«Карраскаль дерби провалил. А Медина в обороне вообще никакой». Интервью Валерия Непомнящего

Известный российский тренер, бывший советник президента ПФК ЦСКА Валерий Непомнящий — о главных событиях 13-го тура.

У ЦСКА дисбаланс между защитой и атакой

— Дерби вы смотрели на «ВЭБ Арене». Впечатление?

— На победу никто не наиграл. Но и поражения ни те ни другие не заслуживали. Так что исход закономерен. У ЦСКА провалил матч Карраскаль. Да и Медина сыграл ниже своего уровня.

— Значит, не удивились, что в середине второго тайма Владимир Федотов обоих снял с игры?

— Ничуть. Думал, Карраскаля уже в перерыве заменят. С первых минут он был какой-то взвинченный, не мог справиться сам с собой. Ошибался в простейших ситуациях. Ему это несвойственно.

— Промес заслуживал удаления за фол против Роши?

— Нет. Карасев — молодец. Разобрался в этом эпизоде, не стал ломать игру на 6-й минуте, ограничился желтой карточкой. В динамике-то казалось, что Квинси сыграл очень грубо, едва ли не умышленно хотел травмировать игрока. Но на повторе уже не было такого ощущения. Роша — хитрый, чуть-чуть «нарисовал».

— Первому голу Чалова предшествовали претензии со стороны Зобнина. Обоснованные?

— Нет. Зобнину надо было сразу выбить мяч в аут либо доиграть эпизод до конца, а не останавливаться и размахивать руками, призывая Гайича к фейр-плей. Кроме себя Роману винить некого.

— Почему ЦСКА в последних турах буксует?

— В какой-то момент возник дисбаланс между защитой и атакой. Некоторые легионеры не понимают, что тоже должны отрабатывать сзади. Не просто находиться в полупозиции, а вступать в отбор, сражаться за мяч!

— Камешек в огород Медины и Карраскаля?

— В большей степени — Медины. В последних матчах он стал много ошибаться в работе с мячом. А в обороне вообще никакой! Впрочем, по игре со «Спартаком» в этом плане немало претензий и к Карраскалю.

Ну и конечно, на надежности обороны сказалась травма Дивеева. Остался лишь один профильный центральный защитник — Роша. Да, Набабкин бьется, старается. Но... Это не Дивеев.

— С кем из новичков ЦСКА точно угадал?

— Мне очень нравится Мойзес. Заслуженно застолбил за собой место на левом фланге. Теперь там Зайнутдинов вряд ли появится. Но ничего, ему другую позицию найдут, парень универсальный, может сыграть где угодно. Роша тоже великолепное приобретение. В отличие от Фукса, который для меня абсолютно загадка. Какой-то хрустальный мальчик...

— Да уж.

— Гайич — старательный, работоспособный, но и в обороне огрехи есть, и КПД в атаке оставляет желать лучшего. Это неравноценная замена Марио Фернандесу. А про Мендеса и Зделара пока вообще сказать нечего.

— Вы уже разобрались, в чем тренерская фишка Абаскаля?

— Главное — он не мешает футболистам играть. Увидел, что они собой представляют, грамотно их расставил, доверяет им, не зажимает в тиски. И прорвало! У «Спартака» ведь самая быстрая атака в нашем чемпионате. Имею в виду связку Промес — Соболев. Плюс наконец-то проснулся Зобнин, все полузащитники теперь здорово двигают мяч вперед. Отсюда и результат.

— Самая проблемная зона «Спартака»?

— Оборона. Футболисты не всегда успевают возвращаться назад. Хотя при Абаскале опорные хавы уже не бросают центральных защитников на растерзание. Наоборот, стараются им помогать, активно участвуют в оборонительных действиях. Но все равно тренерскому штабу тут еще есть над чем работать.

— Как полагаете, кто из участников дерби к концу чемпионата будет в таблице выше?

— ЦСКА. «Спартак» сейчас на кураже, но стабильности не хватает. А у армейцев и обойма мощнее, и скамейка длиннее.

— Ну а первым будет «Зенит»?

— Сто процентов! Даже не представляю, что может помешать ему снова стать чемпионом. ЦСКА завоюет серебро. А «Спартак» — бронзу. По крайней мере, именно такой расклад кажется наиболее реалистичным после 13 туров.

Дмитрий Баринов и Марио Чурич. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Баринов имеет право и на более жесткие высказывания

— Как вам «Локо» без немцев?

— Первое, что бросилось в глаза, — настрой футболистов. Видно — они не хотят тонуть, намерены как можно быстрее выкарабкаться из турнирного подвала. Благо подбор игроков позволяет. Вообще, глядя на «Локомотив», сразу задаешься вопросом — как же команда с таким крепким составом пошла ко дну?

— Ну и как для себя это объясняете?

— Футболисты должны не только понять идеи тренера, но и принять их. Одно без другого не работает. Думаю, проблема «Локомотива» именно в этом. Вот почему не получилось ни у Гисдоля, ни у Комппера, ни у Циннбауэра. Плюс то, о чем говорит в интервью Дмитрий Баринов. Некоторые игроки не выполняют того, что от них требуется...

— Это вы еще мягко переформулировали огненный спич капитана.

— Я не собирался его цитировать — просто передал смысл. А Баринов в нынешней ситуации имеет право и на более жесткие высказывания. На то он и капитан.

— Андрей Федоров, исполняющий обязанности главного тренера «Локо», сразу усадил в запас Худякова, вернул Магкеева в опорную зону, а Баринова перевел в центр обороны.

— Эти шаги напрашивались. Худяков в Сочи сыграл неудачно, да и пропускает команда многовато. А Гильерме — вратарь опытный. Правда, сейчас в «Лужниках» явно нервничал, был непохож на себя. Возможно, повлияло длительное отсутствие игровой практики. Что касается Баринова, то на поле он сама надежность. В центре обороны на данный момент смотрится лучше и Магкеева, и Едвая, и Мампасси.

— Сергей Гуренко считает, что сегодня в «Локомотиве» вообще нет ни одного защитника высокого уровня.

— Согласен. Хотя тот же Едвай — парень квалифицированный, поигравший. Но психологически неустойчивый, ведет себя слишком нервно. В этом сезоне допустил один ляп, второй — и все, расклеился, ошибки посыпались чуть ли не в каждом матче. Или возьмем Кузьмичева, которого в сентябре купили у «Урала». Игрок-то неплохой. Но на перспективу. Ему нужно время, чтобы обрести стабильность.

Андрей Талалаев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Разговор с Талалаевым

— Вы ведь с Федоровым знакомы?

— Конечно! Он играл у меня в сборной Узбекистана. Общались и позже, когда в «Рубине» при Бердыеве Андрей руководил селекционным отделом, возглавлял дубль. Потом переехал в Москву, тренировал «Казанку». Мне импонируют человеческие качества Федорова, я бы мечтал иметь такого помощника. Он отлично ладит с игроками, умеет доходчиво все объяснить. На мой взгляд, футболистам «Локомотива» было бы с ним комфортно.

— Но возглавит «Локо», скорее всего, Михаил Галактионов.

— Не совсем понятный для меня выбор. Да, Галактионов здорово работает с молодежью. Но это в сборной. А что было в РПЛ? «Ахмат», где он не задержался. И «Нижний», который принял четыре месяца назад... Раз уж в «Локомотиве» окончательно отказались от немецкой стратегии, могли бы пригласить Семина. Вот Юрий Палыч сразу бы ситуацию перевернул. Есть еще мощный кадровый ресурс в лице Пашинина и Лоськова, которые в воскресенье вернулись в тренерский штаб. Пока в качестве ассистентов Федорова.

— Знаю, вы и с Андреем Талалаевым в прекрасных отношениях...

— Да, мы разговаривали после того, как он подписал контракт с «Торпедо». Я поздравил Андрея с возвращением в родной клуб. И добавил: «Правда, по составу у меня большие сомнения...» В ответ услышал: «Нет-нет, с составом все в порядке». Я понял, что у Андрея уже есть четкое представление о возможностях каждого футболиста. Он в них уверен. Это очень важно! Надеюсь, с приходом Талалаева «Торпедо» не только покинет зону вылета, но и будет радовать нас интересной игрой.

— Уже увидели в ней фирменные талалаевские черты?

— За три дня трудно что-то изменить... Но один момент нельзя не отметить. Даже при счете 0:0 он требовал играть вперед. У торпедовцев все еще присутствует чрезмерная осторожность. А Талалаев гонит и гонит их в атаку! Значит, считает, что они и там могут быть хороши.

Спартак Гогниев. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Химкинские хороводы

— Что поменялось в игре «Химок» с приходом Спартака Гогниева?

— Он делает ставку на контроль мяча. Но это работа энергозатратная, требует соответствующей функциональной базы. Потому что у игрока, владеющего мячом, всегда должно быть несколько адресов для его продвижения. Готовы ли футболисты «Химок» принять игровую философию Гогниева? Вопрос! Кроме того, тренер активно использует вратаря в начальной стадии атаки. Хотя меня удивляет, что Лантратов в этом теперь не задействован...

— Не только вас.

— В любом случае, чтобы начать атаку, все полевые игроки должны хорошо двигаться. Когда же их накрывают и некуда отдавать, приходится просто посылать мяч вперед. Но кто там может за него зацепиться? В «Химках» нет ни Дзюбы, ни Комличенко. А Руденко или Мирзов при таких забросах малоэффективны. В общем, идеи у Гогниева есть. А вот исполнители...

— Гуренко смеется при упоминании химкинских хороводов при розыгрыше стандартов. Вы его понимаете?

— У меня эти хороводы тоже вызывают улыбку. Наверное, при персональной опеке они были бы эффективны, действительно могли бы запутать защитников. А когда соперник обороняется в зоне, выставляет игроков строго по позициям, тут никакие карусели не помогут.

— Пока у «Химок» при Гогниеве ни одной победы. И уже пошли разговоры об увольнении.

— В РПЛ в этом сезоне с тренерами не церемонятся, отставок очень много. Но убирать сейчас Гогниева было бы неправильно со всех точек зрения. Надеюсь, руководители клуба это понимают. Им нужно просто набраться терпения.