18 ноября, 16:00

Точка К. Что заставило Карпина покинуть «Динамо». Колонка Казакова

Казаков отреагировал на уход Карпина из «Динамо»
Илья Казаков
Колумнист
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о причинах отставки главного тренера бело-голубых.

Давайте я сейчас сложу картину из знаний и трактовок слухов.

Может быть, это неожиданная параллель, но все в моих глазах похоже на вызов в сборную России Дзюбы — для того, чтобы состоялся рекорд Артема.

Поясню.

1. Давление на Карпина идет по нарастающей. Как тогда все спрашивали только о приглашении Дзюбы, сейчас главной темой вокруг сборной, «Динамо» и самого тренера было совмещение и проблемы из-за него.

2. Как и в случае с Артемом, решение уйти из клуба оставалось за Карпиным, но РФС к нему подтолкнул. И тренер, долго сопротивлявшийся, согласился с фактами.

Валерий Карпин.«Моим единственным приоритетом остаются результаты сборной России». Карпин объявил об уходе из «Динамо»

Почему именно сейчас?

Начала страдать репутация национальной команды, качество ее футбола, тренер находился в большом и все более нарастающем стрессе. То, как Карпин вел себя на сентябрьском сборе, и то, что происходило в ноябре, — небо и земля. Стоило сборной допустить осечку при блеклой игре, как пошел шквал разговоров о вреде совмещения. Которые быстро стали не версией, а данностью.

РФС, его главе Александру Дюкову, болельщикам важно, чтобы национальная команда побеждала, поскольку ее всегда оценивают по результату здесь и сейчас. Все когда-то согласились, что, раз мы не выступаем в турнирах, нужно готовить молодых — вкладываться в будущее. Но это не может быть концепцией сборной. И уж тем более стратегией.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Побеждай «Динамо», все обстояло бы иначе. Наверное. Но «Динамо» валится. Ощущалось, что сначала Карпин не воспринимал, что не вывозит две должности, — многим казалось (да и ему самому), что все нормально. Но в итоге, когда самолет сборной приземлился в Москве после матча с Чили в Сочи, он был готов к разговору с куратором бело-голубых от ВТБ Юрием Соловьевым.

По моей информации, они встретились в понедельник в обед — и вопреки слухам о запросе со стороны Карпина полномасштабных полномочий в «Динамо» прозвучало другое. Валерий сказал, что уходит.

Был ли клуб готов к подобному повороту? Возможно. Потому что тучи сгущались.

Валерий Карпин.Карпин провалился в «Динамо». Что будет с командой дальше?

Бело-голубые умудрялись не выносить сор из избы, но атмосфера в команде сложилась не очень. Много негатива стягивал на себя испанец Луис Мартинес, помощник Карпина, — это рабочие моменты. Но когда из сборной ушел Станислав Черчесов, вскоре за ним последовали наши топ-врачи Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский — отказавшись работать с Мартинесом, не захотев подчиняться его указаниям. Слишком пристальным оказался его контроль. Говорят, игроки пытались поговорить об этом. Поскольку очень часто думали не о футболе, а о жировой прослойке, массаже, питании, дисциплине и так далее.

История со штрафом полузащитника Дениса Макарова возникла не на пустом месте. (Напомню, что в сентябре хавбек травмировал колено в кубковом матче, но получил разрешение играть от медицинского штаба «Динамо». Однако Мартинес не пускал его на тренировки, ссылаясь на необходимость восстанавливаться на костылях. Дениса оштрафовали в размере месячной зарплаты за пропуск занятий, после того как футболист пришел в офис клуба, чтобы разобраться в ситуации).

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Если нет единства и здоровой атмосферы, сложно рассчитывать на успех.

Совмещение — искушение, с которым справляются редкие тренеры.

Руководители «Локо» и «Зенита» — Валерий Филатов и Виталий Мутко — не согласились на это, когда Юрий Семин и Анатолий Бышовец получили предложение возглавить сборную. Но, будучи во главе РФС, Мутко давал добро на подобное Гусу Хиддинку и Леониду Слуцкому. ЦСКА проходил такое дважды — помимо Слуцкого, с Валерием Газзаевым. Шел этой дорогой и «Спартак» с Олегом Романцевым. И никому никогда это счастья не приносило.

Думаю, теперь в истории совмещения в российском футболе поставлена точка.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

219

  • Stranger in the Night

    так он обычно так и делает.

    18.11.2025

  • Stranger in the Night

    Откуда вы пдры лезете. как тараканы. Неужто назходятся альтернативно одаренные. те. кто вам верит))

    18.11.2025

  • Stranger in the Night

    Ага. Теперь значит сборная начнет всех рвать? особенно всяких чили?) По логике автора./ Да и точка с совмещениями явно не поставлена. Придет время - и тот же СЭ будет нахваливать очередного "эффективного совместителя". Как нахваливал Карпина))

    18.11.2025

  • Dolphin75

    После того, как Карпин покинул Динамо, сборная не заиграет лучше. И это говорит лишь об уровне самого Валеры, а не о вреде совмещения.Ему несказанно повезло, что началась война и нас отстранили. Очень долгое время сохранялась иллюзия, что Валера вполне неплохой тренер. Снятие санкций разрушит тренерскую карьеру Карпина напрочь!

    18.11.2025

  • Влад

    Жена сказала: надоело читать дерьмо за тебя. И Валера послушно покинул пост коуча.

    18.11.2025

  • Сказо4ник

    К топотуну приходит Дед Снегур и Морозочка

    18.11.2025

  • Сказо4ник

    Нет конечно. Делать мне дольше не крен)

    18.11.2025

  • Сказо4ник

    Помню)) Но уточнять какой не буду)

    18.11.2025

  • denis.fedorov.1979fedorov

    Ну а чего Валерий Карпин добился как тренер, чтобы совмещать две должности?

    18.11.2025

  • рustot

    Не надо было и начинать совмещать. Какая-то проституция получается

    18.11.2025

  • SP2

    а тренер первой взрослой команды кировского завода всё ещё свободен! берите! раз в 10 лучше мотивирует и в 100 раз лучше общается с людьми!

    18.11.2025

  • SP2

    так и не понял, куда девать осипенку и глебова? динамо без них раз в 10 сильнее играло..

    18.11.2025

  • Garryman

    "Казалось бы: при чем здесь Лужков?"

    18.11.2025

  • Garryman

    А вот не надо задавать очевидные вопросы! На очевидные вопросы - так трудно отвечать!

    18.11.2025

  • vv12

    Ты реально веришь, что он сам ушел? еще и от неустойки якобы отказался)) просто решили не портить имидж тренеру сборной, а отмазки Степашина и куча заказухи в СМИ тому подтверждение

    18.11.2025

  • Garryman

    Нет в жизни счастья. Увы.

    18.11.2025

  • AнaлoГoвнет

    Кочка, очередная

    18.11.2025

  • Garryman

    Говорят, он хохочет.... Вторые сутки соседям спать не дает своим хохотом.

    18.11.2025

  • Garryman

    "Валера - это не тренер. Это просто шоумен и не более." Если с этой точки зрения посмотреть.... Страшно представить, на каком уровне у нас такие же шоумены работают.

    18.11.2025

  • Юрий

    Уважаемая редакция, скажите пожалуйста уже ВСЕ ваши журналисты отписались по данному вопросу, или ещё имеются штатные единицы в редакции и нужно ждать новых статей ни о чём? Ну, правда интересно уже поговорить о чемпионате, увидеть статьи желательно не поверхностные, о футболе РАЗНЫХ команд.....

    18.11.2025

  • МАО

    нифига се, ты ...смог

    18.11.2025

  • Garryman

    Совмещение как-то можно объяснить, когда люди (профессионалы) делают дело и дают результат. Но тут....

    18.11.2025

  • МАО

    Мостового забыли спросить, не к ночи будь помянут.

    18.11.2025

  • МАО

    Насколько опередил ? На день, месяц. 5 лет ?

    18.11.2025

  • МАО

    вжизни - от слова вжик? Вадика не трогай!

    18.11.2025

  • Garryman

    Он хотел сказать, что если бы не Дзюба - то все было бы хорошо.

    18.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    В Динамо он повысил уровень требований

    18.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Ни при чем. Только для того, чтобы дальше читали

    18.11.2025

  • Garryman

    "Что нового можно узнать из этой статьи?" Во всем виноват Дзюба.

    18.11.2025

  • Як Цидрак

    Ничего не понял. И вообще я нервничаю, когда начинаю читать Казакова, мозг начинает прыгать по голове от броуновского движения букв в мыслях подсудимого. Рребят, скажите хоть, причем здесь Дзюба, и может усну без волнения.

    18.11.2025

  • treider

    Тем временем Перу пока ведет в гостях у Чили 1:0 ...

    18.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Ты хоть раз бы вжизни вместо минусов что-то полезное сделал: раздобыл для МАО автографы

    18.11.2025

  • Pol Pol

    Ну так а как ?! Им, скорей всего, звонють и дают распоряжение, - "Ситуёвина вот такая вот, срочно надо создать благоприятный отчёт по случившемуся .... и шоб завтра было, понял ! А не будет ... в другом месте поговорим !" И Колонкин бросает все свои дела и строчит полночи на пролёт, лишь бы поспеть ко сроку ! Вот так, именно так, они замазывают свои дыры в потолке, которые видно - всем, даже не поднимая головы ! Одно только решение, поставить этого чучмека над Динамой, вызвало тогда бурю кривотолков и все ведь знали ... чем кончится. И всё равно ... поставили и всё равно - случилось ! И через три дня ... ты больше не встретишь даже отголоска. Следствие закончено, забудьте !

    18.11.2025

  • Топотун

    Алёша, в Ростове же понимали !

    18.11.2025

  • Юрий Крысанов

    Что-то заставит Казакова покинуть спортивную журналистику? Надоели фантазии

    18.11.2025

  • Fanatico

    Валера просто опередил время. Губошлеп говорит, многие игроки Динамо, никак не понимали, что от них хочет великий тренер и что конкретно делать на поле. Уверен, наступит время, когда весь мир будет играть по конспектам Карпина.

    18.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Шанс был, но прошли бы или нет стыки - не известно

    18.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    А в чем счатье?!

    18.11.2025

  • RobertH

    А не журналюги ли ещё не так давно накачивали Валеру всяческими комплиметами, каждый раз подчёркивая невероятную разницу забитых и пропущенных мячей в матчах с туристами и почтальонами? Валере в первую очередь нужно было из сборной уходить после Перу и Чили, хотя и с Нигерией было всё ясно. Дело в том, что Динамо - это внутренняя легенда, а сборная в условиях изоляции - это другая тема. Но он не уйдёт. Там и сверху замазано и жинка заругает...

    18.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Он отошел от дел, на пенсии

    18.11.2025

  • Andrew_BD

    He never got there, they say...

    18.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Продолжая продолжать

    18.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Может на каких-то матчах ветеранов попробовать взять

    18.11.2025

  • Millwall82

    Кстати, а почему бы не доверить сборную Гусу? Дед давно на пенсии. Ностальгия очень хорошо продается. Нейтральный взгляд на призыв футболистов. Дед очень любит деньги. Будет ублажать уши чинуш "пространными речами о развитии российского футбола", ну и игру какую-никакую поставит, но не против Андорры (читай Брунея). Одни плюсы.

    18.11.2025

  • ALEX1984

    Валере , в отличии от Тушинского цыгана , хватило яиц и уйти самому , без компенсации , хотя мог получить 3 ляпа евро . Ну а громко кричащий что ему не нужна компенсация цыган , как у них и принято , забрал с клуба все до цента . Умеет спартак находить себе тренерские кадры ))

    18.11.2025

  • хурма(сельдерей)

    из серии =кушать хочется всегда=

    18.11.2025

  • TokTram_

    Никому совмещение со Сборной счастья не приносило. Это с хрена ли? Ну ка, покажите у нас "долгоиграющих" тренеров? (Веган - не в счёт. Там не от уровня тренера и его "тренерства" зависит) То есть тренер рано или поздно изживает себя в клубе. А тут - запасной аэродром! Либо из клуба в сборную. Либо в обратную сторону. Лайфхак. По типу "сосредоточились на Кубке". Можно ещё какое-то время успешно всё просирать )

    18.11.2025

  • Колостомин

    А Романцев которого тоже Степашин в Динамо пригласил дольше продержался ?

    18.11.2025

  • bvp

    Валера даже Станковича затмил, а кто-то еще говорит посредственность.

    18.11.2025

  • IQ-87%

    Вот не знаю-но для такого тренера -найдут

    18.11.2025

  • Кубанойд

    Да за денюжками он пошел! Разве не ясно?

    18.11.2025

  • serZheo

    Точка К. Что заставило Карпина покинуть «Динамо»._________ Ольга Ильинская говорила "Что сгубило тебя нет имени этому злу", на что сам Обломов отвечал "Есть, — сказал он чуть слышно, — обломовщина!»

    18.11.2025

  • True Timati

    Чё вы все накинулись на Карпина? Он заложник обстоятельств: если сборная не играет на крупных турнирах, кто здесь виноват? Совмещение - зло, безусловно. Неинтересно Валере с Брунеями раз в полгода играть, ему нужен адреналин. Но не вывез он напора со всех сторон. Это не его вина, это его беда. Уверен, билась бы сборная России в Катаре, а сейчас за Америку - Карпин был бы главным и все пели бы по-другому

    18.11.2025

  • Кубанойд

    За деньгами!

    18.11.2025

  • Инта

    Как и с алкоголем - как можно так издеваться и написать мелким шрифтом и еле заметно, что АЛКОГОЛЬ ВРЕДЕН!!! А в случае чего... А мы же Вас предупреждали! ))

    18.11.2025

  • Вася Гоблин

    Помоему Казаков усложняет

    18.11.2025

  • Дмитрий

    Товарищ Илья Казаков. Ты же вроде комментаром был. Что ты тут делаешь?

    18.11.2025

  • ВОПРЕКИ

    P.S. Хотелось бы услышать от главы РФС, какими аргументами он руководствовался, когда подписывал эту прибалтийскую никчемность, провалившуюся в трех разных клубах (до подписания) и имевшего негативную репутацию "сбитого летчика", не завоевавшего за свою тренерскую карьеру НИЧЕГО, на главную команду Страны ??? И теперь, после очередного фиаско, тем более, в большом клубе, не имеющем НИКАКИХ проблем, с тренером, совсем потерявшим авторитет и уважение среди футбольно люда России, не рядовой представитель великой гос. корпорации Газпром, господин Дюков и Миллер, намерены держать у руля сборной и дальше ??? Только в нашей Стране подобное возможно и скоро мы станем посмешищем в мире, не только из-за никудышних тренеров, не понятно за какие заслуги, возглавяющих команды и сборную, но и не совсем адекватное руководство футбольным союзом и клубами. НЕТ СЛОВ, господа позорники.

    18.11.2025

  • ОstWa11

    он хотел сказать - смотрите, я тоже умный, я тоже в курсе дел )))

    18.11.2025

  • 100% Верняки!!

    Добрый вечер!! Раздаем на 22:45 мск Экспресс! Коэффициент 18 (Кому Хорошо приподнять нужно,пишите) Есть 100% Источник по Матчам!! 100% Информация на Футбольные События! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru

    18.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Интересно там есть профессиональный футбол в турецкой

    18.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Странно, а детстве говорили "и"

    18.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Логика есть. Два вопроса: 1) зачем РФС было давать разрешение на совмещение 2) зачем было Динамо назначать Карпина еше и совместителпм

    18.11.2025

  • Lars Berger

    РФС - молодец.

    18.11.2025

  • Lars Berger

    Валера - молодец.

    18.11.2025

  • Псевдоним

    К в хоккее и Г в футболе

    18.11.2025

  • Lars Berger

    Что думают о ситуации Колосков со Смородской? Какие мысли о проблеме у Юрия Лозы и Михаила Боярского? Какая версия крутится в шальной голове Андрея Канчельскиса? Читайте в ближайших выпусках СЭ!)

    18.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    (Ну) и?

    18.11.2025

  • МАО

    Только Малофеева. Лично брали.

    18.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    В статье написано, что такого предложения от Карпина не поступало"

    18.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    The KKK took my baby away

    18.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    g

    18.11.2025

  • Псевдоним

    Загадка - К и К сидели в Д, одно К упало, другое К пропало, кто остался в Д?

    18.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Еще бывает третья, сочетающая первую и вторую:)

    18.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Безуглов-то давно себя дискредитировал

    18.11.2025

  • ВОПРЕКИ

    Вспомните,что я писал месяц назад-сделают всё,чтобы Карпин"сам ушел",чтобы не уничтожать,и без того ничтожную, репутацию тренера сборной и это,по большей части,просьба Дюкова,который,в случае озвучивания истинной причины увольнения болонки,тоже понес бы моральные и репутационные риски,поскольку подписал на главную команду страны,несомненную тренерскую бездарность,да еще и бестрофейную.И вот подтверждение уровня могильщика "Мальорки", "Армавира, "Ростова",закончилось провалом в большом и,некогда уважаемом,клубе и попытка ручного Казакова вывернуть правду наизнанку, преподнося изгнание прибалта с одного из двух стульев,его собственным желанием, выглядит просто смешно. Рыжий предпринял шаг (владеть в клубе всем от Академии до трансферов, как развел в бытность Федуна,"Спартак") который однозначно, закончился бы отказом и для хитрож-го и ограниченного коуча, стал поводом для "добровольного" ухода.Циркачи. Прав ветеран Понаморев говоря о том, что Карпин не тренер, а актер, да еще и хреновый.

    18.11.2025

  • андрей андреев

    Все когда то согласились..готовить молодых через сборную....))) Что за бред? В сборную приходят уже сложившиеся мастера и сыгрываются в ней. Молодежь? Пусть играет в молодежной сборной и доказывает, что готов играть в национальной.

    18.11.2025

  • Митек

    У каждого человека обычно бывает две причины, по которым он совершил тот или иной поступок: одна дает этому поступку красивое объяснение, а другая — настоящая. (Конфуций)

    18.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Нормы СЭ ГТО

    18.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Нифигасе. Что ни вариант, то безнадёга.

    18.11.2025

  • Andrew_BD

    Кому как не Казакову в своей Колонке понимать, что такое точка К для Карпина :)

    18.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Это в буквальном смысле прошлый век

    18.11.2025

  • Dron56

    Полность развалив командную игру, развалив атмосферу в коллективе, наводнив команду Ростовским нелеквидом , умудрился красиво покинуть команду.Пошел он на ... !!! Сколько можно про этого неуча писать ?

    18.11.2025

  • Vitamin007

    Что? Крики болел "уе.ывай урод" на стадионе!

    18.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Азбукой Морзе Алексей Кондрашкин Азбукой Морзе по куполу зонтика Дождь набивает мелодию рифм, Рядом с тобою я как под наркотиком, Словно корабль, попавший на риф. В небе кружат летуны оголтелые, Громко крича под потоками вод. Что же со мною ты, милая, сделала, Как растопила мой чувственный лёд? Люди вокруг простудились улыбками, Тщетно пытаясь любовь обрести, Ну а во мне драгоценными слитками Счастье прекрасное ярко блестит. Спорить с глупцами безумно, бессмысленно, Радость сердечную им не понять, Рядом с тобою и телом, и мыслями Хочется прыгать, кричать, танцевать. Жизни своей я смакую мгновения, Рядом с тобой стала явью мечта. Чувства свои слышу я, без сомнения, В азбуке Морзе по небу зонта.

    18.11.2025

  • Sergey Sparker

    Нельзя согласиться с выражением "...не вывозит две должности...". Он ни одной должности не вывозил, не вывозит и не будет вывозить. Тренера, который, на посту тренера, даже дырку от бублика не выигрывал поставили на пост тренера страны! Это же бред! Что он может вывезти? В общем - скатертью дорога. Да и из сборной его надо гнать, чем быстрее тем лучше.

    18.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Кто последний в очереди пнуть Карпина и написать: "А я предупреджал!"? За Игорем Якличем не занимать...

    18.11.2025

  • Фердидурка

    Точки в моих строках никогда не издавали звука капель дождя - они словно пули в ранах, которые ещё не зажили.

    18.11.2025

  • esheg

    "По моей информации, они встретились в понедельник в обед — и вопреки слухам о запросе со стороны Карпина полномасштабных полномочий в «Динамо» прозвучало другое. Валерий сказал, что уходит". На самом деле было наоборот. По слухам, дон?сшимся до Казакова, они встретились в понедельник в обед — и вопреки и?н?ф?о?р?м?а?ц?и?и? о запросе со стороны Карпина полномасштабных полномочий в «Динамо» прозвучало другое. Валерий сказал, что уходит.

    18.11.2025

  • Прораб.

    Пища для журналистов недельки на три. Ну, ушёл тренер, подумаешь. Они пачками приходят и уходят в течение сезона.

    18.11.2025

  • hattabych

    Вряд ли он сам пришел и занял место ГТ. Не исключено, что его уговаривали, очень уж много знтузиазма было у руководства Динамо перед началом чемпионата.

    18.11.2025

  • Юмнов

    А где у Казакова точка j?

    18.11.2025

  • Николай Макеев

    А зачем Он вообще в Динамо пошел- может подумал , что это на Реал Сосьедад похоже по цветам формы

    18.11.2025

  • фанат

    К решению уйти банально привела его проф непригодность, где человек ни разу не доказал свою состоятельность как тренер. Остальное всё словесная шелуха.

    18.11.2025

  • esheg

    Семак веганствует, Карпин против сахара...

    18.11.2025

  • hattabych

    Совмещением же не просто так занимаются. Сначала создается команда, которая выигрывает чемпионат,лучше не один раз. Команда становится базовой для сборной, потом тренер этой команды назначается ГТ сборной. А какие были предпосылки для совмещения постов у Карпина?

    18.11.2025

  • Candramelekh II

    Напоминаю, что Карпин заявлял, что из "Ростова" свалил чтобы сфокусироваться на сборной

    18.11.2025

  • esheg

    Илюша знает вс?: оказывается всё дело во враче...

    18.11.2025

  • RSMsouth

    Светлой памяти Мухича : Валера ! Ты чего за зарплатой за Сборную не заходишь ? -А там тоже платят ?! Я думал дали мяч и крутись как сможешь

    18.11.2025

  • UDJ

    Сколько же корреспондентов СЭ заработало на отставке Карпина. И каждый нашел свою причину.

    18.11.2025

  • hattabych

    Назвали неустойку премией и всех делов.

    18.11.2025

  • svnest

    повзрослел?

    18.11.2025

  • Berkut-7

    Как зачем строить догадки ? а поговорить ....в этом же вся суть человеческого бытия .

    18.11.2025

  • hattabych

    Сашку Соболева Абаскаль заставил завтракать вместе с командой. Шуму было в прессе, что ты. А тут на тренировку всего лишь не пустили, оштрафовали правда..., но тут и сравнивать нечего завтрак каждый день и разовый штраф.

    18.11.2025

  • Сергей Васин

    А потом все вместе закукарекают.

    18.11.2025

  • Сергей Васин

    Чтобы совмещать две должности,нужно иметь очень хорошие тренерские навыки,а их у карпина нет,от слова совсем.Их не хватает даже на одну,работу в сборной.

    18.11.2025

  • Инта

    Целую портянку раскатал ИК. Всё проще и короче: Главный тренер сборной России Валерий Карпин принял решение об уходе из "Динамо" после встречи в понедельник с патроном клуба, Юрием Соловьёвым. "На встрече тренер попросил клуб полностью довериться ему в части спортивной составляющей работы, комплектования команды и работы академии. На что получил отказ, после чего написал заявление об уходе. За отставку тренера активно выступал член совета директоров Сергей Степашин. А гендиректор клуба Павел Пивоваров поддерживал Карпина, о чём открыто заявил даже в СМИ несколько дней назад», — "Чемпионат". Руководству откровенно не понравились результаты Динамо, на фоне финансовых вливаний. В связи с этим, требовать от руководства увеличения власти и полномочий и полного доверия в части комплектования команды, т.е. отдать ему на откуп все трансферы, при том что уже под него накуплено - девать некуда - это в определённой степени... наглость.

    18.11.2025

  • ОstWa11

    нужно готовить молодых — вкладываться в будущее. Но это не может быть концепцией сборной - как такой позор можно было придумать? :exploding_head:

    18.11.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    кАлонка казакова.

    18.11.2025

  • K2

    Начала страдать репутация национальной команды - а до этого репутация у сборной была ух какая!

    18.11.2025

  • Солёный

    Тут главный вопрос - зачем он вообще приходил в Динамо?

    18.11.2025

  • valentinstukalovstukalov

    За двумя зайцами погонишься ........,народная мудрость

    18.11.2025

  • ОstWa11

    "Давайте я сейчас сложу" - уровень известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах

    18.11.2025

  • Илья858

    "Казаков отреагировал на уход Карпина из «Динамо»" Сколько же самомнения у сегодняшних писак!..

    18.11.2025

  • blue-white!

    Эстонскими старцами...

    18.11.2025

  • blue-white!

    Уходить надо было перед сентябрьскими матчами сборной, когда сезон у Динамо ещё не был потерян. Уже тогда было всё понятно...

    18.11.2025

  • За спорт!

    Точка К©?, ну покакай.

    18.11.2025

  • IQ-87%

    Слушайте -я ведь про Турцию не писал- так что и с частями так же -хотя пути Божьи не исповидимы

    18.11.2025

  • blue-white!

    Ни хрена не понял, что Казаков хотел сказать. Просто смешал всё в одну кучу: кашу, мёд, говно и пчёл...

    18.11.2025

  • Кот

    Возможно, возражать не стану... Чужая душа - ...

    18.11.2025

  • GeoMaS

    По хорошему надо было уходить после последнего поражения Динамо перед перерывом на матчи сборной. И к клубе было бы больше времени на переформатирование и в сборной Валерий Георгиевич чувствовал бы себя спокойнее и увереннее.

    18.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    На мой взгляд (я не автор, но позволю себе ответить), многое зависит от того, на каком месте команду оставил предшественник и какие цели на ближайший сезон. Если бы Динамо боролось за выживание в РПЛ в предыдущие годы, то 10ое место прсле первого круга вряд ли привело бы к отставке

    18.11.2025

  • ЯКБ

    Ну Карпуша не Станок. Он озверевшим обозревателям языки подрезал своими ответками. Ушел , его дело. Динамиков жаль. Вот ука зюбу сюда в тему присосало по што?? Дереву давно на покой.

    18.11.2025

  • Pol Pol

    Нет не игры, ни результата, ничего нет ... кому он нужен, такой ржавый якорь ? Газпрому ? Вполне Допускаю ! У них и ресурс есть и возможности повлиять, да много чего ... есть. Могли они его туда пристроить ? Да легче лёгкого ! Отписали сумму на салфетке, ударили по рукам и всё .... и он тама ! А зачем ? Ну там тоже, не совсем дураки сидят, соображают, что может, а что нет ... Может запороть доброе начинание ? Прикинули ... как раз то, что надо ! Делаем ? Делаем ! Оправдал ? Ещё кааак ! Ну пусть поруководит ещё сборной, всё равно никуда входа нет .... вот так он и будет, в проруби этой .... болтатся, пока не состарится.

    18.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Даже по определению счастливый Хиддинк после матча с Нидерландами был по-особенному счастлив:)

    18.11.2025

  • Топотун

    Моська проклята славянскими богами !

    18.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Ну вот, я полагал, что только Джигурда у нас с Джи начинается

    18.11.2025

  • Кот

    Хиддинк и без этого поста - счастливый, по определению, — потому, что он Хиддинк... А Черчесов... Если он был счастлив от своих тренерских результатов со сборной, о чём тут можно рассуждать...

    18.11.2025

  • iich

    Нескромный вопрос. Почему совмещение сборной с Ростовом не один месяц и не один год считалось нормальным? А с Динамо это не прокатило? Своё мнение навязывать не буду, хотелось бы послушать автора... Как подсказка: если завтра Валера совместит сборную, например, с Торпедо, НиНой или тем же Армавиром – думаете, не прокатит?

    18.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Хиддинк, Черчесов

    18.11.2025

  • Porco Rosso

    Galaktionov. Начинается с G (Джи).

    18.11.2025

  • Кот

    Илья Казаков, Колумнист: "Совмещение — искушение, с которым справляются редкие тренеры... И никому никогда это счастья не приносило." ------------------------- А кому из тренеров сборной России, даже БЕЗ совмещения, этот пост приносил счастье ???

    18.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    В греческой (кипрской) или турецкой частях?

    18.11.2025

  • AlAr

    Точка? Не знаю... Искушения часть нашей жизни!

    18.11.2025

  • IQ-87%

    Он спокойно может устройтся на Кипре и в прямом и переносном смысле

    18.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    Капитан Очевидность прослезился

    18.11.2025

  • esilch

    Просто озверевшие оборзеватели провели яростнейшую кампанию по выдворению Станковича из Спартака. И недавно начали атаку на Карпина. И он решил, что проще уйти, чем терпеть это массированное действо очень слаженной команды.

    18.11.2025

  • ровнов

    Да такие как шеф отдела футбола Мистер Алексеев и постарались и шобла журналюг из СЭ.

    18.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Я это понял, я имел в виду, что Казаков пишет лишь о случаях, когда одно лицо является ГТ и в клубе, и в клубе. Он другие совмещения не рассматривает

    18.11.2025

  • Liechtenstein Air Force

    На Фарерских островах Черчесова обыгрывать умеют, а Карпин с ним в ничью сыграл. Так что, либо урезайте ценник, либо гребите дальше в сторну Гренландии.

    18.11.2025

  • SuperDennis

    В сборной России прежний ГТ. Статус совмещения изменился на уровне клуба. Поэтому и написал про Альбу и Онопку.

    18.11.2025

  • Андрей

    когда уже казаков уедет на родину

    18.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Все тебе вот разжевывать надо: Рабинер - жизнь, Казаков - смерть, "можно пройти" - Карпин. Сверхзадача в том, что билет один, а дни разные.

    18.11.2025

  • Liechtenstein Air Force

    Короче, понятно только то, что Валерийгеоргич не дурак и не жадина! На двух стульях сидеть не стал и работу выбрал ту, где работать нужно меньше.

    18.11.2025

  • Степочкин

    Что заставило? Наверное эстонский стыд..

    18.11.2025

  • slddrozdov25

    Только не кресла, а кормушки...

    18.11.2025

  • Адекватный спартач

    Ну хорошо хоть, что не точка G

    18.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    "Он только начал":)

    18.11.2025

  • Dexterous

    Валера просто устроился на работу мечты. Подсовывают тебе бутафорские сборные - громи! Подсовывают тебе Дзюбу и его рекорд - бери и соси (для меня это показательная ситуация - Валеру уважал за его принципы, которых больше не осталось). Захотел кинуть Ростов - кинул (в целом единственный относительно удачный свой проект). Динамо предложило кучу бабла - взял. А в целом ведь, если подумать, сам Валера как тренер - одна сплошная бутафория. Беспринципная к тому же.

    18.11.2025

  • Millwall82

    скорее всего, руководство РФС маленько прифигело (мягко скажем), что фк Сочи разгромил сб. Перу, одна из худших команд РПЛ. Ну и видимо что-то ожидали от сборной, какой-то внятной игры, мысли, желания. И как Морфиус из Матрицы предложили 2 таблетки Валере. Синюю (Динамо) или красную (сб. России).

    18.11.2025

  • echo2011

    Совмещение как-то можно объяснить,когда у сборной есть базовый клуб,как у Лобановского или у Романцева.Но тут...

    18.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    МАО, у тебя хотя бы автографы Шавы и Кержа есть?

    18.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    И сборной России:)

    18.11.2025

  • МАО

    Лучший подарок от Снегурочки помнишь ?

    18.11.2025

  • МАО

    Топотун тебе ответит.

    18.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Что-то пациент в последнее время распоясался совсем, все чаще стал в гомоэротику вдаваться.

    18.11.2025

  • Marcus Crassus

    Это вы про динамовских фанатов?:joy::joy::joy::rofl::rofl::rofl::laughing::laughing::laughing:

    18.11.2025

  • МАО

    а кто в главной роли? И в чём сверхзадача?

    18.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Что же хорошо? Без удовольствия оставили

    18.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Вы требуете очной ставки или дуэли?

    18.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Привет! У меня перепады со временем

    18.11.2025

  • Marcus Crassus

    Хорошо, что не точка G.:hear_no_evil::hear_no_evil::hear_no_evil::clown::clown::clown:

    18.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Сборной России?

    18.11.2025

  • А где Субулька?

    нет. не люблю душу бередить. да там впринципе вся ясно и без интимных подробностей.

    18.11.2025

  • SuperDennis

    Альба и есть ГТ.

    18.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Вовсе нет. Просто мне больше нравится отдавать, чем получать:)

    18.11.2025

  • Дмитрий

    так оно и есть

    18.11.2025

  • sdf_1

    Но когда из сборной ушел Станислав Черчесов, вскоре за ним последовали наши топ-врачи Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский — отказавшись работать с Мартинесом, не захотев подчиняться его указаниям. Слишком пристальным оказался его контроль. --------------- Это требует пояснения. Может Мартинес разоблачил этих топ-врачей как шарлатанов и поэтому они испугались с ним работать. А может Безуглов с Бутовским разоблачили Мартинеса как шарлатана и поэтому не захотели с ним работать. В общем, г-н Казаков, вам надо либо представить ясную и полную картину сего действа, либо вообще не писать на эту тему

    18.11.2025

  • ОстроV Zаячий

    Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин : - А как мы ездим каждый раз на поездах и автобусах из Ростова? – Вы уже привыкли? – Вы считаете, что к этому можно привыкнуть? Невозможно! То, что мы привыкли, потому что часто ездим – это бред сумасшедшего. Это очень тяжело. Но никто же не умер. _____ Вот где произошёл слом Валерия Карпина. В Динамо перестал ездить на поездах и автобусах. Всё, к чему он стремился, было достигнуто. Точка насыщения. Вот так мы и теряем специалистов. А мы ещё про молодых футболистов что-то толкуем, про их первые большие контракты. Тут такого зубра завалили. Он даже сахар не ел.

    18.11.2025

  • Морская свинка_1979

    По нормам СЭ нужно по 17

    18.11.2025

  • Сказо4ник

    Из поста выше, можно подумать, что Снегурочки уже не игтересуют))

    18.11.2025

  • Морская свинка_1979

    Тока И

    18.11.2025

  • T3713

    Тоже, когда был журналист. А теперь ...

    18.11.2025

  • инок

    Валера Карпин расписался в собственной некомпетентности, уйдя из Динамо и оставшись лишь в сборной, где редкие матчи, в осноновном слабые соперники и нет никакой ответственности за результат..

    18.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Почему?)

    18.11.2025

  • Ботокс007

    Интересно, как стоимость игроков не коррелирует с результатами клубов и занимаемыми местами в таблице. 1. Зенит - 186 млн. евро. 2. Спартак - 141. ---------------- 4. Динамо - 107,6 ---------------- 6. ЦСКА - 92 -------------- 13. Балтика - 25,5. 2-й тур РПЛ. Спартак - Балтика 0-3. Федун, так сколько процентов в успехе зависит от тренера? 10, 50 или 70%?

    18.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Кстати творение Рабинера читали?

    18.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Ну если Пелевин напишет, то вполне может и будет

    18.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Тогда уж Га

    18.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Можно, но при двойной оплате

    18.11.2025

  • А где Субулька?

    я не думаю, что эта книга будет пользоваться спросом, в стране достаточно туалетной бумаги.

    18.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Мелочевку не считают, речь только о ГТ

    18.11.2025

  • Сказо4ник

    Ну рад за тебя, но, видимо, соболезную))

    18.11.2025

  • Porco Rosso

    Джи.

    18.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    А что вообще приносило счастье российским тренерам последние лет 5?

    18.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    А мне стало интереснее самому дарить:)

    18.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    "По моей информации, они встретились в понедельник в обед — и вопреки слухам о запросе со стороны Карпина полномасштабных полномочий в «Динамо» прозвучало другое. Валерий сказал, что уходит."

    18.11.2025

  • Сарказмом по Маразму

    Что должен сделать в жизни гарный эстонский хлопчик, чтобы достойно встретить старость в собственном доме? 1) Равалить игру главного милицейского клуба России; 2) Развалить игру сборной России. Чемодан, вокзал, Эстония!

    18.11.2025

  • А где Субулька?

    так уже

    18.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Как вам ни стыдно, товарищ. Мало вам книги "Как убивали Спартак", вам еще аналогичное про Зенит подавай

    18.11.2025

  • Сказо4ник

    Когда повзрослел, то подарки от Снегурочки стали интереснее))) чем от Деда Перд... Мороза)

    18.11.2025

  • не дай БОГ!

    18.11.2025

  • Фортель

    "Совмещение никому счастья не приносило" --- Можно подумать, что у нас кому то за последние 40 лет приносило счастье несовмещение )

    18.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Ну, да, Европа большая, где-нибудь на Фарерских островах за 100 евро в месяц

    18.11.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Какая же Снегурочка без Деда Мороза?

    18.11.2025

  • Сказо4ник

    Что заставило? Да деньги) Я не уверен, что Карпин не получил неустойку. наверняка договорились по-тихому. Чтоб все сохранили лицо. И Валера, и руководство Динамо, которое подписало нового главного тренера только 3 месяца назад и ошиблось. Чудес не бывает, кроме Снегурочки. В нее верю))

    18.11.2025

  • Djin Ignatov

    Теперь понятно почему Зпанзибар держал в сборной МАРТИНЕСА !! Потому что через него хотел опять ПРОЛЕЗЬ в Испанию , где он ОБКАКАЛСЯ с МАЛЬОРКОЙ ,ВЫШВЫРНУЛИ из клуба и ему закрыли вьезд в страну !! Понятно теперь и КТО держал его в Динамо и Сборной - это Дюков и Митрофанов , которые по сути давно уничтожают наш футбол ! А против них ВСЕ боялись молвить слово !

    18.11.2025

  • Марко Петкович

    Слушай.в Европе работауют и не такие. Главное чтобы агент устроил и все

    18.11.2025

  • инок

    Риски потерять оба кресла у Карпина резко возросли, и он выбрал лучшее решение - руководить нашей сборной, только и всего..

    18.11.2025

  • SuperDennis

    В истории совмещения поставлена точка//// У Карпина или вообще? Если вообще, то история продолжается. Альба и Онопко одновременно тренируют Ростов и сборную. Но какое дело Казакову до Ростова?

    18.11.2025

  • А где Субулька?

    даже читать не буду. там очественные специалисты с Дегтяревым Ф.К. Газпром готовят к отправке в ФНЛ ( новый лимит на легов прихлопнет это бразильское чудо за два года). АУууу!!! газпром-экспресс давай аналитику о похоронном марше дюковщины на главную и мнение Аршавина не забудь прикрепить ( вместе с речью про закулисные решения). че очко жим-жим?:stuck_out_tongue_winking_eye:

    18.11.2025

  • dinela

    Спасибо,Илюша!Сегодня усну спокойно!

    18.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Ну теперь все выскажутся по 10 раз

    18.11.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    Какая точка?!! А как же Галактионов?!!

    18.11.2025

  • в какую такую ЕВРОПУ? кому он там нужен? с ТАКОЙ то квалификацией?

    18.11.2025

  • китайский городовой

    Что нового можно узнать из этой статьи?

    18.11.2025

  • зачем тут строить какие-то догадки? ушел и ушел! по моему причина лежит на поверхности. отсутствие игры и ее качество

    18.11.2025

  • Марко Петкович

    Давление на него минимальное. Вы сами с дебилами в комментарих радовались его высказываниям. Ему прессу делали великолепную Но всем нормальным, понятно давно что Валера - это не тренер. Это просто шоумен и не более. То, что он сейчас ушел - странно, нужно было раньше. Надеюсь его из сборной тоже попрут и пусть он едет в европу тренировать, а не у нас

    18.11.2025

  • henri71

    Романцев и Газзаев в его возрасте уже толком никого не тренировали. Ну и ?

    18.11.2025

    Валерий Карпин
    Сборная России по футболу
    ФК Динамо (Москва)
    Илья Казаков
