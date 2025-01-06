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Сегодня, 15:15

Дркушич досрочно вернется в «Зенит» из «Црвены Звезды». Похоже, что на место Родригао

Дркушич досрочно вернется в «Зенит» из «Црвены Звезды»
Роман Кольцов
Корреспондент
Ваня Дркушич.
Фото Global Look Press
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Недолго пробыл в аренде.

Защитник Ваня Дркушич досрочно вернется в «Зенит» в зимнее трансферное окно. Петербургский клуб приобрел футболиста у «Сочи» летом и сразу отправил в аренду в «Црвену Звезду». 25-летний словенец присоединится к сине-бело-голубым после заключительных матчей сербской команды на общем этапе Лиги чемпионов, сообщает Mozzart Sport.

Агент уже подтвердил

Сербское издание отметило, что тренерский штаб «Црвены Звезды» хорошо оценивает выступления игрока, однако изначально предполагалось, что больше всего он поможет в матчах Лиги чемпионов, чего не случилось из-за травм: Дркушич провел лишь одну встречу против «Интера» (0:4).

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21 и 29 января белградский клуб сыграет с ПСВ и «Янг Бойз» соответственно, после этого Ваня отправится на сборы с «Зенитом».

«Ваня вернется в «Зенит» в конце января после следующих январских матчей Лиги чемпионов», — сказал агент защитника Младен Ратковица «СЭ».

Он также отметил, что у невского клуба есть опция возврата Дркушича и что Ваня нужен «Зениту» на вторую часть сезона.

Фото ФК «Зенит»

Замена Родригао?

На фоне информации о возвращении защитника сборной Словении появился инсайд о том, что из «Зенита» может уйти Родригао. По данным «ВсеПроСпорт», в петербургской команде разочаровались игрой бразильца и по этой причине приняли решение забрать из аренды Дркушича.

Если будет предложение, то могут продать Родригао этой зимой, если нет — он покинет клуб летом на правах свободного агента после завершения контракта.

В текущем сезоне бразилец провел всего 69 минут в РПЛ, проиграв конкуренцию Нино, Эраковичу и Алипу. Кроме того, у Родригао было несколько тяжелых травм, из-за которых он в совокупности пропустил больше двух месяцев.

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Как Дркушич играет в Сербии

Дркушич провел за «Црвену Звезду» 11 матчей и забил один гол. В октябре Ваня выбывал на полмесяца из-за травмы. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость словенца в 4 миллиона евро.

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ФК Зенит
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Ваня Дркушич
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