«Посещают мысли об отставке». Грустный Карпин — после поражения от последней команды РПЛ

Тренер расстроен.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о возможной отставке после поражения от «Ахмата» (2:3) в матче 13-го тура премьер-лиги. Безвыигрышная серия южан достигла семи матчей — при этом грозненцы занимали последнее место в турнирной таблице и ранее не побеждали в РПЛ.

Карпин думает об отставке

Валерий Георгиевич на пресс-конференции был явно расстроен. Это ожидаемо — поводов для радости у него немного. К тому же победный гол «Ахмат» оформил благодаря привычной проблеме «Ростова» — вратарь ошибся на выходе.

Карпин высказался об очередном «привозе»: «Подарки, которые мы делаем, — они недопустимы. Говорить про все остальное — команда бежит, борется, глаза горят, они хотят... Да, хотят, но, если делать такие подарки, то выигрывать тяжело».

Также у тренера спросили, допускает ли он, что текущие результаты снизились из-за усталости футболистов от переездов и другого ростовского быта. Карпин был конкретен: «Допускаю, но не принимаю. Можно на это ссылаться, искать в этом отмазки. И да, это рабочие отмазки, особенно разъезды. Но глядя на поле я не вижу какой-то усталости. Здесь другие вещи».

Про усталость команды от себя Валерий Георгиевич тоже ответил: «Может быть и так. Если команда от меня устала, то это вообще не проблема. Вы знаете».

Наконец, Карпин высказался об отставке: «Мысли об отставке посещают, но они не связаны с футболом. Промолчу, чтобы меня, как Андреева, не отстранили. Исправить можно игрой, чтобы не делать таких подарков. А с чем связаны? С нефутбольными вещами. Лучше промолчу, чтобы меня не отстранили на год от футбола».

Вдобавок тренер все-таки высказался о судействе, хотя и не хотел: «Я и Глебов эмоционально реагировали на судейство? По-моему, эмоционально реагировал весь стадион. Но я не хочу, чтобы меня отстранили — не буду это комментировать».

Дела «Ростова» все хуже

После игры с «Ахматом» серия «Ростова» без побед во всех турнирах достигла уже семи матчей. Это одна из худших серий клуба при Валерии Георгиевиче, и она еще может удлиниться. Календарь у желто-синих непростой — впереди «Динамо» в РПЛ и «Спартак» в Кубке. Оба матча пройдут в Москве.

На данный момент «Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. До зоны стыков — два балла.