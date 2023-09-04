«Абаскаль чудит. Возможно, работает на увольнение и неустойку». Мнение Масалитина

Чемпион СССР-1991 в составе ЦСКА Валерий Масалитин рецензирует главные события 7-го тура РПЛ.

«Локо» не готов функционально

— Главная неожиданность тура?

— Домашнее поражение «Урала». По тому, как складывалась игра, ничеечка для «Ахмата» была пределом мечтаний. Но он все же вырвал победу — благодаря Шелии, который в воротах творил чудеса. Ну и Сиссе «помог» — на ровном месте привез пенальти, сыграв рукой в собственной штрафной. Не повезло «Уралу». От него в этот вечер явно отвернулась удача.

— Герой тура?

— Конечно, достоин похвалы Вера, который вел у «Оренбурга» всю игру. Но тут нужно отталкиваться еще и от уровня соперника. Где «Сочи» — и где «Зенит»? Поэтому назову Акинфеева. Если бы не его спасения, для ЦСКА все могло закончиться плачевно.

— Разочарование тура?

— «Сочи». До перерыва команда еще боролась, а на 55-й минуте пропустила с пенальти — и встала. Дальше просто доигрывала матч. Почему такое безволие? «Оренбург» мог забить не три — гораздо больше! Не понравился мне и «Локомотив»...

— Вы о втором тайме с «Балтикой»?

— Да и в первом «Локо» не феерил. Зато отметился фантастическим КПД. Три удара — три гола! А потом начались проблемы. Мне кажется, команда не готова функционально. Это ведь не первый матч, когда «Локомотив» после неплохого стартового отрезка резко сдает во втором тайме. Все какие-то заторможенные, ни движения, ни борьбы... Если бы у «Балтики» в атаке были более мастеровитые исполнители, двумя голами в ворота Лантратова дело бы точно не ограничилось.

— Лучший матч тура?

— Такого, чтобы захотелось воскликнуть: «Вау!», — на мой взгляд, не было.

— Хотя «Краснодар» принимал «Спартак», а ЦСКА — «Зенит»...

— Да, вывески яркие, но сам футбол не завораживал. «Краснодар» после гола Кордобы играл строго по счету, на контратаках. «Спартак» вообще был непохож на себя. Только во втором тайме встрепенулся, Соболев в перекладину попал. Но больше у ворот Сафонова даже вспомнить нечего.

— А матч на «ВЭБ Арене»? Какая рубка!

— Вот именно — рубка. А хочется увидеть классный футбол. Где высокие скорости, интересные комбинации, много моментов. Но когда ЦСКА, играя дома, владеет мячом 30 процентов времени, за 90 минут наносит всего один удар в створ и думает лишь о том, как бы отбиться, — ну о чем тут говорить?! «Зенит» же, пропустив нелепый гол, быстро пришел в себя, давил, давил — и в конце концов сравнял счет.

Спартаковские эксперименты

— Нынешний «Спартак» вам понятен?

— Смеетесь? Абаскаль чудит, экспериментирует, никак не определится ни со схемой, ни с составом. Ну и откуда взяться сыгранности, если у тебя в каждом матче новые сочетания? Зачем изобретать велосипед?

— Владислав Радимов считает, что испанский тренер просто хочет добиться увольнения и получить неустойку за досрочное расторжение контракта. Допускаете?

— Вполне возможно. Потому что действия Абаскаля вообще не поддаются логике! Для чего ты постоянно тасуешь состав? Выбери основную обойму — и наигрывай. Если кто-то выпадает, делай точечные замены. Абаскаль же вместо нормальной ротации устраивает абсолютно безумную карусель. Задергал Литвинова, хотя для всех очевидно, что в опорной зоне он эффективнее, чем в центре обороны. С «Зенитом» внезапно усадил в запас Бонгонду.

— Который до этого в каждом туре либо забивал, либо голевую отдавал.

— Вот-вот. Зато Промес — неприкасаемый, хотя последние матчи проводит ниже своего уровня. Ну и дай ему передышку, выпусти Зиньковского. Он же с «Динамо» в Кубке великолепно себя проявил. Немало вопросов к Абаскалю и по селекции.

— Например?

— Ему купили всех, кого он просил. Но зачем на одну позицию подписывать Бонгонду и Медину? При том, что у тебя есть еще и Зиньковский. Дальше из Греции привозят Рябчука, в глухой запас отправляется Хлусевич, неплохо начавший сезон. Сидит на скамейке еще один левый защитник, Классен. А справа нет альтернативы Денисову! В итоге он проводит за неделю три матча — и наедается.

— Рябчук-то сильнее Хлусевича?

— Пока спартаковский новичок для меня загадка. Вроде цепкий, скоростной. Но чего-то не хватает... Вот мощный Бабич с «Динамо» произвел приятное впечатление, еще и гол забил. Однако в Краснодаре в центре обороны почему-то вышла пара Джикия — Дуарте, хотя оба, мягко говоря, не отличаются надежностью.

— С вами трудно не согласиться.

— Джикия после череды травм никак не наберет форму. Дуарте по сравнению с прошлым сезоном прибавил функционально. Тогда это был просто пешеход! Сейчас с «физикой» проблем нет, но все равно периодически «привозит» голы. Теперь о нападающих.

— С ними что?

— Отдали в аренду Николсона и Бальде. А если травму получит Соболев, кто будет забивать? Мелешин?

— Возможно, до закрытия трансферного окна купят нового форварда.

— Очередного легионера? Их и так в «Спартаке» перебор! Впрочем, это касается и других российских клубов. В нынешней ситуации, когда нет еврокубков, я бы ограничил количество иностранцев в РПЛ. Пять вполне достаточно. Остальные не нужны. Они же закрывают дорогу нашим ребятам! Возьмем ЦСКА. Купили Давилу на ту позицию, где весной раскрылся Обляков. Его сменщиком считался Глебов. Мальчишку надо обкатывать. Но приехал иностранец — и у нашего игрока теперь будет минимум практики.

— Кстати, с «Зенитом» Давила вышел слева — вместо Чалова.

— Совершенно верно. Но и в этой зоне у ЦСКА есть талантливый футболист — Арбузов, который в недавней кубковой встрече с «Оренбургом» забил шикарный гол. И где сейчас пацан? На лавочке. Как и Ермаков, Рядно, Лукин...

— В матче с «Зенитом» дебютировал бразилец Келлвен. Впечатление?

— Если тот же Давила пока ничем не запомнился, то Келлвен мне понравился. Обученный, хладнокровный. Не пожарит, все без запары. Еще и с пасом. Удачное приобретение.

Келлвен, Виктор Давила и Мойзес. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Гайич сдулся

— «Зенит» оживает?

— А он и не умирал. Да, ушли Малком с Кузяевым, но все равно в распоряжении Сергея Семака много хороших футболистов. Просто им нужно было время, чтобы привыкнуть к новой схеме. Плюс вернулся Вендел. Вот без него еще не факт, что «Зенит» быстро выполз бы из этой ситуации... Игрок топовый, духовитый, настоящий лидер. Рядом с ним и Клаудиньо смотрится совершенно иначе.

— То есть?

— Чем запомнился Клаудиньо на старте сезона? Разве что бесконечным недовольством в адрес соперников и судей. Плотно прихватили паренька — и все, заныл. А теперь проснулся, снова забивает, голевые раздает.

— Валерий Газзаев неделю назад жестко прошелся по Марио Фернандесу: «Из игры явно выпадает, лишь отдаленно напоминает того футболиста, которым многие восхищались в ЦСКА...»

— В целом к Марио особых вопросов нет. Защитник опытный, надежный. Потихоньку набирает форму. Понятно, на ЦСКА у него был запредельный настрой — и отыграл здорово. Даже мог забить — выручил Акинфеев. Повезло Фернандесу, что в этом матче ему на фланге противостоял Гайич.

— В чем же везение?

— Да серб вообще никакой! Сдулся! Фернандес с ним что хотел, то и делал. Вот если бы попал под такого живчика, как Караваев, который 90 минут способен носиться по бровке туда-сюда, Марио пришлось бы намного сложнее.

— Гайич-то почему сдулся?

— То ли травма повлияла, то ли смена позиции. А может, и то и другое. Раньше он активно подключался к атаке, простреливал, пытался что-то создать. Здесь же вперед практически не ходил, сидел в обороне.

— Кержаков взял вину на себя за пропущенный гол. Справедливо?

— Безусловно.

— Но ведь Алип отдал ему очень неудобный пас.

— И что? Выбей сразу же левой ногой — и нет проблем. А он зачем-то стал перекладывать мяч под правую, да еще повел вдоль ворот. За что и поплатился.

— Ясно.

— На линии Кержаков хорош. Но он не из тех вратарей, кто может быстро играть ногами. Михаилу нужно обработать мяч, подумать... До Акинфеева в этом плане ему очень далеко.

Футболисты «Краснодара» празднуют победу. Фото ФК «Краснодар»

«Краснодар» научился сушить игру

— За какой командой в РПЛ вам сегодня особенно интересно наблюдать?

— За «Краснодаром» и «Крыльями». Между прочим, самарцы за семь туров забили больше всех! Хотя по именам обойма там скромная, вдобавок травмированы лидеры — Гарре и Ежов, только-только оклемался Писарский. Но игра у команды поставлена, молодежь не тушуется. А с победами приходит и уверенность. Здорово выглядят 19-летний Салтыков, еще в прошлом сезоне выступавший за «Акрон», 20-летние Бабкин и Шитов. Играют весело, с задором, бесстрашно сражаются за каждый мяч.

— Это правда.

— Самых добрых слов заслуживает Игорь Осинькин, который на поле не держит футболистов в жестких рамках, позволяет импровизировать. А главное, всегда нацелен на атаку. Приятно смотреть.

— «Краснодар» готов к борьбе за чемпионство?

— Ответ на этот вопрос узнаем весной. Но пока у Владимира Ивича все получается. При нем команда научилась сушить игру. Забивает — и закрывается. Откатывается назад, в дальнейшем рассчитывая на контратаки. Два пропущенных гола в семи матчах — великолепный результат! Ну а впереди у «Краснодара» и раньше был порядок. Из обороны выходят через быстрые фланги, в центре выделяется тройка полузащитников Черников — Кривцов — Сперцян, а на острие разрывает Кордоба.

— Что же смущает в «Краснодаре»?

— Колумбиец — суперфорвард. Но замены ему сейчас нет. Если с ним что-то случится, кто выйдет в центре нападения? Кокшаров — перспективный, габаритный, может добавить скорости, когда выпускают на замену. Но пацану всего 18, до Кордобы он объективно не дотягивает. Другой момент — Сперцян. Если зимой уедет в Европу, для «Краснодара» это будет колоссальная потеря.