика разочаровавшегося Федуна. Ростов при нем как был середняком ни на что не претендующем, так им и остался никаких изменений. В динамо вообще провал, потому что результат нужно было дать здесь и сейчас и лучше чем у Лички. Валерка мастер пиариться и колотить понты, а как тренер "бей-беги" он очень слаб.
18.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
А почему такой разный подход?
18.11.2025
igorlvov
Игорян красавец! Сразу на эмоциях как мы никогда не пишет! День два почитает наши посты, вырвет лучшее и давай строчить .......на кассу! :)))) Молодец! Так и я журналистом стану! :) Про ответственность я писал еще тогда когда эстонец был в фаворе! Могу только повторить, что ответственность должна ложится не только на этого НЕ ДО ТРЕНЕРА! .......РФС в полном составе (вкл уборщицу) надо давно разогнать! А Дюкова показательно судить! Лет десять Магадана ему поможет человеком стать! Иначе наш футбол обречен! Как и страна в целом! :)))
18.11.2025
НВ
от опуса иудея так и пахнет злорадством
18.11.2025
Viktor Gribkov
по-моему вы не поняли. рабинер говорит как раз о том что в Динамо с Карина начали спрашивать, началось давление. в отличии от Ростова и сборной. вот он и поплыл
18.11.2025
Купер/Canadec/
Должности по жополизанью вручают...
18.11.2025
hovawart645
Ох как же мягенько Яклич Карпина приложил! Станковича пинал значительно злее!!! Вот она - избирательность придворного прихлебателя. Кормушка рулит всегда и везде... И всё-таки хотелось бы понять - неустойку выплатили или нет? Кто-то знает?
18.11.2025
Армеец
Раби!А умел ли Пудель работать вообще? А? Понтяшник хренов...вот кто этот Валера-верим!!!!!
18.11.2025
Купер/Canadec/
18.11.2025
Марио Супермарио
18.11.2025
Марио Супермарио
18.11.2025
Djin Ignatov
Но почему не называется ЧЕЛОВЕК который с Карпиным УГРОБЛЯЕТ наш футбол ? МИТРОФАНОВ ? Какой ПРОХОДИМЕЦ поставил Занзибара в Динамо и сборную ?! Который сразу после увольнения стал петь Занзибару дифирамбы ? Уверен что он УГРОБИЛ и сборную ! Выйдя на меж.соревнования показать будет нечего ! Зато в карманах будет отмытое Бабло в размерах ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНЫ !
18.11.2025
Slim Tallers
Провалом было-бы 6-7 место, а Днамо на 9-м в 3-х очках от стыковых матчей. Это профнепригодность,шарлатанство.Такое же,кстати,как у Черчесова было в Казахстане. Пройти отборочный цикл с нулём в графе забитые мячи позор. Карпин же и в сборной продержится лишь до официальных матчей.Рекорды с Брунеями это так себе достижение.
18.11.2025
сергей карасёв
без бразильцев толку не будет...
18.11.2025
КирпичИнвест
И не готов пока согласиться с тем, на чем настаивают хейтеры Карпина, — что он как не был тренером, так и не стал им. Не верю, что такое возможно, — потому что, в отличие от того же Мостового, он не болтает о том, что ему не дают шанса, а с 2009 года, 16 лет, пашет на этой сложнейшей и выматывающей работе. И хочу, чтобы он еще получил шанс и использовал его. В идеале — не меняя места работы. --- ИгрьЯклич, получается что: 1. Вы ПОКА не верите, что Карпин не тренер. 2. Вы таки верите, что Карпин еще получит шанс стать ТРЕНЕРОМ. Но зачем же "не меняя место работы"? Желаете Карпину остаться в сборной и получить шанс совмещать работу в ней с работой в клубе? Это в какой же команде у него такой шанс будет? Кого вы так не любите?
18.11.2025
Морская свинка_1979
Как то безлико написал эмигрант. Надо было с утра грузинского адреналина выпить.
18.11.2025
esheg
Последний раз Карпин "был ответственен за результат" в 2021, когда хорватам проиграли. Фс-с-сё-ё-ё-ё-ё!
18.11.2025
МЯСО ВРЕДНО
Стало мемом федуновское "тренер-10% команды". А может он говорил это конкретно про Карпина в том Спартаке? Вряд ли в нынешнем Динамо Карпин был больше тех же 10%.
18.11.2025
Слоноул
"Карпин отвык работать при жесткой ответственности за результат." И Игрьяклич давно уже отвык. Настоящий главный редактор из прошлого не пропустил бы в номер и половины его теперешней пурги.
18.11.2025
KlimA
18.11.2025
С детства за Уралмаш!
То есть: в "Спартаке" с Карпина жестко спрашивали, а в "Ростове" и "Динамо" его на руках качали? До него с Лички спрашивали, сейчас с Гусева начнут спрашивать, а с Карпина - нет? "Некачественно вы ко мне относитесь! Что я вам - троюродный?" (С) Раибнер, что ты куришь???
18.11.2025
Vitaliy Kholkin
Боюсь в серьезном клубе, Карпину могут уже и не дать поработать. Тренером, по большому счете, Карпин так и не стал.
18.11.2025
Хрюн Моpжов
Вы, Игорь Яковлевич, Карпина не обижаете - так и Мостового не обижайте! Болтает он, видите ли! Ха! Это он пока просто болтает, а вот возьмет, да в литературную форму свою болтовню оформит и вас всех, писак мамкиных, за пояс заткнет. Не будите лихо!
18.11.2025
yarkvasu2013
Не стоит сранивать. Карпин отчего-то начал "пахать" сразу в топах (не считая короткого периода в Армавире - и даже тот проект был с претензией). Мостовому просто не дают.
18.11.2025
andreichf
Карпин мужик, не то что попрашайки Черчесов и Станкович.
18.11.2025