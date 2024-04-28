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«Перед глазами гол, который Валерка забил из-под Стрельцова». Семин — о легендарном динамовце Маслове

28 апреля Валерию Маслову могло бы исполниться 84 года
Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Футболисты Валерий Маслов и Владимир Федотов
Валерий Маслов и Владимир Федотов.
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Маслов был капитаном сборных СССР и по футболу, и по хоккею с мячом.

28 апреля исполняется 84 года со дня рождения легендарного полузащитника московского «Динамо» Валерия Маслова. За бело-голубых он отыграл более 10 сезонов - с 1961 по 1971 год. За это время Маслов провел 351 официальный матч, забил 54 гола. Стал чемпионом СССР (1963 год), дважды выигрывал Кубок страны (1967 и 1970 гг.).

О Маслове, который ушел из жизни в 2017 году в возрасте 77 лет, «СЭ» рассказал его близкий друг Юрий Семин.

«В нашем деле, ребятки, главное пахать!»

Как тонко подметил один мой добрый знакомый: кладбище не выбирают, на него привозят, начал Семин. Об этом всякий раз вспоминаю, бывая на Троекуровском погосте, когда приезжаю проведать своего доброго товарища Валеру Маслова. «Масло», как любя называли его все те, кто знал этого удивительного и светлого Человека с большой буквы. Именно о таких, как Валерка, писал великий Александр Сергеевич: «И жить торопится, и чувствовать спешит». А сейчас вот лежит он себе здесь тихо-мирно уже семь лет по соседству с уважаемыми и достойными в футбольном мире людьми. С легендой «Спартака» Федей Черенковым, с никогда не унывавшим врачом Александром Ярдошвили, с заводным Васей Кульковым, закрывшим с «Наполи» великого Марадону, с железной спартаковской леди Ларисой Нечаевой. Если кого не назвал, пусть не обижаются - время-то бежит. Светлая всем им память...

Валерий МАСЛОВ. «Ма-а-сло!!!». Кем был Валерий Маслов

А познакомился я с Валерой в московском «Динамо», куда в 68-м вместе с Володей Эштрековым пришел совсем еще молодым. Уже тогда Маслов был с именем, титулами - чемпион мира, лидер сборной по хоккею с мячом. Да и в футболе о нем говорили с уважением: играть в составе того «Динамо» дорогого стоило. Но к нам с Володей Маслов относился с большим вниманием. Хотел, чтобы мы поскорее почувствовали себя в новой команде своими. Все время помогал, поддерживал. «В нашем деле, ребятки, главное пахать!» любил повторять он. И сам показывал, как надо работать, удивляя не только нас, молодых, но и тех, кто уже вдоволь футбольного хлеба поел.

Валерий Маслов играет в хоккей

Зимой хоккей с мячом, летом футбол

Первое время я никак не мог понять, откуда у человека берется столько сил, вспоминает Юрий Палыч. Сначала он всю зиму бьется на льду, побеждает на чемпионатах мира, а затем после недельного отпуска, отпущенного Бесковым, на весенних сборах вкалывает наравне с остальными. Вспоминаю, как он после очередной победы на мировом чемпионате приехал в Самарканд с подарками для всех игроков. И никого не забыл, при этом, шутя, приговаривал: «Знаю, когда вы свое мировое первенство выиграете, то Валерку Маслова тоже не забудете». При этом никогда не опаздывал, не искал повода отлынивать от тренировок! Понять это было невозможно - зимой играть в хоккей с мячом, а потом разом переключаться на футбол. Уникальный человек!

Константин Бесков. «Костя Бесков — джентльмен футбола, Бобби Чарльтон с нашего двора...»

Конечно, тренерам подобное совмещение не очень нравилось. Но Маслов обладал одним ценнейшим качеством - способностью сыграть на любой позиции. А такие умельцы на вес золота. И когда у Бескова были проблемы с составом, он знал - «Масло» выручит и сделает это на высшем уровне. Валерий спокойно менял амплуа. Вспоминаю матч с «Торпедо» с великим Стрельцовым в атаке. Маслова тогда определили на позицию центрального защитника с персональным заданием - не дать развернуться Эдику. В итоге Валера не только выключил Стрельцова из игры, но еще и забил из-под него!

«Маслов - это Пеле в хоккее»

Есть такое понятие - командный игрок, продолжает Семин. Так вот, о Маслове можно еще говорить, что он - командный человек. Уверен, если бы в «Динамо» выбирали капитана, то Палыч всегда получал бы повязку как знак полного доверия и уважения к себе.

Каковы игровые козыри Маслова? Невероятная самоотдача, игровая мысль, и желание только победить! В ту пору игровой километраж игрока никто не замерял. Но, думаю, по этому показателю в каждом матче он превосходил любого футболиста высшей лиги. И хотя как игрок средней линии был обязан помогать обороне, Валера исправно забивал мячи, многие из которых оказывались решающими.

Когда встречаемся с Эштрековым, то всегда вспоминаем тот самый его гол из-под Стрельцова на стадионе «Динамо», про который уже говорил. Помню, потом, шутя, рассказывал, как говорил Эдику на поле, чтобы тот повнимательней опекал его. Так и усыпил бдительность бомбардира. Вообще с юмором и шутками у Валеры все всегда было в порядке. Свой в доску мужик, душа любой компании - это про него. А в трудные минуты мог еще взбодрить и поднять команду.

Александр Львов, Альберто де&nbsp;Соуза, Пеле. Почему Пеле не стал пить чачу на «Динамо»

Маслов был потрясающим хоккеистом, безумно любившим эту игру и делившим ее с футболом. Помню, после одного чемпионата мира про него даже написали: «Маслов - это Пеле в хоккее». Попробуйте потом за неделю перейти со льда на землю! Валерий сам признавался, что сложно. А на вопрос, что он больше любит хоккей или футбол, хитро прищуриваясь, отвечал: «На льду проще - раскатился и вперед. А в футболе нужно бежать с тремя-четырьмя лишними килограммами. Вот сами и думайте». Шутил, конечно. Но если серьезно, то проблему лишнего веса Валерий решал просто: надевал пару спортивных костюмов и в горы. И буквально за неделю сборов приводил вес в норму. За неделю!

Портрет Валерия Маслова

«Маслов сдал золотой матч? Не верю!»

Валера настоящая легенда московского «Динамо», говорит Семин. Таких преданных игре, команде я больше не встречал. Потому слова Зыкова (защитника московского «Динамо» 70-х Валерия Зыкова. Прим. «СЭ») о том, что Маслов, вместе с Витей Аничкиным и Геной Еврюжихиным сдали золотой матч с ЦСКА, для меня стали дикостью. Быть такого не могло ни при каких обстоятельствах! Я же играл в первом матче, а вторую игру пропускал по настоянию врачей. Уступили мы из-за ошибок. Но чтобы кто-то мог сдать?! Не верю! Как и в то, что не мог Бесков кого-то обвинить. Это гнусная ложь! Пусть это останется на совести тех, от кого она пошла.

Валерий Зыков (на&nbsp;переднем плане) выводит &laquo;Динамо&raquo; на&nbsp;игру. «Думаю, Маслов, Аничкин и Еврюжихин продали золотой матч в Ташкенте в 70-м». Экс-капитан «Динамо» и КГБ — в «Разговоре по пятницам»

Не хотелось бы в день рождения друга завершать эти короткие воспоминания грязью, которую этот светлый человек не воспринял бы. Он просто жил, радовался игре и щедро делился этой радостью с другими. Потому и говорили, что у Маслова два сердца. Увы, оказалось, только одно. И Валера отдал его делу, которому служил.

А еще людям...

Футбол
ФК Динамо (Москва)
ХК Динамо (Москва, хоккей с мячом)
Валерий Маслов
Юрий Семин
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