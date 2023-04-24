Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:00

«Дивеев с Рошей расстроили. Как будто побаивались Дзюбу. Зачем заменили Облякова?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Артем Дзюба в матче РПЛ ЦСКА — «Локомотив».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Артем Дзюба и Игорь Дивеев в матче РПЛ ЦСКА — «Локомотив».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/2
Telegram Дзен
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин об упущенной победе над «Локомотивом» (1:1).

— Обидно, конечно... Казалось, что армейцы доведут дело до победы. Но они сами виноваты. Такое количество опасных моментов надо преобразовывать в голы. Увы...
До травмы Пиняева мне обе команды нравились, показывали качественный футбол. Армейцы и железнодорожники играли без центра поля, мы наблюдали «качели».

После пропущенного гола «Локо» не отошел от своей тактики, искал Дзюбу длинными передачами, забросами. ЦСКА же начал методично раскачивать оборону железнодорожников. Очень понравился Обляков, который вел игру красно-синих. Более того, именно он заставил дважды сфолить на себе Митая, который в итоге был удален с поля. Обе карточки — абсолютно по делу. Заболотный провел неплохой матч.

Антон Заболотный и&nbsp;Дмитрий Баринов в&nbsp;матче РПЛ ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;. Ничья в дерби для «Локо» — не по игре. Но это награда за мужество и терпение

В общем, победа шла ЦСКА в руки. Спокойно доходили до чужих ворот. Но забивать-то будем, ребята? «Локо» по всем футбольным законам наказал команду Федотова, использовав свой шанс на стандарте. Защитники упустили Изидора. Да уж...

Должен сказать, что мне еще в первом тайме не понравилась игра Роши и Дивеева. Какая-то неуверенность, нервозность. Неприятно было смотреть, как они боролись с Дзюбой. Такое ощущение, что они его побаивались что ли... Зачем-то подстраивались под него. Зачем? Играй на опережение! Иначе он тебя продавит. Опытнейший Набабкин показал Дивееву с Рошей, как надо действовать против габаритного форварда «Локо». Просто сыграл на опережение и начал контратаку! А эти чего-то ждут... Дивеев, ты же игрок сборной! Зачем ты все время подлезаешь под Дзюбу? Как ты потом собираешься из-под него выбираться?

Артем Дзюба и Игорь Дивеев в матче РПЛ ЦСКА — «Локомотив».
Александр Федоров, Фото «СЭ»

В эпизоде с голом Дивеев тоже отчасти виноват. Хотя там и Кучаев не разобрался. Ну что поделать...

Да, можно было уверенно доводить дело до победы. Спокойно раскатывай, забивай. Есть, кстати, и вопросы по заменам ЦСКА. Зачем сняли с игры Облякова? Его убрали — пропал креатив, который он и создавал. Думал, что Карраскаль выйдет вместо Медины. Но... У Карраскаля, кстати, сразу был отличный шанс убить интригу в дерби, но он пробил в Лантратова. Правда, там и угол уже был довольно острый.

Игра Дзюбы? Да, сегодня не забил. Но я не понимаю тех, кто его сейчас начнет критиковать. Мол, он способен отличиться только в матчах с более слабыми командам. Ну и что? А ты попробуй еще забить два Нижнему Новгороду. Да и «Ростов», в матче с которым он оформил хет-трик, вообще-то идет сейчас на втором месте. Вы слишком многого требуете от Артема! Он и так уже немало сделал. Разве Дзюба не напрягал сегодня защиту ЦСКА? Еще раз повторю свою мысль. Дивеев и Роша расстроили — так играть против Дзюбы нельзя!

23&nbsp;апреля. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Виллиан Роша и&nbsp;Вильсон Изидор. «Локо» доказал — безвыходных ситуаций не бывает. ЦСКА есть чему поучиться

Шансы ЦСКА на второе место? Даже не берусь загадывать. Наш чемпионат настолько непредсказуем. Помните, во время зимней паузы многие говорили, что «Спартак» сразу, с первого весеннего тура попрет и навяжет конкуренцию «Зениту». А что мы увидели? Команда Абаскаля даже «Акрон» в Кубке не прошла.

Не знаю, как эта ничья повлияет на психологию армейцев. Надеюсь, они не надломятся. Но тут уже все зависит от Федотова. Хочется верить, что результат игры с «Локо» не станет началом неудачного отрезка для ЦСКА.

Артем Дзюба
Валерий Масалитин
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в девятой партии матча за мировую шахматную корону
«Немедленно несите носилки! Он умрет». Кошмар канадского вратаря: кровь била ручьем на лед
Посла КНР в Париже просят объявить персоной нон грата за слова о Крыме
Посол Китая во Франции Лю Шайе признал Крым российским
ЦСКА сыграл вничью с «Локомотивом» в матче РПЛ
FT: Зеленский опасается, что мобилизация не спасет ВСУ от провала контрнаступления
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Зенит» — «Динамо», ЦСКА — «Локомотив», «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
Представители «Локомотива» примут участие в заседании комитета ГД РФ по вопросу возвращения пива на стадионы
Глава совета директоров «Локомотива»: «Иван Игнатьев — член нашего коллектива. Мы очень рассчитываем на него»
Нагорных заявил, что «Локомотив» не против медийной активности Дзюбы: «Это его жизнь»
Нагорных заявил о готовности изучить варианты реформы РПЛ
Лоськов: «Останется ли Дзюба в «Локомотиве» в следующем сезоне? Не ко мне вопрос»
Нагорных — о ходе переговоров по новому контракту Баринова: «Хотим и дальше работать с нашим капитаном»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ничья в дерби для «Локо» — не по игре. Но это награда за мужество и терпение