«Барриос, Вендел и Клаудиньо свой максимум не показывают. А Соболев порой ведет себя, как Иванушка-дурачок». Острое интервью Непомнящего

Известный российский тренер, бывший советник президента ПФК ЦСКА Валерий Непомнящий рецензирует ключевые события 15-го тура РПЛ.

По таланту Головин и Сперцян на одном уровне

— Начнем с главной битвы осени — «Зенит» против «Краснодара». В Петербурге был футбол с приставкой «супер»?

— Ну что вы! Обе команды сыграли ниже своих возможностей. На четверочку. Этому есть объяснение.

— Какое?

— Уже почти два года мы без еврокубков. Которые не просто повышают уровень мастерства, а учат играть на результат. Закаляют характер, помогают справляться с давлением, когда многое стоит на кону.

— Так. И что?

— На мой взгляд, футболисты «Зенита» и «Краснодара» именно с давлением и не справились. Матч держал в напряжении 90 минут, парни старались изо всех сил, но были слишком зажаты. Ни легкости, ни раскованности, ни вдохновения, ни куража. Вот и не показали все, на что способны. Даже бразильцы.

— Это удивило?

— Конечно! Ждал более яркого зрелища. Но у «Зенита» в первом тайме мяч вообще не держался. Два-три паса — и потеря. Никаких обостряющих передач — ни вразрез, ни за спину защитникам. Сами себя ограничивали, поэтому ничего не получалось. Только в концовке после серии замен игра чуть-чуть раскрылась, стало больше опасных моментов.

— Символично, что Аршавин и Быстров лучшим игроком матча признали центрального защитника Алипа?

— Да. Вроде бы не самый очевидный выбор. Но другого кандидата я бы затруднился назвать. Разве что кто-то из тройки Черников — Кривцов — Сперцян. Мне понравилось, как выглядели эти ребята, они переигрывали полузащиту «Зенита».

— Кстати, о Сперцяне. Верите, что его просматривают скауты «Ювентуса»?

— Вполне.

— Полагаете, в таком клубе парень потянет?

— Да, мне кажется, он сможет там заиграть. Я давно слежу за Эдуардом. У него богатейший потенциал. Никаких изъянов в подготовке. На поле умеет все! Умный, техничный, быстрый, выносливый, с бойцовскими качествами. Для меня по таланту Головин и Сперцян на одном уровне.

Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Легионеры «Зенита» снизили к себе требования

— Кто же фаворит в чемпионской гонке?

— Все-таки «Зенит». Он более вариативен, Семак легко меняет схему прямо во время матча. Против команд из нижней части таблицы наверняка будет выпускать не только легионеров, но и наших ребят. Тех, кто меньше играет и голоден до футбола. Не забывайте — весной начнутся решающие матчи и в Кубке России. К борьбе на два фронта «Зенит» готов лучше, чем «Краснодар».

— У любой команды есть слабые места. Какие у сегодняшнего «Зенита»?

— Разочаровывают иностранцы — Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Барриос, Дуглас Сантос... Если в прошлом сезоне все они были в полном порядке, то сейчас снизили к себе требования. Уже не пашут так, как раньше.

— Разве?

— Да вы вспомните, как еще недавно Барриос и Дуглас Сантос выжигали все! Теперь такого нет. Они просто играют в футбол. Старательно, но не более. Вендел и Клаудиньо тоже свой максимум не показывают. Вспыхивают эпизодами.

— А вы говорите, «Зенит» — фаворит...

— Ну, Семак из тех тренеров, кто может найти подход к иностранцам. Знает, как их мотивировать. Думаю, он сумеет достучаться даже до таких сытых ребят, как Вендел, Клаудиньо и Барриос, для которых в Петербурге созданы роскошные условия.

— Главный минус «Краснодара»?

— На старте сезона казалось — оборона. Ведь Кайо не назовешь образцом надежности, в любой момент мог напортачить. Но после его травмы в центре защиты в паре с Алонсо действует высоченный Тормена. Они здорово дополняют друг друга, переигрывают оппонентов и вверху, и внизу. Неудивительно, что «Краснодар» в первом круге пропустил меньше всех.

— Сколько команд в гонке за чемпионство?

— Пока две — «Краснодар» и «Зенит». Теоретически весной к ним могут добавиться «Спартак» и «Локомотив», которые тоже располагают длинной скамейкой.

— Но?

— Им не хватает стабильности. «Спартак» совершенно непредсказуем. Как и его тренер. От Абаскаля никогда не знаешь, чего ждать. Да и обстановка вокруг команды, мягко говоря, не самая спокойная.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Веселенький «Спартак»

— В трех последних матчах «Спартак» набрал семь очков.

— В первом тайме с «Ростовом» у красно-белых было серьезное преимущество. Игра прямо радовала глаз. Особенно выделялись Игнатов и Промес. После перерыва и трех замен, которые сделал Карпин, все перевернулось. Хозяева задергались, потеряли уверенность. Гости, наоборот, приободрились, контролировали мяч, забили с пенальти. Еще бы минут десять — и...

— Ничья?

— Это как минимум! А скорее всего, «Ростов» бы вырвал победу. С каждой минутой «Спартак» играл все хуже и хуже. Прижался к своим воротам, посыпались ошибки. Обычная для него история.

— Соболев присел на лавку по игровым причинам? Или воспитательная мера?

— Кроме Абаскаля никто не знает ответа на эти вопросы. Но мы видим, что Промес и Игнатов сейчас в порядке. Как и Зиньковский, которому Квинси освободил левый фланг. А Соболев — enfant terrible российского футбола. С огромным самомнением. Порой ведет себя, как Иванушка-дурачок. Возможно, Абаскаль действительно пытается его приструнить.

— Получится?

— Тут многое зависит от самого игрока. Он должен понять — незаменимых нет. Зимой «Спартак» может легко купить нового нападающего и окончательно Соболева зачехлить. Так что нельзя обижаться, вставать в позу. Нужно сжать зубы, перетерпеть и отвоевать место в старте. Форвард-то сильный, забивной. Болельщики его любят.

— Как думаете, доработает Абаскаль в «Спартаке» до конца сезона?

— Конечно! А за что его увольнять? Красно-белые наверху, состав стабилизировался. Когда в центре поля выходят Литвинов и Пруцев, слева Зиньковский, а впереди Игнатов и Промес, «Спартак» превращается в веселенькую команду. Очень подвижную, боевую, никто не тормозит атаку. Ну и зачем менять тренера?

— Теперь о «Локомотиве».

— Если он все оставшиеся матчи будет проводить так же, как первый тайм с «Ахматом», — точно поборется за золотые медали.

— До перерыва «Локо» был настолько хорош?

— Не то слово! Команда Галактионова играла на таких скоростях, что меня просто восхитила! Правда, потом все вернулось на круги своя.

— «Локомотив» забил два гола после того, как заменили Дзюбу. Совпадение?

— Разумеется. Начнем с того, что в сегодняшнем «Локомотиве», где много молодых футболистов, роль Дзюбы очень важна. Он — лидер, может подобрать правильные слова в раздевалке. А главное, и на поле по-прежнему приносит пользу. Пусть глубоко не вспашет, но борозды не испортит.

— Образно.

— Обратите внимание — на Артеме почти не прерывается движение команды в атаке. Он всегда находит какие-то варианты. Иногда сдвигается на фланг, уводя защитника и освобождая зону для партнеров. Вот и с «Ахматом» полтора тайма выглядел неплохо, в штангу попал. А дальше против утомленных игроков обороны вышли Сулейманов с Самошниковым — свежие, скоростные. И это сработало!

Милан Гайич. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Даже Гайич сильнее Келлвена

— Если зимой ЦСКА укрепит состав, сможет побороться за золото?

— Почему нет? До лидирующего «Краснодара» всего семь очков, до «Зенита» — пять. Это не пропасть. Но нужны действительно качественные приобретения. А они у армейцев получаются не всегда.

— Вы о ком?

— Возьмем Давилу. Да, в Воронеже забил красивый гол на 10-й минуте. Но после этого чилиец на поле растворился. Келлвен на правой бровке тоже не впечатляет. До Марио Фернандеса ему очень далеко. Скажу больше. Даже Гайич сильнее бразильского новичка!

— Зато с Файзуллаевым угадали.

— Да-а! Классный пацан! Если же брать предыдущее трансферное окно, то пришлись ко двору Виллиан Роша, Мойзес, Гайич и Зделар. А вот с Мендесом опорная зона проседает.

— Изначально казалось, что Мендес и Зделар — одноплановые.

— Нет-нет, Зделар — универсал. Играет неброско, но надежно. На любой позиции! Хоть в середине поля, хоть в центре обороны. А вообще смотрел я на армейскую заявку в матче с «Факелом» и думал: бедный Федотов! Как же ему тяжело! Минимум полкоманды уже абсолютно выхолощены. Потому что в чемпионате и в Кубке играть приходится практически без замен. На лавочке-то одна молодежь.

— Ну о чем говорить, если Федотов меняет Чалова, и на позицию форварда отправляется защитник Агапов...

— В Воронеже Федор так набегался, что вместо него уже любого могли выпускать. Агапов же, благодаря высокому росту, полезен на «стандартах». И у своих ворот, и у чужих.

— «Факел» ничью заслужил?

— Безусловно. По игре он ни в чем не уступил ЦСКА. Да и в целом с приходом Ташуева воронежцы преобразились, показывают более симпатичный футбол, чем прежде. А армейцы... Какие претензии можно предъявлять Федотову? Если под рукой нет качественного материала, хороший костюм не сошьешь.

Марцел Личка. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо» нужен духовитый мужичок

— Вам нравится, как играет «Динамо» с приходом Лички?

— Да, команда прибавляет на глазах, за ней интересно наблюдать. С «Оренбургом» первый тайм был великолепен. Москвичи легко взламывали оборону соперника, имели кучу моментов. Но забили только после перерыва.

— Для нынешнего состава третье место — потолок?

— Сто процентов! Чтобы всерьез конкурировать с «Зенитом» и «Краснодаром», надо усиливать каждую линию. А еще необходим духовитый мужичок, который на поле будет держать команду в кулаке. Смолов на эту роль не тянет. Потому что сам не всегда стабилен. Фомин слишком скромный. Паршивлюк уже редко выходит в основе...

— Легионер, не знающий русского языка, тоже не вариант.

— Естественно. Нужен кто-то из своих. Такой, как Баринов или Глебов. Оба со стержнем, могут напихать кому угодно, никогда не опускают рук, в тяжелой ситуации готовы повести за собой. Идеальное сочетание игровых и человеческих качеств.

— Как вам бразилец Бителло, за которого летом «Динамо» заплатило десять миллионов евро?

— Задатки есть, но пока не восторгаюсь. Лучше скажу о Ласкальте, который после внезапного перевода в опорную зону прямо расцвел. Чувствуется, ему самому по душе эта позиция. И в отборе хорош, и пас отдать может. Все время в игре, не жадничает. Мысленно аплодирую Личке за такую находку.

— 15 туров позади. Кто главный претендент на вылет?

— Ох, ну и вопрос! В отличие от прошлого сезона сегодня в РПЛ нет таких команд, как «Химки» и «Торпедо». Они-то были явно слабее остальных. Сейчас безнадежного аутсайдера не видно. Даже «Сочи» никому без боя не сдается. «Урал», хоть и не побеждает с 19 августа, по игре смотрится не хуже соперников. Каждый раз какой-то малости не хватает. «Балтика» меня вообще поражает.

— Чем?

— Да ни в одном из девяти проигранных матчей она поражения не заслуживала! Думаю, выправит ситуацию и «Ахмат». Состав там крепкий, не для борьбы за выживание. Уверен в одном — в нижней половине таблицы нас ждет интрига до последнего тура. Надеюсь, то же самое будет и в чемпионской гонке.