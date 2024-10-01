Вандерсон Ду Карму стал одной из первых суперзвезд в истории клуба Сергея Галицкого. В сентябре 2012-го «Краснодар» привез бразильца из Швеции (сначала в аренду, а потом и на полноценный контракт) — и он сразу засверкал! Стал лучшим бомбардиром сезона-2012/13 вместе с Юрой Мовсисяном, выводил «быков» в финал Кубка России, завоевал бронзовые медали. А после пяти лет на юге страны провел еще год в составе «Динамо».
Мы связались с Вандерсоном и узнали, как он живет сейчас.
— Чем вы сейчас занимаетесь?
— Живу в Форталезе. Здесь очень жарко и много работы: помогаю родственнику, развиваю местный спорт — в основном детский. Можно сказать, занимаюсь политикой.
— Следите за российским футболом?
— Слежу за новостями о «Краснодаре». И немного о «Динамо». Но «Краснодар» для меня более важная команда — этот клуб навсегда в моем сердце! Люблю все, что связано с «Краснодаром», смотрю матчи.
— Какие воспоминания о городе?
— О, это точно одно из лучших футбольных мест России. На стадионе невероятная атмосфера! Но стоит также отметить и Санкт-Петербург с их ареной. Есть и Москва, Сочи...
— Где жарче летом: в Краснодаре или в Форталезе?
— Ха-ха! В Краснодаре было очень жарко, но это супер. Когда друзья говорят мне, что в России холодно, я им рассказываю про краснодарское лето.
— В Бразилии часто спрашивают про Россию?
— Да, я всегда отвечаю, что это прекрасная страна, в которой я провел отличные семь лет. Многие друзья смотрят YouTube, чтобы узнавать, что происходит в российском футболе.
— Вы сказали, что занимаетесь политикой. Когда играли в России, знали, кто президент?
— Конечно, я знаю Владимира Путина. Очень хороший президент. Я его уважаю.
— У вас когда-нибудь было желание получить российский паспорт?
— Конечно. Когда я играл, думал об этом. Но мне не дали и шанса это сделать. Многие получали гражданство — Ари, Жоазиньо... Если бы у меня была возможность, я бы с радостью ей воспользовался.
— Когда слышите про Сергея Галицкого, какие воспоминания приходят?
— Для меня это особенный человек. Он не только владелец «Краснодара», но и важнейший человек во всем футболе. Он многое сделал для страны. Построил академию, через которую прошло огромное количество ребят. Тот же Сафонов, который уехал в «ПСЖ». Отличный пример. Огромное уважение Галицкому за это.
— Самая яркая история, связанная с боссом клуба?
— Кажется, это случилось во время матча против «Мордовии». К перерыву мы проигрывали 0:1, и в раздевалке Сергей Николаевич прокричал: «Что это за игра? Дерьмо! Все 11 игроков играют дерьмово! Если вы ничего не исправите, я возьму новых футболистов». Сейчас это забавно вспоминать. Но в тот момент все мы были на панике из-за того, что Галицкий вообще пришел в раздевалку, ха-ха!
Если честно, в первом тайме мы и правда играли дерьмово, но во втором тайме перевернули матч и победили 2:1. Президент умел нас зарядить и мотивировать на победы. Галицкий вообще очень заботится о клубе, постоянно делал для футболистов все.
— В тот момент вы уже хорошо говорили по-русски?
— Я только спрашивал, что значит слово «дерьмо», ха-ха! Русские игроки учили меня разным словам. Я хорошо помню Юру Газинского, Павла Мамаева, Федора Смолова, Сергея Петрова... Недавно писал Газинскому и Смолову, пожелал им удачи после возвращения в «Краснодар».
— Кто учил легионеров русскому мату?
— Мамаев и Газинский научили меня словам «сука» и «*****», ха-ха! Маурисио, Гранквист, Сигурдссон и другие тоже запоминали. Это было супер для адаптации и поднятия командного духа.
— «Зенит» — главный гегемон последних лет в РПЛ. Кому по силам скинуть его с трона?
— «Зенит» определенно сильнее всех российских команд. Он уже шесть раз подряд выиграл золото. Клуб здорово работает! У них хорошая инфраструктура. Ну, и есть деньги, что, наверное, важнее.
В прошлом сезоне хорошие шансы на чемпионство были как у «Краснодара», так и у «Динамо». Но «Зенит» очень силен. Он же потом еще и Кубок выиграл...
— Фанаты других клубов называют «Зенит» позором российского футбола.
— Смотрите, «Зенит» собрал костяк и ежегодно усиливает его двумя-тремя футболистами. Пока остальные набирают полностью новый состав. Думаю, в этом проблема. Потому что если в команде регулярно меняется полсостава, это просто безумие.
— Из «Краснодара» вы ушли в «Динамо», но провели там только 14 матчей. Почему?
— Это странная ситуация. Я приходил туда в статусе звезды, чтобы играть в старте.
Тогда клуб вернулся из ФНЛ, команда была слабой. Помню, мы играли со «Спартаком», где я отдал хорошую голевую передачу. Спустя два матча забил хороший гол «Амкару». На следующую игру я снова вышел в старте, а затем присел на скамейку. У меня нет объяснения, почему так случилось. Дальше я выходил только на замену.
Прошло полгода после моего трансфера, и три человека в клубе сказали, что больше не хотят меня видеть. Попросили найти другую команду.
— Три человека — из руководства?
— Да. Дерьмовая история. В то время структура клуба была плохой. Зато сейчас там все на высшем уровне. Многие это отмечают.
— А что говорил тренер?
— Они постоянно менялись. Говорили, что шансы будут. Я ждал, хорошо тренировался, но ничего не менялось. Ужасное время.
— Лучший момент, который вы пережили в России?
— Все время в «Краснодаре». Я стал лучшим бомбардиром, завел много друзей.
— Как вы относитесь к изоляции российского спорта? И в чем клубам уровня «Краснодара» искать мотивацию без еврокубков?
— На мой взгляд, это абсолютно идиотская ситуация как для российских клубов, так и для всего спорта. Запреты — полное дерьмо! Например, я в Бразилии банально не могу посмотреть чемпионат России — только хайлайты.
Страдают футболисты, которые выступают в РПЛ. И страдают европейские клубы — ведь в Лиге чемпионов нет «Зенита» и того же «Краснодара», которые там выступали. Это хорошие и сильные клубы.
— Сборная России тоже в непростом положении. И, кстати, были слухи о намерениях организовать матчи с Уругваем и Бразилией. У команды Карпина были бы шансы?
— Это сложный вопрос, потому что я не в курсе, какой сейчас уровень у вашей сборной. Но, думаю, шансы есть, потому что Бразилия выступает не очень. Результаты плохие, игроки постоянно под давлением болельщиков. То же самое и в клубном футболе.
— Вы бы хотели вернуться в Россию? Например, чтобы сыграть в ретроматче?
— Конечно! Я видел, что совсем недавно организовывал «Спартак». Туда еще Ари ездил! Но я бы, конечно, хотел вернуться в Краснодар, чтобы поблагодарить Сергея Галицкого, фанатов и снова сыграть на замечательном стадионе. Мне до сих пор пишут в комментариях слова благодарности за время, проведенное в «Краснодаре». Мне дико приятно. Значит, я был действительно важен для команды.
— А если бы была возможность поработать в клубе — скаутом или в другой роли...
— Это было бы здорово, очень этого хочу. Я, кстати, до сих пор в хорошей форме — постоянно играю в футбол. Сейчас моя любовь — футзал. Каждый день тренируюсь. Так что, возможно, вернусь в Россию, чтобы начать профессиональную карьеру, ха-ха!