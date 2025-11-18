Точка К. Что заставило Карпина покинуть «Динамо». Колонка Казакова Казаков отреагировал на уход Карпина из «Динамо»

Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о причинах отставки главного тренера бело-голубых. Давайте я сейчас сложу картину из знаний и трактовок слухов. Может быть, это неожиданная параллель, но все в моих глазах похоже на вызов в сборную России Дзюбы — для того, чтобы состоялся рекорд Артема. Поясню. 1. Давление на Карпина идет по нарастающей. Как тогда все спрашивали только о приглашении Дзюбы, сейчас главной темой вокруг сборной, «Динамо» и самого тренера было совмещение и проблемы из-за него. 2. Как и в случае с Артемом, решение уйти из клуба оставалось за Карпиным, но РФС к нему подтолкнул. И тренер, долго сопротивлявшийся, согласился с фактами. «Моим единственным приоритетом остаются результаты сборной России». Карпин объявил об уходе из «Динамо» Почему именно сейчас? Начала страдать репутация национальной команды, качество ее футбола, тренер находился в большом и все более нарастающем стрессе. То, как Карпин вел себя на сентябрьском сборе, и то, что происходило в ноябре, — небо и земля. Стоило сборной допустить осечку при блеклой игре, как пошел шквал разговоров о вреде совмещения. Которые быстро стали не версией, а данностью. РФС, его главе Александру Дюкову, болельщикам важно, чтобы национальная команда побеждала, поскольку ее всегда оценивают по результату здесь и сейчас. Все когда-то согласились, что, раз мы не выступаем в турнирах, нужно готовить молодых — вкладываться в будущее. Но это не может быть концепцией сборной. И уж тем более стратегией. Фото Александр Федоров, «СЭ» Побеждай «Динамо», все обстояло бы иначе. Наверное. Но «Динамо» валится. Ощущалось, что сначала Карпин не воспринимал, что не вывозит две должности, — многим казалось (да и ему самому), что все нормально. Но в итоге, когда самолет сборной приземлился в Москве после матча с Чили в Сочи, он был готов к разговору с куратором бело-голубых от ВТБ Юрием Соловьевым. По моей информации, они встретились в понедельник в обед — и вопреки слухам о запросе со стороны Карпина полномасштабных полномочий в «Динамо» прозвучало другое. Валерий сказал, что уходит. Был ли клуб готов к подобному повороту? Возможно. Потому что тучи сгущались. Карпин провалился в «Динамо». Что будет с командой дальше? Бело-голубые умудрялись не выносить сор из избы, но атмосфера в команде сложилась не очень. Много негатива стягивал на себя испанец Луис Мартинес, помощник Карпина, — это рабочие моменты. Но когда из сборной ушел Станислав Черчесов, вскоре за ним последовали наши топ-врачи Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский — отказавшись работать с Мартинесом, не захотев подчиняться его указаниям. Слишком пристальным оказался его контроль. Говорят, игроки пытались поговорить об этом. Поскольку очень часто думали не о футболе, а о жировой прослойке, массаже, питании, дисциплине и так далее. История со штрафом полузащитника Дениса Макарова возникла не на пустом месте. (Напомню, что в сентябре хавбек травмировал колено в кубковом матче, но получил разрешение играть от медицинского штаба «Динамо». Однако Мартинес не пускал его на тренировки, ссылаясь на необходимость восстанавливаться на костылях. Дениса оштрафовали в размере месячной зарплаты за пропуск занятий, после того как футболист пришел в офис клуба, чтобы разобраться в ситуации). Полузащитник «Динамо» Денис Макаров. Фото Александр Федоров, «СЭ» Если нет единства и здоровой атмосферы, сложно рассчитывать на успех. Совмещение — искушение, с которым справляются редкие тренеры. Руководители «Локо» и «Зенита» — Валерий Филатов и Виталий Мутко — не согласились на это, когда Юрий Семин и Анатолий Бышовец получили предложение возглавить сборную. Но, будучи во главе РФС, Мутко давал добро на подобное Гусу Хиддинку и Леониду Слуцкому. ЦСКА проходил такое дважды — помимо Слуцкого, с Валерием Газзаевым. Шел этой дорогой и «Спартак» с Олегом Романцевым. И никому никогда это счастья не приносило. Думаю, теперь в истории совмещения в российском футболе поставлена точка. * Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Stranger in the Night так он обычно так и делает. 18.11.2025

Stranger in the Night Откуда вы пдры лезете. как тараканы. Неужто назходятся альтернативно одаренные. те. кто вам верит)) 18.11.2025

Stranger in the Night Ага. Теперь значит сборная начнет всех рвать? особенно всяких чили?) По логике автора./ Да и точка с совмещениями явно не поставлена. Придет время - и тот же СЭ будет нахваливать очередного "эффективного совместителя". Как нахваливал Карпина)) 18.11.2025

Dolphin75 После того, как Карпин покинул Динамо, сборная не заиграет лучше. И это говорит лишь об уровне самого Валеры, а не о вреде совмещения.Ему несказанно повезло, что началась война и нас отстранили. Очень долгое время сохранялась иллюзия, что Валера вполне неплохой тренер. Снятие санкций разрушит тренерскую карьеру Карпина напрочь! 18.11.2025

Влад Жена сказала: надоело читать дерьмо за тебя. И Валера послушно покинул пост коуча. 18.11.2025

Сказо4ник К топотуну приходит Дед Снегур и Морозочка 18.11.2025

Сказо4ник Нет конечно. Делать мне дольше не крен) 18.11.2025

Сказо4ник Помню)) Но уточнять какой не буду) 18.11.2025

denis.fedorov.1979fedorov Ну а чего Валерий Карпин добился как тренер, чтобы совмещать две должности? 18.11.2025

рustot Не надо было и начинать совмещать. Какая-то проституция получается 18.11.2025

SP2 а тренер первой взрослой команды кировского завода всё ещё свободен! берите! раз в 10 лучше мотивирует и в 100 раз лучше общается с людьми! 18.11.2025

SP2 так и не понял, куда девать осипенку и глебова? динамо без них раз в 10 сильнее играло.. 18.11.2025

Garryman "Казалось бы: при чем здесь Лужков?" 18.11.2025

Garryman А вот не надо задавать очевидные вопросы! На очевидные вопросы - так трудно отвечать! 18.11.2025

vv12 Ты реально веришь, что он сам ушел? еще и от неустойки якобы отказался)) просто решили не портить имидж тренеру сборной, а отмазки Степашина и куча заказухи в СМИ тому подтверждение 18.11.2025

Garryman Нет в жизни счастья. Увы. 18.11.2025

AнaлoГoвнет Кочка, очередная 18.11.2025

Garryman Говорят, он хохочет.... Вторые сутки соседям спать не дает своим хохотом. 18.11.2025

Garryman "Валера - это не тренер. Это просто шоумен и не более." Если с этой точки зрения посмотреть.... Страшно представить, на каком уровне у нас такие же шоумены работают. 18.11.2025

Юрий Уважаемая редакция, скажите пожалуйста уже ВСЕ ваши журналисты отписались по данному вопросу, или ещё имеются штатные единицы в редакции и нужно ждать новых статей ни о чём? Ну, правда интересно уже поговорить о чемпионате, увидеть статьи желательно не поверхностные, о футболе РАЗНЫХ команд..... 18.11.2025

МАО нифига се, ты ...смог 18.11.2025

Garryman Совмещение как-то можно объяснить, когда люди (профессионалы) делают дело и дают результат. Но тут.... 18.11.2025

МАО Мостового забыли спросить, не к ночи будь помянут. 18.11.2025

МАО Насколько опередил ? На день, месяц. 5 лет ? 18.11.2025

МАО вжизни - от слова вжик? Вадика не трогай! 18.11.2025

Garryman Он хотел сказать, что если бы не Дзюба - то все было бы хорошо. 18.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный В Динамо он повысил уровень требований 18.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Ни при чем. Только для того, чтобы дальше читали 18.11.2025

Garryman "Что нового можно узнать из этой статьи?" Во всем виноват Дзюба. 18.11.2025

Як Цидрак Ничего не понял. И вообще я нервничаю, когда начинаю читать Казакова, мозг начинает прыгать по голове от броуновского движения букв в мыслях подсудимого. Рребят, скажите хоть, причем здесь Дзюба, и может усну без волнения. 18.11.2025

treider Тем временем Перу пока ведет в гостях у Чили 1:0 ... 18.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Ты хоть раз бы вжизни вместо минусов что-то полезное сделал: раздобыл для МАО автографы 18.11.2025

Pol Pol Ну так а как ?! Им, скорей всего, звонють и дают распоряжение, - "Ситуёвина вот такая вот, срочно надо создать благоприятный отчёт по случившемуся .... и шоб завтра было, понял ! А не будет ... в другом месте поговорим !" И Колонкин бросает все свои дела и строчит полночи на пролёт, лишь бы поспеть ко сроку ! Вот так, именно так, они замазывают свои дыры в потолке, которые видно - всем, даже не поднимая головы ! Одно только решение, поставить этого чучмека над Динамой, вызвало тогда бурю кривотолков и все ведь знали ... чем кончится. И всё равно ... поставили и всё равно - случилось ! И через три дня ... ты больше не встретишь даже отголоска. Следствие закончено, забудьте ! 18.11.2025

Топотун Алёша, в Ростове же понимали ! 18.11.2025

Юрий Крысанов Что-то заставит Казакова покинуть спортивную журналистику? Надоели фантазии 18.11.2025

Fanatico Валера просто опередил время. Губошлеп говорит, многие игроки Динамо, никак не понимали, что от них хочет великий тренер и что конкретно делать на поле. Уверен, наступит время, когда весь мир будет играть по конспектам Карпина. 18.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Шанс был, но прошли бы или нет стыки - не известно 18.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный А в чем счатье?! 18.11.2025

RobertH А не журналюги ли ещё не так давно накачивали Валеру всяческими комплиметами, каждый раз подчёркивая невероятную разницу забитых и пропущенных мячей в матчах с туристами и почтальонами? Валере в первую очередь нужно было из сборной уходить после Перу и Чили, хотя и с Нигерией было всё ясно. Дело в том, что Динамо - это внутренняя легенда, а сборная в условиях изоляции - это другая тема. Но он не уйдёт. Там и сверху замазано и жинка заругает... 18.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Он отошел от дел, на пенсии 18.11.2025

Andrew_BD He never got there, they say... 18.11.2025

Adiоs Amigos R Продолжая продолжать 18.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Может на каких-то матчах ветеранов попробовать взять 18.11.2025

Millwall82 Кстати, а почему бы не доверить сборную Гусу? Дед давно на пенсии. Ностальгия очень хорошо продается. Нейтральный взгляд на призыв футболистов. Дед очень любит деньги. Будет ублажать уши чинуш "пространными речами о развитии российского футбола", ну и игру какую-никакую поставит, но не против Андорры (читай Брунея). Одни плюсы. 18.11.2025

ALEX1984 Валере , в отличии от Тушинского цыгана , хватило яиц и уйти самому , без компенсации , хотя мог получить 3 ляпа евро . Ну а громко кричащий что ему не нужна компенсация цыган , как у них и принято , забрал с клуба все до цента . Умеет спартак находить себе тренерские кадры )) 18.11.2025

хурма(сельдерей) из серии =кушать хочется всегда= 18.11.2025

TokTram_ Никому совмещение со Сборной счастья не приносило. Это с хрена ли? Ну ка, покажите у нас "долгоиграющих" тренеров? (Веган - не в счёт. Там не от уровня тренера и его "тренерства" зависит) То есть тренер рано или поздно изживает себя в клубе. А тут - запасной аэродром! Либо из клуба в сборную. Либо в обратную сторону. Лайфхак. По типу "сосредоточились на Кубке". Можно ещё какое-то время успешно всё просирать ) 18.11.2025

Колостомин А Романцев которого тоже Степашин в Динамо пригласил дольше продержался ? 18.11.2025

bvp Валера даже Станковича затмил, а кто-то еще говорит посредственность. 18.11.2025

IQ-87% Вот не знаю-но для такого тренера -найдут 18.11.2025

Кубанойд Да за денюжками он пошел! Разве не ясно? 18.11.2025

serZheo Точка К. Что заставило Карпина покинуть «Динамо»._________ Ольга Ильинская говорила "Что сгубило тебя нет имени этому злу", на что сам Обломов отвечал "Есть, — сказал он чуть слышно, — обломовщина!» 18.11.2025

True Timati Чё вы все накинулись на Карпина? Он заложник обстоятельств: если сборная не играет на крупных турнирах, кто здесь виноват? Совмещение - зло, безусловно. Неинтересно Валере с Брунеями раз в полгода играть, ему нужен адреналин. Но не вывез он напора со всех сторон. Это не его вина, это его беда. Уверен, билась бы сборная России в Катаре, а сейчас за Америку - Карпин был бы главным и все пели бы по-другому 18.11.2025

Кубанойд За деньгами! 18.11.2025

Инта Как и с алкоголем - как можно так издеваться и написать мелким шрифтом и еле заметно, что АЛКОГОЛЬ ВРЕДЕН!!! А в случае чего... А мы же Вас предупреждали! )) 18.11.2025

Вася Гоблин Помоему Казаков усложняет 18.11.2025

Дмитрий Товарищ Илья Казаков. Ты же вроде комментаром был. Что ты тут делаешь? 18.11.2025

ВОПРЕКИ P.S. Хотелось бы услышать от главы РФС, какими аргументами он руководствовался, когда подписывал эту прибалтийскую никчемность, провалившуюся в трех разных клубах (до подписания) и имевшего негативную репутацию "сбитого летчика", не завоевавшего за свою тренерскую карьеру НИЧЕГО, на главную команду Страны ??? И теперь, после очередного фиаско, тем более, в большом клубе, не имеющем НИКАКИХ проблем, с тренером, совсем потерявшим авторитет и уважение среди футбольно люда России, не рядовой представитель великой гос. корпорации Газпром, господин Дюков и Миллер, намерены держать у руля сборной и дальше ??? Только в нашей Стране подобное возможно и скоро мы станем посмешищем в мире, не только из-за никудышних тренеров, не понятно за какие заслуги, возглавяющих команды и сборную, но и не совсем адекватное руководство футбольным союзом и клубами. НЕТ СЛОВ, господа позорники. 18.11.2025

ОstWa11 он хотел сказать - смотрите, я тоже умный, я тоже в курсе дел ))) 18.11.2025

100% Верняки!! Добрый вечер!! Раздаем на 22:45 мск Экспресс! Коэффициент 18 (Кому Хорошо приподнять нужно,пишите) Есть 100% Источник по Матчам!! 100% Информация на Футбольные События! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru 18.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Интересно там есть профессиональный футбол в турецкой 18.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Странно, а детстве говорили "и" 18.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Логика есть. Два вопроса: 1) зачем РФС было давать разрешение на совмещение 2) зачем было Динамо назначать Карпина еше и совместителпм 18.11.2025

Lars Berger РФС - молодец. 18.11.2025

Lars Berger Валера - молодец. 18.11.2025

Псевдоним К в хоккее и Г в футболе 18.11.2025

Lars Berger Что думают о ситуации Колосков со Смородской? Какие мысли о проблеме у Юрия Лозы и Михаила Боярского? Какая версия крутится в шальной голове Андрея Канчельскиса? Читайте в ближайших выпусках СЭ!) 18.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный (Ну) и? 18.11.2025

МАО Только Малофеева. Лично брали. 18.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный В статье написано, что такого предложения от Карпина не поступало" 18.11.2025

Adiоs Amigos R The KKK took my baby away 18.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный g 18.11.2025

Псевдоним Загадка - К и К сидели в Д, одно К упало, другое К пропало, кто остался в Д? 18.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Еще бывает третья, сочетающая первую и вторую:) 18.11.2025

Симон Вирсаладзе Безуглов-то давно себя дискредитировал 18.11.2025

ВОПРЕКИ Вспомните,что я писал месяц назад-сделают всё,чтобы Карпин"сам ушел",чтобы не уничтожать,и без того ничтожную, репутацию тренера сборной и это,по большей части,просьба Дюкова,который,в случае озвучивания истинной причины увольнения болонки,тоже понес бы моральные и репутационные риски,поскольку подписал на главную команду страны,несомненную тренерскую бездарность,да еще и бестрофейную.И вот подтверждение уровня могильщика "Мальорки", "Армавира, "Ростова",закончилось провалом в большом и,некогда уважаемом,клубе и попытка ручного Казакова вывернуть правду наизнанку, преподнося изгнание прибалта с одного из двух стульев,его собственным желанием, выглядит просто смешно. Рыжий предпринял шаг (владеть в клубе всем от Академии до трансферов, как развел в бытность Федуна,"Спартак") который однозначно, закончился бы отказом и для хитрож-го и ограниченного коуча, стал поводом для "добровольного" ухода.Циркачи. Прав ветеран Понаморев говоря о том, что Карпин не тренер, а актер, да еще и хреновый. 18.11.2025

андрей андреев Все когда то согласились..готовить молодых через сборную....))) Что за бред? В сборную приходят уже сложившиеся мастера и сыгрываются в ней. Молодежь? Пусть играет в молодежной сборной и доказывает, что готов играть в национальной. 18.11.2025

Митек У каждого человека обычно бывает две причины, по которым он совершил тот или иной поступок: одна дает этому поступку красивое объяснение, а другая — настоящая. (Конфуций) 18.11.2025

Симон Вирсаладзе Нормы СЭ ГТО 18.11.2025

Симон Вирсаладзе Нифигасе. Что ни вариант, то безнадёга. 18.11.2025

Andrew_BD Кому как не Казакову в своей Колонке понимать, что такое точка К для Карпина :) 18.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Это в буквальном смысле прошлый век 18.11.2025

Dron56 Полность развалив командную игру, развалив атмосферу в коллективе, наводнив команду Ростовским нелеквидом , умудрился красиво покинуть команду.Пошел он на ... !!! Сколько можно про этого неуча писать ? 18.11.2025

Vitamin007 Что? Крики болел "уе.ывай урод" на стадионе! 18.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Азбукой Морзе Алексей Кондрашкин Азбукой Морзе по куполу зонтика Дождь набивает мелодию рифм, Рядом с тобою я как под наркотиком, Словно корабль, попавший на риф. В небе кружат летуны оголтелые, Громко крича под потоками вод. Что же со мною ты, милая, сделала, Как растопила мой чувственный лёд? Люди вокруг простудились улыбками, Тщетно пытаясь любовь обрести, Ну а во мне драгоценными слитками Счастье прекрасное ярко блестит. Спорить с глупцами безумно, бессмысленно, Радость сердечную им не понять, Рядом с тобою и телом, и мыслями Хочется прыгать, кричать, танцевать. Жизни своей я смакую мгновения, Рядом с тобой стала явью мечта. Чувства свои слышу я, без сомнения, В азбуке Морзе по небу зонта. 18.11.2025

Sergey Sparker Нельзя согласиться с выражением "...не вывозит две должности...". Он ни одной должности не вывозил, не вывозит и не будет вывозить. Тренера, который, на посту тренера, даже дырку от бублика не выигрывал поставили на пост тренера страны! Это же бред! Что он может вывезти? В общем - скатертью дорога. Да и из сборной его надо гнать, чем быстрее тем лучше. 18.11.2025

Adiоs Amigos R Кто последний в очереди пнуть Карпина и написать: "А я предупреджал!"? За Игорем Якличем не занимать... 18.11.2025

Фердидурка Точки в моих строках никогда не издавали звука капель дождя - они словно пули в ранах, которые ещё не зажили. 18.11.2025

esheg "По моей информации, они встретились в понедельник в обед — и вопреки слухам о запросе со стороны Карпина полномасштабных полномочий в «Динамо» прозвучало другое. Валерий сказал, что уходит". На самом деле было наоборот. По слухам, дон?сшимся до Казакова, они встретились в понедельник в обед — и вопреки и?н?ф?о?р?м?а?ц?и?и? о запросе со стороны Карпина полномасштабных полномочий в «Динамо» прозвучало другое. Валерий сказал, что уходит. 18.11.2025

Прораб. Пища для журналистов недельки на три. Ну, ушёл тренер, подумаешь. Они пачками приходят и уходят в течение сезона. 18.11.2025

hattabych Вряд ли он сам пришел и занял место ГТ. Не исключено, что его уговаривали, очень уж много знтузиазма было у руководства Динамо перед началом чемпионата. 18.11.2025

Юмнов А где у Казакова точка j? 18.11.2025

Николай Макеев А зачем Он вообще в Динамо пошел- может подумал , что это на Реал Сосьедад похоже по цветам формы 18.11.2025

фанат К решению уйти банально привела его проф непригодность, где человек ни разу не доказал свою состоятельность как тренер. Остальное всё словесная шелуха. 18.11.2025

esheg Семак веганствует, Карпин против сахара... 18.11.2025

hattabych Совмещением же не просто так занимаются. Сначала создается команда, которая выигрывает чемпионат,лучше не один раз. Команда становится базовой для сборной, потом тренер этой команды назначается ГТ сборной. А какие были предпосылки для совмещения постов у Карпина? 18.11.2025

Candramelekh II Напоминаю, что Карпин заявлял, что из "Ростова" свалил чтобы сфокусироваться на сборной 18.11.2025

esheg Илюша знает вс?: оказывается всё дело во враче... 18.11.2025

RSMsouth Светлой памяти Мухича : Валера ! Ты чего за зарплатой за Сборную не заходишь ? -А там тоже платят ?! Я думал дали мяч и крутись как сможешь 18.11.2025

UDJ Сколько же корреспондентов СЭ заработало на отставке Карпина. И каждый нашел свою причину. 18.11.2025

hattabych Назвали неустойку премией и всех делов. 18.11.2025

svnest повзрослел? 18.11.2025

Berkut-7 Как зачем строить догадки ? а поговорить ....в этом же вся суть человеческого бытия . 18.11.2025

hattabych Сашку Соболева Абаскаль заставил завтракать вместе с командой. Шуму было в прессе, что ты. А тут на тренировку всего лишь не пустили, оштрафовали правда..., но тут и сравнивать нечего завтрак каждый день и разовый штраф. 18.11.2025

Сергей Васин А потом все вместе закукарекают. 18.11.2025

Сергей Васин Чтобы совмещать две должности,нужно иметь очень хорошие тренерские навыки,а их у карпина нет,от слова совсем.Их не хватает даже на одну,работу в сборной. 18.11.2025

Инта Целую портянку раскатал ИК. Всё проще и короче: Главный тренер сборной России Валерий Карпин принял решение об уходе из "Динамо" после встречи в понедельник с патроном клуба, Юрием Соловьёвым. "На встрече тренер попросил клуб полностью довериться ему в части спортивной составляющей работы, комплектования команды и работы академии. На что получил отказ, после чего написал заявление об уходе. За отставку тренера активно выступал член совета директоров Сергей Степашин. А гендиректор клуба Павел Пивоваров поддерживал Карпина, о чём открыто заявил даже в СМИ несколько дней назад», — "Чемпионат". Руководству откровенно не понравились результаты Динамо, на фоне финансовых вливаний. В связи с этим, требовать от руководства увеличения власти и полномочий и полного доверия в части комплектования команды, т.е. отдать ему на откуп все трансферы, при том что уже под него накуплено - девать некуда - это в определённой степени... наглость. 18.11.2025

ОstWa11 нужно готовить молодых — вкладываться в будущее. Но это не может быть концепцией сборной - как такой позор можно было придумать? :exploding_head: 18.11.2025

Гмитрий Дуберниев кАлонка казакова. 18.11.2025

K2 Начала страдать репутация национальной команды - а до этого репутация у сборной была ух какая! 18.11.2025

Солёный Тут главный вопрос - зачем он вообще приходил в Динамо? 18.11.2025

valentinstukalovstukalov За двумя зайцами погонишься ........,народная мудрость 18.11.2025

ОstWa11 "Давайте я сейчас сложу" - уровень известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах 18.11.2025

Илья858 "Казаков отреагировал на уход Карпина из «Динамо»" Сколько же самомнения у сегодняшних писак!.. 18.11.2025

blue-white! Эстонскими старцами... 18.11.2025

blue-white! Уходить надо было перед сентябрьскими матчами сборной, когда сезон у Динамо ещё не был потерян. Уже тогда было всё понятно... 18.11.2025

За спорт! Точка К©?, ну покакай. 18.11.2025

IQ-87% Слушайте -я ведь про Турцию не писал- так что и с частями так же -хотя пути Божьи не исповидимы 18.11.2025

blue-white! Ни хрена не понял, что Казаков хотел сказать. Просто смешал всё в одну кучу: кашу, мёд, говно и пчёл... 18.11.2025

Кот Возможно, возражать не стану... Чужая душа - ... 18.11.2025

GeoMaS По хорошему надо было уходить после последнего поражения Динамо перед перерывом на матчи сборной. И к клубе было бы больше времени на переформатирование и в сборной Валерий Георгиевич чувствовал бы себя спокойнее и увереннее. 18.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный На мой взгляд (я не автор, но позволю себе ответить), многое зависит от того, на каком месте команду оставил предшественник и какие цели на ближайший сезон. Если бы Динамо боролось за выживание в РПЛ в предыдущие годы, то 10ое место прсле первого круга вряд ли привело бы к отставке 18.11.2025

ЯКБ Ну Карпуша не Станок. Он озверевшим обозревателям языки подрезал своими ответками. Ушел , его дело. Динамиков жаль. Вот ука зюбу сюда в тему присосало по што?? Дереву давно на покой. 18.11.2025

Pol Pol Нет не игры, ни результата, ничего нет ... кому он нужен, такой ржавый якорь ? Газпрому ? Вполне Допускаю ! У них и ресурс есть и возможности повлиять, да много чего ... есть. Могли они его туда пристроить ? Да легче лёгкого ! Отписали сумму на салфетке, ударили по рукам и всё .... и он тама ! А зачем ? Ну там тоже, не совсем дураки сидят, соображают, что может, а что нет ... Может запороть доброе начинание ? Прикинули ... как раз то, что надо ! Делаем ? Делаем ! Оправдал ? Ещё кааак ! Ну пусть поруководит ещё сборной, всё равно никуда входа нет .... вот так он и будет, в проруби этой .... болтатся, пока не состарится. 18.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Даже по определению счастливый Хиддинк после матча с Нидерландами был по-особенному счастлив:) 18.11.2025

Топотун Моська проклята славянскими богами ! 18.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Ну вот, я полагал, что только Джигурда у нас с Джи начинается 18.11.2025

Кот Хиддинк и без этого поста - счастливый, по определению, — потому, что он Хиддинк... А Черчесов... Если он был счастлив от своих тренерских результатов со сборной, о чём тут можно рассуждать... 18.11.2025

iich Нескромный вопрос. Почему совмещение сборной с Ростовом не один месяц и не один год считалось нормальным? А с Динамо это не прокатило? Своё мнение навязывать не буду, хотелось бы послушать автора... Как подсказка: если завтра Валера совместит сборную, например, с Торпедо, НиНой или тем же Армавиром – думаете, не прокатит? 18.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Хиддинк, Черчесов 18.11.2025

Porco Rosso Galaktionov. Начинается с G (Джи). 18.11.2025

Кот Илья Казаков, Колумнист: "Совмещение — искушение, с которым справляются редкие тренеры... И никому никогда это счастья не приносило." ------------------------- А кому из тренеров сборной России, даже БЕЗ совмещения, этот пост приносил счастье ??? 18.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный В греческой (кипрской) или турецкой частях? 18.11.2025

AlAr Точка? Не знаю... Искушения часть нашей жизни! 18.11.2025

IQ-87% Он спокойно может устройтся на Кипре и в прямом и переносном смысле 18.11.2025

Kirill Boglovsky Капитан Очевидность прослезился 18.11.2025

esilch Просто озверевшие оборзеватели провели яростнейшую кампанию по выдворению Станковича из Спартака. И недавно начали атаку на Карпина. И он решил, что проще уйти, чем терпеть это массированное действо очень слаженной команды. 18.11.2025

ровнов Да такие как шеф отдела футбола Мистер Алексеев и постарались и шобла журналюг из СЭ. 18.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Я это понял, я имел в виду, что Казаков пишет лишь о случаях, когда одно лицо является ГТ и в клубе, и в клубе. Он другие совмещения не рассматривает 18.11.2025

Liechtenstein Air Force На Фарерских островах Черчесова обыгрывать умеют, а Карпин с ним в ничью сыграл. Так что, либо урезайте ценник, либо гребите дальше в сторну Гренландии. 18.11.2025

SuperDennis В сборной России прежний ГТ. Статус совмещения изменился на уровне клуба. Поэтому и написал про Альбу и Онопку. 18.11.2025

Андрей когда уже казаков уедет на родину 18.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Все тебе вот разжевывать надо: Рабинер - жизнь, Казаков - смерть, "можно пройти" - Карпин. Сверхзадача в том, что билет один, а дни разные. 18.11.2025

Liechtenstein Air Force Короче, понятно только то, что Валерийгеоргич не дурак и не жадина! На двух стульях сидеть не стал и работу выбрал ту, где работать нужно меньше. 18.11.2025

Степочкин Что заставило? Наверное эстонский стыд.. 18.11.2025

slddrozdov25 Только не кресла, а кормушки... 18.11.2025

Адекватный спартач Ну хорошо хоть, что не точка G 18.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный "Он только начал":) 18.11.2025

Dexterous Валера просто устроился на работу мечты. Подсовывают тебе бутафорские сборные - громи! Подсовывают тебе Дзюбу и его рекорд - бери и соси (для меня это показательная ситуация - Валеру уважал за его принципы, которых больше не осталось). Захотел кинуть Ростов - кинул (в целом единственный относительно удачный свой проект). Динамо предложило кучу бабла - взял. А в целом ведь, если подумать, сам Валера как тренер - одна сплошная бутафория. Беспринципная к тому же. 18.11.2025

Millwall82 скорее всего, руководство РФС маленько прифигело (мягко скажем), что фк Сочи разгромил сб. Перу, одна из худших команд РПЛ. Ну и видимо что-то ожидали от сборной, какой-то внятной игры, мысли, желания. И как Морфиус из Матрицы предложили 2 таблетки Валере. Синюю (Динамо) или красную (сб. России). 18.11.2025

echo2011 Совмещение как-то можно объяснить,когда у сборной есть базовый клуб,как у Лобановского или у Романцева.Но тут... 18.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный МАО, у тебя хотя бы автографы Шавы и Кержа есть? 18.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный И сборной России:) 18.11.2025

МАО Лучший подарок от Снегурочки помнишь ? 18.11.2025

МАО Топотун тебе ответит. 18.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Что-то пациент в последнее время распоясался совсем, все чаще стал в гомоэротику вдаваться. 18.11.2025

Marcus Crassus Это вы про динамовских фанатов?:joy::joy::joy::rofl::rofl::rofl::laughing::laughing::laughing: 18.11.2025

МАО а кто в главной роли? И в чём сверхзадача? 18.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Что же хорошо? Без удовольствия оставили 18.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Вы требуете очной ставки или дуэли? 18.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Привет! У меня перепады со временем 18.11.2025

Marcus Crassus Хорошо, что не точка G.:hear_no_evil::hear_no_evil::hear_no_evil::clown::clown::clown: 18.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Сборной России? 18.11.2025

А где Субулька? нет. не люблю душу бередить. да там впринципе вся ясно и без интимных подробностей. 18.11.2025

SuperDennis Альба и есть ГТ. 18.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Вовсе нет. Просто мне больше нравится отдавать, чем получать:) 18.11.2025

Дмитрий так оно и есть 18.11.2025

sdf_1 Но когда из сборной ушел Станислав Черчесов, вскоре за ним последовали наши топ-врачи Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский — отказавшись работать с Мартинесом, не захотев подчиняться его указаниям. Слишком пристальным оказался его контроль. --------------- Это требует пояснения. Может Мартинес разоблачил этих топ-врачей как шарлатанов и поэтому они испугались с ним работать. А может Безуглов с Бутовским разоблачили Мартинеса как шарлатана и поэтому не захотели с ним работать. В общем, г-н Казаков, вам надо либо представить ясную и полную картину сего действа, либо вообще не писать на эту тему 18.11.2025

ОстроV Zаячий Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин : - А как мы ездим каждый раз на поездах и автобусах из Ростова? – Вы уже привыкли? – Вы считаете, что к этому можно привыкнуть? Невозможно! То, что мы привыкли, потому что часто ездим – это бред сумасшедшего. Это очень тяжело. Но никто же не умер. _____ Вот где произошёл слом Валерия Карпина. В Динамо перестал ездить на поездах и автобусах. Всё, к чему он стремился, было достигнуто. Точка насыщения. Вот так мы и теряем специалистов. А мы ещё про молодых футболистов что-то толкуем, про их первые большие контракты. Тут такого зубра завалили. Он даже сахар не ел. 18.11.2025

Морская свинка_1979 По нормам СЭ нужно по 17 18.11.2025

Сказо4ник Из поста выше, можно подумать, что Снегурочки уже не игтересуют)) 18.11.2025

Морская свинка_1979 Тока И 18.11.2025

T3713 Тоже, когда был журналист. А теперь ... 18.11.2025

инок Валера Карпин расписался в собственной некомпетентности, уйдя из Динамо и оставшись лишь в сборной, где редкие матчи, в осноновном слабые соперники и нет никакой ответственности за результат.. 18.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Почему?) 18.11.2025

Ботокс007 Интересно, как стоимость игроков не коррелирует с результатами клубов и занимаемыми местами в таблице. 1. Зенит - 186 млн. евро. 2. Спартак - 141. ---------------- 4. Динамо - 107,6 ---------------- 6. ЦСКА - 92 -------------- 13. Балтика - 25,5. 2-й тур РПЛ. Спартак - Балтика 0-3. Федун, так сколько процентов в успехе зависит от тренера? 10, 50 или 70%? 18.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Кстати творение Рабинера читали? 18.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Ну если Пелевин напишет, то вполне может и будет 18.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Тогда уж Га 18.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Можно, но при двойной оплате 18.11.2025

А где Субулька? я не думаю, что эта книга будет пользоваться спросом, в стране достаточно туалетной бумаги. 18.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Мелочевку не считают, речь только о ГТ 18.11.2025

Сказо4ник Ну рад за тебя, но, видимо, соболезную)) 18.11.2025

Porco Rosso Джи. 18.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный А что вообще приносило счастье российским тренерам последние лет 5? 18.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный А мне стало интереснее самому дарить:) 18.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный "По моей информации, они встретились в понедельник в обед — и вопреки слухам о запросе со стороны Карпина полномасштабных полномочий в «Динамо» прозвучало другое. Валерий сказал, что уходит." 18.11.2025

Сарказмом по Маразму Что должен сделать в жизни гарный эстонский хлопчик, чтобы достойно встретить старость в собственном доме? 1) Равалить игру главного милицейского клуба России; 2) Развалить игру сборной России. Чемодан, вокзал, Эстония! 18.11.2025

А где Субулька? так уже 18.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Как вам ни стыдно, товарищ. Мало вам книги "Как убивали Спартак", вам еще аналогичное про Зенит подавай 18.11.2025

Сказо4ник Когда повзрослел, то подарки от Снегурочки стали интереснее))) чем от Деда Перд... Мороза) 18.11.2025

не дай БОГ! 18.11.2025

Фортель "Совмещение никому счастья не приносило" --- Можно подумать, что у нас кому то за последние 40 лет приносило счастье несовмещение ) 18.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Ну, да, Европа большая, где-нибудь на Фарерских островах за 100 евро в месяц 18.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Какая же Снегурочка без Деда Мороза? 18.11.2025

Сказо4ник Что заставило? Да деньги) Я не уверен, что Карпин не получил неустойку. наверняка договорились по-тихому. Чтоб все сохранили лицо. И Валера, и руководство Динамо, которое подписало нового главного тренера только 3 месяца назад и ошиблось. Чудес не бывает, кроме Снегурочки. В нее верю)) 18.11.2025

Djin Ignatov Теперь понятно почему Зпанзибар держал в сборной МАРТИНЕСА !! Потому что через него хотел опять ПРОЛЕЗЬ в Испанию , где он ОБКАКАЛСЯ с МАЛЬОРКОЙ ,ВЫШВЫРНУЛИ из клуба и ему закрыли вьезд в страну !! Понятно теперь и КТО держал его в Динамо и Сборной - это Дюков и Митрофанов , которые по сути давно уничтожают наш футбол ! А против них ВСЕ боялись молвить слово ! 18.11.2025

Марко Петкович Слушай.в Европе работауют и не такие. Главное чтобы агент устроил и все 18.11.2025

инок Риски потерять оба кресла у Карпина резко возросли, и он выбрал лучшее решение - руководить нашей сборной, только и всего.. 18.11.2025

SuperDennis В истории совмещения поставлена точка//// У Карпина или вообще? Если вообще, то история продолжается. Альба и Онопко одновременно тренируют Ростов и сборную. Но какое дело Казакову до Ростова? 18.11.2025

А где Субулька? даже читать не буду. там очественные специалисты с Дегтяревым Ф.К. Газпром готовят к отправке в ФНЛ ( новый лимит на легов прихлопнет это бразильское чудо за два года). АУууу!!! газпром-экспресс давай аналитику о похоронном марше дюковщины на главную и мнение Аршавина не забудь прикрепить ( вместе с речью про закулисные решения). че очко жим-жим?:stuck_out_tongue_winking_eye: 18.11.2025

dinela Спасибо,Илюша!Сегодня усну спокойно! 18.11.2025

Симон Вирсаладзе Ну теперь все выскажутся по 10 раз 18.11.2025

Рифмоплёт Ermak-Rasputin Какая точка?!! А как же Галактионов?!! 18.11.2025

в какую такую ЕВРОПУ? кому он там нужен? с ТАКОЙ то квалификацией? 18.11.2025

китайский городовой Что нового можно узнать из этой статьи? 18.11.2025

зачем тут строить какие-то догадки? ушел и ушел! по моему причина лежит на поверхности. отсутствие игры и ее качество 18.11.2025

Марко Петкович Давление на него минимальное. Вы сами с дебилами в комментарих радовались его высказываниям. Ему прессу делали великолепную Но всем нормальным, понятно давно что Валера - это не тренер. Это просто шоумен и не более. То, что он сейчас ушел - странно, нужно было раньше. Надеюсь его из сборной тоже попрут и пусть он едет в европу тренировать, а не у нас 18.11.2025