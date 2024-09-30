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Сегодня, 16:00

В России рухнул интерес к футболу. Печальные цифры ВЦИОМ

ВЦИОМ сообщил о падении интереса к футболу среди россиян
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Футболист «Акрона» Артем Дзюба
Артем Дзюба.
Фото ФК «Акрон», «СЭ»
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Больше не массовый вид спорта.

Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщает — в России выросло число людей, безразличных к футболу. В 2024 году таких стало 77%, активных болельщиков в стране — всего 4%, следует из нового опроса.

Больше не массовый спорт

Российский футбол в кризисе — показания ВЦИОМ это явно демонстрируют. По данным центра, этот спорт стал безразличен большинству соотечественников — 77%, тогда как в 2005 году результаты были почти в два раза ниже — 43%.

Беда с активными болельщиками — если в 2005 году таких в стране было 19%, то на данный момент — всего 4%. Таким образом, за 19 лет доля активно вовлеченных в футбол снизилась в пять раз.

В основном равнодушны к футболу женщины (84% среди опрошенных) и молодежь (84%), а также жители Сибирского (82%) и Дальневосточного (86%) округов. Постоянных футбольных болельщиков больше всего среди мужчин (8% против 1% у женщин) и в Северо-Кавказском федеральном округе (8%).

ВЦИОМ отмечает «личностный кризис» российского футбола — доля граждан, сумевших назвать действующего российского футболиста, снизилась с 47% в 2009 году до 17% в 2024-м. Центр фиксирует, что отечественный футбол стал «безликим и безымянным» для россиян.

 
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Самым популярным игроком страны остается Артем Дзюба — его в качестве действующего назвали 6% опрошенных. На втором месте идет Игорь Акинфеев (3%), третье делят Александр Головин и Андрей Аршавин (по 2%). Наличие в списке Аршавина, много лет назад закончившего карьеру, весьма симптоматично. Еще более показательно присутствие в топе Льва Яшина (1%) — великого советского вратаря не стало в 1990 году.

Россияне в основном затрудняются охарактеризовать ситуацию в российском футболе (40%), но из тех, кто может это сделать, 13% считают, что есть развитие и прогресс, а 21% говорят о стабильности. При этом среди осведомленных болельщиков негативная оценка доминирует — о проблемах и ухудшении говорят 42% опрошенных.

Но есть и оптимизм. Респонденты позитивно оценивают условия для развития детско-юношеского футбола и эффективной подготовки молодых футболистов в России. 23% опрошенных считают, что такие условия точно есть; 41% — что такие условия, вероятно, существуют.

Болельщики сборной России
Фото Александр Федоров, "СЭ"

Обвал после домашнего ЧМ

Еще пять лет назад результаты были не такими драматичными. На фоне домашнего чемпионата мира в России подскочил интерес к футболу — соответствующий опрос ВЦИОМ в 2019 году зафиксировал позитивные тренды.

Так, доля безразличных к футболу тогда снизилась с 57% в 2018 году до 51%. Количество постоянных болельщиков выросло с 7% до 10%. Назвать действующего футболиста российского чемпионата для опрошенных тогда не составило труда — Дзюба набрал 21%, Акинфеев — 7%, Головин — 2%.

В чем причина?

Свое объяснение обвалу интереса к футболу попытался дать заместитель председателя Комиссии по экономике и трудовым отношениям Общественной палаты РФ Вадим Ковалев: «Организаторам событий с каждым годом становится все сложнее выиграть конкуренцию за зрителя. Все конкурируют со всеми! И футбол не исключение, он конкурирует и с театром, и с городскими парками, и просто с сериалом на любимом диване.

Добавьте к этому отсутствие еврокубков, ограничения под названием «Fan ID» — и мы получаем текущую проблемную ситуацию. Это диагноз или приговор? Скорее диагноз, ведь мы видим, что некоторые футбольные клубы справляются с непростыми вызовами. Например, московское «Динамо», чей match day получил все отраслевые награды! Добавьте к этому классный мерч, вовлечение селебрити и активную работу в соцсетях — и получите болельщиков на трибунах. Хотя бы на половине трибун!» — цитирует Ковалева ВЦИОМ.

Болельщица «Спартака»
Фото Александр Федоров, "СЭ"

Также мнением поделился Константин Абрамов — генеральный директор Фонда ВЦИОМ: «Кризис зрительского интереса к российскому футболу начался не вчера, но его углублению сильно способствовало отлучение наших клубов и сборной России от больших международных соревнований. Вектор внимания аудитории в этой ситуации перемещается в другие секторы рынка досуга и развлечений.

На этом непростом фоне радует продолжающееся развитие массовой спортивной инфраструктуры, улучшение условий для подготовки молодых спортсменов, весьма заметное для россиян. Будем меньше «болеть» и больше заниматься спортом и своим здоровьем!» — прокомментировал Абрамов для ВЦИОМ.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поделилась с «СЭ» мнением о снижении интереса к футболу в России.

«Интерес снизился везде. Я в этом даже не сомневаюсь, потому что последние два года наши спортсмены нигде, кроме как внутри страны, за редким исключением, не выступают. Чего удивляться? У нас что, транслировали какие-то соревнования? Олимпийские игры можно было посмотреть только бандитским способом. То же самое и в фигурном катании — последние чемпионаты Европы и мира, куда нас не приглашают, не транслировали. Не так много людей, которые хотят разыскивать сайты, где это посмотреть. Футбол транслировали? Но там нет нашей сборной. Конкурентная ситуация в спорте никем не отменена. Не могу оценивать работу ВЦИОМ, но могу понять, что есть падение интереса наших зрителей и телезрителей. Кроме того, за последние два года у нас в стране много других событий, которые куда лучше освещаются, чем спорт», — сказала Роднина «СЭ».

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу

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