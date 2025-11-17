Видео
17 ноября, 22:30

От «приложим все силы для трофея» до обещаний не вылететь. Как менялся Карпин в «Динамо»

Карпин объявил об уходе из «Динамо» ради работы в сборной России
Артем Белинин
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Грустное падение.

Валерий Карпин покинул «Динамо» — 17 ноября объявил об уходе по собственному желанию. Тренер хочет сконцентрироваться на сборной России, о чем честно сказал в прощальном обращении для болельщиков. А что специалист говорил за прошедшие полгода? Там все: от надежд на чемпионство до полной апатии.

Июнь: мечты о трофеях, уважение к сборной

Только возглавив бело-голубых, Карпин (да и все вокруг) был полон надежд. «Задачи и клуба, и нашего тренерского штаба, и у меня лично совпадают. «Динамо» давно без трофеев, соответственно, приложим все силы для того, чтобы это случилось», — заявлял тренер сразу после назначения.

«Болельщикам я могу сказать только одно: в каждой игре команда будет пытаться победить, будет умирать. Думаю, что претензий по желанию, по самоотдаче точно не будет [...] Если бы я не верил в чемпионство — не стал бы тренировать. Я верю, что мы будем выигрывать каждую встречу. А если мы это будем делать, то стопроцентно станем чемпионами. Будем в это верить», — добавлял Карпин в обращении к болельщикам.

Валерий Карпин.«Моим единственным приоритетом остаются результаты сборной России». Карпин объявил об уходе из «Динамо»

Нацеленность на титул тренер подтверждал неоднократно. «Понятное дело, перед «Динамо» не может стоять задача не вылететь. Подразумевается, что надо выиграть титул. Чем быстрее — тем лучше», — говорил специалист «РБ Спорт».

При этом Карпин уже тогда подчеркивал: сборная у него в приоритете.

«Динамо» в Лиге чемпионов или сборная на чемпионате Европы? Я уверен, выберу сборную. Было бы неправильно бросать команду после столь долгого пути, когда мы уже три года играем эти неофициальные матчи. Если вдруг представится возможность выступать официально и участвовать в отборе какого-то турнира, то мой выбор очевиден», — говорил тренер на ПМЭФ-2025 в конце июня.

Наконец, Валерий Георгиевич призвал подождать до весны: «Может ли тандем «Динамо» и Карпина стать успешным? Посмотрим весной. Как обычно говорят — минус на минус дает плюс? Может, будет плюс», — отмечал специалист в эфире «Матч ТВ».

Август: первые разочарования

Карпин неплохо стартовал в «Динамо»: за июль сыграл вничью с «Балтикой» (как выяснилось позднее — приличное достижение), победил «Ростов» в РПЛ и «Сочи» — в Кубке России.

Однако уже 2 августа москвичи уступили «Краснодару» 0:1 — и тренер бело-голубых тут же пожаловался на некомплект: «У нас нехватка кадров, так скажем. Не получилось задуманное, прежде всего в атаке. Проиграли, да, неприятно, но что теперь делать. Надо больше работать. Клуб все знает, занимается теми вещами, про которые мы говорили. Случится — узнаете. Не случится — значит, не узнаете. Говорить про «довольны», «недовольны» — мне надо командой заниматься. А трансферная кампания — прерогатива клуба. Кто есть, тот есть».

Валерий Карпин.Карпин провалился в «Динамо». Что будет с командой дальше?

Кроме того, Карпин немного пророчествовал. «Первое поражение? Да, их какое-то время не было, но они сто процентов будут еще. Судьба тренера в этом и заключается», — сказал специалист после провала с «Краснодаром».

Вскоре «Динамо» посыпалось — завершило вничью встречу с «Сочи» (1:1) и уступило ЦСКА (1:3) в РПЛ, а также потерпело поражение от «быков» в Кубке (0:4). Но Карпин продолжал верить, хотя уже меньше. «Будем работать дальше. Надеюсь, появится результат. Не будет таких глупых ошибок, что в кубковом матче с «Краснодаром» и в сегодняшней игре», — заявил тренер после неудачи в противостоянии с армейцами.

И позднее добавил в интервью РИА «Новости»: «Если говорить о том, что помешало «Динамо» стартовать в новом сезоне так, как от нас ожидали, то, видимо, нам нужно время. Я причины вижу, но говорить про них не буду».

Сентябрь: проблески надежды на фоне кризиса

В конце августа «Динамо» впервые за несколько матчей проиграло одноклубникам из Махачкалы — 0:1. В этой же встрече начались крики с трибун — болельщики скандировали: «Позор!» в адрес москвичей. Карпин согласился: «Позор ли это? То, что было сегодня, — да». А еще впервые допустил свою отставку: «Могу ли уйти? А почему нет? Первый раз, что ли».

Но при этом признался — пришел не зря: «Я точно не пожалел. Футболисты меня не слышат? Бывают такие матчи. Это может быть в любой команде. Хоть в «Манчестер Юнайтед». Не значит, что футболисты «Динамо» меня не слышат. Все шесть туров, до Махачкалы, все воспринимали. Ситуация изменилась. Были другие встречи, с другими нюансами. Можно потерпеть поражение из-за того, что не услышали. Сколько ждать? Не знаю», — говорил Карпин «СЭ» на сборе россиян.

После паузы на игры национальной команды «Динамо» выдало серию из четырех матчей без поражений во всех турнирах. Карпин воодушевился. «Очень легко и спокойно справляюсь с критикой. Просто дам вам совет, если хотите: не слушайте и не читайте ничего. Вы делаете свою работу. Делаете ее на сто процентов. И все. А что и кто там говорит, кто эти люди, которые говорят, — это их проблемы», — философствовал тренер в интервью «Чемпионату».

Валерий Карпин.«Сейчас шансов поехать на ЧМ-2026 — ноль». Карпин — о словах про уход из «Динамо», невызове Умярова и гражданстве Дугласа Сантоса

Октябрь: снова ухабы

В конце сентября «Динамо» вернулось к привычным настройкам: проиграло «Краснодару» в Кубке (2:4) и устроило перестрелку с «Локомотивом» в РПЛ (3:5). После паузы на сборные продолжился «светофор» из побед, ничьих и поражений. Все это сопровождалось откровенно комичными пропущенными голами, бессилием против топ-клубов, а еще уходом председателя совета директоров «Динамо» Дмитрия Гафина.

После поражения от «Локо» Карпин признался — не может назвать «Динамо» «своей командой»: «Мое это «Динамо» или еще нет? Не знаю. Если брать таймами — то на 50%. До перерыва — о'кей, после — не о'кей».

А еще тренер начал открыто критиковать своих футболистов — за ошибки досталось голкиперу «Динамо» Игорю Лещуку. Тот «привез» гол в кубковом матче против «Крыльев» (4:0), но его отменили: «Мы перестали так разыгрывать, но ему сегодня почему-то захотелось. Не знаю почему. С перепугу какого-то».

Ноябрь: конец

Неудачи продолжились: «Динамо» проиграло «Зениту» (1:2) и «Акрону» (1:2), а также завершило вничью встречу с «Рубином» в РПЛ (0:0). Как итог — москвичи ушли на паузу на 10-й строчке, проведя худший первый круг в чемпионате за много лет.

Разговоры о трофеях закончились. «Весь первый круг был как сегодняшняя игра. Какая оценка? Двойка. Или единица. Или ноль — как хотите», — сказал Карпин после поражения от «Акрона».

Ситуация стала настолько печальной, что пришлось говорить о вылете. «Это «Динамо» не вылетит, сто процентов! С этими футболистами двести процентов не вылетит», — добавил тренер после игры с тольяттинцами.

Валерий Карпин.Валерий Карпин ушел с поста главного тренера «Динамо»! Онлайн-трансляция

А еще признался, что устал: «Я к жене и дочке хочу. А по поводу усталости... Она проходит после матчей, когда начинаешь тренироваться. Я про психологическую усталость. Понятно, это гложет и меня, и команду. Если бы играли плохо, безобразно, было бы все понятно... Но выступаешь неплохо, а пропускаешь дешевые голы практически в каждой встрече, сами себе, и это давит. Причем не столько на меня, сколько на футболистов».

Уже находясь в сборной, Карпин признался «РБ Спорт» — трофея, наверное, не будет: «Это вопрос к совету директоров. Задача, о которой говорили, — трофей — понятно, что в чемпионате ее решить будет непросто. Мягко говоря, непросто».

Наконец, 17 ноября история подошла к концу. Карпин объявил об уходе. «Уважаемые болельщики, сегодня я принял решение завершить работу в московском «Динамо» и полностью сосредоточиться на национальной сборной России. Это взвешенное и продуманное решение. [...] Сегодня моим единственным приоритетом остаются результаты национальной сборной, подготовка и к отдельным матчам, и к возвращению команды на международный уровень. Для этого нам всем предстоит большая работа», — заявил тренер.

За полгода в «Динамо» тренер провел 22 матча и одержал 8 побед во всех турнирах.

