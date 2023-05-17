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РПЛ

17 мая, 16:00

«Пусть Карпин станет вторым. Обидно за «Торпедо». Испанец приехал руководству дачу строить?» Мнение Бормана

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников по прозвищу Борман оценил последние события в РПЛ.

— К очередному чемпионству «Зенита» отнесся как к неизбежности. Особо никаких эмоций не испытал. Питер поставил на кон все. Второе место для клуба с таким спонсором — катастрофа. Так что все логично. При этом, мне кажется, гегемония «Зенита» все же будет нарушена. Ничто не вечно под луной. Рано или поздно что-то должно сломаться и в этом механизме.

С другой стороны, в 90-е годы Олег Иванович Романцев захватил трон и всех щелкал, как Терминатор. Нет, я бы не проводил параллели между этим «Зенитом» и тем «Спартаком». Разный футбол. Сейчас другое измерение. Нет Лиги чемпионов, ничто на питерцев не давит... Они играют лишь за первое место в РПЛ. Так что — некорректное сравнение.

Главное разочарование весны — «Торпедо». Обидно за клуб с такими традициями. Сразу вспоминаешь Валентина Козьмича Иванова, всех ветеранов клуба... Прошлое вспоминаю. А что сейчас? Команда с печальной судьбой — то входит, то выходит, то исчезает, то возрождается. И так, увы, бесконечно.

Торпедовцы расстроены результатом матча и&nbsp;чемпионата.

Последнее место автозаводцев в этом сезоне закономерно. Вы же видели, что происходило в клубе. Разные тренеры, разные менеджеры. Ну зачем пригласили этого испанского тренера по фамилии Клотет? Может быть, достраивать дачу руководству клуба? Не знаю... Может, он не тренер, а строитель? Могли же позвать Дзюбу... Не думаю, что этим руководителям впору кусать теперь локти. Там локтей нет давно... Непонятные персонажи. Увы.

Кстати, Дзюбу я считаю пока лучшим игроком в РПЛ этой весной. Выходит на поле и развлекается над всеми. Ну почти над всеми. Лично я не сомневался, что он вновь заявит о себе. Да, в Турции не получилось, но ему и не следовало туда соваться. Другой футбол, другой стиль игры.

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Результативность Дзюбы говорит о низком уровне РПЛ? С чего вы это взяли? Ну как мы сами себя сейчас можем оценить? Без еврокубков-то. Не те легионеры? А в «Зените»? Разве там несерьезные ребята? Так что мы варимся в собственном соку...

Что происходит со «Спартаком» этой весной? Может быть, мы слишком многого ждали от Абаскаля? Осенью были яркие матчи, яркие моменты. А вот на длинной дистанции... И потом, вы до «Спартака» знали такого тренера, как Абаскаль? Почему красно-белые последнее время делают ставку на иностранцев? Руй, Ваноли, Абаскаль... Своих, что ли, нет?

Виктор Мозес с мячом в матче «Спартака» и «Химок».
Виктор Мозес с мячом в матче «Спартака» и «Химок».
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Говорят, что при Абаскале команда играет неплохо. Хорошо, а какой результат? 1:1 с «Химками»... Красно-белых засудили, удалили Денисова? Ребят, где «Спартак» и где «Химки»? Ну какие могут быть ссылки на судейство? Да «Спартак» должен побеждать такого соперника без всяких там вводных! Ну вы сами вспомните, что творилось в «Химках» в этом сезоне. Там руководители так чудили, что с ума можно сойти... А тут — ничья. Счет на табло.

Или «Динамо». Ну что получилось у этого Йокановича? Уволили. Теперь зовут, как пишут, Николича. Зачем? Своих перспективных тренеров нет? Перевелись? Кого нужно назначить вместо Николича? Я же не на зарплате в «Динамо». Хотите, чтобы я сейчас дал бесплатный совет бело-голубым? Не дождетесь. (Смеется.)

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В серебряной гонке болею за «Ростов». Пусть Карпин станет вторым. Второе место ЦСКА или «Спартака» — это более буднично. Больше сюрпризов!

Думаю, у дончан хватит силенок на финише чемпионата. Да, в последних двух встречах уступили, бывает. Но не сомневаюсь: под руководством Валерия Георгиевича будут драться. Они уже и так навели шороха в РПЛ. До сих пор в гонке. Красавцы. Да, ЦСКА сейчас стабильнее, наверное, содержательнее, но я за «Ростов», за молодежь! Пусть в этой битве победит «Пионеротряд». Тогда мы увидим, что можно попадать в медали и с российскими игроками. Разве плохо? Хорошая история!

Валерий Карпин
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
ФК Торпедо (Москва)
Валерий Овчинников
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