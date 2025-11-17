Карпин провалился в «Динамо». Что будет с командой дальше?

Валерий Карпин написал заявление об уходе из «Динамо» в духе: «Я устал, я ухожу». «СЭ» еще до матча Россия — Перу (1:1) давал новость о том, что позиции главного тренера бело-голубых шатки. По нашим данным, руководители не были довольны ни игрой, ни результатами, ни атмосферой в команде, ни желанием продолжить скупать футболистов «Ростова» (Ваханию, Мелехина, Голенкова), ни высказываниями специалиста, когда клуб представал не в лучшем свете (например, о том, что основное место работы — сборная), а расставание вполне возможно во время международной паузы. Так и случилось.
Тогда же мы более подробно говорили о причинах такого решения. Если суммировать, то в «Динамо» у Карпина вышел полный провал. Такой исход тем удивительнее, что летом тренер получил карт-бланш — даже селекцию отдали ему на откуп. Но футбол «Динамо» вгонял в тоску, а результаты пугали: по итогам первого круга бело-голубые — десятые, в трех очках от зоны стыков. Это при задаче взять трофей.
И что самое главное — не наблюдалось никакого прогресса по ходу чемпионата, а отношения внутри коллектива совершенно разладились. По нашей информации, игроки старались максимально точно выполнять все указания Карпина, однако утыкались в оборонительную стену соперника, и, как это исправить, им объяснить не могли. Тот футбол, который подходил «Ростову», совершенно не оправдался в «Динамо». Состав бело-голубых не под упрощенный стиль «бей — беги — навешивай на столба». При этом главный тренер жестко критиковал футболистов, не предлагая понятные пути выхода из игрового кризиса.
Если в начале сезона динамовские боссы принимали позицию, что для донесения мыслей требуется время, то с каждым плохим матчем терпения становилось все меньше и меньше, а недавнее безвольное домашнее поражение от «Акрона» (1:2) привело к взрыву.
Что дальше? Пока исполняющим обязанности главного тренера будет Ролан Гусев. Если одержит несколько побед до зимней паузы, то я не исключал бы варианта, при котором бывшему помощнику Карпина дадут поработать и весной. Другие кандидаты — россияне Станислав Черчесов, Сергей Игнашевич, Михаил Галактионов, представитель Германии Нури Шахин.
Самое главное — кому отдадут на откуп поиск нового тренера. С уходом председателя совета директоров клуба Дмитрия Гафина здесь возможны самые неожиданные варианты. И этот вопрос для будущего «Динамо» куда важнее фигуры тренера.
ALEX-68
Федун этого физрука давно раскусил , впрочем так же как и другого бездаря Черчесова .
18.11.2025
Boris Timofeevich
Ещё летом я предупреждал Динамо, что Карпин их продинамит...
18.11.2025
Boris Timofeevich
Но денег много утекло...
18.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
Из тебя революционер как из гниды Человек
18.11.2025
Адекват
Подозреваю не нашел силы, а заставили аккуратно. Потихому получит часть компенсации и Динамо лицо сохранит и Валера почти герой)))
18.11.2025
Адекват
В принципе согласен, но игра яркая до прихода Карпина была. Пусть и не каждый матч, но была. А вот с приходом Валеры такая игра случалась фрагментами (первый тайм с Локо, как пример), которые можно посчитать на пальцах одной руки опытного фрезеровщика. Карпину спасибо за +2 мяча в кубке.
18.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
Вы певцы своей опы и больше ничего
18.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
Нет и не было никогда такой национальности
18.11.2025
Топотун
Это отдельная национальность.
18.11.2025
Марк Красс.Победитель Спартака
Стервятники падаль клюют . Типа тебя и Навального. А мы альбатросы , певцы революции . В Динамо.
18.11.2025
Adiоs Amigos R
Да, это буряты.
18.11.2025
Александр Орлов
бросил пацанов...перетянул и...
18.11.2025
Топотун
Казаки это не русские !
18.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
Платов Матвей Иванович В 1771 году отличился при атаке и взятии Перекопской линии и Кинбурна. С 1772 года командовал казачьим полком. В 1774 году воевал против горцев на Кубани. 3 апреля небольшой казачий отряд Платова был окружён 20-тысячным крымскотатарским войском Девлет II Герея у реки Калалы. С помощью подоспевшего пятисотенного кавалерийского отряда подполковника Бухвостова Платов сумел разбить татар и обратить их в бегство. Василий Потто в «Кавказской войне» приводит речь Платова перед заключительным боем[7]: «Друзья мои! — воскликнул он, обращаясь к полку. — Вы видите сами, какая сила татар окружает нас! Нам нужно биться с этой силой — и победить её или лечь костьми, как поступали наши деды!.. Не будем же мы русские, не будем донцы, если устрашимся проклятого татарина»
18.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
Закончи СВО - открою
18.11.2025
Топотун
хочешь анал азарова ?
17.11.2025
Топотун
Откройте Платов!!
17.11.2025
Упёртый русский
Раньше, в советское время и начало СЭ (при Кучмии) читатели даже не знали, за кого болеет корреспондент! Настолько аккуратно и не назойливо он излагал свои мысли, боясь задеть болельщиков нелюбимой им лично команды и сохраняя олимпийскую объективность. Сейчас корры СЭ начинают болельщицкий (скорее даже фанатский) визг спустя примерно пол-года после назначения тренера любимой команды. Алланазаров с Волотко со слюнями изо рта снимали Станковича, Алексеев в экстазе танцевал с бубном вокруг Карпина... Во что превратили прекрасное в прошлом издание? Не стыдно? Алексеева и Алланазарова - в отставку!!!
17.11.2025
Топотун
Очень важно сосредоточиться на сбродной !
17.11.2025
Адри Купри
С чего взяли что Карпин хороший тренер, он проваливался везде, выезжая где мог на помощниках, как администратор он не плох, но не тренер он.
17.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
Обьяснили же - Москва ближе к Эстонии
17.11.2025
Топотун
Теперь только в Спитак !
17.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
да на них никакой души не напасешься
17.11.2025
Топотун
Что в Ростове не сиделось ?!
17.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
Какая разница? Ему приписали эти слова
17.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
Нас приучили ждать отставок И радоваться, что они сбылись И новых тренеров любить не ведая приставок Сам по себе уход не перемена к лучшему, окстись!
17.11.2025
fedland
Во дела. Утром проснулся - Кудашова в аут. Вечером спать ложишься - Карпина в аут (сам ушел это ещё вопрос). Фалькао к Валере не приедет. Весело живут. Одним словом все, что было - это Динамо…
17.11.2025
55555....
Два серебра,не хухры мухры...)
17.11.2025
ksv-65
В СССР , были прекрасные тренеры сборной, они были чемпионами...а не дебилами...а сейчас есть РФС, полное дерьмо!!!
17.11.2025
55555....
Валера-Риера,или как его там....Наш звонче!))
17.11.2025
Новоуепинни
хай. за динамо душа болит
17.11.2025
PeterMunch
Хорошо, что только одной ногой провалился в динамо, а то бы динамо его засосало и увлекло в свою трясину.
17.11.2025
Упёртый русский
Алексеев в своём репертуаре. Динамо давно превратилось в жуткого неудачника с великим прошлым с такими болелами и журналистами, как Алексеев, но он сам этого не замечает. Костя, не пиши про Динамо, пиши про Спартак. А Алланазарова с Волотко заставь писать про ЦСКА, Динамо или Зенит - только не про Спартак. Все эти эмоциональные визги болельщиков на страницах СЭ надоели, честное слово. Никакого нормального анализа, логики или футбольных мыслей - одни эмоции, хотелки и непонятные инсайды. СЭ превратили в листок эмоций!
17.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
стервятники
17.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
Разве в СЭ есть куда проваливаться?
17.11.2025
Князь Болтконский
Такой фразы не было никогда-Я устал,я ухожу.Ельцин никогда так не говорил,хоть весь интернет перерой,нигде не найдешь этой фразы от него.
17.11.2025
vesel.i.пьян
Что будет ? Что будет ?? Ясно что будет !!! Это рокировка, Кудашов придет в футбольное, а Карпин в хоккейное *Динамо*. тААААААк заиграют, ВСЕ оба два станут чемпионами, на радость баранчикову!
17.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
Привет! жадный ты
17.11.2025
Бывший болельщик красно-белых
По-хорошему, опустить бы мясных и мусорков во вторую лигу. Для ума. Или лет на пять отлучить вообще от футбола
17.11.2025
Stranger in the Night
Ну. хуже не будет. Вот и допелись в свое время дифирамбы "прогрессивному" тренеру... / Дайте теперь Гусеву шанс.
17.11.2025
Бывший болельщик красно-белых
Вот мусорков совсем не жалко. Коли такие лохи, что повелись на Валеру и дали ему свободу - платите. Единственное, желаю успеха Гусеву. неплохой игрок был. И уж лучше он, чем очередная иностранная шоха, как у мяса
17.11.2025
Vitamin007
Ивлев Чмо!
17.11.2025
NF
Время олигархов, капиталистов, шовинистов и прочего шлака, а лояльность выше профессионализма и идейности. Результаты закономерны. Катимся дальше в бездну...
17.11.2025
Андрей
Пудель провалился а чего вы ждали, придет спаситель, не тот случай.
17.11.2025
Новоуепинни
а че тока в футбике и хоккее ушли? в других видах у динамо рыжие чтоли?
17.11.2025
Новоуепинни
валерий георгич велик и логичен - проиграла сборная, а ушел из динамо. Крут!
17.11.2025
Rosinant
"Я его туда не назначал, ему господин Швондер дал рекомендацию."
17.11.2025
Yury Anatolyevich-Barinov
Лучше бы не сосредотачивался, толку не будет...
17.11.2025
sergsteed
а ГДЕ он не проваливался?:wink:
17.11.2025
SP2
купим осипенко с глебовым, недорого, нам на базе нужны учебные пособия на тему «как не нужно играть»… ну и за пивом на удельную бегать
17.11.2025
zenit20252025
Ударно! Но всё же, вместо "х у л и" - Фули )
17.11.2025
region76
Карпин просто заурядный тренер. Ему бы и из сборной уходить надо.
17.11.2025
Sergey Sparker
Зачет за классный прикол!
17.11.2025
Sergey Sparker
Деньги просто поделили.
17.11.2025
Sergey Sparker
Армавир то при чем? Этого говнюка вообще в тренерах быть не должно.
17.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
Так в сборной он всерьез и надолго
17.11.2025
Жорик Хоромзунов
Ура-а-а, свершилось! Хотя, скорее всего наши горе руководители возьмут физрука куда похлеще!
17.11.2025
Sergey_Marcus
Руководила, который разрешил Карпину совмещать, своим решением сделал хуже сразу всем - и Сборной и Динамо и Карпину и всем болельщикам. Не хочет ли данный персонаж проследовать за Кариным?! Кстати, кто этот персонаж?! Фамилию, пожалуйста! Страна обязана знать своих героев.
17.11.2025
Секир-башка
Братва, а ведь завтра в КХЛ Динамо-Спартак.
17.11.2025
SuperDennis
Что будет дальше...... Зимой придет новый неожиданный иностранный тренер, имя которого сейчас даже Костя Алексеев, шеф отдела, не знает. За зимние сборы он (тренер) будет приглядываться к команде, кто-то уйдет в аренду, а кого-то динамовцы купят. Команда опять сильно видоизменится и будет притираться до конца оставшегося сезона. Динамо НЕ ВЫЛЕТИТ! Но и никаких высоких мест не займет. Болельщикам Динамо надо понимать, да я думаю, они и так уже всё поняли. Будем посмотреть, как грится!
17.11.2025
Корнелий Ш
Эдак после сборной Валера и работу не найдет. Альба в Ростове выше него, отдав по одному лидеру из каждой линии: Глебов, Комля, Осипенко.
17.11.2025
Марк Красс.Победитель Спартака
Конгениально .)) Коротко , со вкусом . Смачно .))
17.11.2025
Марк Красс.Победитель Спартака
Раньше , я помню , в полиции переаттестацию проходили . Может и сейчас устроить ?)) А так ..... Жалко конечно команду. В силу иных личностных отношений , отношусь к ней с симпатией.)
17.11.2025
blue-white!
Не думаю. Хотя если купят ему хорошего центрдефа...
17.11.2025
Александр Солодовников
Странный вопрос , что будет .... чемпионат будет доигрывать.....)
17.11.2025
youareuseless
Ну хоть в сборной всё хорошо
17.11.2025
Millwall82
как будто это Динамо не впервой) в дубле сгноите или Махачкале (как вариант).
17.11.2025
Каспийский берег
Как думаешь.....Личка 2.0?
17.11.2025
Porco Rosso
Когда брали Валеру в сборную, она еще не была бессмысленной.
17.11.2025
Дед-1956
Какая подача новости, об уходе из "Динамо, прямо конфетка:-ради сборной Карпин ушёл из команды! Вот это жертва? Ради сборной- да ещё в третий раз, жертвует карьерой клубного тренера. Святой человек!
17.11.2025
Каспийский берег
а я про что?!
17.11.2025
Сергей Васин
Да ладно,многие предсказывали такой конец.
17.11.2025
Vasya StruZhkin
Шедеврально)
17.11.2025
Porco Rosso
Алексеев провалился в Спорт-Экспресс. Что будет с газетой дальше?
17.11.2025
Павел Леонидович
хуже точно не будет)
17.11.2025
Darkman79
Куда теперь девать весь шлак им купленный то?)
17.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
Вспоминай
17.11.2025
Сергей Васин
Не вынимая)))))
17.11.2025
blue-white!
Вроде как Гафин, так его уже нет в клубе...
17.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
Все гонят
17.11.2025
TokTram_
Местами - радует.
17.11.2025
blue-white!
Станка надо было оставлять до зимы, даже если он сам не хотел, надо было уговорить. Карпина надо было выгонять ещё вчера...
17.11.2025
TokTram_
Тебя, иностранное чмо, спросить забыли.
17.11.2025
Сергей Васин
Два "величайших" тренера,один в хоккее,второй по футболу и оба по совместительству тренера сборных.Один развалил СКА,второй Динамо.
17.11.2025
TokTram_
Слуцкий - по делу. Доказал.
17.11.2025
TokTram_
Теперь с командой всё будет хорошо. Не факт, что великолепно, но точно - хорошо.
17.11.2025
Русич Олег
Смешны выводы автора. Можно подумать, что до прихода Карпина игра Динамо была яркая и динамичная! Динамо уже полтора года показывает скучнейший образец футбола, в этой команде нет игроков высокого класса. Конечно, есть южноамериканцы - но все они зависимы от настроения, есть в центре поля несколько малополезных россиян - Миранчук, Макаров, Скопинцев, Зайнутдинов, Фомин, уровень которых позволяет играть в примитивный футбол, не более. Есть Тюкавин, после травмы потерявший резкость, и Сергеев, ранее полировавщий лавку в Зените. Рядом с ними потускнели Глебов и Бителло. .что нужно клубу, чтобы заиграть в искрометный футбол? .прежде всего избавиться от балласта, найти быстрых ребят, подобных Батракову и Кисляку. И определиться с кандидатурой тренера. Возможно, у Гусева получится. Но без весомой смены состава больших побед не будет. Уже потому что в центре поля собраны малоподвижные пораженцы, привыкшие выезжать только на ошибках соперников.
17.11.2025
Юрист666
Карпин оставил Динамо ради Сборной? Хорошо бы еще чтобы Сборная рассталась с Карпиным. И не нужно постоянно упоминать что мы плохо сыграли из-за ошибки вратаря из-за ошибки защитников. Нужно смело сказать - результат отрицательный из-за ошибки Карпина. Он и сам самая большая ошибка.
17.11.2025
hottie
А кто в Динамо за это все ответит? Кто-то же приглашал Карпина на условиях совмещения, кто-то же выделял деньги на Миранчука и прочую биомассу ради громкого лозунга - борьбы за чемпионство. Вот такого управленца надо было выгнать вслед за Карпиным. Как итог просрали год и просрали деньги, чтобы в очередной раз подтвердить, что совмещение - это хрень полная. Новому тренеру теперь мудохаться с этим наследием.
17.11.2025
blue-white!
Сейчас как одержим 15 побед подряд...
17.11.2025
blue-white!
Хуже уже некуда, если только вылет...
17.11.2025
TomCat
"В деревню, к тетке, в глушь, в Спартак" (с)
17.11.2025
Каспийский берег
В отличии от Станка на оставшиеся игры для Динамо это плюс. Помнится и о.Гусев уже у Спартака выигрывал....
17.11.2025
blue-white!
Чувствую свою причастность к увольнению х?о?л?е?р?ы? Валеры. Главное не ошибиться с новым. Если следовать логике, то Бувач угадывает через раз. Сейчас черед угадать...
17.11.2025
Каспийский берег
Валера, Валера...ушла Любовь, пропала Надежда, повесилась Вера.....
17.11.2025
Секир-башка
Как здорово всё подгадали : сразу в ХК и в ФК. Тут определённо чувствуется рука Корейко.
17.11.2025
Ilya Gudman
Да вроде нгрмальные игроки на уровне сегоеяшнего нашего чемпа во всяком случае ) Тренер нужен )
17.11.2025
Семён Фадеич
Ничего не будет. Придёт иноземный "специалист" и будет, всё как раньше.
17.11.2025
mikeV
Хуже не будет
17.11.2025
sdf_1
Пока исполняющим обязанности главного тренера будет Ролан Гусев. Если одержит несколько побед до зимней паузы, то я не исключал бы варианта, при котором бывшему помощнику Карпина дадут поработать и весной. ------------------ Константин, ну зачем вы даёте несбыточную надежду Гусеву? Если его не сделали главным тренером после увольнения Лички, то не сделают и сейчас. Он обречён быть ио. Такова его судьба. Про кандидатов. Черчесов ещё возможен, так как его скорее всего выгонят из «Ахмата», так как он умудрился проиграть даже «Сочи». Вот только зачем он «Динамо»? Галактионов в «Динамо» не пойдёт. У него в «Локомотиве» всё нормально. Остаются Игнашевич, вылетевший в своё время из РПЛ с «Балтикой» и Нури Шахин (не знаю, кто это). Как раз то, что надо «Динамо»
17.11.2025
наталья антропова
Могу вспомнить всех поимённо - 96 !
17.11.2025
Ilya Gudman
Будет только лучше в Динамо , а Валере респект , он в отличие от Сережи Семака нашел в себе силы признать что не тянет
17.11.2025
serZheo
Валера конечно натворил дел в Динамо. Не ожидал...
17.11.2025
Инопланетный гостЬ неизбывный
Милые бранятся - только тешатся
17.11.2025
Dron56
Будет жить ! Будет получать доаольствие ...
17.11.2025
Dron56
А где Сборная ?
17.11.2025
Dron56
Как кого ? Дюкова, Митрофанова ... и Всех кто пилит бюджет.
17.11.2025
55555....
Да насра.ть на Динамо. Что вот с Ввлерой будет,это да...
17.11.2025
Dron56
В Ростов ! ... Беда только что паек получать будут в Динамо, Физрук своих обеспечил !
17.11.2025
alexanderpisyako
А почему нельзя Бородюка, Колыванова, К. Новикова..........................??????? Черчесов уже был, Игнашевич уже Балтику отправил в первую лигу ......... Непонятка?
17.11.2025
Millwall82
за все годы что Карпин в сборной? С 2021 года. И каждой раз заявкой сборной в 50 футболистов.
17.11.2025
Voorhees
Дайте возможность проявить и показать себя Гусеву, козлы! Не надо никаких Шахинов!
17.11.2025
Saiga-спринтер
Дуремарчик сельпошный .. ты уверял всю публику что в дружбанах с Костян Алёшей и даже лично с ним вел беседу .. по переписке. Лапти свои дилетатские переобул начтожный геморой-геймерский? Твой удел подванивать из-за угла со своими такими-же плюгавенькими клончиками . за 3,8 - 4,5 сек. по системе якобы "станций" Лобановского и откосячка обслуги пинг-понга .. - Филатов был болельщиком команды "Торпедо" Москва, и сам об этом написал в своей автобиографической книге.
17.11.2025
наталья антропова
96, под сотню...
17.11.2025
Sergey Mikhaylov
К лучшему
17.11.2025
mgsermat@gmail.com
"Футбол Динамо вгонял в тоску". А футбол сборной кого-то радует?!
17.11.2025
Српски тренер Прайопан Напроч
Вы так и не поняли, что его уровень - Торпедо Армавир...
17.11.2025
Автогол
До 6 декабря не мог потерпеть?
17.11.2025
Millwall82
сборной нет. Без отборов это декорация. Хотя бы возможности попадать на крупные форумы. Отсутствует спортивный принцип полностью, как и мотивация сих футболеров (а их было уже под 200 при Карпине).
17.11.2025
Влад
Динамо опять в гонке?
17.11.2025
с13
Сделано даже меньше, чем полдела. Динамо, конечно, славный и старинный клуб. Но он один из многих клубов России. А сборная у нас одна. И оттуда этого самовлюбленного приспособленца надо гнать в первую очередь.
17.11.2025
Рифмоплёт Ermak-Rasputin
Крутите кукиши и дули В своих карманах втихаря - Теперь в "Спартак"! Домой! А х у л и?!! Встречай, свинарня, главаря!!!
17.11.2025
Millwall82
да полно тренеров, со скажем "свободным расписанием". С трофеями и желающими освоить з.п. ГТ сборной России. Даже товарняки, вопрос же сколько реально платит сб. России Карпину. А это еще и всевозможные спонсоры или букмекеры.
17.11.2025
hant64
По последнему предложению - если вспомнишь, то очередь из желающих занять пост главного в сборной, не стояла. Кого РФС смог уговорить, тот и взялся тренькать бессмысленную команду.
17.11.2025
Millwall82
Карпину надо было хитрее действовать, играть как можно дольше с азиатскими сборными, центрально-американскими сборными и 2-3 сборными африканцев. Последние (в отборе) сборные Ю. Америки оказали непосильными для сборной России, но не для ФК Сочи.
17.11.2025
Djin Ignatov
Заголовок нормальный и верный ! Карпин по сути УГРОБИЛ Динамо и надо спросить и Динамовское руководство которое брала Карпина в клуб ! Кого брать ? Он уничтожал ВСЕ команды которыми руководил ! Появились сразу Поджопники типа Аршавина , Митрофанова и прочих говорящих о каком то Мужском поступке !!! Когда его выгнали бы через 1-2 игры !
17.11.2025
zel_co
Динамо спасено!
17.11.2025
Smash.
Есть еще проблемка - что делать с игроками, которых привел Карпин. Миранчук, Зайнутдинов, Глебов.. мамадарагая
17.11.2025
ПитерБургер
Динамо не пропадет со своими покровителями, а вот Ростов поднапрягся :))
17.11.2025
baruv
Бувач тоже уходит? Вроде он тренеров находил. Правда если и Карпина он тоже - тогда понятно...
17.11.2025
Millwall82
а сколько пафоса было. С смокингом в "Что? Где б? Ну и?", в ЦУМЕ, с этой цыганщиной. Ни одного тренера в российском футболе так не пиарили как Карпина, был момент с Слуцким, но весьма короткий. Журналисты сами создали образ Валере, ну потом и не удивляйтесь что это очень проходной тренер и всегда им был. Почему и РФС на такое повелась, вопрос открытый.
17.11.2025
Старичела
Какая-то бессмысленная и бесполезная писанинка, на мой взгляд
17.11.2025
Fanatico
не много ли чести , клубу из нижней части таблицы и физруку из нарвы? Лучше бы про Ростов написали , про Балтику , да ваще где про Краснодар?
17.11.2025
lvb
Ого, Константин на Ваалеру "бочку катит"! и "батон крошит"). Забыл аки радовался, кодысь Валеру его "бывшие" на кошт приняли, аж слюной исходил)). Айяйяй, Констатин", таки Вы блогер, не журналист.. Печально все это. Пора Вам вертаться на место главы пресс-службы, проситься у Пивоварова "Дяденька, простите... далее по тексту". Журналистика не Ваше, там болеть или глорить низзя. Нуно быть выше этого.. или скрывать. А Вы не "шмогла")). Знаете за кого болел Филатов? За ФК СМ, но об этом знали ТОЛЬКО 2-3 его ближайших друга. Он ни строчкой за столько лет в "Футболе/ФХ" не выдал свою клубную принадлежность. Бросайте это дело, вертайтесь в свой клуб-неудачник, Ваше место там)
17.11.2025
v5147795
а так можно было - без тени сомнения, с бесконечной уверенностью в своей правоте? завидую...
17.11.2025
Илья858
Тупой заголовок, бессмысленный текст
17.11.2025