Карпин провалился в «Динамо». Что будет с командой дальше? «Динамо» объявило об уходе Карпина

Константин Алексеев Шеф отдела футбола

ALEX-68 Федун этого физрука давно раскусил , впрочем так же как и другого бездаря Черчесова . 18.11.2025

Boris Timofeevich Ещё летом я предупреждал Динамо, что Карпин их продинамит... 18.11.2025

Boris Timofeevich Но денег много утекло... 18.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Из тебя революционер как из гниды Человек 18.11.2025

Адекват Подозреваю не нашел силы, а заставили аккуратно. Потихому получит часть компенсации и Динамо лицо сохранит и Валера почти герой))) 18.11.2025

Адекват В принципе согласен, но игра яркая до прихода Карпина была. Пусть и не каждый матч, но была. А вот с приходом Валеры такая игра случалась фрагментами (первый тайм с Локо, как пример), которые можно посчитать на пальцах одной руки опытного фрезеровщика. Карпину спасибо за +2 мяча в кубке. 18.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Вы певцы своей опы и больше ничего 18.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Нет и не было никогда такой национальности 18.11.2025

Топотун Это отдельная национальность. 18.11.2025

Марк Красс.Победитель Спартака Стервятники падаль клюют . Типа тебя и Навального. А мы альбатросы , певцы революции . В Динамо. 18.11.2025

Adiоs Amigos R Да, это буряты. 18.11.2025

Александр Орлов бросил пацанов...перетянул и... 18.11.2025

Топотун Казаки это не русские ! 18.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Платов Матвей Иванович В 1771 году отличился при атаке и взятии Перекопской линии и Кинбурна. С 1772 года командовал казачьим полком. В 1774 году воевал против горцев на Кубани. 3 апреля небольшой казачий отряд Платова был окружён 20-тысячным крымскотатарским войском Девлет II Герея у реки Калалы. С помощью подоспевшего пятисотенного кавалерийского отряда подполковника Бухвостова Платов сумел разбить татар и обратить их в бегство. Василий Потто в «Кавказской войне» приводит речь Платова перед заключительным боем[7]: «Друзья мои! — воскликнул он, обращаясь к полку. — Вы видите сами, какая сила татар окружает нас! Нам нужно биться с этой силой — и победить её или лечь костьми, как поступали наши деды!.. Не будем же мы русские, не будем донцы, если устрашимся проклятого татарина» 18.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Закончи СВО - открою 18.11.2025

Топотун хочешь анал азарова ? 17.11.2025

Топотун Откройте Платов!! 17.11.2025

Упёртый русский Раньше, в советское время и начало СЭ (при Кучмии) читатели даже не знали, за кого болеет корреспондент! Настолько аккуратно и не назойливо он излагал свои мысли, боясь задеть болельщиков нелюбимой им лично команды и сохраняя олимпийскую объективность. Сейчас корры СЭ начинают болельщицкий (скорее даже фанатский) визг спустя примерно пол-года после назначения тренера любимой команды. Алланазаров с Волотко со слюнями изо рта снимали Станковича, Алексеев в экстазе танцевал с бубном вокруг Карпина... Во что превратили прекрасное в прошлом издание? Не стыдно? Алексеева и Алланазарова - в отставку!!! 17.11.2025

Топотун Очень важно сосредоточиться на сбродной ! 17.11.2025

Адри Купри С чего взяли что Карпин хороший тренер, он проваливался везде, выезжая где мог на помощниках, как администратор он не плох, но не тренер он. 17.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Обьяснили же - Москва ближе к Эстонии 17.11.2025

Топотун Теперь только в Спитак ! 17.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный да на них никакой души не напасешься 17.11.2025

Топотун Что в Ростове не сиделось ?! 17.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Какая разница? Ему приписали эти слова 17.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Нас приучили ждать отставок И радоваться, что они сбылись И новых тренеров любить не ведая приставок Сам по себе уход не перемена к лучшему, окстись! 17.11.2025

fedland Во дела. Утром проснулся - Кудашова в аут. Вечером спать ложишься - Карпина в аут (сам ушел это ещё вопрос). Фалькао к Валере не приедет. Весело живут. Одним словом все, что было - это Динамо… 17.11.2025

55555.... Два серебра,не хухры мухры...) 17.11.2025

ksv-65 В СССР , были прекрасные тренеры сборной, они были чемпионами...а не дебилами...а сейчас есть РФС, полное дерьмо!!! 17.11.2025

55555.... Валера-Риера,или как его там....Наш звонче!)) 17.11.2025

Новоуепинни хай. за динамо душа болит 17.11.2025

PeterMunch Хорошо, что только одной ногой провалился в динамо, а то бы динамо его засосало и увлекло в свою трясину. 17.11.2025

Упёртый русский Алексеев в своём репертуаре. Динамо давно превратилось в жуткого неудачника с великим прошлым с такими болелами и журналистами, как Алексеев, но он сам этого не замечает. Костя, не пиши про Динамо, пиши про Спартак. А Алланазарова с Волотко заставь писать про ЦСКА, Динамо или Зенит - только не про Спартак. Все эти эмоциональные визги болельщиков на страницах СЭ надоели, честное слово. Никакого нормального анализа, логики или футбольных мыслей - одни эмоции, хотелки и непонятные инсайды. СЭ превратили в листок эмоций! 17.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный стервятники 17.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Разве в СЭ есть куда проваливаться? 17.11.2025

Князь Болтконский Такой фразы не было никогда-Я устал,я ухожу.Ельцин никогда так не говорил,хоть весь интернет перерой,нигде не найдешь этой фразы от него. 17.11.2025

vesel.i.пьян Что будет ? Что будет ?? Ясно что будет !!! Это рокировка, Кудашов придет в футбольное, а Карпин в хоккейное *Динамо*. тААААААк заиграют, ВСЕ оба два станут чемпионами, на радость баранчикову! 17.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Привет! жадный ты 17.11.2025

Бывший болельщик красно-белых По-хорошему, опустить бы мясных и мусорков во вторую лигу. Для ума. Или лет на пять отлучить вообще от футбола 17.11.2025

Stranger in the Night Ну. хуже не будет. Вот и допелись в свое время дифирамбы "прогрессивному" тренеру... / Дайте теперь Гусеву шанс. 17.11.2025

Бывший болельщик красно-белых Вот мусорков совсем не жалко. Коли такие лохи, что повелись на Валеру и дали ему свободу - платите. Единственное, желаю успеха Гусеву. неплохой игрок был. И уж лучше он, чем очередная иностранная шоха, как у мяса 17.11.2025

Vitamin007 Ивлев Чмо! 17.11.2025

NF Время олигархов, капиталистов, шовинистов и прочего шлака, а лояльность выше профессионализма и идейности. Результаты закономерны. Катимся дальше в бездну... 17.11.2025

Андрей Пудель провалился а чего вы ждали, придет спаситель, не тот случай. 17.11.2025

Новоуепинни а че тока в футбике и хоккее ушли? в других видах у динамо рыжие чтоли? 17.11.2025

Новоуепинни валерий георгич велик и логичен - проиграла сборная, а ушел из динамо. Крут! 17.11.2025

Rosinant "Я его туда не назначал, ему господин Швондер дал рекомендацию." 17.11.2025

Yury Anatolyevich-Barinov Лучше бы не сосредотачивался, толку не будет... 17.11.2025

sergsteed а ГДЕ он не проваливался?:wink: 17.11.2025

SP2 купим осипенко с глебовым, недорого, нам на базе нужны учебные пособия на тему «как не нужно играть»… ну и за пивом на удельную бегать 17.11.2025

zenit20252025 Ударно! Но всё же, вместо "х у л и" - Фули ) 17.11.2025

region76 Карпин просто заурядный тренер. Ему бы и из сборной уходить надо. 17.11.2025

Sergey Sparker Зачет за классный прикол! 17.11.2025

Sergey Sparker Деньги просто поделили. 17.11.2025

Sergey Sparker Армавир то при чем? Этого говнюка вообще в тренерах быть не должно. 17.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Так в сборной он всерьез и надолго 17.11.2025

Жорик Хоромзунов Ура-а-а, свершилось! Хотя, скорее всего наши горе руководители возьмут физрука куда похлеще! 17.11.2025

Sergey_Marcus Руководила, который разрешил Карпину совмещать, своим решением сделал хуже сразу всем - и Сборной и Динамо и Карпину и всем болельщикам. Не хочет ли данный персонаж проследовать за Кариным?! Кстати, кто этот персонаж?! Фамилию, пожалуйста! Страна обязана знать своих героев. 17.11.2025

Секир-башка Братва, а ведь завтра в КХЛ Динамо-Спартак. 17.11.2025

SuperDennis Что будет дальше...... Зимой придет новый неожиданный иностранный тренер, имя которого сейчас даже Костя Алексеев, шеф отдела, не знает. За зимние сборы он (тренер) будет приглядываться к команде, кто-то уйдет в аренду, а кого-то динамовцы купят. Команда опять сильно видоизменится и будет притираться до конца оставшегося сезона. Динамо НЕ ВЫЛЕТИТ! Но и никаких высоких мест не займет. Болельщикам Динамо надо понимать, да я думаю, они и так уже всё поняли. Будем посмотреть, как грится! 17.11.2025

Корнелий Ш Эдак после сборной Валера и работу не найдет. Альба в Ростове выше него, отдав по одному лидеру из каждой линии: Глебов, Комля, Осипенко. 17.11.2025

Марк Красс.Победитель Спартака Конгениально .)) Коротко , со вкусом . Смачно .)) 17.11.2025

Марк Красс.Победитель Спартака Раньше , я помню , в полиции переаттестацию проходили . Может и сейчас устроить ?)) А так ..... Жалко конечно команду. В силу иных личностных отношений , отношусь к ней с симпатией.) 17.11.2025

blue-white! Не думаю. Хотя если купят ему хорошего центрдефа... 17.11.2025

Александр Солодовников Странный вопрос , что будет .... чемпионат будет доигрывать.....) 17.11.2025

youareuseless Ну хоть в сборной всё хорошо 17.11.2025

Millwall82 как будто это Динамо не впервой) в дубле сгноите или Махачкале (как вариант). 17.11.2025

Каспийский берег Как думаешь.....Личка 2.0? 17.11.2025

Porco Rosso Когда брали Валеру в сборную, она еще не была бессмысленной. 17.11.2025

Дед-1956 Какая подача новости, об уходе из "Динамо, прямо конфетка:-ради сборной Карпин ушёл из команды! Вот это жертва? Ради сборной- да ещё в третий раз, жертвует карьерой клубного тренера. Святой человек! 17.11.2025

Каспийский берег а я про что?! 17.11.2025

Сергей Васин Да ладно,многие предсказывали такой конец. 17.11.2025

Vasya StruZhkin Шедеврально) 17.11.2025

Porco Rosso Алексеев провалился в Спорт-Экспресс. Что будет с газетой дальше? 17.11.2025

Павел Леонидович хуже точно не будет) 17.11.2025

Darkman79 Куда теперь девать весь шлак им купленный то?) 17.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Вспоминай 17.11.2025

Сергей Васин Не вынимая))))) 17.11.2025

blue-white! Вроде как Гафин, так его уже нет в клубе... 17.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Все гонят 17.11.2025

TokTram_ Местами - радует. 17.11.2025

blue-white! Станка надо было оставлять до зимы, даже если он сам не хотел, надо было уговорить. Карпина надо было выгонять ещё вчера... 17.11.2025

TokTram_ Тебя, иностранное чмо, спросить забыли. 17.11.2025

Сергей Васин Два "величайших" тренера,один в хоккее,второй по футболу и оба по совместительству тренера сборных.Один развалил СКА,второй Динамо. 17.11.2025

TokTram_ Слуцкий - по делу. Доказал. 17.11.2025

TokTram_ Теперь с командой всё будет хорошо. Не факт, что великолепно, но точно - хорошо. 17.11.2025

Русич Олег Смешны выводы автора. Можно подумать, что до прихода Карпина игра Динамо была яркая и динамичная! Динамо уже полтора года показывает скучнейший образец футбола, в этой команде нет игроков высокого класса. Конечно, есть южноамериканцы - но все они зависимы от настроения, есть в центре поля несколько малополезных россиян - Миранчук, Макаров, Скопинцев, Зайнутдинов, Фомин, уровень которых позволяет играть в примитивный футбол, не более. Есть Тюкавин, после травмы потерявший резкость, и Сергеев, ранее полировавщий лавку в Зените. Рядом с ними потускнели Глебов и Бителло. .что нужно клубу, чтобы заиграть в искрометный футбол? .прежде всего избавиться от балласта, найти быстрых ребят, подобных Батракову и Кисляку. И определиться с кандидатурой тренера. Возможно, у Гусева получится. Но без весомой смены состава больших побед не будет. Уже потому что в центре поля собраны малоподвижные пораженцы, привыкшие выезжать только на ошибках соперников. 17.11.2025

Юрист666 Карпин оставил Динамо ради Сборной? Хорошо бы еще чтобы Сборная рассталась с Карпиным. И не нужно постоянно упоминать что мы плохо сыграли из-за ошибки вратаря из-за ошибки защитников. Нужно смело сказать - результат отрицательный из-за ошибки Карпина. Он и сам самая большая ошибка. 17.11.2025

hottie А кто в Динамо за это все ответит? Кто-то же приглашал Карпина на условиях совмещения, кто-то же выделял деньги на Миранчука и прочую биомассу ради громкого лозунга - борьбы за чемпионство. Вот такого управленца надо было выгнать вслед за Карпиным. Как итог просрали год и просрали деньги, чтобы в очередной раз подтвердить, что совмещение - это хрень полная. Новому тренеру теперь мудохаться с этим наследием. 17.11.2025

blue-white! Сейчас как одержим 15 побед подряд... 17.11.2025

blue-white! Хуже уже некуда, если только вылет... 17.11.2025

TomCat "В деревню, к тетке, в глушь, в Спартак" (с) 17.11.2025

Каспийский берег В отличии от Станка на оставшиеся игры для Динамо это плюс. Помнится и о.Гусев уже у Спартака выигрывал.... 17.11.2025

blue-white! Чувствую свою причастность к увольнению х?о?л?е?р?ы? Валеры. Главное не ошибиться с новым. Если следовать логике, то Бувач угадывает через раз. Сейчас черед угадать... 17.11.2025

Каспийский берег Валера, Валера...ушла Любовь, пропала Надежда, повесилась Вера..... 17.11.2025

Секир-башка Как здорово всё подгадали : сразу в ХК и в ФК. Тут определённо чувствуется рука Корейко. 17.11.2025

Ilya Gudman Да вроде нгрмальные игроки на уровне сегоеяшнего нашего чемпа во всяком случае ) Тренер нужен ) 17.11.2025

Семён Фадеич Ничего не будет. Придёт иноземный "специалист" и будет, всё как раньше. 17.11.2025

mikeV Хуже не будет 17.11.2025

sdf_1 Пока исполняющим обязанности главного тренера будет Ролан Гусев. Если одержит несколько побед до зимней паузы, то я не исключал бы варианта, при котором бывшему помощнику Карпина дадут поработать и весной. ------------------ Константин, ну зачем вы даёте несбыточную надежду Гусеву? Если его не сделали главным тренером после увольнения Лички, то не сделают и сейчас. Он обречён быть ио. Такова его судьба. Про кандидатов. Черчесов ещё возможен, так как его скорее всего выгонят из «Ахмата», так как он умудрился проиграть даже «Сочи». Вот только зачем он «Динамо»? Галактионов в «Динамо» не пойдёт. У него в «Локомотиве» всё нормально. Остаются Игнашевич, вылетевший в своё время из РПЛ с «Балтикой» и Нури Шахин (не знаю, кто это). Как раз то, что надо «Динамо» 17.11.2025

наталья антропова Могу вспомнить всех поимённо - 96 ! 17.11.2025

Ilya Gudman Будет только лучше в Динамо , а Валере респект , он в отличие от Сережи Семака нашел в себе силы признать что не тянет 17.11.2025

serZheo Валера конечно натворил дел в Динамо. Не ожидал... 17.11.2025

Инопланетный гостЬ неизбывный Милые бранятся - только тешатся 17.11.2025

Dron56 Будет жить ! Будет получать доаольствие ... 17.11.2025

Dron56 А где Сборная ? 17.11.2025

Dron56 Как кого ? Дюкова, Митрофанова ... и Всех кто пилит бюджет. 17.11.2025

55555.... Да насра.ть на Динамо. Что вот с Ввлерой будет,это да... 17.11.2025

Dron56 В Ростов ! ... Беда только что паек получать будут в Динамо, Физрук своих обеспечил ! 17.11.2025

alexanderpisyako А почему нельзя Бородюка, Колыванова, К. Новикова..........................??????? Черчесов уже был, Игнашевич уже Балтику отправил в первую лигу ......... Непонятка? 17.11.2025

Millwall82 за все годы что Карпин в сборной? С 2021 года. И каждой раз заявкой сборной в 50 футболистов. 17.11.2025

Voorhees Дайте возможность проявить и показать себя Гусеву, козлы! Не надо никаких Шахинов! 17.11.2025

Saiga-спринтер Дуремарчик сельпошный .. ты уверял всю публику что в дружбанах с Костян Алёшей и даже лично с ним вел беседу .. по переписке. Лапти свои дилетатские переобул начтожный геморой-геймерский? Твой удел подванивать из-за угла со своими такими-же плюгавенькими клончиками . за 3,8 - 4,5 сек. по системе якобы "станций" Лобановского и откосячка обслуги пинг-понга .. - Филатов был болельщиком команды "Торпедо" Москва, и сам об этом написал в своей автобиографической книге. 17.11.2025

наталья антропова 96, под сотню... 17.11.2025

Sergey Mikhaylov К лучшему 17.11.2025

mgsermat@gmail.com "Футбол Динамо вгонял в тоску". А футбол сборной кого-то радует?! 17.11.2025

Српски тренер Прайопан Напроч Вы так и не поняли, что его уровень - Торпедо Армавир... 17.11.2025

Автогол До 6 декабря не мог потерпеть? 17.11.2025

Millwall82 сборной нет. Без отборов это декорация. Хотя бы возможности попадать на крупные форумы. Отсутствует спортивный принцип полностью, как и мотивация сих футболеров (а их было уже под 200 при Карпине). 17.11.2025

Влад Динамо опять в гонке? 17.11.2025

с13 Сделано даже меньше, чем полдела. Динамо, конечно, славный и старинный клуб. Но он один из многих клубов России. А сборная у нас одна. И оттуда этого самовлюбленного приспособленца надо гнать в первую очередь. 17.11.2025

Рифмоплёт Ermak-Rasputin Крутите кукиши и дули В своих карманах втихаря - Теперь в "Спартак"! Домой! А х у л и?!! Встречай, свинарня, главаря!!! 17.11.2025

Millwall82 да полно тренеров, со скажем "свободным расписанием". С трофеями и желающими освоить з.п. ГТ сборной России. Даже товарняки, вопрос же сколько реально платит сб. России Карпину. А это еще и всевозможные спонсоры или букмекеры. 17.11.2025

hant64 По последнему предложению - если вспомнишь, то очередь из желающих занять пост главного в сборной, не стояла. Кого РФС смог уговорить, тот и взялся тренькать бессмысленную команду. 17.11.2025

Millwall82 Карпину надо было хитрее действовать, играть как можно дольше с азиатскими сборными, центрально-американскими сборными и 2-3 сборными африканцев. Последние (в отборе) сборные Ю. Америки оказали непосильными для сборной России, но не для ФК Сочи. 17.11.2025

Djin Ignatov Заголовок нормальный и верный ! Карпин по сути УГРОБИЛ Динамо и надо спросить и Динамовское руководство которое брала Карпина в клуб ! Кого брать ? Он уничтожал ВСЕ команды которыми руководил ! Появились сразу Поджопники типа Аршавина , Митрофанова и прочих говорящих о каком то Мужском поступке !!! Когда его выгнали бы через 1-2 игры ! 17.11.2025

zel_co Динамо спасено! 17.11.2025

Smash. Есть еще проблемка - что делать с игроками, которых привел Карпин. Миранчук, Зайнутдинов, Глебов.. мамадарагая 17.11.2025

ПитерБургер Динамо не пропадет со своими покровителями, а вот Ростов поднапрягся :)) 17.11.2025

baruv Бувач тоже уходит? Вроде он тренеров находил. Правда если и Карпина он тоже - тогда понятно... 17.11.2025

Millwall82 а сколько пафоса было. С смокингом в "Что? Где б? Ну и?", в ЦУМЕ, с этой цыганщиной. Ни одного тренера в российском футболе так не пиарили как Карпина, был момент с Слуцким, но весьма короткий. Журналисты сами создали образ Валере, ну потом и не удивляйтесь что это очень проходной тренер и всегда им был. Почему и РФС на такое повелась, вопрос открытый. 17.11.2025

Старичела Какая-то бессмысленная и бесполезная писанинка, на мой взгляд 17.11.2025

Fanatico не много ли чести , клубу из нижней части таблицы и физруку из нарвы? Лучше бы про Ростов написали , про Балтику , да ваще где про Краснодар? 17.11.2025

lvb Ого, Константин на Ваалеру "бочку катит"! и "батон крошит"). Забыл аки радовался, кодысь Валеру его "бывшие" на кошт приняли, аж слюной исходил)). Айяйяй, Констатин", таки Вы блогер, не журналист.. Печально все это. Пора Вам вертаться на место главы пресс-службы, проситься у Пивоварова "Дяденька, простите... далее по тексту". Журналистика не Ваше, там болеть или глорить низзя. Нуно быть выше этого.. или скрывать. А Вы не "шмогла")). Знаете за кого болел Филатов? За ФК СМ, но об этом знали ТОЛЬКО 2-3 его ближайших друга. Он ни строчкой за столько лет в "Футболе/ФХ" не выдал свою клубную принадлежность. Бросайте это дело, вертайтесь в свой клуб-неудачник, Ваше место там) 17.11.2025

v5147795 а так можно было - без тени сомнения, с бесконечной уверенностью в своей правоте? завидую... 17.11.2025