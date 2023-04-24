«Дивеев с Рошей расстроили. Как будто побаивались Дзюбу. Зачем заменили Облякова?»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин об упущенной победе над «Локомотивом» (1:1).

— Обидно, конечно... Казалось, что армейцы доведут дело до победы. Но они сами виноваты. Такое количество опасных моментов надо преобразовывать в голы. Увы...

До травмы Пиняева мне обе команды нравились, показывали качественный футбол. Армейцы и железнодорожники играли без центра поля, мы наблюдали «качели».

После пропущенного гола «Локо» не отошел от своей тактики, искал Дзюбу длинными передачами, забросами. ЦСКА же начал методично раскачивать оборону железнодорожников. Очень понравился Обляков, который вел игру красно-синих. Более того, именно он заставил дважды сфолить на себе Митая, который в итоге был удален с поля. Обе карточки — абсолютно по делу. Заболотный провел неплохой матч.

В общем, победа шла ЦСКА в руки. Спокойно доходили до чужих ворот. Но забивать-то будем, ребята? «Локо» по всем футбольным законам наказал команду Федотова, использовав свой шанс на стандарте. Защитники упустили Изидора. Да уж...

Должен сказать, что мне еще в первом тайме не понравилась игра Роши и Дивеева. Какая-то неуверенность, нервозность. Неприятно было смотреть, как они боролись с Дзюбой. Такое ощущение, что они его побаивались что ли... Зачем-то подстраивались под него. Зачем? Играй на опережение! Иначе он тебя продавит. Опытнейший Набабкин показал Дивееву с Рошей, как надо действовать против габаритного форварда «Локо». Просто сыграл на опережение и начал контратаку! А эти чего-то ждут... Дивеев, ты же игрок сборной! Зачем ты все время подлезаешь под Дзюбу? Как ты потом собираешься из-под него выбираться?

Артем Дзюба и Игорь Дивеев в матче РПЛ ЦСКА — «Локомотив». Александр Федоров, Фото «СЭ»

В эпизоде с голом Дивеев тоже отчасти виноват. Хотя там и Кучаев не разобрался. Ну что поделать...

Да, можно было уверенно доводить дело до победы. Спокойно раскатывай, забивай. Есть, кстати, и вопросы по заменам ЦСКА. Зачем сняли с игры Облякова? Его убрали — пропал креатив, который он и создавал. Думал, что Карраскаль выйдет вместо Медины. Но... У Карраскаля, кстати, сразу был отличный шанс убить интригу в дерби, но он пробил в Лантратова. Правда, там и угол уже был довольно острый.

Игра Дзюбы? Да, сегодня не забил. Но я не понимаю тех, кто его сейчас начнет критиковать. Мол, он способен отличиться только в матчах с более слабыми командам. Ну и что? А ты попробуй еще забить два Нижнему Новгороду. Да и «Ростов», в матче с которым он оформил хет-трик, вообще-то идет сейчас на втором месте. Вы слишком многого требуете от Артема! Он и так уже немало сделал. Разве Дзюба не напрягал сегодня защиту ЦСКА? Еще раз повторю свою мысль. Дивеев и Роша расстроили — так играть против Дзюбы нельзя!

Шансы ЦСКА на второе место? Даже не берусь загадывать. Наш чемпионат настолько непредсказуем. Помните, во время зимней паузы многие говорили, что «Спартак» сразу, с первого весеннего тура попрет и навяжет конкуренцию «Зениту». А что мы увидели? Команда Абаскаля даже «Акрон» в Кубке не прошла.

Не знаю, как эта ничья повлияет на психологию армейцев. Надеюсь, они не надломятся. Но тут уже все зависит от Федотова. Хочется верить, что результат игры с «Локо» не станет началом неудачного отрезка для ЦСКА.