«СЭ» поговорил с бывшим форвардом красно-белых.

Веллитон — один из ярчайших форвардов «Спартака» конца нулевых и начала 2010-х: разрывал при Черчесове и Карпине, дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата, уходил в загулы и поучаствовал в одном из самых громких скандалов в истории дерби с ЦСКА.

Сейчас Веллитону 37, и он снова в Москве — прилетел ради выставочного матча легенд красно-белых в честь десятилетия стадиона.

Мы встретились с бразильцем и узнали, как изменилась его жизнь.

Хочу возобновить карьеру. Я еще молодой!

— Каково снова оказаться в Москве?

— Очень скучал! Вижу, что многое изменилось. Город невероятно красивый. К сожалению, пока не успел погулять в центре. Но заметил, что многое успели построить: хорошие дороги, красивые дома...

Веллитон и Гильерме встретились в Москве. Фото Соцсети

— Когда вспоминаешь о «Спартаке», что первое приходит в голову?

— «Спартак» — это любовь. Команда, где я провел очень много времени. Говорю о ней с огромной теплотой и благодарностью. На днях виделись с Гильерме, он приезжал ко мне в отель — вместе вспоминали, как забивал ему за «Спартак», ха-ха!

— После «Спартака» ты вернулся в Бразилию, а дальше были «Сельта», турецкие клубы, несколько лет в ОАЭ — и снова Бразилия, где ты завершил карьеру. Почему?

— Из-за давления со стороны болельщиков. Чувствовал себя ужасно, поэтому решил закончить. Точнее, сделать паузу. Сейчас-то я хочу вернуться! Есть силы и желание еще поиграть.

— Представляешь, если «Спартак» сейчас предложит вернуться...

— Моментально бы сказал: «Да!» У меня хорошая физическая форма, я постоянно тренируюсь, все еще молодой! Вот если бы ты был президентом, взял бы меня обратно?

— Конечно! А ты вообще следишь за клубом?

— Да, иногда смотрю матчи. А с Виллианом Жозе мы пересекались в «Гремио».

— Не жалеешь, что 10 лет назад ушел из «Спартака»? Мог остаться и стать легендой клуба.

— Если бы мне дали возможность остаться, я бы это сделал. На самом деле мне не хотелось уходить.

Веллитон в 2012 году. Фото Антон Сергиенко, архив «СЭ»

«Зенит»? В мое время главным конкурентом «Спартака» был ЦСКА

— Твой лучший партнер по атаке в «Спартаке»?

— Это сложный вопрос... Назову троих: Павлюченко, Ари и Эменике.

— А Алекс?

— Он вообще был лучшим. Вне конкуренции!

— У тебя есть объяснение, почему с таким составом вы ничего не выиграли?

— Я и сам себя постоянно спрашиваю: ну чего нам не хватило? Не понимаю, как тот «Спартак» не занял первое место. Было грустно уходить из «Спартака» с осознанием того, что я ничего не выиграл. Хотя у меня и получилось забить много голов.

— Знаешь, что Леонид Федун продал клуб?

— Мне сообщили об этом на днях. Был уверен, что приеду в Россию, встречу его... Очень удивился, что он больше не в клубе.

— Вы с ним часто общались?

— Только на стадионе. Он всегда был с нами, приходил на каждую игру. Спускался в раздевалку, разговаривал с игроками.

— В 2010-х у «Спартака» были зарубы с ЦСКА, а сейчас главный конкурент в борьбе за чемпионство — «Зенит». Кто из них для тебя более принципиальный соперник?

— Конечно, ЦСКА. У них в команде было много бразильцев, каждый матч получался очень сложным.

— В России до сих пор вспоминают твою стычку с Игорем Акинфеевым.

— Это был игровой эпизод, я ничего не делал специально. Наоборот, было очень жалко — травма оказалась серьезной.

Столкновение Веллитона и Акинфеева в 2011 году. Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

— Если бы сейчас встретил Акинфеева в Москве, что бы сказал ему?

— Если бы у меня была такая возможность, я бы просто подошел, поздоровался и обнял его. Акинфеев — легендарный вратарь, который показал себя и в клубе, и в сборной. Опытнейший футболист, который до сих пор играет...

— Вспомни самое захватывающее дерби за «Спартак».

— Против «Локомотива», когда я оформил хет-трик! Еще с ЦСКА все матчи были хорошими, мне нравилось играть против них. Нравилось быть с ними врагами!

— В начале 2010-х казалось, что ты уедешь из России в хороший клуб Европы. Почему не сложилось?

— Это актуальный вопрос и для меня самого... Не знаю, почему так вышло. Я хорошо играл, мог быть в Европе!

— Самая популярная причина — твоя ночная жизнь в Москве.

— Так скажу: в Москве каждый день праздник, ха-ха!

— Если бы сейчас мог вернуться назад и дать самому себе совет, что бы ты сказал?